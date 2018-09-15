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 Меркель и Путин обсуждали вопрос Сенцова во время личной встречи, - Лавров

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Мезеберге 18 августа обсуждали вопрос кинорежиссера Олега Сенцова.

Об этом 14 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы неоднократно публично информировали общественность, в том числе о состоянии его здоровья, он находится под постоянным контролем врачей. Этот вопрос касается сугубо гуманитарной сферы, есть законодательные процедуры в Российской Федерации, которые в данном случае применимы... Все те, кто беспокоится о его судьбе, об этом осведомлены. Об этом шла речь на недавней встрече в Мезеберге между президентом России и канцлером Германии", – заявил Лавров.

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

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После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Источник: https://censor.net.ua/n3086412
 
 
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Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томоса об автокефалии. Такое заявление сделал представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов, пишет Сerkvarium.

Он подчеркнул, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя.

«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», - отметил архиепископ.
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ответка кацапам прилетает всё быстрее. фактически, их уже поставили к стенке неканоничностью ))
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я бы так не сказал. Патриарх Иерусалимский тоже считает украинский вопрос политическим.
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Ну и что ? Копатся в Истории можно долго и нудно. А результат пока таков, что православная церьковь на гшрани раскола. Если бы церковные иерархи первыми подняли вопрос томоса, а не Петя гибридный была бы другая История.
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Патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев, - ред) лихорадочно пытается вывести из кипрских банков 1,3 млрд. дол., размещенных там на депозитах.
Как сообщил близкий к Кремлю telegram-канал «Незыгарь» сейчас это - одна из наиболее серьезных проблем российского церковника, впавшего в немилость Кремля из-за провала «украинского вопроса», то есть предоставление Украине Автокефалии, что освободит Украину от влияния РФ, передает «Диалог.UA».
https://bison-info.pro/rossijskie-smi-rpts-nachala-vyvodit-navorovannye-milliardy-u-kirilla-bolshie-problemy-podrobnosti/
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Беслан, русские спасатели закончили работу и ушли...



P.S. Уже невозможно найти фотографии на которых видно, что задание обстреливалось снарядами снаружи...
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А Петя гибридный хуже ??? Русские сметали с границы наши войска огнем, а наши парни ни приказа, ни вооружений для ответки так и не дождались.... Об Илловайске и оффшорах я уже молчу.....
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Тебе бы не помешало и до слов "я уже молчу" помолчать, если ещё не понял, что всё изменилось после Майдана 2013-2014 года и украинцы для паРаши не славянские православные братья, как при убийце-Януковиче...
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Комсомолиха продолжает сдавать Украину!
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Если бы Украину не сдал Петя гибридный, то может быть и комсомолка была бы другая.....
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Ну ШакоПэдрад это отдельный разговор. Но Европа ради денег пососёт и не такое.....
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У нас немного кривое представление об Европе. Пару лет назад Президент ФРГ ушел в отставку из за льготного кредита, В Берлине на протесты выходило до 20 тыс. чел. У нас подняли тарифы в 10 раз и тишина.....
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Все время удивляет желание порулить перед катастрофой.Говорят стране ж..па.а сами прут за кермо грязными трусами не отгонишь.зачем?
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У здания российского посольства в Париже стартовала бессрочная эстафета однодневных голодовок в поддержку Олега Сенцова
В акции планируют принять участие известные режиссеры, актеры, писатели, философы и политики. Как пишет французская пресса, участники однодневных голодовок будут сменять друг друга в палатке напротив здания российской дипмиссии каждые 24 часа и передавать эстафету до освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, отбывающих сроки в россии.
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Новость месячной давности. Пообсуждали, ну и что ?. Гибридный Президент сидит в Киеве и сопли жует.......
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решалы петра не пригласили! вопрос -а нафиг нам петр,который берет долги мвф на народ!
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Да пошли они обое куда подальше!!!
И кондитера, тоже пусть с собой заберут...
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Чем быстрее, тем лучше.... Хотя кому нужен попрошайка?????
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В Болгарии обвиняют российские спецслужбы в прослушке лидеров Евросоюза с января по июль 2018 года, когда страна была председателем в ЕС. На прослушку "от подвала до крыши" был поставлен целый софийский отель "Маринела", в котором останавливались европейские лидеры, приезжавшие на различные саммиты.
Информация о прослушивании пятизвездочного отеля всплыла почти случайно еще две недели назад, когда в эфире телеканала bTV болгарский журналист Григор Лилов, комментируя обыски в отеле и ордер Интерпола на арест владельца Ветко Арабаджиева, а также его сына, заявил, что установленная прослушка стала тому причиной, сообщает новостной болгарский сайт News.bg.
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14 сентября 2018 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG Оригинал
Süddeutsche Zeitung: в Берлин Лавров летит за «чеком» на восстановление Сирии
Материал представлен в пересказе ИноТВ

Сегодня в столице Германии пройдут переговоры глав МИД России и ФРГ, сообщает Süddeutsche Zeitung. При этом выслушивать упрёки Берлина по поводу Крыма и поддержки Башара Асада Сергей Лавров не намерен. А вот поговорить о чеках, которые немцы могут выписать на восстановление Сирии, российский министр как раз готов, полагает журналист немецкой газеты.

В Германии постоянно слышны призывы не прекращать диалог с Российской Федерацией, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

И это притом что Берлин и Москва то и дело проводят двухсторонние переговоры, подчёркивает автор статьи Даниэль Брёсслер.

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель встречалась в замке Мезеберг с главой Кремля Владимиром Путиным, а сегодня в Берлине министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас принимает главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, поясняет журналист Süddeutsche Zeitung.

За требованием не прекращать диалог, однако, «слишком уж часто стоит как раз желание не обсуждать определённые вопросы», утверждает Брёсслер.

«У Лаврова при этом чёткие представления: он не хотел бы больше слышать упрёки по поводу противоречащей международному праву аннексии Крыма, роли России в украинской войне и поддержки сирийского военного преступника Башара Асада. А вот о чеках, которые Германия может выписать на восстановление Сирии, он как раз хотел бы поговорить. Ведь Москва не только не собирается восстанавливать страну, но и попросту не в состоянии, с экономической точки зрения, внести в это дело достойный упоминания вклад», - констатирует автор статьи.

Для Германии же выделение средств на восстановление Сирии - это единственная возможность оказать хоть какое-то влияние на происходящее в регионе, признаёт журналист немецкой газеты.

И всё же ни в коем случае нельзя допустить, чтобы «победа режима Асада была обеспечена ещё и при помощи европейских денег», отмечает автор статьи Даниэль Брёсслер.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT

Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2018-09-14/Sddeutsche-Zeitung-v-Berlin-Lavrov
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеркель и Путин обсуждали вопрос Сенцова во время личной встречи, - Лавров
 
 
 
 
 
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