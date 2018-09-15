 Украинец пытался вывезти в Польшу 7 граждан Бангладеш без документов, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Микроавтобус "Фольксваген", за рулем которого был гражданин Украины, правоохранители остановили неподалеку от границы с Польшей сегодня утром. Во время проверки транспортного средства выяснилось, что украинец вез в направлении государственной границы 7 граждан Бангладеш без документов.

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Предварительно установлено, что иностранцы планировали попасть вне пунктов пропуска в страны Евросоюза.