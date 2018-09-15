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 Украинец пытался вывезти в Польшу 7 граждан Бангладеш без документов, - Госпогранслужба. ФОТО

В Волынской области пограничники Луцкого отряда предотвратили перемещение группы нелегальных мигрантов в Польшу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Украинец пытался вывезти в Польшу 7 граждан Бангладеш без документов, - Госпогранслужба 01

Микроавтобус "Фольксваген", за рулем которого был гражданин Украины, правоохранители остановили неподалеку от границы с Польшей сегодня утром. Во время проверки транспортного средства выяснилось, что украинец вез в направлении государственной границы 7 граждан Бангладеш без документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Молдовы пытался в багажнике провезти через границу своего соотечественника, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предварительно установлено, что иностранцы планировали попасть вне пунктов пропуска в страны Евросоюза.

Источник: https://censor.net.ua/n3086410
 
 
 Топ комментарии
 
Всегда один и тот де вопрос - А как они до западной границы Украины добрались? Без "крыши" и документов Украинец пытался вывезти в Польшу 7 граждан Бангладеш без документов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9222 ?
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Вот и меня мучает, КАК они попали на нашу территорию и проехали через всю страну..
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а чем вы отличаетесь от обычных русскоговорящих бангладешцев...?)))
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Вывоз семи граждан Бангладеш = основная проблема для Украины.
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Ну уж если и эти отсюда валить начали то это край.
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эти то ещё не покозатель а вот если с рашки вьетнамцы валит, ажь пятки сверчят, то так сказать, от благодети бегут, спасать загибающую Европу, не так ли.
ну ты понел да, как лехко вас разкусить.
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не надо нас кусать это ирония гройсман довел с газом вылез в коменты теперь стебаюсь тут.
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Bagladesh 60 dolarov sredneja zarplata v mesiac,Tut radosti ot nix malo toze Українець намагався вивезти до Польщі 7 громадян Бангладеш без документів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8630
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прибавить наших 450 ублюдков из и будет средняя 350.
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много людеи живут не богато, но комент был как продолжение страннои мыслю, ну то что написал конечно не с проста а с умыслом, колится же на раз-два.
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впереди зима и слово не богато очень толерантно звучит.весной после всех проплат придумаем новое слово для описания нашего благосостояния.
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Vietnam ne tak ploxo u nix glavny importior jest Amerika 21% rosija 1%,a export Kitaj 31% rosija 0.4%,Juznaja Koreja,Japonija,Germanija s nimi torgujet.Import u nix bolse cem rosiji.Zarplata minimalka 145 dolarov.Oni teper zapadom bolse druzyt
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Как это вообще возможно что-бы не пропустить !!! Видимо упровожатого небыло столько денег, что-бы заплатить за каждого Бангладешца украинским пограничникам ?
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а зачем это тебе Во-Во знать, почву прощупываешь...?)
кацапов он сразу в СБУ везёт - вот что тебе нужно знать...!)
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А как он поймёт, что это кацапы, а не обычные русскоговорящие бангладешцы?
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а чем вы отличаетесь от обычных русскоговорящих бангладешцев...?)))
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ты давай об успехах вашей паРашки нам поведай - давно ты нам картиночки не постишь...!)
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Проверяют космический флот на наличие дырок. Ничего интересного. Это ж не катер на воду спустить.
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так вы ныряйте за своим кацмическим флотом в Средиземное море - там не глыбоко...!)
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Да там чего-то и трутся вдоль Сирии. Два десятка ржавых посудин тусуется.
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Всегда один и тот де вопрос - А как они до западной границы Украины добрались? Без "крыши" и документов Украинец пытался вывезти в Польшу 7 граждан Бангладеш без документов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9222 ?
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Вот и меня мучает, КАК они попали на нашу территорию и проехали через всю страну..
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И раз уж поймали, почему бы их ночью, через сенин-тын, не выкинули обратно?))
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так йому ще необхідно премію виписати за очищення держави від сторонніх осіб, а так будуть тепер годувати цих бєжєнців бюджетним коштом невідомо скільки часу. От питання через який кордон вони до нас попали і хто відповість за "кордон на замку".
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"В направлении гос.границы.." ну это не показатель..полюбоваться на дома построенные за конрабанду..да ещё и Бангладеш одно из самых густо-населенных стран мира на кв.км.- брал то двоих,а как остановили уже семь...PS: я не водитель...
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вообше то если серёзно, то к контролю надобно серёзней подойти, особенно в аеропортах, был шокирован - прошёл пять аеропортов - ни в одном на паспорт вообще не посмотрели, это настораживает.
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Ну , это ещё не край !
Вот когда из Украины массово побегут тадепуты , вот тогда всё , капец .
А пока они все на местах и воруют , всё нормалёк .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинец пытался вывезти в Польшу 7 граждан Бангладеш без документов, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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