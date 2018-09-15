 Украинец пытался вывезти в Польшу 7 граждан Бангладеш без документов, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Микроавтобус "Фольксваген", за рулем которого был гражданин Украины, правоохранители остановили неподалеку от границы с Польшей сегодня утром. Во время проверки транспортного средства выяснилось, что украинец вез в направлении государственной границы 7 граждан Бангладеш без документов.
Предварительно установлено, что иностранцы планировали попасть вне пунктов пропуска в страны Евросоюза.
ну ты понел да, как лехко вас разкусить.
кацапов он сразу в СБУ везёт - вот что тебе нужно знать...!)
Вот когда из Украины массово побегут тадепуты , вот тогда всё , капец .
А пока они все на местах и воруют , всё нормалёк .