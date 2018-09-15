 Маршрутка врезалась в электроопору в Одессе, 9 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предварительно установлено, что во время движения по ул. Атамана Головатого водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.
В результате ДТП получили повреждения девять человек, трое из них - дети. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
если человек может купить автомобиль по доступной цене = он ВРАГ ГОСУДАРСТВА.
А если не может по цене пахана переплатить = тварь дрожащая.
Постоянный пистеш по телефону во время движения авто. Европа, бля, двигжимося у Європу, сука ми. Усі ми такі.
Точно!!!???