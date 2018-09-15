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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5149) маршрутки (368) Одесса (5107) Нацполиция (8152)

 Маршрутка врезалась в электроопору в Одессе, 9 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

В Суворовском районе Одессы маршрутка с людьми врезалась в электроопору.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Маршрутка врезалась в электроопору в Одессе, 9 пострадавших, - Нацполиция 01

Предварительно установлено, что во время движения по ул. Атамана Головатого водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. 

Смотрите: Маршрутка влетела в троллейбус на Телиги в Киеве: пострадало 4 человека, возник крупный затор. ВИДЕО

Маршрутка врезалась в электроопору в Одессе, 9 пострадавших, - Нацполиция 02

В результате ДТП получили повреждения девять человек, трое из них - дети. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас их жизни ничего не угрожает. 

Смотрите также: Водитель маршрутки и пассажирка пострадали от взрыва огнетушителя в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3086409
 
 
 Топ комментарии
 
Чётко по центру в столб... Не каждый так сможет.
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пиар ход от такси 5..9 (второе фото) А если серьезно бабки считал скорее всего.кондукторов жмотятся возить.
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ничего. у них еще шаббат не закончился. После 12 часов они придут и все посты против безальтернативного мыролюбства сотрут.
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вот проклятые евробляхеры что делают. правильно соевые?
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У липецких тварей всё с ног нАголову:
если человек может купить автомобиль по доступной цене = он ВРАГ ГОСУДАРСТВА.
А если не может по цене пахана переплатить = тварь дрожащая.
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При этом понимающие, что 8 из 10 идёт на карман в липецкий общак, из которого финансируют уже который год продолжение войны и уничтожение украинцев.
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Чётко по центру в столб... Не каждый так сможет.
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одеситские водилы - это огого я вам скажу господа Маршрутка врізалася в електроопору в Одесі, 9 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2783
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ну так я и говорю - это происки евробляхеров.
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А что на это ответят порошенкобляхеры ?
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ничего. у них еще шаббат не закончился. После 12 часов они придут и все посты против безальтернативного мыролюбства сотрут.
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Так а шо ты хотел!? Внимательно фотку рассмотри!!!
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атамана аццкого наверно - сиречь котовского Маршрутка врізалася в електроопору в Одесі, 9 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4747
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пиар ход от такси 5..9 (второе фото) А если серьезно бабки считал скорее всего.кондукторов жмотятся возить.
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или 5 копеек уронил и искал по ходу Маршрутка врізалася в електроопору в Одесі, 9 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5486
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Знов тахі. На тахах за кермом неадеквати.
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Сейчас набирают .. такой контингент... пенсионеров.. иностранцев.. которые 2 слова не по русски.. не по украински.. Главное чтоб наркоманов не брали..
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Супер!!! Не пойму! Это Мерседес!? Или Фольксваген!?
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Опора - конечная точка. Где фотка той ямы, из-за которой лопнуло колесо?
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а что не так? это новость, поэтому нужно срочно поднять цены на газ и электрику с отоплением.
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Сегодня ехал на маршрутке, водила весь в зоновских наколках по рукам и плечам и в майке, именно в синей потелой майке а не в футболке или рубашке.
Постоянный пистеш по телефону во время движения авто. Европа, бля, двигжимося у Європу, сука ми. Усі ми такі.
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То всьо віртуальне. Ми топчимось на місці 27 років.
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а замечание сделать слабо?!, хули пиздишь по мобиле, за дорогой смотри падла! и не всi ми такi... некоторые и в рыло могут дать за быкоту, даже если не часто бывают на родине..
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Або гроші рахував або на телефоні щось читав.
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Понаставили столбов, не проехать, мля.... Маршрутка врізалася в електроопору в Одесі, 9 постраждалих, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6381
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Аккуратно так въехала.Столб даже не поцарапался.
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"Сейчас их жизни ничего не угрожает."

Точно!!!???

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМаршрутка врезалась в электроопору в Одессе, 9 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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