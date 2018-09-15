 Маршрутка врезалась в электроопору в Одессе, 9 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что во время движения по ул. Атамана Головатого водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.

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В результате ДТП получили повреждения девять человек, трое из них - дети. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

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