 Российские тюремщики отрицают информацию об избиении Балуха в СИЗО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСИН РФ.
"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-1 якобы подвергается избиениям В. Балух. Данная информация не соответствует действительности. В ходе регулярных медицинских осмотров телесных повреждений у В. Балуха не выявлено, жалоб на состояние здоровья от него не поступало", - говорится в сообщении.
В ФСИН отметили, что в ходе беседы с сотрудниками СИЗО-1 Балух информацию об избиениях отрицает.
Напоминаем, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень.
Так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.
власть не просто неумна, она комична…
автокефалия РПЦ была самопровозглашенной…
А скоро еще и погонят отовсюду ссаными тряпками....
Но вот что мы знаем наверняка.., это то что пытки добровольца Тимура Тумгоєва, которого прокуратура Украины выдала ФСБ сейчас в самом разгаре...
Возможно прямо в эти минуты ему загоняют иголки под ногти или дают разряд тока...
они уже просто не могут говорить правду, никогда, от них исходит, только ложь и гнусь!...
В акции планируют принять участие известные режиссеры, актеры, писатели, философы и политики. Как пишет французская пресса, участники однодневных голодовок будут сменять друг друга в палатке напротив здания российской дипмиссии каждые 24 часа и передавать эстафету до освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, отбывающих сроки в россии.
Вечером в субботу, 15 сентября, сирийское информационное агентство SANA сообщило, что "силы ПВО отразили атаку, совершенную Израилем неподалеку от аэропорта Дамаска.
По утверждению агентства, были сбиты несколько ракет, выпущенных самолетами израильских ВВС.
Нет информации об ущербе или пострадавших. В настоящий момент ни один дополнительный источник эту информацию не подтверждает и не комментирует.
Я покажу тебе шпиль !