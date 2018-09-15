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 Политика Украины
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 Российские тюремщики отрицают информацию об избиении Балуха в СИЗО

Российские тюремщики отрицают информацию об избиении в СИЗО Симферополя украинского политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСИН РФ.

"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-1 якобы подвергается избиениям В. Балух. Данная информация не соответствует действительности. В ходе регулярных медицинских осмотров телесных повреждений у В. Балуха не выявлено, жалоб на состояние здоровья от него не поступало", - говорится в сообщении.

В ФСИН отметили, что в ходе беседы с сотрудниками СИЗО-1 Балух информацию об избиениях отрицает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После сообщения об избиении к Балуху в СИЗО не пускают адвоката, - архиепископ Климент

Напоминаем, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень.

Так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3086408
 
 
 Топ комментарии
 
Россия всегда в своем преступлении обвиняет его жертву...
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Так им отрицать - как с горы катиться. Брехло руЦкое.
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Россия всегда в своем преступлении обвиняет его жертву...
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К Путину перестали относиться серьезно. Страна превратилась в комедию
власть не просто неумна, она комична…
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В Константинополе заявили, что никогда не давали РПЦ Томоса об автокефалии
автокефалия РПЦ была самопровозглашенной… Российские тюремщики отрицают информацию об избиении Балуха в СИЗО - Цензор.НЕТ 2544
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Россию уже никто не боится. У нее даже нет репутации
А скоро еще и погонят отовсюду ссаными тряпками....
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Так им отрицать - как с горы катиться. Брехло руЦкое.
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скорее всего палачи избили Балуха...., но мы это можем только предполагать....
Но вот что мы знаем наверняка.., это то что пытки добровольца Тимура Тумгоєва, которого прокуратура Украины выдала ФСБ сейчас в самом разгаре...
Возможно прямо в эти минуты ему загоняют иголки под ногти или дают разряд тока...
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А где БПП(Блок Панамских Патриотов)? А где Народный Фронт? Они все продались рыгам.
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Ага... И Сенцов по справкам рашки жрёт хамон с пармезаном запивая 20 летним вискарем.
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Та цим виродкам брехать, як з гори котиться! Якщо президент бреше, не кліпнувши оком,то чому б і цим тюремним шісткам не зробити те ж саме?! Не країна, а збіговисько цинічних брехунів!!!
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Так-то да. Но мы от них в этом не далеко откатились.
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пидоРашке, я так понимаю, верить вообще нельзя, даже прогнозу погоды на вчера!....
они уже просто не могут говорить правду, никогда, от них исходит, только ложь и гнусь!...
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Плевать на брехню рашистов. Плевать! Хотя она меньше плевка стоит.
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А чего Петя или Йугик Апачи не могут поехать и проведать Балуха или попросить отпустить его. Они же сотрудничают с ФСБ.

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ещё разок - на третий раз прорвёшься в самое АП...)))
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У здания российского посольства в Париже стартовала бессрочная эстафета однодневных голодовок в поддержку Олега Сенцова
В акции планируют принять участие известные режиссеры, актеры, писатели, философы и политики. Как пишет французская пресса, участники однодневных голодовок будут сменять друг друга в палатке напротив здания российской дипмиссии каждые 24 часа и передавать эстафету до освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, отбывающих сроки в россии.
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А он таки реально заслуживает Героя Украины.При такой общине татар он практически единственный,кто не побоялся режима кацапии.Красивый человек прожил красивую достойную жизнь.Желаю ему всего.
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Держись Володя, скоро твой маленький но подлый тёска тю-тю.
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СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты неподалеку от аэропорта Дамаска




Російські тюремники заперечують інформацію про побиття Балуха в СІЗО - Цензор.НЕТ 4542

Вечером в субботу, 15 сентября, сирийское информационное агентство SANA сообщило, что "силы ПВО отразили атаку, совершенную Израилем неподалеку от аэропорта Дамаска.
По утверждению агентства, были сбиты несколько ракет, выпущенных самолетами израильских ВВС.
Нет информации об ущербе или пострадавших. В настоящий момент ни один дополнительный источник эту информацию не подтверждает и не комментирует.
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А кто еще верит параше?
Я покажу тебе шпиль Російські тюремники заперечують інформацію про побиття Балуха в СІЗО - Цензор.НЕТ 1755!

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Да россиянам, уже вообще никто не верит, брехуны сто процентные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские тюремщики отрицают информацию об избиении Балуха в СИЗО
 
 
 
 
 
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