 Российские тюремщики отрицают информацию об избиении Балуха в СИЗО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСИН РФ.

"В ряде СМИ распространяется информация о том, что в СИЗО-1 якобы подвергается избиениям В. Балух. Данная информация не соответствует действительности. В ходе регулярных медицинских осмотров телесных повреждений у В. Балуха не выявлено, жалоб на состояние здоровья от него не поступало", - говорится в сообщении.

В ФСИН отметили, что в ходе беседы с сотрудниками СИЗО-1 Балух информацию об избиениях отрицает.

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Напоминаем, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень.

Так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.