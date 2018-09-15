 Украинский пловец Говоров выиграл золото на этапе Кубка мира в Катаре

Говоров показал рекордный для Кубка мира результат - 22,82 секунды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Говоров финишировал первым, оставив позади главного фаворита американца Майкла Эндрю (23,21), а также Райана Кетц из ЮАР (23,54), которому досталась бронза.
Напомним, Говорову принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 22,27 секунды, который он установил в июне 2018 года.
Пока ты плавал в Катаре у нас нарисовалась еще одна решуча перемога....
Inc 🎯gnito Inc. @incorporation_g 1 ч.1 час назад
Отака ху*ня, малята...
Що люди зубожіють кожну секунду??????????????
Що всі непритомні,розпухші від голоду поцріоти працюють на "єдину надію газову жулю"??? І всі перемоги..це перемого ботоксної хвойди а не якоїсь там України..