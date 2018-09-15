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Все про:плавание (63) спорт (1615) Говоров (4)

 Украинский пловец Говоров выиграл золото на этапе Кубка мира в Катаре

Украинец Андрей Говоров стал победителем на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).

Говоров показал рекордный для Кубка мира результат - 22,82 секунды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Говоров финишировал первым, оставив позади главного фаворита американца Майкла Эндрю (23,21), а также Райана Кетц из ЮАР (23,54), которому досталась бронза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Говоров завоевал золото чемпионата Европы, - НОК. ФОТО

Напомним, Говорову принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 22,27 секунды, который он установил в июне 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3086407
 
   
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На Олімпіадах так би плавав. Дві поспіль- якорем по дну...
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Може. Йому психолога хорошого потрібно. Перемагає з шаленим відривом, тільки Олімпіада- нерви і програв... Останнього разу п'ятим прийшов, так?
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молодец Говоров....
Пока ты плавал в Катаре у нас нарисовалась еще одна решуча перемога....

Український плавець Говоров виграв золото на етапі Кубка світу в Катарі - Цензор.НЕТ 2712 Inc 🎯gnito Inc.‏ @incorporation_g 1 ч.1 час назад
Отака ху*ня, малята...

Український плавець Говоров виграв золото на етапі Кубка світу в Катарі - Цензор.НЕТ 3656
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тут у Котов недержание про поводу новости о воде - а ты прёшь сюда армянск...!!!\думай хоть капельку...)\
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А цей "соєвий пловець" знає що країна вже 5рік під "барижною акупацією"???????????????
Що люди зубожіють кожну секунду??????????????
Що всі непритомні,розпухші від голоду поцріоти працюють на "єдину надію газову жулю"??? І всі перемоги..це перемого ботоксної хвойди а не якоїсь там України..
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинский пловец Говоров выиграл золото на этапе Кубка мира в Катаре
 
 
 
 
 
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