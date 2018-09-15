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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8911) МВФ (2574) цены (2066) Гройсман (4305)

 Повышение цены на газ - вынужденный шаг, под это брались средства еще 10 лет назад, - Гройсман

Повышение цены на газ является вынужденным шагом, поскольку в свое время Украина, заимствуя средства у международных партнеров, брала на себя такое обязательство.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это обязательство, которое мы должны выполнять сегодня, взятое не сейчас, не сегодня, не вчера, и не позавчера, а как минимум 10 лет назад. Но тогда оно бралось, под него брались средства и обязательство не исполнялось, таким образом подрывая доверие к Украине. Время определяет, когда мы должны принимать соответствующие решения, но у каждого решения есть своя причина", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ поможет Украине получить международное финансирование: будем обсуждать поиск компромисса, - Гройсман о визите миссии МВФ

Он напомнил, что в 2005 году президент Леонид Кучма передал страну с долгом в 12,5 млрд долларов, а к 2014 году внешний и внутренний долг государства достиг еще плюс 50 млрд долларов, которые все равно надо обслуживать и возвращать.

Источник: https://censor.net.ua/n3086404
 
 
 Топ комментарии
 
Щоб ви всі повиздихали,гниди.
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всвязи с таким раскладом , возникает вопрос - Нахрен нужна эта прокладка , в виде правительства ,
между народом и МВФ , может пора вводить прямое управление и гнать всех кто так "успешно" показал как надо управлять страной
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А прошлое повышение в три раза под какие обязательства вы брали суки .А яценюк под какие обязатекльства повышал.А вротен -дам + под какие обязательства создали а офшоры под какие обязательства по открывали? шакалы!
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Та не овечка он а всего лишь навсего кабан Только окончивший заочно МАУП и обрезаный Ну а то что он в шестерках у офшорника так оно не виновато Просто так вышло Петручио давно искал потужного мэнэджэра прошедшего базарные университеты Наконец то нашел и барыжье сердце успокоилось и трусельной его не подвел В ротэрдамливании лохов он стал практически незаменим По полезности для Петручио и кентов олигархов Даже Гонтареву за пояс заткнул
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повышение цены на газ - это не вымушеный крок, это мыльный пузырь, думаю, что этот пункт договора необходимо вообще исключить. какое вообще отношение имеет газ к кредиту. имхо.
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А мы думали Янукович плохой, а оно он как.
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Всі ці гройсмани, юлі, хазарови - лише слухняні маріонетки. Керує в Україні починаючи з 1996 року - Мвф.
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"Вынужденный шаг..." - брехло ты аморальное, "академик" маупский хренов.. А кто тебя вынуждал обдирать народ с первого дня как только дорвался до корыта?? Ты же поднимал тарифы с таким азартом, что аж слюни текли от экстаза. Кто тебя брехло вынуждал кроме твоей жадности и аморальности??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение цены на газ - вынужденный шаг, под это брались средства еще 10 лет назад, - Гройсман
 
 
 
 
 
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