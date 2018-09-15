 Повышение цены на газ - вынужденный шаг, под это брались средства еще 10 лет назад, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это обязательство, которое мы должны выполнять сегодня, взятое не сейчас, не сегодня, не вчера, и не позавчера, а как минимум 10 лет назад. Но тогда оно бралось, под него брались средства и обязательство не исполнялось, таким образом подрывая доверие к Украине. Время определяет, когда мы должны принимать соответствующие решения, но у каждого решения есть своя причина", - сказал Гройсман.

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Он напомнил, что в 2005 году президент Леонид Кучма передал страну с долгом в 12,5 млрд долларов, а к 2014 году внешний и внутренний долг государства достиг еще плюс 50 млрд долларов, которые все равно надо обслуживать и возвращать.