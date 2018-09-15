 Нужно и дальше добиваться освобождения украинских узников Кремля, - Волкер

"Это частный случай. И я, и государственный секретарь США Помпео поднимали этот вопрос перед министром (иностранных дел России. - Ред.) Лавровым, призвали российские власти найти способ, как добиться его освобождения. По меньшей мере, на гуманитарных основаниях, кроме этого, также снять с него обвинения", - заявил Курт Волкер на брифинге в Киеве в ответ на вопрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

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Экс-посол США в России Майкл Макфол в комментарии "Радіо Свобода" высказал пожелание, чтобы президент США Дональд Трамп обсудил дело Олега Сенцова с президентом России Владимиром Путиным. Пока неизвестно, об этом ли шла речь на саммитах Россия-США.

Макфол и Волкер участвуют в форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), который проходит в Киеве. В кулуарах этого форума экс-президент Украины Леонид Кучма выразил сомнение, что обмен заключенными состоится до выборов в Украине, запланированных на следующий год.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что "у господина Кучмы есть свое видение, к которому я отношусь с уважением". "Но я не думаю, что остановится работа по обмену пленными, я считаю, что мы и дальше должны этого добиваться", - указал Волкер.

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"Я встречался с семьями пленных, включая тех, кого подвергали пыткам. Это ужасно. Даже если речь идет о гуманитарном жесте, мы призываем российскую сторону его сделать", - добавил американский дипломат.

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

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Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившегося в заложниках у боевиков.

В начале марта Россия вернула похищенных украинских пограничников Марцоня и Дзюбака в обмен на пограничников РФ Кузнецова и Кулуба.