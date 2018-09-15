 После запуска "Северного потока-2" Украина будет ежегодно терять 3 млрд долл., - Коболев

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если будет построен "Северный поток-2" Украина потеряет 3 млрд долл. Это большие деньги для нашей экономики", - сказал Коболев.

Ранее Коболев заявлял, что у Украины есть партнер в вопросе "Северного потока-2" в лице США.

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"Я считаю, что США уже оказывают значительное влияние на европейский газовый рынок. Цены, которые сейчас функционируют, были сформированы благодаря импорту газа из России и сжиженного газа из США. Если доля будет больше, влияние будет усиливаться", - сказал глава Нафтогаза.

Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.

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Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.