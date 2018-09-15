 После запуска "Северного потока-2" Украина будет ежегодно терять 3 млрд долл., - Коболев

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если будет построен "Северный поток-2" Украина потеряет 3 млрд долл. Это большие деньги для нашей экономики", - сказал Коболев.
Ранее Коболев заявлял, что у Украины есть партнер в вопросе "Северного потока-2" в лице США.
"Я считаю, что США уже оказывают значительное влияние на европейский газовый рынок. Цены, которые сейчас функционируют, были сформированы благодаря импорту газа из России и сжиженного газа из США. Если доля будет больше, влияние будет усиливаться", - сказал глава Нафтогаза.
Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.
Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Может 3 миллиарда долларов это потеря для Украины?
Любишь медок - люби и холодок.
удобно
Абрамович поимел 15 млрд долл с кацапов и на блюдечке с голубой каемочкой в Израиль
а ведь это токо надводная часть айсберга
Я не очень понял, каким образом увеличение поставок сжиженного газа из США улучшит наше положение на газовом рынке?
Украина на коррупции теряет в десять раз больше!
Так, что запас прочности еще есть.
А учасники АТО не поют. Им земли в Борисполе нет.
Задолбали этими трубами.
Втім, якщо вже знаєте, що недоотримаєте, то робіть висновки і плануйте подальше існування без цих коштів. Це ж не завтра у вас є час і його вдосталь, аби підготуватися.
До речі, це весь транзит чи його частка?
Якщо весь, то й мати його вйоб, будуйте економіку без транзиту
Якщо не весь - то припинить його взагалі і будуйте економіку без транзиту.
Тебе ли жаловаться ?
Ты в любом случае съебёшься .
Это нам здесь умирать ...
У некоторых жадных дураков из ЕС, которые повелись за пару десятков миллионов кацапских долларов себе лично на карман, которые после пенсионных рейдерств у кацапов остались только в "озерно-новичковском" блатанате на личных счетах.
К сожалению, что-бы им выжить путлер даст команду своим озерским друганам раскошеливаться сначала по пару миллиардов а потом у братанов может и жаба задавить.
За то китайцы под эту дудку уже оттяпали у кацапов несколько десятков тысяч когда-то завойованных кацапами китайских территорий.
Сейчас на Дальнев Востоке каждый русский пьющий мужик и баба (а российские мужики и бабы за Московским МКАДом все пьюшие) мечтают устроится крепостным рабом на своей бывшей земле к китайскому Барину
По факту ни одной гривни от транзита никогда не приходило в бюджет по той причине что труба и вся инфраструктура передана в аренду шнырям сучмы, потом шнырям винницкого юденрата.
прогресивноїрегресивної соціалістки Наталі Вітренко) крадуть з бюджету гроші вагонними нормами через систему так званих "європейських" зарплат та нічим не підтверджених "премій". А щоб ви, курви, повиздихували!
И шота не видно планомерного улучшения качества жизни простых украинцев, когда Росия платит за транзит. Наоборот.
Я вижу в скором отсутствии транзита положительный момент - тем бездарям, кто лезет во власть воровать, ПРИДЁТСЯ заниматься экономикой Украины.
И даже если придёт другой дядя и заберёт всё своё за долги, то это будет Западный и Американский дядя, к которому все стремятся. И тогда уж он точно будет заниматься экономикой Украины. И, надеюсь, сначала пересадит всё чиновничье ворьё.