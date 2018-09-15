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 Политика Украины, Экономика
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 После запуска "Северного потока-2" Украина будет ежегодно терять 3 млрд долл., - Коболев

Украина потеряет 3 млрд долл., которые она получает ежегодно от транзита газа в страны ЕС, если будет построен "Северный поток-2".

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если будет построен "Северный поток-2" Украина потеряет 3 млрд долл. Это большие деньги для нашей экономики", - сказал Коболев.

Ранее Коболев заявлял, что у Украины есть партнер в вопросе "Северного потока-2" в лице США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" подрывает коллективную энергобезопасность Европы и суверенитет Украины, - Госдеп США

"Я считаю, что США уже оказывают значительное влияние на европейский газовый рынок. Цены, которые сейчас функционируют, были сформированы благодаря импорту газа из России и сжиженного газа из США. Если доля будет больше, влияние будет усиливаться", - сказал глава Нафтогаза.

Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.

Читайте также: Никакие гарантии не помешают России прекратить транзит газа через Украину в случае строительства "Северного потока-2", - Климкин

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3086401
 
 
 Топ комментарии
 
Очень даже хорошо. Пора значит экономику развивать. И таких упырей как ты,гнать сраной метлой.А не зарплаты аховские назначать.
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Но премию ты себе будешь выписывать регулярно - как на те 2 с половиной лярда, которые засчитали как возвращение долгов кацапстану?
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як виживають без транзиту газу економіки найбільших країн світу? може потрібно зайнятися власним розвитком економіки, а не кивати на психічно хворого сусіда та гадати про його наміри?
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Но премию ты себе будешь выписывать регулярно - как на те 2 с половиной лярда, которые засчитали как возвращение долгов кацапстану?
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вот-вот... пора слезать с газовой трубы и развивать экономику, а не жить нахаляву.
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Коболев скоро шагнет из окна вслед за Чечетовым. Грех плохо говорить о покойнике. Таких свидетелей живыми не оставляют.
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Может он себе премию в 3 миллиарда долларов выписывает?
Может 3 миллиарда долларов это потеря для Украины?
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Гребень соевый неуточнил Будет терять Украина или будет терять соевая ляшковня во главе с Петручио Мы типа должны печалится рыдать и посыпать голову пеплом шо от них уйдут десятки лярдов намученых на рашенском газе
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Очень даже хорошо. Пора значит экономику развивать. И таких упырей как ты,гнать сраной метлой.А не зарплаты аховские назначать.
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Потеря $3 млрд. нам только на пользу! Где-то что-то подобное я уже слышал...
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Поднимать экономику не возможно без поступающей валюты, которую дает в том числе транзит газа. При утрате 3 млрд. долл. экономика будет подыматься за твой счет, поскольку курс доллара станет намного больше, может 50-60 грн. за 1долл. и соответственно все импортные товары в Украине будут дороже.
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значит надо искать альтернативу хоть на 3 суммы, и это должно быть еще вчера
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у москалів долар вже по 70 і чорт їх не ухватив. і нас не ухватить.
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давно пора. токо вот не делают и дальше делать не будут потомму что цель освободить черноземы от аборигенов для успешной нации.
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як виживають без транзиту газу економіки найбільших країн світу? може потрібно зайнятися власним розвитком економіки, а не кивати на психічно хворого сусіда та гадати про його наміри?
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Что конкретно развивать экономику? конкретные примеры напишите... На развитие экономики нужна валюта, нужны те самые доллары.
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Вычесть часть этих денег у Кобеля. Раз он любит брать чужие деньги от победы, к которой не имеет никакого отношения.
Любишь медок - люби и холодок.
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А еще лучше - выхолостить этого кобеля полностью и на проверку в антикоррупционный суд отправить.
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Экономику нужно развивать и газодобычу а не плакать что видите ли агрессор транзит прекращает.
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И что тепер?Отдать Украину кацапии или оторвать яйца тем политикам что хрен забили после запуска первого потока и ничего неделали для безболезненного отказа от транзита?
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15 с конфискацией надо бы токо вот выдачи с Израиля нету
удобно
Абрамович поимел 15 млрд долл с кацапов и на блюдечке с голубой каемочкой в Израиль
а ведь это токо надводная часть айсберга
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"Я считаю, что США уже оказывают значительное влияние на европейский газовый рынок. Цены, которые сейчас функционируют, были сформированы благодаря импорту газа из России и сжиженного газа из США. Если доля будет больше, влияние будет усиливаться", - сказал глава Нафтогаза.

Я не очень понял, каким образом увеличение поставок сжиженного газа из США улучшит наше положение на газовом рынке?
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Будешь процент от потерь возмещать или уволишься!?
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просрал трубу мразь.... возьму сука застрелись .
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Ето капля в море по сравнению с теми суммами которые Украина терряет в результате коррупции. А то что Украина наконец то разорвет последнюю ниточку которая связывает нас с кремлем ето многое значит.
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ага... по принципу; "На зло бабушке - отморожу себе уши"
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Да херня это все! Повысят цену на газ для лохтората раза в три и обратно Коболевы и К (компания), будут выписывать себе премии по десятка лимонов.
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Мне вот интересно, те кто по етому поводу переживает, а как же вы тогда хотите чтобы на Рашку наложили газо-нефтяные санкции которые приведут к распаду Рашки?
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Тоисть на три лярда меньше будут иметь злодеи- олигархи
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Из бюджета они себе это компенсируют, им на бюджетников пох....
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Ничего не понимаю.Ты украинский бюджетник?Или рога засунул?
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А ты олигарх, который потеряет халявные миллиарды?
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Я украинец,на украинском сайте,общаюсь со своими соотечесвенниками.Еще раз какими рогами ты к Украине?
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На своём личном сайте свои порядки устанавливай Після запуску "Північного потоку-2" Україна щорічно втрачатиме 3 млрд дол., - Коболєв - Цензор.НЕТ 8345 , а здесь свободное общение для всех.
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Кац,еще раз.Какими ты рогами к Украине.Иди нахуй на срусайты.😂🌷🌷
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а пенсионером то шо всерано платить по 15грн куб
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как задолбали, а сколько Украина потеряет в случие эмбарго на рассеискую нефть и газ? а ведь многые кто теперь слюнямы брызгает к этому прызывает - парадокс, не так ли?
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Кабелёв, вы не Украина, Вы банда мародёров, грабящая Украину. Украина больше страдает от вас, чем от северного потока.
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Не "втрачати", а "недотримувати". Грошей, звісно, таке уточнення не додасть, але ...
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Ну и?
Украина на коррупции теряет в десять раз больше!
Так, что запас прочности еще есть.
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Давно пора разорвать "кабалный тимошенковский контракт", разве нет?
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ДзиДзьо сегодня поет в Броварах за 300000 грн, в Борисполе за 197000 грн, а Олег Кензов бесплатно - ему горсовет земельный участок выделил.
А учасники АТО не поют. Им земли в Борисполе нет.
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Пол планеты живут без этих потоков .Боитесь за свои карманы ? Переориентируйтесь , вон саудиты поняли что нефть это не всё и вкладывают деньги в другие предприятия .
Задолбали этими трубами.
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Сидеть на потоках - то святэ для нашей власти, а для организации производства мозги нужно иметь.
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Коболяка не так переживает за экономику страны как за свой кошелек. Шо за возня с этим транзитом? Ну не будут кацапы качать газ ну и Шо? Простому народу и так хрен что попадает от этого транзита. Все деребанят по карманам властьпридержащие. Пусть лучше думает как увеличить газ собственной добычи для нужд собственной экономики, а не барыжыть на транзите.
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Давно вже писав - пора перестать "стригти купони" від транзиту газу і нафти... Тим більше, якщо це залежить від "божевільного партнера"... Розвертайте переробні підприємства, і, замість сировини сільськогосподарської, поставляйте готові продукти... Ці 3 мільярди спокійно на цьому "наварите"... І ні від кого залежать Україна не буде...
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Если валюты в стране не хватает на то чтобы оплатить долги прошлых лет, то где взять валюту чтобы закупить передовые технологии перерабатывающих предприятий продукцию которых еще нужно впихнуть на высококонкурентный рынок мира, чтобы она приносила тех самых 3 млрд. долл.?
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Китайцы говорят: "Путь даже в тысячу ли начинается с первого шага...". Япония, нпример, не имеет своих железнорудных и других месторождений, угледобывающей промышленности, и, тем не менее, имеет развитую металлургию...
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Я написал о конкретных экономических реалиях и экономических проблемных для страны вопросах, связанных с экономикой ближайших 5- лет. Задал вопрос как их решить если к недостатку валюты в стране ее еще уменьшить на 3 млрд. долл. В ответ вы пишите китайскую философию. И пример Японии экономика которой развивалась десятилетиями и не без помощи США и других инвесторов. Кроме философии у Вас есть конкретные предложения где взять дополнительную валюту на суму 3 млрд. долл.?
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А я и не догадывался, что мы на научно-практической конференции на тему "Перспективы стратегии макроэкономического развития Украины на ближайшую пятилетку" и я являюсь основным докладчиком...
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Заипали вы sykи со своим газом! Весь мир делает айфоны и прочую высокотехнологичную продукцию и на этом триллионы$€ зарабатывает! А вы мрази не даете никакому бизу в Украине честно и на минимальных налогах работать, только о своей личной шкуре беспокоитесь.. сидите и drочите на эту трубу, мля...
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Я можна втратити те, чого не маєш?
Втім, якщо вже знаєте, що недоотримаєте, то робіть висновки і плануйте подальше існування без цих коштів. Це ж не завтра у вас є час і його вдосталь, аби підготуватися. Після запуску "Північного потоку-2" Україна щорічно втрачатиме 3 млрд дол., - Коболєв - Цензор.НЕТ 4342

До речі, це весь транзит чи його частка?
Якщо весь, то й мати його вйоб, будуйте економіку без транзиту

Якщо не весь - то припинить його взагалі і будуйте економіку без транзиту.
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Кобелев , ты возглавляешь организацию , которая собирает бабки , а потом , после дележа со властью , решает , сколько отдать в бюджет . Совершенно не нужная прокладка .
Тебе ли жаловаться ?
Ты в любом случае съебёшься .
Это нам здесь умирать ...
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Не терять,а недополучать. Это разные вещи. Прекратите воровать. Там как раз на 3 млрд.
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наведите порядок хотя бы на одесской таможне и эти деньги вернутся,ну а если уж на всех.то страна утонет в бабле
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Та не будет никакого запуска Северного потока-2, будет очередной пшик с потерями миллиардов долларов у России, как с Китайским вариантом "сила сибири".

У некоторых жадных дураков из ЕС, которые повелись за пару десятков миллионов кацапских долларов себе лично на карман, которые после пенсионных рейдерств у кацапов остались только в "озерно-новичковском" блатанате на личных счетах.

К сожалению, что-бы им выжить путлер даст команду своим озерским друганам раскошеливаться сначала по пару миллиардов а потом у братанов может и жаба задавить.
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"Силу сибирскую" точно достроят, в отличие от СП-2 там вообще нет никаких проблем.
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"силу сибирскую" в кавычках кацапия за свой счет сама должна и обязана перед своим хозяином Китаем достроить по договору с китайцами. А если нет, то у китайцев и суда нет Після запуску "Північного потоку-2" Україна щорічно втрачатиме 3 млрд дол., - Коболєв - Цензор.НЕТ 8310
За то китайцы под эту дудку уже оттяпали у кацапов несколько десятков тысяч когда-то завойованных кацапами китайских территорий.
Сейчас на Дальнев Востоке каждый русский пьющий мужик и баба (а российские мужики и бабы за Московским МКАДом все пьюшие) мечтают устроится крепостным рабом на своей бывшей земле к китайскому Барину Після запуску "Північного потоку-2" Україна щорічно втрачатиме 3 млрд дол., - Коболєв - Цензор.НЕТ 8310
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Наші жирні гни и не бояться - вони продадуть ще пару мільйонів заробітчан і втрати компенсують
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"После запуска "Северного потока-2" Украина будет ежегодно терять 3 млрд долл., - Коболев" - фигня. Гройсман ежегодно будет в три раза повышать цену на газ для населения и МВФ ежегодно будет одалживать 3 млрд долларов.
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Прийшов час звикати до життя без росіських грошей. Маємо забути про цю країну.
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а как мы будем называться Хазария или Нью васюки
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Чи ви про себе ? Питаєте як ми плануємо рашку переназвати ?
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А сколько зарабатывать будет нафтогаз продавая своему же населению газ по 400 баксов , тот самый который они покупают по 230 . Не хочет он случайно рассказать . 11 гр куб газа которые они собираются сделать умножаем на тысячу и делим на 28 , на выходе цена газа для населения 393 бакса за тысячу кубов. Они имеют не хреновый гешефт , но ныть не перестают.
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а кобелев не хочет рассказать, сколько народ Украины получал от этого транзита? Или опять будет блеять про безальтернативное мыролюбство?
По факту ни одной гривни от транзита никогда не приходило в бюджет по той причине что труба и вся инфраструктура передана в аренду шнырям сучмы, потом шнырям винницкого юденрата.
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Этого ейный гребень и под пытками не поведает Эт тебе не мелочь по таможням тырить и не труселями с соевыми рошенками приторговывать Тут лярды Много лярдов и на шару Знай успевай по офшорам роспихивать Удушат мигом и это неменуемо этот пидарок знает что от его хозяев и в церкви не спрячешся
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Будеде менше красти а трішки думати за державу і людей.
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Україна і так втрачає неймовірно великі суми в іноземній валюті допоки ця потвора Коболєв і його анальний друг Вітренко (до речі, синок конотопської відьми, прогресивної регресивної соціалістки Наталі Вітренко) крадуть з бюджету гроші вагонними нормами через систему так званих "європейських" зарплат та нічим не підтверджених "премій". А щоб ви, курви, повиздихували!
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Больше всего Украина теряет от таких упырей как Коболев, а не всякие "потоки".
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Головне не затягувати і швидше розпиляти газопровод на метал і залишити тільки необхідне. Адже утримання інфраструктури теж вилиється у хороші гроші.
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Коболеву нЕчего бояться, ведь после повышения цены на газ для населения, быдло все равно будет платить ему 1 лимон гривасей каждый месяц, а может быть даже и 2.
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Україна нічого від транзиту не отримувала. Всі гроші йшли по схемам на утримання олігархів та їх поплічників. Не велика втрата. Все почалося з реекспорту в 90, і закінчилося схемами Фірташа до 2014 років. Це тільки підтримує олігархічну систему яка блокує розвиток держави яким і треба було займатися. Ці дятли тільки і можуть, що купляти обладнання за кордоном.
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это правда. И я об этом выше писал. И скулежь шыкаладных сук просто неуместен.
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зачекайте, це ж країна-агрессор, може треба було ще у 2014 році сказати: "жодного кубометра мордорського газу в трубах української ГТС"?
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нельзя так говорить, а то мыролюбная безальтернативность и гешефт.
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Не партесь.Не нефти,не газа,не золотовалютного резерва у вас нет.Да и на курс валют вы не влияете.
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Германия будет как всегда в выигрыше, Украине нужно быстро экономически развиваться,Германии газ, Польше трудовой ресурс,землю можно отдать Израилю вместе с пенсионерами Після запуску "Північного потоку-2" Україна щорічно втрачатиме 3 млрд дол., - Коболєв - Цензор.НЕТ 7460
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Вся верховная зрада кормится с миллиардов транзита, пичкают из миллионами за правильное голосование когда нужно бюджет разворовать.
И шота не видно планомерного улучшения качества жизни простых украинцев, когда Росия платит за транзит. Наоборот.
Я вижу в скором отсутствии транзита положительный момент - тем бездарям, кто лезет во власть воровать, ПРИДЁТСЯ заниматься экономикой Украины.
И даже если придёт другой дядя и заберёт всё своё за долги, то это будет Западный и Американский дядя, к которому все стремятся. И тогда уж он точно будет заниматься экономикой Украины. И, надеюсь, сначала пересадит всё чиновничье ворьё.
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Ну все равно нужно привыкать жить без грязных кацапских денег.3 лярда это не таки уж и страшные деньги.А вот для федераски этот проект будет убыточным при любом раскладе. Після запуску "Північного потоку-2" Україна щорічно втрачатиме 3 млрд дол., - Коболєв - Цензор.НЕТ 8557
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Заiпали вже цим Сев оленем 2..Норвегiя чи Чехiя анi копiйки не мають з тоi кацапськоi труби i якось курва з голоду не пухнуть ? Красти сцуко треба меньше а не нити за халявне бабло з того транзиту
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А напомнит мне кто нибуть, в Швейцарии есть труба для транзита газа? Или в Исландии? Нет? И как же они выживают?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле запуска "Северного потока-2" Украина будет ежегодно терять 3 млрд долл., - Коболев
 
 
 
 
 
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