 Огромный госсектор, таможня и лицензирование природопользования, - Луценко назвал основные источники коррупции в Украине

Такое мнение высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе панельной дискуссии на XV Ежегодной встрече Ялтинской европейской cтратегии (YES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

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"Наиболее важным является уничтожение источников коррупции... Я уже полгода подчеркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине", - сказал генпрокурор.

По его словам, чтобы побороть коррупцию, надо посадить еще 2000 "мелкой и средней рыбы", несколько сотен "крупной".

"Но что является источником новых и новых коррупционеров: источник номер один - национального размера - огромный государственный сектор. В Украине 3,5 тысячи госпредприятий. Нигде, кроме Китая, столько нет... Еще есть два маленьких источника: таможня - 30% таможни все еще идет вне государственного кармана. Третья - выдача лицензий на природные богатства. Это основание всей украинской олигархии", - сказал Луценко.

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