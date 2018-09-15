 Огромный госсектор, таможня и лицензирование природопользования, - Луценко назвал основные источники коррупции в Украине

Такое мнение высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе панельной дискуссии на XV Ежегодной встрече Ялтинской европейской cтратегии (YES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Наиболее важным является уничтожение источников коррупции... Я уже полгода подчеркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине", - сказал генпрокурор.
По его словам, чтобы побороть коррупцию, надо посадить еще 2000 "мелкой и средней рыбы", несколько сотен "крупной".
"Но что является источником новых и новых коррупционеров: источник номер один - национального размера - огромный государственный сектор. В Украине 3,5 тысячи госпредприятий. Нигде, кроме Китая, столько нет... Еще есть два маленьких источника: таможня - 30% таможни все еще идет вне государственного кармана. Третья - выдача лицензий на природные богатства. Это основание всей украинской олигархии", - сказал Луценко.
Duncan MacLeod UA @DuncanUA68 3 ч.3 часа назад
У Луценко прогрессирующая шизофрения.
Точно вам говорю.
После того как охранники издевались над ним в тюрьме сексуально,он обозлился на всех людей и пытается отомстить.
Я надеюсь он всё-же отсидит то что не досидел.
Клоун ты , Юрик . Жалкий , с торчавшим членом власти в попе ...
Такой клоун не способен бороться даже с собственной тягой к алкоголизму ...
Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!!!
Тогда почему Китай с большим количеством госпредприятий вторая экономика мира, а украинские госпредприятия источник коррупции?
Тут проблема не в госпредприятиях, а в украинской коррупционной системе.
Луценко намекает, что нужно уничтожить остатки госсектора, порезать предприятия на металлолом, раздать олигархам, это наверняка европа и МВФ подсказали, так как нужно из Украины сделать вечного просильщика и должника, сделать рабом, который будет всегда выполнять хотелки европы и МВФ.
А что, уже было несколько сотен крупной рыбы и пару тыщ мелкой???
Источник: https://censor.net.ua/n3086400