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 Огромный госсектор, таможня и лицензирование природопользования, - Луценко назвал основные источники коррупции в Украине

Уничтожение источников коррупции - один из приоритетов украинских властей. Прежде всего, это касается государственного сектора, таможни и сферы выдачи лицензий на природные богатства.

Такое мнение высказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе панельной дискуссии на XV Ежегодной встрече Ялтинской европейской cтратегии (YES), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

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"Наиболее важным является уничтожение источников коррупции... Я уже полгода подчеркиваю, что правительство, парламент, президент, вся власть и общество должны закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине", - сказал генпрокурор.

По его словам, чтобы побороть коррупцию, надо посадить еще 2000 "мелкой и средней рыбы", несколько сотен "крупной".

"Но что является источником новых и новых коррупционеров: источник номер один - национального размера - огромный государственный сектор. В Украине 3,5 тысячи госпредприятий. Нигде, кроме Китая, столько нет... Еще есть два маленьких источника: таможня - 30% таможни все еще идет вне государственного кармана. Третья - выдача лицензий на природные богатства. Это основание всей украинской олигархии", - сказал Луценко.

Также читайте: Россия использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3086400
 
 
 Топ комментарии
 
Огромный госсектор----- руководство назначает власть, Таможня ---руководство назначает власть , выдача лицензий --- руководство назначает власть, подведем итог Коррупция это Власть
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А как же бриллиантовая прокуратура плюс суды и остальная нечесть Огромный госсектор, таможня и лицензирование природопользования, - Луценко назвал основные источники коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 1134
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может и так.... Огромный госсектор, таможня и лицензирование природопользования, - Луценко назвал основные источники коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 8876

Огромный госсектор, таможня и лицензирование природопользования, - Луценко назвал основные источники коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 9419 Duncan MacLeod UA‏ @DuncanUA68 3 ч.3 часа назад
У Луценко прогрессирующая шизофрения.
Точно вам говорю.
После того как охранники издевались над ним в тюрьме сексуально,он обозлился на всех людей и пытается отомстить.
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А как же бриллиантовая прокуратура плюс суды и остальная нечесть
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Луцик хочет аж пищит отменить лицензирование природопользования, шоб уже природу Украины задавить навечно.И так мусором засыпали,так им мало.Работайте лучше, ужесточайте ответственность и не будет коррупции
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может и так.... Огромный госсектор, таможня и лицензирование природопользования, - Луценко назвал основные источники коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 8876

Огромный госсектор, таможня и лицензирование природопользования, - Луценко назвал основные источники коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 9419 Duncan MacLeod UA‏ @DuncanUA68 3 ч.3 часа назад
У Луценко прогрессирующая шизофрения.
Точно вам говорю.
После того как охранники издевались над ним в тюрьме сексуально,он обозлился на всех людей и пытается отомстить.
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Огромный госсектор----- руководство назначает власть, Таможня ---руководство назначает власть , выдача лицензий --- руководство назначает власть, подведем итог Коррупция это Власть
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Ще один доказ, що Юра пришиблений на весь зріст. Краще б мовчав.
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Великолепно, гениально.... Сколько лет он об этом думал? И собираются ли власти что-то с этим делать - или, просто треплются перед выборами, как всегда?
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И конечно в этом виноваты попередники, а то что за 5 лет ничего не сделано то таке, вот в следующий срок мы уж точно поборем проклятую коррупцию, только выберите моего кума.))
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Единственный не иссякающий источник коррупции это правоохранительная система находящаяся в руках уголовников во главе с Луценко.
Я надеюсь он всё-же отсидит то что не досидел.
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И это говорит человек открывший уголовные дела на детективов НАБУ посмевших выдвинуть подозрения топ чиновникам.
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Забыл добавить ГПУ особенно расчцвел при Юрике СБУ МВД и другие силовые гос органы
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Югік, це не джерело корупції, а джерело вашого збагачення )))
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а про рука руку моет , забув юрко , а если то рука кума , то вообще все места подмоет
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Юик ни хрена не делает, всё правильно говорит, а делает, что Баба Яга велит!!! Величезний держсектор, митниця та ліцензування природокористування, - Луценко назвав основні джерела корупції в Україні - Цензор.НЕТ 4099
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Основной источник коррупции в Украине - Сама Система власти .
Клоун ты , Юрик . Жалкий , с торчавшим членом власти в попе ...
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Вот если бы Луценко так боролся с коррупционерами как он борется с НАБУ цены бы ему не было.
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Тоже мне , борец ...
Такой клоун не способен бороться даже с собственной тягой к алкоголизму ...
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Даремно його із запою вивели.Таку херню меле,мама-не горююй...
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После депортации Саакашвили поступила информация что Насиров, Труханов и прочие коррупционеры уже в СИЗО, таможня начала работать на 100% по-белому, пропали налоговые ямы, Прокуратура и МВД покончили с незаконной добычей янтаря и вырубкой леса.
Так вот кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!!!
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Луценко забув про відшкодування ПДВ по злочинних схемах безтоварних операцій з фіктивними фірмами. А Южаніна сказала, що той, хто створив фіктивну фірму, не повинен нести за це відповідальність.
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Сьогодні День народження Анатолія Пашиніна - російський і український актор театру і кіно. Доброволець ЗСУ (2017). Бажаю імениннику аби картавий алкаш Козліхін про нього забув, коли пропонуватиме передачу ФСБ нової партії добровольців на страту
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Под такими статьями говном, что ли, намазано?..
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"Но что является источником новых и новых коррупционеров: источник номер один - национального размера - огромный государственный сектор. В Украине 3,5 тысячи госпредприятий. Нигде, кроме Китая, столько нет...



Тогда почему Китай с большим количеством госпредприятий вторая экономика мира, а украинские госпредприятия источник коррупции?

Тут проблема не в госпредприятиях, а в украинской коррупционной системе.
Луценко намекает, что нужно уничтожить остатки госсектора, порезать предприятия на металлолом, раздать олигархам, это наверняка европа и МВФ подсказали, так как нужно из Украины сделать вечного просильщика и должника, сделать рабом, который будет всегда выполнять хотелки европы и МВФ.
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По его словам, чтобы побороть коррупцию, надо посадить еще 2000 "мелкой и средней рыбы", несколько сотен "крупной".


А что, уже было несколько сотен крупной рыбы и пару тыщ мелкой??? Величезний держсектор, митниця та ліцензування природокористування, - Луценко назвав основні джерела корупції в Україні - Цензор.НЕТ 9438
 Источник: https://censor.net.ua/n3086400
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Головне щоб ця територія називалась Україною, а те що наша Генпрокуратура видає москалям чеченців які проти них воюють, то це патріотичний державотворчий процес.....
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Це ми вже чули,а садити ви коли будете??? Поки що тільки бла-бла-бла.
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Основне джерело корупції в Україні - соєвий упир на вершині влади та інкорпоровані його "шістки - луценки" по всій вертикалі влади.
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на кой нужен порошенко со своим алкашом, если есть управляющие из мвф ?
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