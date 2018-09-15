 Манафорт заплатил более $4 млн за отчет, доказывающий отсутствие преследования Тимошенко со стороны Януковича

Об этом говорится в тексте обвинения специального прокурора США Роберта Мюллера, которое обнародовало издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Как отмечается в тексте обвинений, Манафорт знал, что тогдашняя власть Украины не захочет раскрывать стоимость отчета.
Он заплатил за отчет более 4 миллионов долларов через один из своих оффшорных счетов, чтобы не раскрывать реальную стоимость отчета.
Представители украинской власти тогда сообщили, что стоимость отчета - 12 тысяч долларов.
Также отчет представили как независимую оценку, что было "эффективным инструментом лоббирования Манафортом Януковича", говорится в тексте обвинения.
Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.
17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.
Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.
14 сентября экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера по российскому вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Абынелюли это диагно а не убеждение .
С вас стебаться сам Господь повелел
А Фотошоп в эпуху 3-d принтеров уже полный отстой ...
Могли бы уже для пущей достоверности слепить какую-то трехмерную модельку где Юля не только с Мертветчуком , но со Сралиным в шашки режеЦЦо !
Особенно в масшабе сотен оригинальных фоток с Ириной Геращенко , в свете заяв про "крайщих переговорникив" . И полётов собственным чартером из Борисполя прямо в Кремль - и это всё на фоне циничного запрета для несчастных простых украинцев делать тоже самое , но в плацкарте и во имя спасения своих детей от голода . Бо Пэдро наш настолько мастабен , что какие-то пересиным воимя этого масштаба нужно тепеть 300% девальвации гривны ...
потому что поиск дает только картинки с собачих будок 22 августа 2018
Как отмечается, в частности, распространялась информация о якобы заказе Тимошенко убийства высокопоставленного чиновника в Украине и поддержке ею антисемитизма.
"Упреки распространялись в интересах тогдашнего правительства Украины в 2012-м и 2013-м годах и имели целью лишить Юлию Тимошенко поддержки со стороны Администрации США, возглавляемой тогда Бараком Обамой", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Манафорт, согласно тексту обвинения, прямо заявлял, что его целью является "очернить Тимошенко".
на счет обвинений что она агент москвы ???
«Насправді, «кандидата від Москви» ставленики Москви посадили у в'язницю, а діючого президента призначили на посаду міністра економіки в уряді Януковича. Насправді, саме Порошенко має бізнес в Росії, а не я. Тому я впевнена, що я буду вести більш сильну, більш впевнену політику про завершення війни та більш сильну політику про відновлення нашої країни», - сказала Тимошенко.
2. Заметим, что к этому времени Медведчук разошёлся с партией полностью. К 2010 году лично он поддерживал (хоть и не публично) Юлию Тимошенко. Как минимум об одном «совместном проекте» - совместной работе Медведчука и Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) над проектом изменений в Конституцию публично заявлял Кравчук.
3. Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук дал интервью британскому изданию The Independent, в котором он оценил шансы лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко на предстоящих выборах.
Медведчук назвал Тимошенко наиболее "подготовленным" и наиболее "сфокусированным" кандидатом. Он сказал, что Тимошенко будет "драться каждой фиброй" за победу.
Это все, что нужно знать об узнице совести.
а можно новость за 2005 год где это говорил ющенко или Тимошенко?
а то все задним числом мастаки говорить
Ждем-с откровений.
Пришёл в Конгресс, принёс 4 млн. $ (это 4 чемодана) и говорит: 2 вам, а 2 - сенаторам. Поделите тут на всех, кто в зале находится. А кто в отпуске или болеет - те в пролёте...
А работал в Германии после от Украины , где увещевал западных партнеров, шо Тимошенко 'посадили справедливо'
Так что новая команда порошенко жити по - новому- это старая перерасаяся команда януковоща
Дело манафорта привлекло огромный интерес в штатах, а в Украине его вообще не комментируют, хотя начали раскручивать манафорта именно по его деятельности в Украине .
С чего бы такое 'безразличие'? Чтоб лодку не шатали, а то порошенко вываливается
Вместо клоунской комедии дешевых артистов типа югы Луценко