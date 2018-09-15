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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (14160) Тимошенко (23939) Янукович (30333) Манафорт (108)

 Манафорт заплатил более $4 млн за отчет, доказывающий отсутствие преследования Тимошенко со стороны Януковича

Экс-глава предвыборной кампании Дональда Трампа и бывший советник беглого бывшего президента Украины Пол Манафорт заплатил 4,6 миллиона долларов за отчет, в котором отрицалось преследование Виктором Януковичем Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в тексте обвинения специального прокурора США Роберта Мюллера, которое обнародовало издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дело Манафорта" не повлияло на востребованность политтехнологов и политконсультантов из США, - политконсультант Seetаrget Смарт

Как отмечается в тексте обвинений, Манафорт знал, что тогдашняя власть Украины не захочет раскрывать стоимость отчета.

Он заплатил за отчет более 4 миллионов долларов через один из своих оффшорных счетов, чтобы не раскрывать реальную стоимость отчета.

Представители украинской власти тогда сообщили, что стоимость отчета - 12 тысяч долларов.

Также отчет представили как независимую оценку, что было "эффективным инструментом лоббирования Манафортом Януковича", говорится в тексте обвинения.

Также читайте: Новый суд над Манафортом станет испытанием для украинских лоббистов в США, - WP

Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

14 сентября экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера по российскому вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3086398
 
   
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Порошенковские политтехнологи активно пытаются прилепить Юлии Тимошенко ярлык "агента Кремля"
Порошенко готов на многое пойти, чтобы сохранить свою власть.

Главная задача придворных политтехнологов - отодрать заслуженно приросший к Порошенко ярлык агента Кремля и прилепить его лидеру президентской гонки Юлии Тимошенко.

Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке оппозиционный политик, бывший парламентарий Андрей Сенченко.

«Не удивлюсь, если в ближайшее время Липецкая фабрика нашего гаранта начнет поставлять в Украину конфеты «Вечерняя Москва» в коробке с надписью на фоне Кремля «Витя (Медведчук) и Юля - дружба навеки», - постебался Сенченко.

По его мнению, команда Порошенко готова на многое пойти, чтобы сохранить свою власть.

«В борьбе за удержание власти, на Банковой способны дойти до крайней степени креативного угара», - подчеркнул Андрей Сенченко.

Он также выставил фото соответствующих заголовков на сайте «Обозревателя».

Хочу подтвердить, что власть действительно в последнее время активно лепит Тимошенко якобы ее дружбу с Кремлем.

Как я рассказывал, недавно гнусный «порохобот» Тарас Черновол заявил в эфире Украинского радио заявил, что Тимошенко является пророссийским кандидатом в президенты.
http://ua24ua.net/poroshenkovskie-polittehnologi-staratelno-pitayutsya-prilepit-yulii-timoshenko-yarlik-agenta-kremlya/
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И дураку ясно, что путин хочет только порошенко снова видеть президентом Украины.
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Дорогенькі, а ничего, что и Кучма, и Янукович проверили Тимошенко чуть ли не до исподнего и кроме пресловутых «скорых» так ничего и не нашли. К слову, эти «скорые» кажутся невинной шалостью по сравнению с «Богданами» президента.

И еще. Не «популистка» Тимошенко обещала закончить АТО за три дня, платить по 1 тыс. в день солдату, продать Рошен. Теперь вот Петр Алексеевич по совету политтехнологов за это извиняется. На очереди еще не мало таких извинений, не так ли?
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Ничего удивительного, при власти рыгов и тогда, и сейчас, главная задача - мочилово Тимошенко.
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Думаю сейчас тому партиоту-разведчику, кто украдёт у хуйлосоского министерства обороны хотя бы миллиардов 20 можно смело давать звание героя Украины . Можно даже четырежды героя по герою за каждый миллиард , который не пошёл на их "ихтамнетов" ...

Абынелюли это диагно а не убеждение .
С вас стебаться сам Господь повелел Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 6610

А Фотошоп в эпуху 3-d принтеров уже полный отстой ...
Могли бы уже для пущей достоверности слепить какую-то трехмерную модельку где Юля не только с Мертветчуком , но со Сралиным в шашки режеЦЦо !
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Ты технологический неадерталец . Без чувства юмора (как все абынеюли) и без чувства меры . Кого ипёт сегодня доисторический период ? И сколько было жён у первого англиканского короля Henry Eight и какая похоть тогда его сподвигла на принятие новой религии ? Исторически главное , что то был скачёк вперёд . Так же неважно сейчас была ли Анна Болейн проституткой , изменницей , первой протестантской великомученницей или простом матерью великой Елизабетт-первой ?!
Особенно в масшабе сотен оригинальных фоток с Ириной Геращенко , в свете заяв про "крайщих переговорникив" . И полётов собственным чартером из Борисполя прямо в Кремль - и это всё на фоне циничного запрета для несчастных простых украинцев делать тоже самое , но в плацкарте и во имя спасения своих детей от голода . Бо Пэдро наш настолько мастабен , что какие-то пересиным воимя этого масштаба нужно тепеть 300% девальвации гривны ...
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Ну для чого ви так пригнічуєте бидло якоюсь Ганькою Болейн, коли воно тільки козу Маньку знає?
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а можно узнать когда это происходило, когда они вместе на Радио Либерти интервью давали,
потому что поиск дает только картинки с собачих будок 22 августа 2018
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так вона пол локтя ему в живот загнала, а у мертвечука даже рубашечка не прогнулась
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Ну да, это же не Кондитер в списках СДПУ Медведчука в 1998 году баллотировался под №11? И не он его поднял с Ада вплетая в "минские переговоры"?
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Тут главное фотку Тимошенко с мертвечуком запостить. Остальное неважно.
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Проблема в 2010 була у виборі між тупим донецьким гопником і хитрою як лисичка агентессою ФСБ.
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проблема была в том, что на выборах 2010г. оба кандидата в Президенты были завербованы и/или на крючке ФСБ.. а при Ющенко наша контразведка находилась в разложенном состоянии и не выявила предателей среди кандидатов в Президенты
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Бери више не агентом одного ФСБ , але й НКВД Дирляндії , агентом конної розвідки морської піхоти Йорданії , горних егерей амазонських індіянців й бригадного генералу міжгаллактичних ілюмінаторів з Альфа-Центаври ... Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 225
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А ще вона копала тунель в Японію та була агентом сігуранци та двуйки. Це з обвинувачень в стилі 1937 року.
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Что? Новая га мага от минстеця пришла? Я от тебя еще не слышал, что бы ты так на Патрошенка. ВСЕ УЖЕ? ПОНЯЛ И СДАЛ? Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 4775
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На кого сейчас ставить будешь? Кто платить будет?
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Четыре ляма? Деньжищи йоптыть! А кондер заплатил за не состоявшуюся встречу с додей всего 400К. Вот, что значит настоящий крепкий хозяйственник Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 3598
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Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 8175эта жадная сука оказалась слишком жадной...ее проще посадить,чем прокормить!
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Дивуюсь, чому тебе ще хтось не втопив у свинячій сечі такого "розумного"
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Обвинения против Пола Манафорта, представленные суду в Вашингтоне (США), содержат информацию о его активном участии в попытках дискредитации Юлии Тимошенко на Западе с помощью заказных статей. Об этом сообщает "Голос Америки".
Как отмечается, в частности, распространялась информация о якобы заказе Тимошенко убийства высокопоставленного чиновника в Украине и поддержке ею антисемитизма.
"Упреки распространялись в интересах тогдашнего правительства Украины в 2012-м и 2013-м годах и имели целью лишить Юлию Тимошенко поддержки со стороны Администрации США, возглавляемой тогда Бараком Обамой", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Манафорт, согласно тексту обвинения, прямо заявлял, что его целью является "очернить Тимошенко".
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манафорт чудово розуміє що в буцегарні харчі не дуже... а юдя йому сирників обіцяла щотижня Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 3104от і старається... А цікаво те що як і щось капостив хам юдьці то воно ж юдьку янголом не робить!! Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 5585
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ну шо вы травыте-дайте вже й люли заробыть безчуствени
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Цензор а почему нету новости о коментировании Тимошенко на форуме YES
на счет обвинений что она агент москвы ???

«Насправді, «кандидата від Москви» ставленики Москви посадили у в'язницю, а діючого президента призначили на посаду міністра економіки в уряді Януковича. Насправді, саме Порошенко має бізнес в Росії, а не я. Тому я впевнена, що я буду вести більш сильну, більш впевнену політику про завершення війни та більш сильну політику про відновлення нашої країни», - сказала Тимошенко.
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1. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство 2005 года Виктора Медведчука.

2. Заметим, что к этому времени Медведчук разошёлся с партией полностью. К 2010 году лично он поддерживал (хоть и не публично) Юлию Тимошенко. Как минимум об одном «совместном проекте» - совместной работе Медведчука и Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) над проектом изменений в Конституцию публично заявлял Кравчук.
3. Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук дал интервью британскому изданию The Independent, в котором он оценил шансы лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко на предстоящих выборах.
Медведчук назвал Тимошенко наиболее "подготовленным" и наиболее "сфокусированным" кандидатом. Он сказал, что Тимошенко будет "драться каждой фиброй" за победу.

Это все, что нужно знать об узнице совести.
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" Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в ее правительство 2005 года Виктора Медведчука."

а можно новость за 2005 год где это говорил ющенко или Тимошенко?

а то все задним числом мастаки говорить
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настправді юдька в віп бальнічькє зі служницею персональною лікувалась від кокаінової залежності.. Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 1415
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Ну, тобі вже нічого не допоможе. Ніяка "больнічка"

Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 8857
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Еще чуть-чуть додавят манафорта,и из него как из рога изобилия польется информация о совместных с попрошенкой гешефтах))))...и сколько ему отстегнули из казны страны за махинации на выборах 2014г.....угу....и на сколько кинули по-привычке.
Ждем-с откровений.
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Манафорт заплатил 4 млн за отчёт кому? Может кто-то пояснить?
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Сенату или конгрессу наверное. Они ж тогда давили на Яныка, что приговор Тимошенко - это политическое преследование, а не уголовка.
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Вот прямо Сенату перевёл на карточку. Или Конгрессу послал на счёт. А почему не Президенту США? Не нужно измышлений. Всё должно было бы быть в "заметке про нашего мальчика".
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Может быть не на карточку, а наличными заплатил?
Пришёл в Конгресс, принёс 4 млн. $ (это 4 чемодана) и говорит: 2 вам, а 2 - сенаторам. Поделите тут на всех, кто в зале находится. А кто в отпуске или болеет - те в пролёте...
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"Пол Манафорт заплатил 4,6 миллиона долларов за отчет"... КОМУ?
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Юристам , которые отчёт сварганили, или думаешь подлог дёшево обходится?
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Спасибо, прояснили. Журналисты, как всегда работают по принципу: кому надо, тот поймёт...
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Порошенко про овоще работал министром экономики, а некто климкинд тоже был не где- нибудь на задворках , в оппозиции.
А работал в Германии после от Украины , где увещевал западных партнеров, шо Тимошенко 'посадили справедливо'
Так что новая команда порошенко жити по - новому- это старая перерасаяся команда януковоща
Дело манафорта привлекло огромный интерес в штатах, а в Украине его вообще не комментируют, хотя начали раскручивать манафорта именно по его деятельности в Украине .
С чего бы такое 'безразличие'? Чтоб лодку не шатали, а то порошенко вываливается
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Когда у нас будет такой уровень правосудия и демократии как в штатах ?
Вместо клоунской комедии дешевых артистов типа югы Луценко
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...когда пройдем две гражданские войны, стадию становления капитала и не будем кидатться на миллиардеров как на сумасшедших.
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Каким образом они стали миллиардерами в нашей стране? Бабушка наследство оставила?
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точно так же, как стаипи первые миииллиардеры в США! Украли...
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Если Янык так суетился, значит он действительно хотел подписать Ассоциацию с ЕС.
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А тарифи які були при Юлькі і зараз... подивіться в свої платіжкі ....
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Ну да. Пецодрочерам і під Пецою Баригою прекрасно почувається.
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Так Юля - зозуля, чи не зозуля, стецькі? Що там каже Манафорт?
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Зараз вони недовареного гороху наїдяться, соєю закусят, зап*ють кисляком і ... як дадуть "відповідь" Манафорт заплатив понад $4 млн за звіт, який доводить відсутність переслідування Тимошенко з боку Януковича - Цензор.НЕТ 2281
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМанафорт заплатил более $4 млн за отчет, доказывающий отсутствие преследования Тимошенко со стороны Януковича
 
 
 
 
 
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