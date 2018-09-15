 Манафорт заплатил более $4 млн за отчет, доказывающий отсутствие преследования Тимошенко со стороны Януковича

Об этом говорится в тексте обвинения специального прокурора США Роберта Мюллера, которое обнародовало издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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Как отмечается в тексте обвинений, Манафорт знал, что тогдашняя власть Украины не захочет раскрывать стоимость отчета.

Он заплатил за отчет более 4 миллионов долларов через один из своих оффшорных счетов, чтобы не раскрывать реальную стоимость отчета.

Представители украинской власти тогда сообщили, что стоимость отчета - 12 тысяч долларов.

Также отчет представили как независимую оценку, что было "эффективным инструментом лоббирования Манафортом Януковича", говорится в тексте обвинения.

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Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую Партию регионов. Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

14 сентября экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт согласился на сотрудничество со следствием спецпрокурора Мюллера по российскому вмешательства в американские выборы в 2016 году.