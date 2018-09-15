 Призываем украинские власти принять меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда, - посольство США

"В Международный день демократии мы призываем украинские власти принять все необходимые меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда. Демократии процветают только с эффективной судебной ветвью власти", - цитирует Цензор.НЕТ заявление посольства США, опубликованное в Twitter.
Напомним, по состоянию на 14 сентября 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 490 заявлений, из которых 324 для участия в конкурсе в Верховный Суд и 161 в Высший антикоррупционного суд. В этот день завершилось время подачи документом в комиссию.
І че янкі доколупалися?
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Муравёв-Вешатель: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп"...
Может ехидёрам стоит на лбу сделать татуировки в зеркальном исполнении, чтобы они в отражении на мониторе могли всё видеть в правильном свете?
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По-другому с нашими барыгами не получается .
Петя четвертый год юлит и уж будьте покойны - при переизбрании будет секвестр бюджета именно по этой статье.
Юлит? Это каким образом? Сделать антикоррупционный суд сразу пока не призошли чистки в обычном суде? Можно узнать по какой хромосоме можно определить, может по сетчатке глаза, что судья годен для работы в антикоррупционном суде? Всё ли совершенно в законодательстве при отборе в обычный суд?...
призывать вора не воровать, играясь в какую то демократию, все равно что людоеда не жрать людей
" ВАШ СПЕКТАКЛЬ С СУДОМ ЗАТЯНУЛСЯ ! " .
Порошенко ! Ты можешь навешать лапшу украинцам , но повесить лапшу о "борьбе" с коррупцией всему миру не удастся , тебя же видно насквозь , морду твою жадную !
Борец с коррупцией нах..)))))))))))))))))))))
Тумгоева, омериканцы правда надеются на этого кренделя ?