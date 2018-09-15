 Призываем украинские власти принять меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда, - посольство США

"В Международный день демократии мы призываем украинские власти принять все необходимые меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда. Демократии процветают только с эффективной судебной ветвью власти", - цитирует Цензор.НЕТ заявление посольства США, опубликованное в Twitter.

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Напомним, по состоянию на 14 сентября 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 490 заявлений, из которых 324 для участия в конкурсе в Верховный Суд и 161 в Высший антикоррупционного суд. В этот день завершилось время подачи документом в комиссию.