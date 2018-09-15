EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  1306  57
Все про:посольство (452) США (14160) Антикоррупционный суд (340)

 Призываем украинские власти принять меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда, - посольство США

Посольство Соединенных Штатов Америки призвало украинскую власть принять все необходимые меры для запуска Высшего антикоррупционного суда.

"В Международный день демократии мы призываем украинские власти принять все необходимые меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда. Демократии процветают только с эффективной судебной ветвью власти", - цитирует Цензор.НЕТ заявление посольства США, опубликованное в Twitter.

Призываем украинские власти принять меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда, - посольство США 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС вскоре предложит кандидатуры в совет международных экспертов для отбора судей Антикоррупционного суда, - Мингарелли

Напомним, по состоянию на 14 сентября 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 490 заявлений, из которых 324 для участия в конкурсе в Верховный Суд и 161 в Высший антикоррупционного суд. В этот день завершилось время подачи документом в комиссию.

Источник: https://censor.net.ua/n3086393
 
   
 Топ комментарии
 
Сьогодні День народження у чудової людини! Давид Сакварелідзе святкає 37-річчя... Найщиріші вітання!
Призываем украинские власти принять меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда, - посольство США - Цензор.НЕТ 7782
 показать весь комментарий
 
он агент кремля! он поймал двух патриотов - "бриллиантовых прокуровов"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пэпа допетляет, шо гамериканы положат на Украину..тогда смешно уже не будет..
 показать весь комментарий
 
 
рыдает от счастья ...бо судова гiлка влады - це кум а антикор органы , не без его помощи , погрязли в междоусобных войнах
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні День народження у чудової людини! Давид Сакварелідзе святкає 37-річчя... Найщиріші вітання!
Призываем украинские власти принять меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда, - посольство США - Цензор.НЕТ 7782
 показать весь комментарий
 
 
он агент кремля! он поймал двух патриотов - "бриллиантовых прокуровов"
 показать весь комментарий
 
 
Никого наша власть (да и вся "оппозиция") так ненавидела, как грузинскую команду. Это как бы намекает, что ребята они хорошие.
 показать весь комментарий
 
 
Буде антикорупційний суд і корупційні суди, які відмінятимуть рішення антикорупційного🤗🤣
 показать весь комментарий
 
 
Дык, так пєтюнчік отпіарився- усьо в шиКАЛадє!!
І че янкі доколупалися?
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Слышали, мрази шоколадные, что вам люди из USA сказали?
 показать весь комментарий
 
 
пришлите им всем полосатые пижамы , как бонус первым посетителям!!!! Призываем украинские власти принять меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда, - посольство США - Цензор.НЕТ 8411
 показать весь комментарий
 
 
Треба дуже багатьох арештували, таких вийде більше половини громадян України. Одні раніше писали доноси, другі були комуністами, треті тягнули до москви... Тепер є ті, що були при владі і також ті, що планують бути обраними... Але посадять всіх хворих, бідних...
 показать весь комментарий
 
Плакаты «от Порошенко», которые развесили накануне Дня независимости в столице и других городах страны, вызвали массовое ехидство у сетевых комментаторов. И только ленивый не отметил, что триада «Армия! Язык! Вера!» - это слегка перелицованное «Православие. Самодержавие. Народность» графа Уварова. Уваровский «Палладиум» (как тот сам его называл) появился как антитеза девизу Великой французской революции «Свобода, равенство, братство».
🤑
 показать весь комментарий
 
 
И почему у меня не возникает ехидство после этого:

Муравёв-Вешатель: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп"...

Может ехидёрам стоит на лбу сделать татуировки в зеркальном исполнении, чтобы они в отражении на мониторе могли всё видеть в правильном свете?
 показать весь комментарий
 
 
Я не виноват, что чьи-то вкусы формируются по форме, а не по содержанию...

 показать весь комментарий
 
 
три кита - Геращенко, Бурбака, Рева. Зважени и щасливы!
 показать весь комментарий
 
 
Армия! Язык! Вера! Парад! Иврит! Иудаизм! Это девиз Петра на возможный второй срок своего президенства.
 показать весь комментарий
 
 
это невозможно - ведь рассыпется нах вся потужная система кумовства-подковерничества-порешалова.
 показать весь комментарий
 
 
С нашей властью надо поступать только Ипатовским методом . Ипать до принятия решения .
По-другому с нашими барыгами не получается .
 показать весь комментарий
 
 
На 2019 год в бюджет закладываются средства на антикоррупционный суд...
 показать весь комментарий
 
 
Вы меня так уморили, что даже лайкнуть захотелось.
Петя четвертый год юлит и уж будьте покойны - при переизбрании будет секвестр бюджета именно по этой статье.
 показать весь комментарий
 
 
Я за лайками не гонюсь и это я говорил неоднократно, потому упоминание про лайки - ни о чём...
Юлит? Это каким образом? Сделать антикоррупционный суд сразу пока не призошли чистки в обычном суде? Можно узнать по какой хромосоме можно определить, может по сетчатке глаза, что судья годен для работы в антикоррупционном суде? Всё ли совершенно в законодательстве при отборе в обычный суд?...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Робити зараз антикорупційний суд непотрібно, бо його швиденько корумпують. Треба реформа всієї судової гілки. Уяви, що з'являється такий суд і починається подібне сталінським трійкам.
 показать весь комментарий
 
 
О, шо вздумали агенты кремля и зрадофилы из-за океана, на самого Петра Барыговича Мальдивского батон крошить. Неслыханная дерзость.
 показать весь комментарий
 
 
Падаждите, падаждите! Еще не построили антикоррупционные тюрьмы ....
 показать весь комментарий
 
 
очередная кормушка для судей, поставят зарплаты сотни тысяч, а выход будет 0 как у всех антикоррупционных органов
 показать весь комментарий
 
 
Це майже всім зрозуміло, бо один антикорупційний суд не вирішить проблему корупції.
 показать весь комментарий
 
ага, щас. вот только НАеБУ, прокурватура и фСБУ разберутся кто в доме хозяин и сразу запустят.
 показать весь комментарий
 
 
а США не может сказать напрямую, что Рошеновская мафия - это тотальная коррупция и ворье
призывать вора не воровать, играясь в какую то демократию, все равно что людоеда не жрать людей
 показать весь комментарий
 
 
Арестуйте их долларовые счета и все проблемы будут решены.
 показать весь комментарий
 
 
а вам мрази какое дело до нашего суда пошли нахер.......у роды.
 показать весь комментарий
 
Шо, скрепа в голову надавила? Нам нет никакого дела до вашего суда козломордого.
 показать весь комментарий
 
Призываем украинские власти принять меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда, - посольство США. Неужели послы США ещё не поняли, что призывать вора не воровать - гиблое дело. Остановить их может только электрический стул, арендованный в одной из тюрем США.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше просто их всех вместе собрать в одну ракету и пожелать успешного запуска.
 показать весь комментарий
 
 
Надо позвонить Маску, говорят, он готовит первую экспедицию на Марс в один конец и ищет добровольцев. Отличный шанс избавиться от этой быдлоэлиты. Закликаємо українську владу вжити заходів для успішного запуску Вищого антикорупційного суду, - посольство США - Цензор.НЕТ 3129
 показать весь комментарий
 
Этот призыв означает , что Америка говорит :
" ВАШ СПЕКТАКЛЬ С СУДОМ ЗАТЯНУЛСЯ ! " .
Порошенко ! Ты можешь навешать лапшу украинцам , но повесить лапшу о "борьбе" с коррупцией всему миру не удастся , тебя же видно насквозь , морду твою жадную !
Борец с коррупцией нах..)))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Эти придурки (парашенки,дурчиновы,авяковы) просто не поняли,что связались с очень серьезными людьми. Которым нет дела до их украденных миллиардов. Их этим не сооблазнить. И у них вековая история методов борьбы с подобными слизняками.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы как и их хозяева ненавидят США. Все больше противоречий у них с ними. Недалек тот день,когда США будет объявлены ими врагом ))
 показать весь комментарий
 
 
Этот суд станет первой ступенью на эшафот таким мразям как ахметов. Порошенко точно знает,что за ним пойдет туда и он.
 показать весь комментарий
 
 
щось соєвих шісток в коментах не густо а як тільки стаття про те як пєця таржествіна перерізує на камеру святкову свічку на черговому міському нужнику тоді сразу і поніслась аж слина з рота тече от умілєнія подвігов гідранта...
 показать весь комментарий
 
 
Якби США і їх союзники не приховували крадене, то їм не потрібно було би нікого і ні др чого «призивать»
 показать весь комментарий
 
 
барыга порошенко уже провёл, выдал своему хозяину Хуйлу
Тумгоева, омериканцы правда надеются на этого кренделя ?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываем украинские власти принять меры для успешного запуска Высшего антикоррупционного суда, - посольство США
 
 
 
 
 
 вверх