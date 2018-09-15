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 Двое киевлян на внедорожнике сорвались в ущелье на Закарпатье и погибли, - Москаль. ФОТОрепортаж

В Раховском районе Закарпатской области сорвался в ущелье внедорожник. Погибли оба находившихся в нем человека.

Как сообщается на официальном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, утром 15 сентября возле горы Близница (Раховский район) один из туристов, проходивший по известному маршруту "Вершинами Свидовца", увидел в ущелье разбитый внедорожник, информирует Цензор.НЕТ.

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"Выехавшие на место спасатели выявили в автомобиле тела двух мужчин. Как выяснилось, 48-летний киевлянин и его 27-летний сын приехали на автомобиле Dodge RAM в Карпаты покататься по Свидовецкому массиву, однако во время поездки возле Близницы сорвались в глубокую расщелину. К сожалению, оба погибли на месте", - говорится в сообщении.

Двое киевлян на внедорожнике сорвались в ущелье на Закарпатье и погибли, - Москаль 01
Двое киевлян на внедорожнике сорвались в ущелье на Закарпатье и погибли, - Москаль 02
Двое киевлян на внедорожнике сорвались в ущелье на Закарпатье и погибли, - Москаль 03
Фото: moskal.in.ua

Источник: https://censor.net.ua/n3086389
 
 
 Топ комментарии
 
Такова судьба. А у дураков она еще короче.
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А це не заповідник часом, куди НЕ МОЖНА пхатись на автомобілі?
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А він хоч п'яний, хоч тверезий - все одно порохоботний "кацахол".
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Що,Ґрігорій? В темі про загиблих під Пітєром хохлів ти плакав, а в темі про загиблих в Крпатах укранців зубоскалиш. Нехороше, Ґрігорій.
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А він хоч п'яний, хоч тверезий - все одно порохоботний "кацахол".
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Оно подлое еще и провокатор. Я не баба сплетни говорить, но встречался здесь.
Раз 10 меня банили. Двоє киян на позашляховику зірвалися в ущелину на Закарпатті та загинули, - Москаль - Цензор.НЕТ 6270
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Нижче посилання. Хороші в тебе друзі, непорохоботний ти не кацап наш. Двоє киян на позашляховику зірвалися в ущелину на Закарпатті та загинули, - Москаль - Цензор.НЕТ 1401
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Гриигорий Барковский

Смотря на фото этой дамы, то она такая красивая и радуется!!
Вот чему не пойму? И дол(цензура)бы вышиватные тоже рады. А ЕСЛИ ТВОИ РОДСТВЕННИКИ И ДЕТИ ТАМ ПОГИБЛИ?
15.09.2018 16:40
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Не ти писав, Ґрігорій?

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Ну и что это значит? Каждый погибший для тебя радость? Ты ИДИОТ?
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А я думала мертветчук зі своєю ягою.
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И что ? Сага о "ебанатах" Не понимали, что в горах по Высоцкому... Новость о чем. Соболезноваие родным. Люди созданы не для этого.
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Людей даже опасность не останавливает, пусть бы еще молодой, но отец подумал бы, но нет, царствие небесное.
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Приехали покататься... Бате с сынком больше было заняться нечем?
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А це не заповідник часом, куди НЕ МОЖНА пхатись на автомобілі?
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И не одного дерева,которое могло бы задержать падение в пропасть.
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Отсутствующее дерево виновато, что два до-ба решили по горам погонять?
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Вырезали все.Вот и будут теперь падать в пропасть, с разбегу.
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Вони самі собі обрали! Самі свій вибір оплатили! Не пащекуймо-маймо пошану до смерті!
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Вообще, человек - такое странное существо. Некоторым постоянно хочется пошалить со смертью. Эта патология должна лечиться в психбольнице, принудительно.
Двоє киян на позашляховику зірвалися в ущелину на Закарпатті та загинули, - Москаль - Цензор.НЕТ 3547

Двоє киян на позашляховику зірвалися в ущелину на Закарпатті та загинули, - Москаль - Цензор.НЕТ 4527

Двоє киян на позашляховику зірвалися в ущелину на Закарпатті та загинули, - Москаль - Цензор.НЕТ 447
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Усі гори спаскуджені тими "екскремалами" - куди не піди - пхаються на своїх позашляховиках, псуючи стежки, розлякуючи усе живе. Коли це припиниться - нехай нам скаже отой Москаль, якому байдуже...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое киевлян на внедорожнике сорвались в ущелье на Закарпатье и погибли, - Москаль. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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