 Двое киевлян на внедорожнике сорвались в ущелье на Закарпатье и погибли, - Москаль. ФОТОрепортаж

Как сообщается на официальном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, утром 15 сентября возле горы Близница (Раховский район) один из туристов, проходивший по известному маршруту "Вершинами Свидовца", увидел в ущелье разбитый внедорожник, информирует Цензор.НЕТ.
"Выехавшие на место спасатели выявили в автомобиле тела двух мужчин. Как выяснилось, 48-летний киевлянин и его 27-летний сын приехали на автомобиле Dodge RAM в Карпаты покататься по Свидовецкому массиву, однако во время поездки возле Близницы сорвались в глубокую расщелину. К сожалению, оба погибли на месте", - говорится в сообщении.
Раз 10 меня банили.
Смотря на фото этой дамы, то она такая красивая и радуется!!
Вот чему не пойму? И дол(цензура)бы вышиватные тоже рады. А ЕСЛИ ТВОИ РОДСТВЕННИКИ И ДЕТИ ТАМ ПОГИБЛИ?
15.09.2018 16:40
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Не ти писав, Ґрігорій?