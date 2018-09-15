 Двое киевлян на внедорожнике сорвались в ущелье на Закарпатье и погибли, - Москаль. ФОТОрепортаж

Как сообщается на официальном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, утром 15 сентября возле горы Близница (Раховский район) один из туристов, проходивший по известному маршруту "Вершинами Свидовца", увидел в ущелье разбитый внедорожник, информирует Цензор.НЕТ.

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"Выехавшие на место спасатели выявили в автомобиле тела двух мужчин. Как выяснилось, 48-летний киевлянин и его 27-летний сын приехали на автомобиле Dodge RAM в Карпаты покататься по Свидовецкому массиву, однако во время поездки возле Близницы сорвались в глубокую расщелину. К сожалению, оба погибли на месте", - говорится в сообщении.







Фото: moskal.in.ua