 Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник

Об этом он заявил в кулуарах XV ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я вношу их буквально понедельник, подписываю эти документы повторно. Они поступят в комитет", - сказал он.
Генпрокурор пояснил, что согласно процедуре, у фигурантов есть 5 дней на дачу пояснений, еще 7 дней отводится парламентскому комитету на рассмотрение представлений. После этого у Рады будет 21 день на рассмотрение поданных представлений на пленарном заседании.
Луценко спрогнозировал, что Верховная Рада рассмотрит их через одну пленарную неделю.
Генпрокурор напомнил, что ранее он уже вносил в парламент эти представления: три были подготовлены Генпрокуратурой, одно – НАБУ, однако ему вернули материалы. По мнению Луценко, по трем нардепам такое решение о возвращении было безосновательно.
Кроме того, он не исключил, что количество представлений о снятии неприкосновенности с парламентариев может увеличиться.
"В настоящее время на моем столе, в моей почте никакого другого представления от САП и НАБУ не существует. Некоторые слухи я слышу, о некоторых материалах, которые прорабатываются у моих коллег, - слышал", - сказал Луценко, отвечая на вопрос о том, поступало ли к нему на подпись представление о снятии неприкосновенности с главы парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.
Ближайшая пленарная неделя парламента состоится 18-21 сентября. После этого Верховная Рада будет работать в пленарном режиме 2-5 октября.
Напомним, генпрокурор 15 мая подал в Раду ходатайство о снятии неприкосновенности с "оппоблоковца" Сергея Дунаева.
25 мая Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности депутатов от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. Однако документы ему вернули.
7 июня регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Александра Пономарева.
особенно перед выборами
Вот так уже говорят....
Не Луценко и его прокуроры, не глав-барыга..., а страна....
Ray @Ray_net_ua 4 ч.4 часа назад
Режим Порошенко промывает мозг украинцам томасом и автокефалией, как его достижениями. Хотя, в обязанности Президента Украины это не входит, он избирался, как президент страны, а не священник. А Украина превращается в страну-предателя, которая предаст любого кто за нее воюет.
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп".
Так кто за безопасность страны отвечает?
https://www.facebook.com/SemenihinUA/videos/299692067429422/
Артем Семеніхін міський голова Конотопа
Репост і годі скиглити у блогах!
Немає більшої підлості - ніж віддати ворогові людину, яка шукала в нас захисту і готова була разом з нами боротися проти нього!
17 вересня о 10 годині всі патріоти, АТОвці, волонтери, студенти, політичні сили з проукраїнською позицією, повинні бути в Києві під стінами Генеральної прокуратури України, вулиця Різницька 13/15!
P.S. В теперішніх умовах, в умовах війни, подібні речі є нічим іншим, як колабораціонізмом. А ці дії з боку влади - зрадою Українського Народу!
Система заточенна таким образом , что нормальным людям там места нет .
Вообще , просто так ничего не происходит , кроме каких-то гадостей .
Лидер появляется тогда , когда чаяния и стремления народа достигают апогея , когда назревает критическая ситуация и социальный взрыв возглавляет человек , способный повести за собой массы .
А чего чает украинский народ ?
Сблындить в Польшу , понимая , что маланцы - это надолго и просто так они Украину не отпустят ?
Уехать в Орду на заработки ?
Или , кто поумней , в Китай ?
Или молодёжь мечтает умереть , эащищая бомбаский аэропорт патриота Гудка , бывшего катранщика и убийцы ?
Вот такой лидер у нас сейчас и есть ...
Да и не "делает" , а гадит потихоньку .
Тварь редкостная ...
Если , правда , ты стучишь по клавишам не за деньги .
Тогда это , хотя бы , понятно .
"украинской" власти выдают на пытки и мучительную смерть врагов
Путина и Кадырова...