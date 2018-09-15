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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22287) ГПУ (8845) Луценко (7132) неприкосновенность (850)

 Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что намерен в понедельник, 17 сентября, передать в Верховную Раду представление о разрешении на привлечении к уголовной ответственности четырех народных депутатов.

Об этом он заявил в кулуарах XV ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я вношу их буквально понедельник, подписываю эти документы повторно. Они поступят в комитет", - сказал он.

Генпрокурор пояснил, что согласно процедуре, у фигурантов есть 5 дней на дачу пояснений, еще 7 дней отводится парламентскому комитету на рассмотрение представлений. После этого у Рады будет 21 день на рассмотрение поданных представлений на пленарном заседании.

Луценко спрогнозировал, что Верховная Рада рассмотрит их через одну пленарную неделю.

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Генпрокурор напомнил, что ранее он уже вносил в парламент эти представления: три были подготовлены Генпрокуратурой, одно – НАБУ, однако ему вернули материалы. По мнению Луценко, по трем нардепам такое решение о возвращении было безосновательно.

Кроме того, он не исключил, что количество представлений о снятии неприкосновенности с парламентариев может увеличиться.

"В настоящее время на моем столе, в моей почте никакого другого представления от САП и НАБУ не существует. Некоторые слухи я слышу, о некоторых материалах, которые прорабатываются у моих коллег, - слышал", - сказал Луценко, отвечая на вопрос о том, поступало ли к нему на подпись представление о снятии неприкосновенности с главы парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

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Ближайшая пленарная неделя парламента состоится 18-21 сентября. После этого Верховная Рада будет работать в пленарном режиме 2-5 октября.

Напомним, генпрокурор 15 мая подал в Раду ходатайство о снятии неприкосновенности с "оппоблоковца" Сергея Дунаева.

25 мая Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности депутатов от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. Однако документы ему вернули.

7 июня регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Александра Пономарева.

Источник: https://censor.net.ua/n3086388
 
 
 Топ комментарии
 
Луценко планирует , а кто его всерьёз воспринимает как прокурора? Банальная шавка приспособленец -- гавкает по приказу хозяина, что он путного сделал ,кого посадил из крупной рыбы ? У Овоща облигации забрал которые хранились в стране ,и предьявились бы стране? На это много ума не надо? Он налички чемоданчик хоть один вернул,не говоря уже за Камазы?Чем знаменит и запомниться сей муж? Бабой третьего тысячелетия и пьяным Гитлер Капут во Франкфурте ? ... он не жопу в юности на граните отморозил ,а мозги Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник - Цензор.НЕТ 5635
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страна - предатель.....
Вот так уже говорят....
Не Луценко и его прокуроры, не глав-барыга..., а страна.... Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник - Цензор.НЕТ 3769

Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник - Цензор.НЕТ 3195 Ray‏ @Ray_net_ua 4 ч.4 часа назад
Режим Порошенко промывает мозг украинцам томасом и автокефалией, как его достижениями. Хотя, в обязанности Президента Украины это не входит, он избирался, как президент страны, а не священник. А Украина превращается в страну-предателя, которая предаст любого кто за нее воюет.

Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник - Цензор.НЕТ 268
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шантаж - дело тонкое
особенно перед выборами
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Тех, кто пошел воевать посадили в тюрьмы.
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В понедельник не получится. БОЛЬШОЙ БОДУН БУДЕТ. Вот если бы хотя-бы в среду!!
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Луценко планирует , а кто его всерьёз воспринимает как прокурора? Банальная шавка приспособленец -- гавкает по приказу хозяина, что он путного сделал ,кого посадил из крупной рыбы ? У Овоща облигации забрал которые хранились в стране ,и предьявились бы стране? На это много ума не надо? Он налички чемоданчик хоть один вернул,не говоря уже за Камазы?Чем знаменит и запомниться сей муж? Бабой третьего тысячелетия и пьяным Гитлер Капут во Франкфурте ? ... он не жопу в юности на граните отморозил ,а мозги
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великая рыба вся на месте ,отжирается и у неё все Ок, даже у бриллиантовых окуней и то все пучком
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Да не ужели?не сидит а под следствием, приговора нет..... не прошло и 5 лет
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Представь невозможное и возврат Овоща на недельку , или недельку Воне порулить , спорим кто за 24 часа из соевой банды не убежит --- через 48 часов будет сидеть( с приговором суда) Луценко планує повернути на розгляд ВР подання на чотирьох нардепів у понеділок - Цензор.НЕТ 5466
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Ось кого ви пропонуєте! Тепер зрозуміло чого так заважає Порошенко!
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конечно заважає, солдаты с передовой на мальдивы хотели поехать , а командир все побережье скупил и сам загорает
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Ні дорогенький! Ви пропонуєте старий мотлох, а не альтернативу.
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я пропоную всем кто 30 лет грабил страну начиная с Кучмы государственное содержание ,еду ,одежду --- Петя не исключение
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Тоді янукович з юлею там теж повинен бути і тоді я погоджуюсь.
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само собой , все ---- за разбазаривание страны прямо или косвенно надо отвечать,у всех рыло в пуху
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А его на три буквы посылают уже все кому не лень. Клоун какой-то.
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страна - предатель.....
Вот так уже говорят....
Не Луценко и его прокуроры, не глав-барыга..., а страна.... Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник - Цензор.НЕТ 3769

Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник - Цензор.НЕТ 3195 Ray‏ @Ray_net_ua 4 ч.4 часа назад
Режим Порошенко промывает мозг украинцам томасом и автокефалией, как его достижениями. Хотя, в обязанности Президента Украины это не входит, он избирался, как президент страны, а не священник. А Украина превращается в страну-предателя, которая предаст любого кто за нее воюет.

Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник - Цензор.НЕТ 268
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Муравьёв-Вешатель:
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп".

Так кто за безопасность страны отвечает?
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Спасибо, только хода ответов никакого нет...
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Якщо вам справді шкода Тумгоєва, то приходье а не скиглить!
https://www.facebook.com/SemenihinUA/videos/299692067429422/

Артем Семеніхін міський голова Конотопа

Репост і годі скиглити у блогах!

Немає більшої підлості - ніж віддати ворогові людину, яка шукала в нас захисту і готова була разом з нами боротися проти нього!

17 вересня о 10 годині всі патріоти, АТОвці, волонтери, студенти, політичні сили з проукраїнською позицією, повинні бути в Києві під стінами Генеральної прокуратури України, вулиця Різницька 13/15!

P.S. В теперішніх умовах, в умовах війни, подібні речі є нічим іншим, як колабораціонізмом. А ці дії з боку влади - зрадою Українського Народу!
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пришел бы - 200%, но живу далеко от Киева...
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Боюсь что нет , он скорее всего победит
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я думаю даже если он пройдет во втором туре и выйграет выборы он не досидит срок 100 %
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Вилкул і Колесник,це може ті що з гарантом користуються офшорами,чи будували магазини "Рошен"в Росії,чи брали взятки з Мельниками та Мельничуками,чи продавали флот,танки,зброю з президентами всіх скликань,чи підняли ціни на хліб,а завтра піднімають на газ,а може знімають кожен місяць головні виграші в лото,чи рюкзаки шиють...Хотілося б почути прокурор-елктрика.
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Боже , какие всё-таки убожества руководят Украиной ...
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Увы ...
Система заточенна таким образом , что нормальным людям там места нет .
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Справа не в системі, а у відсутності нормальних лідерів.
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Лидер не появляется просто так .
Вообще , просто так ничего не происходит , кроме каких-то гадостей .
Лидер появляется тогда , когда чаяния и стремления народа достигают апогея , когда назревает критическая ситуация и социальный взрыв возглавляет человек , способный повести за собой массы .
А чего чает украинский народ ?
Сблындить в Польшу , понимая , что маланцы - это надолго и просто так они Украину не отпустят ?
Уехать в Орду на заработки ?
Или , кто поумней , в Китай ?
Или молодёжь мечтает умереть , эащищая бомбаский аэропорт патриота Гудка , бывшего катранщика и убийцы ?
Вот такой лидер у нас сейчас и есть ...
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Что он не так в статье сказал или что неправильно в данной ситации делает?
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Да всё не так он делает .
Да и не "делает" , а гадит потихоньку .
Тварь редкостная ...
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Мой вопрос непонятен или конкретика как кость в горле?
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Твой вопрос туп и глуп , как и ты сам .
Если , правда , ты стучишь по клавишам не за деньги .
Тогда это , хотя бы , понятно .
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С приходом к власти Тимошенко в Украине будет нормальный Генеральный прокурор.
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Тобто нормального Генерального прокурора не буде. Жаль.
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Подлецы в
"украинской" власти выдают на пытки и мучительную смерть врагов
Путина и Кадырова...
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Ну це така гра...Луценко подає,Рада дозволяє,підозрювані біжуть до Луценка,відслинюють бабло - і процес на час затихає...Якщо замало - все повторюється,гроші бігають туди-сюди,боротьба з корупцією кипить,заяви звучать а вкінець збовдуріле суспільство спостерігає і тішиться,що в нас такий активний генпрокурор,що не дає спуску злочинцям...
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