 Луценко планирует вернуть на рассмотрение ВР представления на четырех нардепов в понедельник

Об этом он заявил в кулуарах XV ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я вношу их буквально понедельник, подписываю эти документы повторно. Они поступят в комитет", - сказал он.

Генпрокурор пояснил, что согласно процедуре, у фигурантов есть 5 дней на дачу пояснений, еще 7 дней отводится парламентскому комитету на рассмотрение представлений. После этого у Рады будет 21 день на рассмотрение поданных представлений на пленарном заседании.

Луценко спрогнозировал, что Верховная Рада рассмотрит их через одну пленарную неделю.

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Генпрокурор напомнил, что ранее он уже вносил в парламент эти представления: три были подготовлены Генпрокуратурой, одно – НАБУ, однако ему вернули материалы. По мнению Луценко, по трем нардепам такое решение о возвращении было безосновательно.

Кроме того, он не исключил, что количество представлений о снятии неприкосновенности с парламентариев может увеличиться.

"В настоящее время на моем столе, в моей почте никакого другого представления от САП и НАБУ не существует. Некоторые слухи я слышу, о некоторых материалах, которые прорабатываются у моих коллег, - слышал", - сказал Луценко, отвечая на вопрос о том, поступало ли к нему на подпись представление о снятии неприкосновенности с главы парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

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Ближайшая пленарная неделя парламента состоится 18-21 сентября. После этого Верховная Рада будет работать в пленарном режиме 2-5 октября.

Напомним, генпрокурор 15 мая подал в Раду ходатайство о снятии неприкосновенности с "оппоблоковца" Сергея Дунаева.

25 мая Луценко внес в аппарат Верховной Рады представления о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности депутатов от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. Однако документы ему вернули.

7 июня регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Александра Пономарева.