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 Происшествия, За рубежом
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 Четверо украинцев погибли, еще один попал в больницу в результате ДТП в Ленинградской области, - Беца

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области России погибли четверо граждан Украины, еще один украинец госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных Сенцова и Балуха, - Беца

Четверо украинцев погибли, еще один попал в больницу в результате ДТП в Ленинградской области, - Беца 01

По сообщению Радіо Свобода, 15 сентября в российских информагентствах появилась публикация со ссылкой на пресс-службу управления госинспекции безопасности дорожного движения по Петербургу и Ленинградской области о столкновении грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области, что привело к гибели четырех человек, еще один - получил травмы. Гражданства жертв ДТП российские источники не приводили.

Источник: https://censor.net.ua/n3086387
 
   
 Топ комментарии
 
Да уж, поехать у агрессору на заработки и погибнуть там могут только выжившие из ума.
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Да уж, поехать у агрессору на заработки и погибнуть там могут только выжившие из ума.
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на чужбині загинули... (( і чого їх туди понеслр???
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Украинцы в ленинградской области? Вы что то путаете.
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Алексей Носов d8330900 - хохли в лєнєнградскай области. Ось так буде правильно Четверо украинцев погибли, еще один попал в больницу в результате ДТП в Ленинградской области, - Беца - Цензор.НЕТ 5464
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А боекомплект в микроавтобусе не сдетонировал? А, они без боекомплекта, на зароботки а не московитов уничтожать. Ну так то не украинцы...
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Гриигорий Барковский - кожний хохол який працюе в мордорі - чекає така доля Четверо украинцев погибли, еще один попал в больницу в результате ДТП в Ленинградской области, - Беца - Цензор.НЕТ 1044
Миттева карма Четверо украинцев погибли, еще один попал в больницу в результате ДТП в Ленинградской области, - Беца - Цензор.НЕТ 1044
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Это ты за меня отвечаешь? И сам себе лайк ставишь?
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Він в сусідній темі над смертю українців зубоскалить:
15.09.2018 17:11

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Вот взять бы вас всех шестерых "лайконутых" и на Колыму, что бы не пиздели что в Украине плохо.
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А че ей не радоваться,ее уже послали послом в Эстонию.
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Ватник, иди уже на срусайты, хватит здесь гадить.
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Не пойду! Я здесь уже с 2007 года. А тебя когда с инкубатора вылупили?
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Хуйло медалью наградило за многолетние дефекации?
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превышение скорости при погоне за длинным рублём.
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не жалко. дамбасские бабы еще нарожают.
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Це не українці, а донецький непотріб.
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А вот пошастали ..на здоров'я, мля!!
🤑
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Последний украинец выехал из Рашки в начале марта 2014 года напоследок перерезав несущую колону в 24-х етажке и замуровав в стену за батареей 5 разбитых ртутных градусников. Я даже знаю одного такого. Остальные то даунбаские хохлы а не украинцы.
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"...напоследок перерезав несущую колону в 24-х етажке и замуровав в стену за батареей 5 разбитых ртутных градусников"

Это точно не даунбасец?
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Вот какова судьба манкуртов - ни украинцам их не жалко, ни русским, да и вообще никому.
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Понять можно только если они вынуждены были ехали через Ленобласть транзитом на заработки в Финляндию. Иначе - извините.
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Ехать в СУоми через мордовию не имеет смысла. Проще транзитом минуя засранную изгойку по украинскому паспорту. Это не иначе как беглая дамбасня была.
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Тебе запретили по сбежавшему молоку плакать, так ты решил высрать свой пост?
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Мне больше нравилось на форуме Цензора, когда тут были проблемы и невозможно было отправить с спам...
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...сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца...

Так вОна вроде бы как послиха в Эстонии...
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Она того,на полторы ставки пока .И там и тут.Место нужно придержать.Дочь подрастает,на ее место пойдет.
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К этой новости можно добавить: минус четыре ватника кто за жопоблок и таёжный союз.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо украинцев погибли, еще один попал в больницу в результате ДТП в Ленинградской области, - Беца
 
 
 
 
 
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