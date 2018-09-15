 Четверо украинцев погибли, еще один попал в больницу в результате ДТП в Ленинградской области, - Беца

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Соболезнования родным. Консулы оказывают всестороннюю помощь", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных Сенцова и Балуха, - Беца

По сообщению Радіо Свобода, 15 сентября в российских информагентствах появилась публикация со ссылкой на пресс-службу управления госинспекции безопасности дорожного движения по Петербургу и Ленинградской области о столкновении грузовика и микроавтобуса в Волосовском районе Ленинградской области, что привело к гибели четырех человек, еще один - получил травмы. Гражданства жертв ДТП российские источники не приводили.