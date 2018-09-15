 Если действие закона об особом статусе Донбасса не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций с РФ, - Волкер

Об этом он заявил на брифинге в рамках XV ежегодной конференции YES, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если этот закон будет продлен, то ситуация на следующий день будет совершенно такой же, как сегодня, то есть фактически там никаких изменений не будет. Но чрезвычайно важным является продолжение режима санкций, наложенных из-за агрессии России в Украине. Вы знаете, в Евросоюзе раздаются голоса за снятие санкций, хотя Россия ничего не сделала для того, чтобы выполнить свою часть обещаний. Если действие закона не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций", - сказал Волкер.
В этом контексте он отметил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса отвечает интересам Украины, поскольку способствует поддержанию единства Евросоюза в вопросе санкций.
"Без этого труднее быть поддерживать это единство" , - считает спецпредставитель Госдепартамента США.
Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В прошлом году действие документа было продолжено на год.
В июле 2018 года спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.
4 августа председатель парламента Андрей Парубий заявил, что решение о том, продлевать ли данный закон, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре, оно будет зависеть от позиции международных партнеров по этому вопросу.
Хотелки путина просто.
Волкер пусть начинает с требования вернуть Дебальцево.Как вернут будем смотреть на их поведение.
до основания как агент ЦРУ Ленин а затем они их новый мир построят
кто был всем украинцы исчезнут совсем
Учитывая обстоятельства уже давно нужно было привязать санкции к этой реальности, а не к особому статусу ДНР ЛНР...
АТО, или как там это они сейчас назвали) - это средство выживания этой однотуровой власти. С ней война не
закончится никогда...
Или у тебя есть другие идеи как закончить войну....?
так це ж , практично , одне і теж саме !
Даунецк город призрак ( как Припять), Лугандоне , как (Чернобыль).
Тикайте нахрен туда, кому вы нахрен не нужны!!!!
Аргументов предостаточно:
1)Дебальцево
2)фактическое отсутствие таких административных единиц - ОРДЛО
Есть широкое поле деятельности для принуждения к выполнению минских соглашений россии.
Нужно отправить его к Ыну на переговоры..., а то он упирается чего то...
ZN.UA Зеркало неделиПодлинная учетная запись @zn_ua 2 ч.2 часа назад
Будапешт гарантировал Украине уважение независимости, суверенитета и существующих границы. Через 20 лет после подписания, #Россия аннексировала #Крым и оккупировала часть #Донбасс`а #YESUkraine2018 #YES2018 #новости #новини
https://t.co/0WwE8jChxR
Президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас заявил о том, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы и не завершит денуклеаризацию из-за Будапештского меморандума
Будапешт гарантировал Украине уважение независимости, суверенитета и существующих границы. Через 20 лет после подписания, Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса.
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
они подневольные - что им приказано - то и делают...
которого работают во вражеском государстве,"
ПРУФ.
И то, что есть нас не устраивает.
Что делать?
ВСЕ буде Україна з президентом Порошенко.
А Россия будет "вперде".
что государство Украина ассоциируется в мире с этой вороватой и брехливой
властью, выбранной, если верить пидрахуям, 54% его граждан.
Пушилин назначил представителем "ДНР" в Минске "министра иностранных дел" "ДНР" Никанорову. Интересно, проглотит ли и это наша делегация в Минске? Ведь Минский "Комплекс мер…" Захарченко и Плотницкий подписывали как частные лица, никаких "ДНР"-"ЛНР" там нет и напротив фамилий Захарченко и Плотницкого никакие должности и статусы не указаны.
То есть, можно допустить (!), что тому же Пушилину и Дейнеге Захарченко с Плотницким написали личные доверенности, на представление их интересов в качестве консультантов российской делегации в Минске. Но Пушилин такую доверенность написать не может. А Захарченко - тем более.
Так кого же будет представлять в Минске "министр" - покойника? Думаю, наша делегация вполне может потребовать, чтоб "делегацию" из отдельных районов Донецкой области (так это называется в минских соглашениях) продолжал представлять Пушилин
_Если ты - дурак, то можешь относиться к исходящей от рашизма угрозе легкомысленно - как и свойственно дуракам. Если не дурак, то должен понимать, что больной шизофреник, параноик и серийный людоед способен на всё! Само существование человечества под угрозой и ни один болван "ребята, давайте жить дружно!" и "моя хата с краю" не отсидится в кустах!
Другий президент України Леонід Кучма та спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявили про першочерговість виконання безпекової складової Мінських домовленостей.
Як повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер, про це йшлося на зустрічі Кучми та Волкера, що відбулася 15 вересня у Києві.
"Учасники бесіди підтвердили безальтернативність Мінських домовленостей та першочерговість виконання саме безпекової складової цього документу", - йдеться у повідомленні.
"Лише закриття кордону, виведення російського озброєння, техніки та військових формувань дозволить повернути на Донбас справжній мир, - заявив під час зустрічі Кучма. https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/15/7192209/
поверим им
Он еще в 2014 году был принят.
Этот закон основа минских соглашений и основание существования ОРДЛО.
Он никогда не выполнялся рашей.
Поэтому будет его Украина продлевать или не будет значения не имеет.
Пусть уже подают резолюцию и вводят миоотворцев и международную администрацию в районах Луганской и Донецкой областей и в Крыму.
А потом будем законы о реинтеграции принимать.
А то пять лет плямкают языком и все время что то требует,а сами и пальцем не шевелят.
Он также сказал, что у Киева нет плана реинтеграции Донбасса после завершения вооруженного конфликта.
Волкер заявил, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР «прошли через многое», что заставляет их быть очень недовольными действиями украинских властей.
Волкер призвал киевские власти сотрудничать с Красным крестом, чтобы обеспечить выплаты государственных пенсий людям старшего возраста и гражданам с ограниченными возможностями.
Интересное кино - забрали у Украины ядерное оружие, сделали ее беззащитной перед Путлером, и в результате Украина же крайняя, типа мало валит бабла в Донбасс недовольным лугодонцам и планы ринтеграции лугодонцев не устраивают....
Похоже для США неважно что это Путлер развязал войну в Украине, что из-за него нет нормальной жизни в Донбассе, из-за него гибнут люди...... и конца-края этому беспределу не видать. Ну еще бы, на Запад Путлер не лезет, их сытые задницы прикрыты и ладно. О чем-то договариваются за спиной Украины. Лицемеры.
вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
Учитывая обстоятельства уже давно нужно было привязать санкции к этой реальности, а не к особому статусу ДНР ЛНР...