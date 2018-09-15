 Если действие закона об особом статусе Донбасса не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций с РФ, - Волкер

Об этом он заявил на брифинге в рамках XV ежегодной конференции YES, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Если этот закон будет продлен, то ситуация на следующий день будет совершенно такой же, как сегодня, то есть фактически там никаких изменений не будет. Но чрезвычайно важным является продолжение режима санкций, наложенных из-за агрессии России в Украине. Вы знаете, в Евросоюзе раздаются голоса за снятие санкций, хотя Россия ничего не сделала для того, чтобы выполнить свою часть обещаний. Если действие закона не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций", - сказал Волкер.

В этом контексте он отметил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса отвечает интересам Украины, поскольку способствует поддержанию единства Евросоюза в вопросе санкций.

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"Без этого труднее быть поддерживать это единство" , - считает спецпредставитель Госдепартамента США.

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В прошлом году действие документа было продолжено на год.

В июле 2018 года спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.

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4 августа председатель парламента Андрей Парубий заявил, что решение о том, продлевать ли данный закон, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре, оно будет зависеть от позиции международных партнеров по этому вопросу.