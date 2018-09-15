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 Если действие закона об особом статусе Донбасса не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций с РФ, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал продлить действие закона об особом статусе Донбасса ради сохранения единства стран Евросоюза по санкциям против России.

Об этом он заявил на брифинге в рамках XV ежегодной конференции YES, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ

"Если этот закон будет продлен, то ситуация на следующий день будет совершенно такой же, как сегодня, то есть фактически там никаких изменений не будет. Но чрезвычайно важным является продолжение режима санкций, наложенных из-за агрессии России в Украине. Вы знаете, в Евросоюзе раздаются голоса за снятие санкций, хотя Россия ничего не сделала для того, чтобы выполнить свою часть обещаний. Если действие закона не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций", - сказал Волкер.

В этом контексте он отметил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса отвечает интересам Украины, поскольку способствует поддержанию единства Евросоюза в вопросе санкций.

Также читайте: Страны мира не должны игнорировать ситуацию на Донбассе, - Волкер

"Без этого труднее быть поддерживать это единство" , - считает спецпредставитель Госдепартамента США.

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В прошлом году действие документа было продолжено на год.

В июле 2018 года спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.

Читайте также: По логике минских документов, "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть. Так что организация там выборов - нелегитимное действие само по себе, - Волкер

4 августа председатель парламента Андрей Парубий заявил, что решение о том, продлевать ли данный закон, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре, оно будет зависеть от позиции международных партнеров по этому вопросу.

Источник: https://censor.net.ua/n3086386
 
   
 Топ комментарии
 
Yuriy Yurieff - ты предлагаешь нанести удар по Кремлю или сдаться...?

Или у тебя есть другие идеи как закончить войну....?
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особенность в том чтобы еще на год продлить мышебратство - перемещение грузов. зто как закон о сэз с накрымом.
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Этот закон принимался когда все были "уверены", что у нас гражданская война и российских военных там нет, теперь этот закон должен быть пересмотрен с учетом, оккупации нашей территории Россией, с поправкой что ДНР ЛНР искусственные образование созданные на нашей территории оккупантами и де факто не может быть никакого особого статуса, так как нет "гражданской войны", а есть конкретный агрессор Россия, который ввел свои войска и финансирует оккупацию этих территорий.
Учитывая обстоятельства уже давно нужно было привязать санкции к этой реальности, а не к особому статусу ДНР ЛНР...
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особенность в том чтобы еще на год продлить мышебратство - перемещение грузов. зто как закон о сэз с накрымом.
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Особенность в том что Украина приняла другой закон и в продлении этого нет необходимости.
Хотелки путина просто.
Волкер пусть начинает с требования вернуть Дебальцево.Как вернут будем смотреть на их поведение.
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хйлопутин агентЦРУ и они на пару уничтожают остатки промышленности в сранах бывшего СССР
до основания как агент ЦРУ Ленин а затем они их новый мир построят
кто был всем украинцы исчезнут совсем
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...Этот закон принимался когда все были "уверены", что у нас гражданская война и российских военных там нет, теперь этот закон должен быть пересмотрен с учетом, оккупации нашей территории Россией, с поправкой что ДНР ЛНР искусственные образование созданные на нашей территории оккупантами и де факто не может быть никакого особого статуса, так как нет "гражданской войны", а есть конкретный агрессор Россия, который ввел свои войска и финансирует оккупацию этих территорий.
Учитывая обстоятельства уже давно нужно было привязать санкции к этой реальности, а не к особому статусу ДНР ЛНР...
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Война (то бишь
АТО, или как там это они сейчас назвали) - это средство выживания этой однотуровой власти. С ней война не
закончится никогда...
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Yuriy Yurieff - ты предлагаешь нанести удар по Кремлю или сдаться...?

Или у тебя есть другие идеи как закончить войну....?
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Снова голосовать за Оффшоренко...
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или сдаться....? Снова голосовать за Оффшоренко...

так це ж , практично , одне і теж саме !
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я буду голосовать на него. вернее за подвешивание его на гилляку.
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Лучше перепости пургу из 20 пунктов *что происходит на крысме* , мордовская наволочь
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Голосуй за смерть с косой. Кто тебе не дает? А мнение свое при себе держи. Оно никого не интересует.
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Для початку блокувати Крим і Придністровя і перестати видавати добровольців за запитом гебні
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Особый статус ЛУГАНДОНА.
Даунецк город призрак ( как Припять), Лугандоне , как (Чернобыль).
Тикайте нахрен туда, кому вы нахрен не нужны!!!!
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Волкер не надо врать.
Аргументов предостаточно:
1)Дебальцево
2)фактическое отсутствие таких административных единиц - ОРДЛО

Есть широкое поле деятельности для принуждения к выполнению минских соглашений россии.
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умный дядька этот Волкер....
Нужно отправить его к Ыну на переговоры..., а то он упирается чего то... Если действие закона об особом статусе Донбасса не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций с РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 1815

ZN.UA Зеркало недели‏Подлинная учетная запись @zn_ua 2 ч.2 часа назад
Будапешт гарантировал Украине уважение независимости, суверенитета и существующих границы. Через 20 лет после подписания, #Россия аннексировала #Крым и оккупировала часть #Донбасс#YESUkraine2018 #YES2018 #новости #новини

https://t.co/0WwE8jChxR

Президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас заявил о том, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы и не завершит денуклеаризацию из-за Будапештского меморандума

Будапешт гарантировал Украине уважение независимости, суверенитета и существующих границы. Через 20 лет после подписания, Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса.

Если действие закона об особом статусе Донбасса не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций с РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 3022

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У Ына есть ядерное оружие и ложил он на Волкера,так же как и Украина ложила бы на путина и волкера вместе взятых.
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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Это человек Трампа - а Трамп - человек путена...
они подневольные - что им приказано - то и делают...
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А украинцам, кто приказывает?...
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Yuriy Yurieff ....во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве,"

ПРУФ.
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Если продлим - никаких изменений не будет ?
И то, что есть нас не устраивает.
Что делать?
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для початку - провести "АТО" на Банковій .
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ты уже четыре с половиной года проводишь - как успехи...?)))
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Тільки синхронно зі згодою Радбезу ООН щодо введення миротворців на умовах України.Спочатку згода і відразу синхронно пролонгування особливого статусу ВР.
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...особливого статусу Верховною Радою.Так ясніше.
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В июле 2018 года спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.Источник: https://censor.net.ua/n3086386Якщо не буде миру ,тобто якщо не введуть миротворців,то який толк з цього пролонгування?Ви самі побачили ,що закон був прийнятий,але не діяв,бо війна,стріляють.І що,знову з пустого в порожнє?
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но без русни и винницкого юденрата. другого не будет.
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ВСЕ буде Україна з президентом Порошенко.
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И тебе не хворать.
ВСЕ буде Україна з президентом Порошенко.
А Россия будет "вперде".
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Переходящий кабздоновский подорожник тебе на лоб,вперда!
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Если поверх ватника напялить вышиванку то ватник украинцем не станет. А с вашим ПоROSHENко мы всё более скатываемся в ,,советский мир" х.йла. Меня дешёвые понты последнего времени типа термоса или парада не впечатляют. И ещё насчёт этих санкций .Они действительно были ПОЛЕЗНЫМИ в 2014 году. Они остановили агрессию орды. Но к сожалению их сцарь х.йло оказался правым , что сыграет на ЖАДНОСТИ и алчности европейских барыг, сделав их обоюдно невыгодными. И вскоре очень много наших ,,искренних партнёров" и друзей соевой Перемоги научились красиво и без лишней рекламы обходить эти самые Санкции , что и требовалось х.йлу .А для нас их оставили в качестве элемента шантажа и как повод для давления на Украинскую сторону. А если старый пакет себя исчерпал , а про новый партнёры из ЕС и слышать не хотят то можно разводить украинский электорат дурилкой -,, а что может отменить старый ? .........ты троллишь за х.йла?" Нет я не троллю за орду , я вижу что Украину опять обводят вокруг пальца как в Будапеште в 1994 году. А Кондитера интересы страны волнуют МЕНЬШЕ на порядок чем интересы его собственного кармана и интересы его Семьи
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ты знаешь ситуация настолько аховая с эмиграцией по 2 миллиона трудоспособных ежегодно что через 10 это еще хорошо вместо жовтоблакытного можно будет флаг Гулага вешать
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Трагедия в том,
что государство Украина ассоциируется в мире с этой вороватой и брехливой
властью, выбранной, если верить пидрахуям, 54% его граждан.
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Минские переговоры превращаются в место спиритических сеансов
Пушилин назначил представителем "ДНР" в Минске "министра иностранных дел" "ДНР" Никанорову. Интересно, проглотит ли и это наша делегация в Минске? Ведь Минский "Комплекс мер…" Захарченко и Плотницкий подписывали как частные лица, никаких "ДНР"-"ЛНР" там нет и напротив фамилий Захарченко и Плотницкого никакие должности и статусы не указаны.
То есть, можно допустить (!), что тому же Пушилину и Дейнеге Захарченко с Плотницким написали личные доверенности, на представление их интересов в качестве консультантов российской делегации в Минске. Но Пушилин такую доверенность написать не может. А Захарченко - тем более.
Так кого же будет представлять в Минске "министр" - покойника? Думаю, наша делегация вполне может потребовать, чтоб "делегацию" из отдельных районов Донецкой области (так это называется в минских соглашениях) продолжал представлять Пушилин
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Войну ведет государство... Если государство не хочет себя защищать, то такого государства не существует...
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Санкции наложены за нападение России, за захват Крыма и части Донбасса - или я чего-то не понимаю, и есть какие-то другие причины их введения? Если я не ошибаюсь, то продолжим мы действие этого "закона", или нет - на санкции это повлиять не должно. Если же нашими интересами торгуют за нашей спиной, то нахрен такие "друзья" нужны....
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Путин пригрозил ядерным ударом по Европе: вскрылись тайные переговоры



_Если ты - дурак, то можешь относиться к исходящей от рашизма угрозе легкомысленно - как и свойственно дуракам. Если не дурак, то должен понимать, что больной шизофреник, параноик и серийный людоед способен на всё! Само существование человечества под угрозой и ни один болван "ребята, давайте жить дружно!" и "моя хата с краю" не отсидится в кустах!
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Кучма і Волкер поговорили про безпекову складову Мінських угод

Другий президент України Леонід Кучма та спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявили про першочерговість виконання безпекової складової Мінських домовленостей.
Як повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер, про це йшлося на зустрічі Кучми та Волкера, що відбулася 15 вересня у Києві.

"Учасники бесіди підтвердили безальтернативність Мінських домовленостей та першочерговість виконання саме безпекової складової цього документу", - йдеться у повідомленні.
"Лише закриття кордону, виведення російського озброєння, техніки та військових формувань дозволить повернути на Донбас справжній мир, - заявив під час зустрічі Кучма. https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/15/7192209/
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они так же заявили что ты не человек а козел
поверим им
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Особые статусы... Как то Британия не согласилась с "особым статусом" Ольстера и правильно сделала. Сейчас там бы было - "статусов". Это решала политика САМОСТОЯТЕЛЬНОГО государства. А так призывы Волкера? Ни о чем. Санкции, особый статус и т.п. Решается не особый статус, а кто у кого больше слямздит и поимеет. Украина? Здесь даже не побоку.
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Был.
Он еще в 2014 году был принят.
Этот закон основа минских соглашений и основание существования ОРДЛО.
Он никогда не выполнялся рашей.
Поэтому будет его Украина продлевать или не будет значения не имеет.
Пусть уже подают резолюцию и вводят миоотворцев и международную администрацию в районах Луганской и Донецкой областей и в Крыму.
А потом будем законы о реинтеграции принимать.
А то пять лет плямкают языком и все время что то требует,а сами и пальцем не шевелят.
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США нужен процесс уничтожения славян и сам по себе и как пугало чтобы триллионы на ВПК выделяли
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Санкции за оккупацию мизерные, и бесполезные. Хватит санкций за отравление Скрипалей.
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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Радио Свободы" обвинил украинские власти в том, что они делают недостаточно для жителей Донбасса.
Он также сказал, что у Киева нет плана реинтеграции Донбасса после завершения вооруженного конфликта.

Волкер заявил, что жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР «прошли через многое», что заставляет их быть очень недовольными действиями украинских властей.
Волкер призвал киевские власти сотрудничать с Красным крестом, чтобы обеспечить выплаты государственных пенсий людям старшего возраста и гражданам с ограниченными возможностями.

Интересное кино - забрали у Украины ядерное оружие, сделали ее беззащитной перед Путлером, и в результате Украина же крайняя, типа мало валит бабла в Донбасс недовольным лугодонцам и планы ринтеграции лугодонцев не устраивают....

Похоже для США неважно что это Путлер развязал войну в Украине, что из-за него нет нормальной жизни в Донбассе, из-за него гибнут люди...... и конца-края этому беспределу не видать. Ну еще бы, на Запад Путлер не лезет, их сытые задницы прикрыты и ладно. О чем-то договариваются за спиной Украины. Лицемеры.
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Такое впечатление что Трамп с Путлером о чем-то договорились за спиной Украины, вот Волкер и старается.
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Когда Ганнибал
вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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Этот закон принимался когда все были "уверены", что у нас гражданская война и российских военных там нет, теперь этот закон должен быть пересмотрен с учетом, оккупации нашей территории Россией, с поправкой что ДНР ЛНР искусственные образование созданные на нашей территории оккупантами и де факто не может быть никакого особого статуса, так как нет "гражданской войны", а есть конкретный агрессор Россия, который ввел свои войска и финансирует оккупацию этих территорий.
Учитывая обстоятельства уже давно нужно было привязать санкции к этой реальности, а не к особому статусу ДНР ЛНР...
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Украине это не нужно. Здесь Волкер беспокоится за морду лица Путина.
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А может еще и воду в окупированный крым дать АТО санкции с Рашки снимут? Мляди. С самого начала говорил что Украине нужно быстрыми темпами разрабатывать ядерное и бактериологическое оружие иначе нас будут всю жизнь шантажировать.
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Точно. Это обычный шантаж. Они ДЕРИБАНЯТ Украину. Сейчас у Волкера и фрау Штази есть задача пропиарить Пэдру чтоб его ,,переизбрали" на второй срок. Потом он будет им обязан и его нагнут на продажу украинской земли и на согласие на мир с х.йлом на условиях х.йла .Итог -все будут в шоколаде, кроме Украины и украинцев .Они станут на своей земле больше НЕ нужными и вынуждены будут или батрачить на хозяев за ничтожные гроши или уезжать из страны . И не важно чьи потом будут тут хозяева-европейские , китайские или ордынские . Латинская Америка и Африка служат нам хорошим примером
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Минские договоренности родились мертвыми так как были Рашкой нарушены в тот же день окупацией Дебальцево. Так что не надо нас пугать.
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Волкер! лучше бы ты рассказал хоть что-то об украинском футболе, а рассказывать о ситуации на Донбассе можно и из-за океана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли действие закона об особом статусе Донбасса не будет продлено, это даст аргумент тем, кто выступает за снятие санкций с РФ, - Волкер
 
 
 
 
 
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