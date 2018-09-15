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 Меткий выстрел украинского снайпера: под Мариуполем ликвидирован очередной наемник РФ

В Ленинском на Донетчине украинский снайпер метким выстрелом ликвидировал российского наемника, который "помогал бабушкам" на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "официального представителя оперативного командования" террористической организации "ДНР" Даниила Безсонова.

Он в частности утверждает, что 14 сентября украинский снайпер "подло, практически в спину" застрелил "20-летнего парня". 

Конечно же, как обычно заявляют оккупанты, наемник был "безоружным", а в Ленинском "оказывал помощь пожилым людям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский снайпер ликвидировал командира минометной батареи "народной милиции ЛНР" в районе Крымского, - Мысягин

Источник: https://censor.net.ua/n3086385
 
   
 Топ комментарии
 
Подло можно только человека невиновного убить,а заразную крысу уничтожить-это просто гигиена.
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Дай Бог здоровья и меткости нашим снайперам и всем военным, уничтожающим агрессора на украинской земле.Эти люди воюют за свой народ и страну, рискуя своими жизнями каждую секунду и нет им равных в этом мире.
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На соревнованиях отстрелялись, пора и за работу. Молодцы.!!
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Дай Бог здоровья и меткости нашим снайперам и всем военным, уничтожающим агрессора на украинской земле.Эти люди воюют за свой народ и страну, рискуя своими жизнями каждую секунду и нет им равных в этом мире.
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Это типа - каждому солдату - по снайперской винтовке ?!
ты сам то веришь в этот бред !?
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а у нас в ДШВ типа всего 430 десантников?
вы, простите, с какого дуба упамши?!
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Если бы Тимошенко так не критиковала "барыгу", то он никогда бы не купил оружие для ССО и ДШБ ВСУ.
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От молодчина. Вот это настоящая помощь ВСУ. Завтра пусть еще две минуты покритикует - может порох на один ПНВ расколется.
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Кто из президентов Украины сделал больше для нее чем Порох? Ответ - никто.
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Подлецы в "украинской" власти выдают на пытки и мучительную смерть врагов Путина и Кадырова...
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А зачем не подлецы пытают и убивают людей,негодяй кремблядский?
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"практически в спину" это как? в задницу?
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Наверное уличил момент, когда чечен со срусского слезал
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Подло можно только человека невиновного убить,а заразную крысу уничтожить-это просто гигиена.
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_Переводил себе бабушек через Стикс дорогу. Злые укропы подло, без объявления войны, убили насмерть... Ну что тут сказать? СлаваУкраине! Укропам слава! И...
(с) Шли бы вы, бабушка, через дорогу в другом месте.
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Он в частности утверждает, что 14 сентября украинский снайпер "подло, практически в спину" застрелил "20-летнего парня".

Вообще-то да. Обычно ж на дуэль, тут вот...
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Все это со слов ДНР. может его свои по пьяни застрелили и свалили на украинцев. Не зря же пишут что его убили "подло, практически в спину". Ничего не напоминает?
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Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі,
Стали вам поперек горла, москалі є#учі !
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Ліквідацією худобини задоволений.
Кожен кретин парашний має відповісти - що ти тут, бидло, забуло?
У нас же в тюрмах кількість місць суворо обумовлена тільки для обміну виродків на наших людей.
Слава нашій державі!

Степан Андрійович нарешті здобув.
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И во главе США стоит бизнесмен. И это никому не мешает, кроме паразитов беспокоящихся о пособии.
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Справжній Українець у своєму житті повинен:
1 - посадити дерево,
2 - побудувати будинок,
3 - виховати сина,
4 - вбити москаля,
5 - вбити синичку.
Якщо Ви запитали чому синичку, то Ви - Справжній Українець.
Бо пункт 4, як правило, сумнівів не викликає.
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Цей тест українець проходить ґавтоматично Влучний постріл українського снайпера: під Маріуполем ліквідовано чергового найманця РФ - Цензор.НЕТ 1537
Аналогічні жарти є про прийняття до Ку-Клукс-Клану (вбити 5 негрів та кота) і до Моссаду (5 арабів та кота).
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Марчук пытался развести стороны, шоб вообще не могли достать друг друга ,так не получилось, пока не перестанут стрелять - мира не будет. Постепенно наполнять миротворцами эти территории можно уже сегодня, начиная с линии разграничения, развести военных и замещать их миротворцами, военными администрациями и сопутствующей инфраструктурой, начать разминировать участки и наводить там порядок. Если год не будет потерь - начнется процесс реинтеграции. Но кто-то сильно этого не хочет, причем с обеих сторон, основной аргумент - контроль границы, но границу они нам так или иначе отдадут, правда это будет не скоро, а сегодня никто ничего не предлагает, что само по себе странно... Порох уже получил "выговор" за это от Волкера, так что наверное скоро увидим "план".
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Ну чуть ниже. Какая разница для широкой общественности, на какой отметке от уровня моря пуля нашла мозг.
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Как раз на неделе вспоминали скрепного поэта из расейской армии, Валеру Знаменского (ученик непревзойдённого Шляпникова) - стихи такие, что не ржать невозможно.
Как оказалось, поминали не всуе.
Застрелили таки шкета... бабулькам картофель вёз... и тиски... Влучний постріл українського снайпера: під Маріуполем ліквідовано чергового найманця РФ - Цензор.НЕТ 369

Непролазный шкет

Величаво ночью непролазный шкет
Гнал неумолимо свой велосипед.
Должен был успеть он прямо до зари
До поста добраться, где сидят свои.

Немцы окружили, опустили стяг.
Там, где были наши, щас сидит варяг.
Дланью нечестивой пашню боронит.
Немца ноги злые топчут наш гранит.

Шкет не растерявшись, не неся тоски,
Взял велосипед, картофель и тиски.
И помчался к нашим, на родной блокпост,
Чтоб сказать ребятам про вражеский блокпост.

Но немецкий снайпер, расчехлив чехол,
Взял да и направил прям на шкета ствол.
Грянул гулкий выстрел, не видать ни зги.
Но из шкета выбил снайпер тот мозги.

Величаво ночью непролазный шкет
Гнал неумолимо свой велосипед...
Жаль, что не успел он доехать до зари
До того блокпоста, где сидят свои...
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Если бы тиски не брал, может быть и доехал Влучний постріл українського снайпера: під Маріуполем ліквідовано чергового найманця РФ - Цензор.НЕТ 5757 Влучний постріл українського снайпера: під Маріуполем ліквідовано чергового найманця РФ - Цензор.НЕТ 5757
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я так и не понял, кому в итоге тиски достались ? Влучний постріл українського снайпера: під Маріуполем ліквідовано чергового найманця РФ - Цензор.НЕТ 2360
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Це позитивна новина, але після цієї інформації складається враження, що в нас один снайпер і йому видають один патрон на півроку.
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Ось і гарно!!!!!
Нехай ворог так і думає!!!
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Вот за ето нужно премии давать и не маленькие. А не за сбитие беспилотника выпустив по нему весь боекомплект из крупных калибров и ракет.
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В общем, перемирия перемириями, а снайперы работают в штатном режиме.
Вспомнилось (не моё) - хоть и не вполне реалистично, ибо ни один снайпер, если он не дебил, ЛЦУ не использует... но тем не менее зловеще:

гаврила курит трубку мира
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается
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Рошенівська гвинтівка пройшла іспит успішно)
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Немного не в тему, но анекдот вспомнился.

Растиковая Федераска. Набор в спецназ ГРУ. Финальный тест: кандидату выдают пистолет, ему нужно зайти в комнату, где сидит его друг, и застрелить его.
Первым заходит русский ванька. Почти сразу выходит в слезах - "нет... не могу так через себя переступить..."
Второй - чеченец. Тоже почти сразу выходит, пистолет бросает - "рот е*ал жи есть, я горец, а не шакал".
Третий кандидат - ватник из ОРДЛО. Заходит. Выстрел. Потом какая-то возня, жалобные крики, удары и зловещие хрустяще-чавкающие звуки...
Выходит весь в кровище:
- Да вы чё, мля, ох*ели?! Я вам чё - зверь, накуй?! Какого зуя вы холостым зарядили?! Пришлось его табуреткой, мля...
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Бабушки по сепарским окопам лазят, они помогают ополчленцам, пирожки им носят, а этим бабушкам в свою очередь помогают маладые а ну-ка парни, и носят за ними корзинки где пирожки, пиво, лимонад.
Подстрелили продовольственный конвой, мать их...
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Очередная победа Оффшоренко-Мальдивского...
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"Он в частности утверждает, что 14 сентября украинский снайпер "подло, практически в спину" застрелил "20-летнего парня".Источник: https://censor.net.ua/n3086385"
ОТОЖ! Трошки перефразую. - Ніколи не тікай від українського снайпера, бо помреш стомленим.
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посмотрите сколько в августе погибло украинцев от снайперов, практически 90% потерь, и 19 и 20 летние...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМеткий выстрел украинского снайпера: под Мариуполем ликвидирован очередной наемник РФ
 
 
 
 
 
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