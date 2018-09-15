 Меткий выстрел украинского снайпера: под Мариуполем ликвидирован очередной наемник РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "официального представителя оперативного командования" террористической организации "ДНР" Даниила Безсонова.

Он в частности утверждает, что 14 сентября украинский снайпер "подло, практически в спину" застрелил "20-летнего парня".

Конечно же, как обычно заявляют оккупанты, наемник был "безоружным", а в Ленинском "оказывал помощь пожилым людям".

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