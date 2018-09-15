 Меткий выстрел украинского снайпера: под Мариуполем ликвидирован очередной наемник РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на "официального представителя оперативного командования" террористической организации "ДНР" Даниила Безсонова.
Он в частности утверждает, что 14 сентября украинский снайпер "подло, практически в спину" застрелил "20-летнего парня".
Конечно же, как обычно заявляют оккупанты, наемник был "безоружным", а в Ленинском "оказывал помощь пожилым людям".
ты сам то веришь в этот бред !?
вы, простите, с какого дуба упамши?!
Стиксдорогу. Злые укропы подло, без объявления войны, убили насмерть... Ну что тут сказать? СлаваУкраине! Укропам слава! И...
(с) Шли бы вы, бабушка, через дорогу в другом месте.
Вообще-то да. Обычно ж на дуэль, тут вот...
Стали вам поперек горла, москалі є#учі !
Кожен кретин парашний має відповісти - що ти тут, бидло, забуло?
У нас же в тюрмах кількість місць суворо обумовлена тільки для обміну виродків на наших людей.
Слава нашій державі!
Степан Андрійович нарешті здобув.
1 - посадити дерево,
2 - побудувати будинок,
3 - виховати сина,
4 - вбити москаля,
5 - вбити синичку.
Якщо Ви запитали чому синичку, то Ви - Справжній Українець.
Бо пункт 4, як правило, сумнівів не викликає.
Аналогічні жарти є про прийняття до Ку-Клукс-Клану (вбити 5 негрів та кота) і до Моссаду (5 арабів та кота).
Как оказалось, поминали не всуе.
Застрелили таки шкета... бабулькам картофель вёз... и тиски...
Непролазный шкет
Величаво ночью непролазный шкет
Гнал неумолимо свой велосипед.
Должен был успеть он прямо до зари
До поста добраться, где сидят свои.
Немцы окружили, опустили стяг.
Там, где были наши, щас сидит варяг.
Дланью нечестивой пашню боронит.
Немца ноги злые топчут наш гранит.
Шкет не растерявшись, не неся тоски,
Взял велосипед, картофель и тиски.
И помчался к нашим, на родной блокпост,
Чтоб сказать ребятам про вражеский блокпост.
Но немецкий снайпер, расчехлив чехол,
Взял да и направил прям на шкета ствол.
Грянул гулкий выстрел, не видать ни зги.
Но из шкета выбил снайпер тот мозги.
Величаво ночью непролазный шкет
Гнал неумолимо свой велосипед...
Жаль, что не успел он доехать до зари
До того блокпоста, где сидят свои...
Нехай ворог так і думає!!!
Вспомнилось (не моё) - хоть и не вполне реалистично, ибо ни один снайпер, если он не дебил, ЛЦУ не использует... но тем не менее зловеще:
гаврила курит трубку мира
и вдруг из трубки огонёк
на центыр лба переползает
и останавливается
Растиковая Федераска. Набор в спецназ ГРУ. Финальный тест: кандидату выдают пистолет, ему нужно зайти в комнату, где сидит его друг, и застрелить его.
Первым заходит русский ванька. Почти сразу выходит в слезах - "нет... не могу так через себя переступить..."
Второй - чеченец. Тоже почти сразу выходит, пистолет бросает - "рот е*ал жи есть, я горец, а не шакал".
Третий кандидат - ватник из ОРДЛО. Заходит. Выстрел. Потом какая-то возня, жалобные крики, удары и зловещие хрустяще-чавкающие звуки...
Выходит весь в кровище:
- Да вы чё, мля, ох*ели?! Я вам чё - зверь, накуй?! Какого зуя вы холостым зарядили?! Пришлось его табуреткой, мля...
Подстрелили продовольственный конвой, мать их...
ОТОЖ! Трошки перефразую. - Ніколи не тікай від українського снайпера, бо помреш стомленим.