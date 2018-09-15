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 Возможный организатор покушения на Гандзюк еще не признался, но заявил о готовности давать показания, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк заявил о готовности давать показания.

Об этом он заявил журналистам в субботу в Киеве в кулуарах в рамках XV ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отпустил под домашний арест одного из фигурантов дела Гандзюк Васяновича, двоих других - оставил под стражей. ФОТОрепортаж

"Я благодарю сотрудников Национальной полиции, которые вышли на четверых подозреваемых... Трое из них (подозреваемых. - Ред.) дают показания, у одного найдены дополнительные доказательства в качестве ожогов на руках, сосуды с соответствующим химическим веществом и другие доказательства. Таким образом, мы можем с большой долей вероятности, считать, что именно эти четверо исполняли (покушение)", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что один из этих подозреваемых, со слов других подозреваемых, является возможным организатором, но "он пока молчит".

"Он заявил о готовности давать показания, и для этого я поручил сотрудникам Службы безопасности Украины, как и обещал, именно они будут изучать вопрос организатора и заказчика", - добавил Луценко, отметив, что на данный момент взял "тайм-аут" до решения Апелляционного суда.

Также читайте: Дело по исполнителям покушения на Гандзюк расследует Нацполиция, дело по заказчикам - СБУ, - Луценко

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3086384
 
   
 Топ комментарии
 
Заголовок супер. Ну и югист югик вообще атас, а если он не признается и сошлется на 63 ст. Конституции, по ходу вообще выпустят
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Господи! Ну зачем я читаю этих идиотов.
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Дык увеличьте степень допросов и накал пыток...
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Так он никогда из дому голодным не выходит.
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Все это похоже, Возможный организатор покушения на Гандзюк еще не признался, но заявил о готовности давать показания, - Луценко - Цензор.НЕТ 8249 на заявы алкаша бросить пить...... Возможный организатор покушения на Гандзюк еще не признался, но заявил о готовности давать показания, - Луценко - Цензор.НЕТ 8122
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Суслик, ты не там ищешь. Ищи среди полицейских, она в первую очередь с ними конфликтовала. Хватит быть шутом и клоуном. Идиот.
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Заголовок супер. Ну и югист югик вообще атас, а если он не признается и сошлется на 63 ст. Конституции, по ходу вообще выпустят
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Возможный организатор возможно признается,возможно сядет,возможно нет...У попа була собака він її любив,вона вкрала...і далі по тексту!Якісь ідіоти,краще б мовчали.
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Возможный организатор покушения на Гандзюк еще не признался, но заявил о готовности давать показания



Картина маслом.
Шел пятый час допроса... Устали все.. Следователи, дубинки, стол, стул, даже пол ...
Ти будеш говорити падло? ! - по доброму спросил обессиленный следак
Подследственный бодро закивал головой
Ну то говори! Знову падло мовчиш!? ..........
Шел восьмой час допроса... Устали все.. Следователи, дубинки, стол, стул, даже пол ...

Ну шо мовчить? - ,бодро спросила новая смена
Мовчить падло.... Сгоджуєть, але мовчить...
Миколо.... Ти ж йому рота відклей, ви ж його скотчем замотали !
Занавес.


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Я уже давно пишу что не стоит смеятся с выступлений Генерального прокурора.Наоборот следует их тщательно архивировать и потом издать отдельным пособием студентам юрфаков, каких глупостей не стоит говорить юристам чтобы не стать посмешищем,даже среди делитантов.
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Дык увеличьте степень допросов и накал пыток...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозможный организатор покушения на Гандзюк еще не признался, но заявил о готовности давать показания, - Луценко
 
 
 
 
 
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