 Возможный организатор покушения на Гандзюк еще не признался, но заявил о готовности давать показания, - Луценко

Об этом он заявил журналистам в субботу в Киеве в кулуарах в рамках XV ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я благодарю сотрудников Национальной полиции, которые вышли на четверых подозреваемых... Трое из них (подозреваемых. - Ред.) дают показания, у одного найдены дополнительные доказательства в качестве ожогов на руках, сосуды с соответствующим химическим веществом и другие доказательства. Таким образом, мы можем с большой долей вероятности, считать, что именно эти четверо исполняли (покушение)", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что один из этих подозреваемых, со слов других подозреваемых, является возможным организатором, но "он пока молчит".

"Он заявил о готовности давать показания, и для этого я поручил сотрудникам Службы безопасности Украины, как и обещал, именно они будут изучать вопрос организатора и заказчика", - добавил Луценко, отметив, что на данный момент взял "тайм-аут" до решения Апелляционного суда.

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Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.