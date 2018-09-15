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 Политика Украины
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 Закрытие "дела Кернеса" было незаконным, в судебный процесс вмешались политики, - Луценко

Решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников было незаконно, и судья Андрей Антонов должен понести ответственность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в субботу в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Считаю, что в судебный процесс вмешались политики. Об этом свидетельствует то, что судья после этого процесса сразу ушел на пенсию. Очевидно, то, что у нас называют "дембельским аккордом", а в западном мире – взяткой, было достаточно весомым", - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что было открыто уголовное производство за заведомо неправосудное решение судьи.

"И ожидаю справедливое и законное решение Апелляционного суда. Прямо и откровенно – что я очень редко могу использовать в таких тонких материях, как оценка решения суда – я скажу: решение было противозаконным. И этот судья должен за него ответить", - сказал Луценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Так выглядит харьковский договорняк Администрации президента и мэра, - Семенуха о распространяемой в городе газете с Порошенко и Кернесом. ФОТО

Напомним, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Всех троих обвиняли в пытках активистов Майдана в 2014 году. Судья пояснил, что решение было принято после того, как прокуроры семь раз подряд не явились в суд.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина и Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Антонов, закрывший дело Кернеса, пожаловался в ВСП на давление со стороны Генпрокуратуры и НАПК

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Смотрите расследование о Геннадии Кернесе на Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3086383
 
 
 Топ комментарии
 
А на кой тогда ты, для мебели?
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Посипаки олиграхов - это всегда философствующие и умные люди, с атрофированным чувством собственной ответственности за то, что превращали и превращают страну в восточноевропейское Сомали.
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Если судьи незаконно закрыли дело, то почему на судей нет ДЕЛА? А Луценко?
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ЧиГенпрокурор напомнил, что было открыто уголовное производство за заведомо неправосудное решение судьи.Источник: https://censor.net.ua/n3086383тайте внимательней-
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А ЮГик не судья, он пгокугог. А как известно они не сажают на нары.
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Ну так открой его, а виновных накажи. В чём проблема, должность не позволяет?
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Якби прокурори регулярно ходили на слухання процесу,то дивись,і справу б суддя не закрив...
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Посипаки олиграхов - это всегда философствующие и умные люди, с атрофированным чувством собственной ответственности за то, что превращали и превращают страну в восточноевропейское Сомали.
🤑
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" Очевидно, то, что у нас называют "дембельским аккордом", а в западном мире - взяткой, было достаточно весомым", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3086383"

Похоже, что декларироваться должны и ушедшие на заслуженный отдых...
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Надеюсь, что когда возьмутся за тебя Юра вместе с твоим кумом, на должности генпрокурора будет генпрокурор, а не глупый и спившийся шут.
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И? Дальше что сделает по этому поводу Генеральный Прокурор страны?
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Интересно какие ето сейчас в Украине могут быть политики которых слушают даже прокуроры и судьи? Йугик походу ходил по кругу пока не вышел на свой след? Закрытие "дела Кернеса" было незаконным, в судебный процесс вмешались политики, - Луценко - Цензор.НЕТ 850
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"Считаю, что в судебный процесс вмешались политики. Об этом свидетельствует то, что судья после этого процесса сразу ушел на пенсию. Очевидно, то, что у нас называют "дембельским аккордом", а в западном мире - взяткой, было достаточно весомым" - такого не может быть, у нас суды уже реформированные, а судьи столько много получают, что взяток не берут.
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Суд решил "законно", а Луценко решил "незаконно".
Я думал у нас суд решает, а не "решала". Закриття "справи Кернеса" було незаконним, у судовий процес втрутилися політики, - Луценко - Цензор.НЕТ 9502
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А когда не приходили на суды восемнадцать раз прокуроры, то это Югик с кого получал ?
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Хороша держава якщо всі і вся порушують закони.А для чого тоді негенеральний прокурор-електрик з потужним штатом?!!
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Закриття справи Луценка було неззаконним , бо втрутилися політики- Генеральний прокурор Пшонка (жарт)
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Тут следует понимать , что так называемые украинские "политики" - это выжившие бандиты в войне передела собственности 2000-х годов . Самая верхушка бандитов .
В Украине нет политиков , ибо настоящий политик , это не временщик , пытающийся откусить от держбюджета кусок побольше , и вывести этот кусок за рубеж , в кривые и хромые трасты , а государственник , пытающийся направить средства на развитие экономики страны согласно своей политике .
Кто-то слышал о программе развития экономики Украины от Гнойсмана или папашы его , Лолиты ?
Отож ...
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Не зря СБУ с увлечением слушает йугу. Они ведь тоже люди, им тоже поржать охота Закриття "справи Кернеса" було незаконним, у судовий процес втрутилися політики, - Луценко - Цензор.НЕТ 6525
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Иногда я думаю , что Лолита назначила клоуна Юрика на эту должность специально , чтобы он своим непредсказуемым идиотизмом , жадностью и свойственным ему феерическим долбоебизмом окончательно скомпрометировал идею самой законности в Украине , как таковую ...
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От як цікаво заскавчала мішпуха крімінальна ХОРОМ з пропукінцями та ґебельсами пукіна Закриття "справи Кернеса" було незаконним, у судовий процес втрутилися політики, - Луценко - Цензор.НЕТ 3330 і це 100% ознака що ГЕН.ПРОКУРОР ЛУЦЕНКО влучів тим мафіозам і їхнім посіпакам в саме болюче місце!! і дурня яку вони тут мелють вже й дітей не смішить Закриття "справи Кернеса" було незаконним, у судовий процес втрутилися політики, - Луценко - Цензор.НЕТ 4316
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Ага , влучив .
Прямо губами по кончику головки .
Наверное , у Ляшко уроки брал .
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меня к примеру смешит твой автолайк, лишенец Закриття "справи Кернеса" було незаконним, у судовий процес втрутилися політики, - Луценко - Цензор.НЕТ 3916
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Ага , сам себе проставил .
Мол , глядите какой я уважаемый !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакрытие "дела Кернеса" было незаконным, в судебный процесс вмешались политики, - Луценко
 
 
 
 
 
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