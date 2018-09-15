 "Цель России - оккупировать Азовское море", - Порошенко в интервью The Washington Post

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Петр Порошенко заявил в интервью The Washington Post.
"Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море.
"Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины - Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент - санкции", - отметил Порошенко.
По его словам, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.
"Если они заблокируют судно с украинской металлопродукцией из Мариуполя на один день, то цена убытков составит тысячи долларов", - сказал президент.
Кроме того, россияне постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах: арестовывают их, останавливают и угрожают им. Он отметил, что это часть гибридной войны против Украины.
"Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит слишком высокую цену за санкции, которые могут удержать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию", - сказал президент.
😁
Запрещенная на территории РФ организация ИГИЛ не взяла на себя ответственность за проведение Пенсионной Реформы.
«Мы звери, но не на столько!» - заявил официальный представитель Халифата.
а вот еще:
Ассоциация гомосексуалистов России отказалась вступать в партию «Единая Россия», - не такие уж мы и 3,14дорасы, - заявил представитель движения.
Что он дурачка включил, суда никто и не атакует а останавливать для досмотра имеют полное права по договору о статусе Азовского моря и этот договор как раз разрывать эта власть не хочет.
а в штатах этого не знают
🤑
2) Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент - санкции", - отметил Порошенко
Что-то не пойму я тебя, дядя..
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!
Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",Значок "Ну, Путин, погоди!"
😁
автор -хз
😁😁
Я просто один из эпизодов расскажу.
В 14-м году, когда был хаос и вообще полное непонимание происходящего, мне приходилось на фронте, в 93-й бригаде, периодически выступать в различных ролях. Если кто забыл, первую волну мобилизации военкоматы собирали со словами - "на блокпостах две недели постоите, шашлыков пожарите, потом по домам поедете". Потом две недели растянулись на 45 суток. А потом люди начали понимать, что началась война. Но это было потом. В основном, военные меня представляли то каким-то полковником из ГШ, то начальником контрразведки фронта полковником Кудасовым, то заместителем командира бригады по нерешенным вопросам.
Еще ходили разговоры про правый сектор, но это уже для другой истории. Доверия и понимания к тому, что происходит, у солдат тогда не было совсем. Поэтому включая то политрука, то старшего офицера Генштаба приходилось помогать офицерам бригады убеждать солдат. Именно убеждать. Приказы и распоряжения по началу просто не работали. Особенно когда дело касалось боевых действий и безопасности.
На войне часто для обмана противника создается ложная видимость чего-то. Езда бронетехникой, обозначающая присутствие большого количества бронетехники, иногда используется до сих пор. А летом 14-го года при отсутствии линии фронта как таковой это было просто необходимо.
Но была проблема - не было чем показывать. Не было в распоряжении командира самой подготовленной (на тот момент) механизированной бригады в резерве двух-трех танков, чтобы безболезненно отправить их кататься вдоль посадок. Танки, которые на ходу, были по счету на пальцах и растыканы по блокпостам. Остальные полуживые (ездит но не стреляет, стреляет но не ездит) или вообще в разобранном состоянии. Нужно было собирать танки поштучно с блокпостов.
Но тут появилась другая проблема. Солдаты, стоящие на блокпостах, отказывались отдавать свой танчик. Вот была такая иллюзия, что если танк стоит в посадке рядом, то они защищены. А как только уедет, так сразу на них начнут нападать и собьют блокпост. На трех блокпостах категорично заявили - "если танчик уезжает, мы собираем вещи и уходим. Без танчика стоять тут не будем".
В тот раз Олег Микац меня представил полковником из Генштаба. Дескать, если полковник из ГШ не зассал приехать, то все нормально. Я рассказывал, что танчик нужен только для того, чтобы поездить. Поездим и вернем. Что на время езды мы готовы оставаться с ними на блокпосте. Потом плавно переводили разговор в русло, что танки рядом с их палатками - это повышенная опасность, потому что по нему будут лупить из минометов, а еще есть информация (я же из Генштаба) о том, что сепары подтягивают ствольную артиллерию, чтобы стрелять именно по танчикам. Все это действо происходило в облаке сивушных паров от парочки самых завзятых бойцов, истерящих и заводящих остальных. В общем долго говорить - нечего слушать, но собрали мы за день три танчика.
Кстати, когда освобождали Авдеевку, несколько дней штурм откладывали. Не было резервов. Не было с чем штурмовать. Никто ж наперед не знал, как оно будет. И вот наконец-то приехал в бригаду резерв командующего. Аж три танка. Но на тот момент это было очень много. Аж три! Работающих! Танка!
Сейчас даже в десантных бригадах есть танки. 4,5 года войны.
Поэтому когда вы читаете, что танковая бригада корпуса резерва отыграла учения, то просто знайте, это не просто вау, это не просто нереально круто. Это даже не объяснить словами, какой рывок за 4 года."
Standard Flex 300
Несколько дней назад в прессу попали фотографии, на которых были запечатлены малые бронированные катера, которые из Николаева перебрасывались к новому месту дислокации в Азовском море, а сегодня они уже ушли в море. Тогда было дано пояснение, что к новому месту ушли не только катера, но и вся Николаевская база ВМФ, и на этом фоне возник вопрос о том, что будет вместо убывших катеров.
Вчера из нескольких источников поступили сообщения о том, что Дания готова поставить Украине патрульные катера класса «Флювефсикен». В зависимости от комплектации, они имеют водоизмещение 320-480 тонн. Всего предлагается три таких катера, вся серия которых была построена между 1985 и 1995 годами. С учетом того, что Украина способна самостоятельно строить суда подобного и большего класса, то может возникнуть ряд вопросов о том, стоит ли вообще связываться с откровенно устаревшими машинами. Против покупки - их возраст. Самому «свежему» катеру серии уже хорошо за 20, а самому старому - за 30 лет, и понятно, что лучше бы строить самостоятельно или получать что-то подобное в виде помощи, но все же, это предложение имеет и свои положительные моменты.
Насколько можно понять из описаний катеров, они одними из первых строились по модульному принципу, на который сейчас переходят все ведущие страны, стремящиеся иметь современный ВМФ. Это значит, что машина изначально проектировалась таким образом, чтобы ее можно было легко ремонтировать, и главное - быстро менять ее боевые свойства. Последнее качество - наиболее актуально для Украины. Поскольку мы не имеем сколько-нибудь достаточного количества боевых кораблей, очень соблазнительно иметь изначально универсальные корабли. С универсальностью не очень хорошо складывалось и у куда более крупных кораблей, а формат катера и вовсе ничего подобного не предполагал, но датчанам удалось построить именно такой флот катеров. Кстати, почти всю серию, снятую с вооружения ВМФ Дании, уже раскупили, в том числе, и Литва.
Так вот, катер имеет три сменных гнезда или посадочных места для различных боевых модулей. Один - в передней части и три - в задней. В них можно легко поместить модули с противокорабельными ракетами «Гарпун» и/или модули с ракетами ПВО «Си Спарроу». Кроме того, в носовой части можно поставить артиллерийский модуль 76 мм OTO Melara. А еще можно поставить модули для пуска торпед и постановки мин.
Что характерно, катер имеет боевую информационно-управляющую систему, разработанную Saab Systems и Terma Elektronik, способную работать со всеми указанными модулями. Это значит, что просто замена боевого модуля уже включает его в систему, без установки дополнительного оборудования или настройки. В итоге, цикл переустановки боевых модулем, включая демонтаж, установку и подключение оборудования к системе, занимает 12 часов и требует наличие 15-ти тонного крана. То есть, торпедно-артиллерийский катер через 12 часов может покинуть базу под верх загруженный противокорабельными и противовоздушными ракетами. Этот малыш станет настолько «зубатым», что даже для корветов и фрегатов будет большой проблемой.
Важно отметить и то, что датчане распродают последние три катера и можно торговаться по цене, а главное - получить на них необходимую техническую документацию для того, чтобы и на своих изделиях внедрить модульный принцип строительства кораблей. А плюс к этому, такая документация помогла бы интегрировать наши новые разработки, в виде модулей. Это был бы хороший опыт для всех, и для кораблестроителей и для военных моряков и безусловно, такие катера стали бы уже куда более опасными для противника.
Последнее, что хотелось бы отметить в этой связи - сам факт предложения нам такого вооружения. Ведь с катером идут комплекты вооружений, системы связи и прочие системы взаимодействия, полностью соответствующие стандартам НАТО. Это значит, что уже принято принципиальное решение о том, что Украине такое можно продавать. Напомним, те самые Мистрали, которая Франция планировала продать в РФ, не пошли туда именно потому, что они имели критические системы, которые не должны были попасть в не надежные или подозрительные руки. Нам уже такое можно продавать.
В общем, очень скоро в Николаеве начнут появляться новые силуэты кораблей. Не обязательно - вот эти катера из Дании, возможно это будет что-то более крупное и более интересное, но будет обязательно. Сейчас уже речь идет не о том, поставлять или не поставлять нам оружие, но о том, что именно и на каких условиях.
DL
Если противник не смог просчитать всех перспектив своих действий и начинает вытворять уж слишком заметные элементы беспредела, то этому явлению нужно дать проявиться, чтобы оно пошло в прессу, и чтобы все, кому надо, успели рассмотреть ситуацию и оценить действия Московии. Только после этого, когда всем и все понято, начинаются ответные действия, и почти всегда они оказываются либо асимметричными, либо просто неожиданными.
Так произошло и в этом случае. Насколько можно было понять реакцию противника, они приняли за ответные меры испытание крылатой ракеты «Нептун», которая позиционировалась, в частности, как противокорабельный комплекс. Но даже наши военные и секретарь РНБО не обещали запуска ее в серию до конца года, а это значит, что еще год россияне могли себе резвиться и только потом думать, что делать в новой ситуации. Но даже в этом раскладе имеются некоторые тактические нюансы. Например, уже может быть изготовлена предсерийная партия ракет, которые обычно запускают в комплексные испытания, но если она уже и так показывает устойчивые результаты, то даже не уйдя в серию, она может заявить о себе в самый неожиданный момент.
Но такой ход имеет и свой минус. Развернуть несколько наземных пусковых установок с «Нептунами» можно, но оперировать ими тихо, используя как средство прикрытия на случай десантной операции противника. Тогда нужен эффект сюрприза, чтобы ограниченным количеством боеприпасов уничтожить максимальное количество целей, которые просто окажутся не готовыми к такому противодействию.
С другой стороны, ситуация требовала именно показательных мероприятий, которые приведут противника в более или менее вменяемое состояние. И тут надо вспомнить географию и тот факт, что Азовское море - крайне мелководная акватория с максимальной глубиной в 14 метров. Это обстоятельство делает практически невозможными флотские операции в составе более или менее крупных кораблей, и поскольку это уж совсем внутренний водоем, то там никогда ВМФ и не оперировал. За годы независимости Украины там вообще не было ничего, что могло бы стрельнуть из чего-то, крупнее ракетницы или в лучшем случае - автомата Калашникова.
И вот на прошедшей неделе решением РНБО было определено начать формирование флотской группировки в Азовском море. Всем хорошо известно о том, что и до войны нам особо нечем было похвастаться в плане боевых кораблей, а после того, как большая часть флота осталась в оккупированном Крыму, то этот вопрос и вовсе подвис в воздухе.
Несколько подвижек, ожививших эту картину, состояло в том, что были созданы и спущены на воду несколько малых бронированных артиллерийских катеров и США готовят переброску нескольких более крупных катеров, состоявших на вооружении Береговой Охраны США, а кроме того, совсем недавно спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал предоставление военной помощи Украины в части воссоздания наших ВМС и существенного укрепления ВВС. Что кроется за этим обтекаемым заявлением об укреплении, скоро увидим, но вот бронекатера уже засветились на день ВМФ в Одессе, а поставки американских катеров ожидаются где-то после нового года.
В общем, противник воспринял решение РНБО как декларацию, которую либо невозможно выполнить, либо это будет в отдаленной перспективе.
Но вот в конце недели, то есть, через несколько дней после заседания РНБО, в Сеть попали фотографии трейлера, который в район Бердянска вез бронекатер. В Московии уикенд сразу перестал быть томным, и там сразу появилась фотография еще одного катера, который уже находился на территории местного порта. Как теперь известно, на Азовское море переводится база ВМФ из Николаева, которая будет обустроена до конца года и параллельно численность катеров будет доведена до дивизиона.
В общем, в Азовском море уже наверняка на плаву находится три катера с артиллерийскими системами и до конца года там ожидается еще какое-то пополнение. И вот в добавок к этому, примерно в то же время, должны появиться и первые «Нептуны».
В общем, с Азовским морем у противника получился явный «нежданчик» и назад ситуацию уже не отмотаешь. Теперь там будет база нашего флота. Но если с ближайшей перспективой Азовского дивизиона уже все ясно, то становится вопрос о том, что же у нас останется в акватории Черного моря. И тут хотелось бы поподробнее узнать о том, что же имел в виду Курт Волкер, когда говорил о воссоздании нашего флота. В любом случае, после его заявления, катера ушли в Азов, да еще и получили там постоянную прописку. Видимо в Черном море будет что-то «более другое». Похоже на то, что следующий праздник ВМФ Украины может порадовать какими-то сюрпризами.
DL
Копец... а военно-морские силы у нас для красоты?!
Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3086381
Луценко может сколько угодно кивать в сторону дела Лазаренка (сроки), но у нас нет столько времени.