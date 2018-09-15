 "Цель России - оккупировать Азовское море", - Порошенко в интервью The Washington Post

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом Петр Порошенко заявил в интервью The Washington Post.

"Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", - отметил он.

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Глава государства подчеркнул, что Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море.

"Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины - Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент - санкции", - отметил Порошенко.

По его словам, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.

"Если они заблокируют судно с украинской металлопродукцией из Мариуполя на один день, то цена убытков составит тысячи долларов", - сказал президент.

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Кроме того, россияне постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах: арестовывают их, останавливают и угрожают им. Он отметил, что это часть гибридной войны против Украины.

"Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит слишком высокую цену за санкции, которые могут удержать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию", - сказал президент.





