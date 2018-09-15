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 Луценко: В США обещают, что дело Лазаренко завершат уже в 2018 году

Дело украинского экс-премьера Павла Лазаренко в США будет доведено до логического завершения уже в 2018 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), отвечая на вопрос о том, не стоит ли ему поехать поучиться борьбе с коррупцией у коллег из США.

"Хочу задать встречный вопрос: мне поехать поучиться по делу Лазаренко? Сколько-сколько лет оно расследуется в Соединенных Штатах? Мне говорят, что в этом году она дойдет до логического конца, и Украина наконец-то получит $170 млн, которые отсюда были украдены. Я обязательно за этим поеду в США, уже имею приглашение", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор указал, что США могут многому научить в вопросе борьбы с коррупцией.

"И в первую очередь (брать пример. - Ред.) с эффективных законов, по которым даже наивысшее должностное лицо можно арестовать за коррупцию и неуплату налогов. У нас таких законов не существует, и я вынужден работать в тех условиях, которые есть", - отметил он.

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Луценко также анонсировал, что во время визита в США намерен обсудить и "другие перспективные вещи".

"Например, поговорим о $6 млрд, которые "мафия Януковича", вероятно, разместила там. У меня есть о чем поговорить с американскими коллегами, но не с позиции маленького напакостившего пионера, которого вызывают к учителю. Мы партнеры и работаем вместе на общий результат. Потому что коррупция в Украине не обособлена от других, это глобальный вызов для всех стран. Ведь большинство наших коррупционеров используют оффшорную систему, которая абсолютна прозрачна для США, но очень непрозрачна пока что для всех нас", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086380
 
 
 Топ комментарии
 
НЕ СЦИ ЛУЦИК! ТАМ ПРО ЮЛЬКУ НИЧЕГО НЕТ. ВОТ ПРО МАНОФОРТА ТЫ ФИГУРИРУЕШЬ КАК И ТВОЙ ШЕФ!
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Чет помнится у югика - побрехеньки, отменена американская виза...Не?
НИЧЕМУ история не учит......один такой как вы в ростове….вас заждался.
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вот вопрос к СОВСЕМ неуважаемому "генпрокурору"....вы дела по панамским и кипрским оффшорам мальдивского брехуна уже завершили?...нашли бабло?...вернули в Украину?
Ну хотя бы попытайтесь.
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Люди, ну передайте же этому дебилу, что "дело Лазаренко" давно закончено, Павел Лазаренко уже отсидел весь срок и вышел на свободу "с чистой совестью", а возвращение его конфискованных денег - это другая история и добрая воля США!!
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Пшокугор самий "геніальний" та те що вкрав Лазаренко капля із тим, що тирять твої однопартєйци, а якщо взяти до уваги в яких партячєйках був ти та твій бос... Хватить гнати дурку розразовану порохоботів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко: В США обещают, что дело Лазаренко завершат уже в 2018 году
 
 
 
 
 
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