 Луценко: В США обещают, что дело Лазаренко завершат уже в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), отвечая на вопрос о том, не стоит ли ему поехать поучиться борьбе с коррупцией у коллег из США.

"Хочу задать встречный вопрос: мне поехать поучиться по делу Лазаренко? Сколько-сколько лет оно расследуется в Соединенных Штатах? Мне говорят, что в этом году она дойдет до логического конца, и Украина наконец-то получит $170 млн, которые отсюда были украдены. Я обязательно за этим поеду в США, уже имею приглашение", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор указал, что США могут многому научить в вопросе борьбы с коррупцией.

"И в первую очередь (брать пример. - Ред.) с эффективных законов, по которым даже наивысшее должностное лицо можно арестовать за коррупцию и неуплату налогов. У нас таких законов не существует, и я вынужден работать в тех условиях, которые есть", - отметил он.

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Луценко также анонсировал, что во время визита в США намерен обсудить и "другие перспективные вещи".

"Например, поговорим о $6 млрд, которые "мафия Януковича", вероятно, разместила там. У меня есть о чем поговорить с американскими коллегами, но не с позиции маленького напакостившего пионера, которого вызывают к учителю. Мы партнеры и работаем вместе на общий результат. Потому что коррупция в Украине не обособлена от других, это глобальный вызов для всех стран. Ведь большинство наших коррупционеров используют оффшорную систему, которая абсолютна прозрачна для США, но очень непрозрачна пока что для всех нас", - добавил он.

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