 Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил на брифинге в кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии в субботу в Киеве.
"Там (на Донбассе. - Ред.) есть русскоязычное население, которое также живет по всей Украине: и в Харькове, Славянске, Одессе, в Киеве, повсюду. Единственное место, где русскоязычное население Украины страдает, - это там, где вмешалась Россия, там, где Россия осуществила оккупацию", - сказал он.
По мнению Волкера, если РФ хочет улучшить жизнь русскоязычного населения на Донбассе, она должна вывести свои войска.
Кроме того, он отметил, что Украине, возможно, необходимо подумать над тем, чтобы добавить сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для доступа к пенсиям для наиболее уязвимого населения.
"Люди на Донбассе должны знать, что правительство Украины считает, что они (жители оккупированных территорий. - Ред.) являются гражданами страны", - добавил спецпредставитель Госдепа.
09.14.18 КАД: И СНОВА У ПУТИНА МНОГО-ХОДОВ-ОЧКА
- … В соборе был длинный шпиль…
- Стоп! Блядь! - инструктор с досадой раздавил окурок в пепельнице. - Не «в соборе», а «на соборе». Потому что «на соборе» шпиль - это архитектурный элемент, а длинный шпиль в соборе - это затянувшаяся ролевая игра перед шпили-вили. И не длинный, а высокий.
- Почему?
- Потому что Spill сверху, а Spiel внутри. Давай все заново. И потом, нахуя ты все время говоришь, что там шел снег?
- А что там еще могло идти? Дождь?
- В Англии все время идет туман. Говори, что шел такой туман, что вы не смогли пройти к собору в Солсбери.
- Так нам маскхалаты белые выдали…
- От блять. Хорошо, говори что шел снег, а если скажут, что снега не было - отвечай, что были в таком потрясении от архитектуры, и так оторвались на горячем кофе, что уже сами не понимали - что это идет, снег или туман.
- Товарищ майор…
- Ну что опять, Руслан?
- Ну… Как-то взападло пидоров изображать. Я же, все-таки, сотрудник разведки. Пацаны не поймут.
- У тебя есть два варианта, - вкрадчиво сказал инструктор. - Или изображать пидора, или им стать. Что больше нравится? Понимал, куда работать идешь?
- Ну есть же какие-то другие легенды? - с надеждой сказал диверсант.
- Были, - мрачно ответил инструктор, - Да сплыли. Столько работы было в последнее время, что все остальные легенды отработаны. Вот, две папки осталось. В одной ваши пидоры, в другой - сбежавшая из зоопарка панда с детенышем. Что больше нравится?
- А панда, она что делает?
- Бамбук жрет! - гавкнул инструктор, - Будешь бамбук жрать? Удочку бамбуковую видел, или лыжные палки?
- А детеныш?
- А детеныш, твой напарник, вообще ничего не жрет четыре дня. Сидит у мамки на спине в имитирующем мохнатом рюкзаке. Объем рюкзака - тридцать пять литров. Саша туда точно не влезет. Можем попробовать тебя затолкать, ты поменьше габаритами. Берешь панду?
- Нет, - подумав, отозвался диверсант. - Тогда уж лучше пидором.
- Ну вот и я так думаю, - улыбнулся инструктор. - Ты что, решил что мы о вас не подумали? Ну давай, еще раз, Руслан. Соберись.
- Длинный ролевой шпиль в соборе… От блять! Да чтож такое! - Диверсант закурил. Руки его тряслись. - Длинное шпили-вили затянулось… Су-у-ука!
Некоторое время диверсант и инструктор сидели молча, глядя в пол. Затем диверсант поднял голову.
- Товарищ майор. А что, если указать длину шпили-вили… ну, то есть шпиля в метрах? Ну, тогда станет понятно - о каком шпиле идет речь. То же шпиль, который перед сексом, он же во временных единицах измеряется, верно?
Инструктор с удивлением посмотрел на диверсанта.
- Ты смотри, соображаешь. Правильно, разведка - это прежде всего иннтеллект. А как мы узнаем длину шпиля? В Солсбери что ли ехать его измерять?
- Так гугль же есть! - оживший диверсант завозил пальцем по смартфону.
- Вот! « Готический собор Девы Марии в английском городе Солсбери, который, будучи возведён в своей основной части всего за 38 лет, считается чистейшим образцом английской готики. Знаменит своим 123 метровым шпилем являясь самым высоким средневековым зданием в Великобритании.» О, тут тоже высокий. Тут даже со ссылками!
- Ну ты даешь, Руслан! - восхитился майор, и тут же засомневался. - А ты наизусть это выучить сумеешь? Если у тебя с одним шпилем плохо получается, как ты все это шпили-вили вызубришь?
- А я со смартфона подсматривать буду.
- А если связь пропадет?
- Сохраню файл как текстовый.
- А сможешь?
- В техотделе попрошу, там пацаны умеют такие штуки делать.
- Блять! - инструктор грохнул по столу кулаком. - Гений! Только вот что… уберите это «который будучи» и прочее «являясь» с кучеряшками. Не поверят, или не поймут. А остальном…
Инструктор встал из за стола. Диверсант тоже вскочил и вытянулся.
- Бля, вот до слез сейчас было, что у нас такая молодежь растет. Нет не победить нас. Просто обнять хочется, или руку пожать.
Диверсант с готовностью сделал шаг вперед и протянул руку.
Инструктор тут же сделал шаг назад, и опасливо спрятал руки за спину.
- Хочется, Руслан, но не могу. Легенда теперь у тебя такая, пидорская. Ты уж пойми. Я же, все-таки, сотрудник разведки. Пацаны не поймут.
🤣🤣😁😁😁
🤑
RoksolanaToday&Крым @KrimRt 22 часа назад
Армянск город-катастрофа
ЧС в Армянске
ЭТО ЗНАЧИТ - НИКАКИХ МЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНИМАТЬ НЕ БУДУТ, НО МИТИНГИ!!!!!! запретят!
RoksolanaToday&Крым @KrimRt 19 часов назад
Армянск хроники катастрофы
На сегодня ПДК по серной кислоте - в 3 раза превышен
ПДК по хлорводороду 9 -11 ПДК
ЧС ПЛАНИРУЮТ!(не ввели),чтобы тратить больше денег и запретить митинги
Детей не привезут пока - будут в лагерях и санаториях
ЭВАКУАЦИИ взрослых не будет
угрозы здоровью нет
Я Фаріон і її "вихватки" не схвалюю, однак вона хоч "суцільна", в її твердженнях є система, а у тебе, як у Лєрмонтова, в "Бородіно":
"Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой...".
Та подожди, дорогой, ОБСЕ ещё не понимает и не разобралось на месте, чьи там танки и пушки стреляют, а он уже ярлыки развешивает.
RoksolanaToday&Крым @KrimRt 21 час назад
Про сокращение обращений в больницу Армянска клоуны на прессухе не врут - из города ОФИЦИАЛЬНО вывезли 4011 человек. В основном дети, мамы. Своим ходом ОЧЕНЬ много уехало - на материк и по Крыму
Ихтамнеток с ихтамдетьми вывезли.
Конечно сократилось - половина города отсутствует
отрезание по пальцу за руское слово...
биндеры... мальчик в трусиках...
снегири...
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А от чего страдают?Что то он не договаривает.