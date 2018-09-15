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 Политика Украины
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 Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ

Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - это территория Донбасса, куда Россия ввела свои войска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил на брифинге в кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии в субботу в Киеве.

"Там (на Донбассе. - Ред.) есть русскоязычное население, которое также живет по всей Украине: и в Харькове, Славянске, Одессе, в Киеве, повсюду. Единственное место, где русскоязычное население Украины страдает, - это там, где вмешалась Россия, там, где Россия осуществила оккупацию", - сказал он.

По мнению Волкера, если РФ хочет улучшить жизнь русскоязычного населения на Донбассе, она должна вывести свои войска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина, - Госдеп США

Кроме того, он отметил, что Украине, возможно, необходимо подумать над тем, чтобы добавить сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для доступа к пенсиям для наиболее уязвимого населения.

"Люди на Донбассе должны знать, что правительство Украины считает, что они (жители оккупированных территорий. - Ред.) являются гражданами страны", - добавил спецпредставитель Госдепа.

Источник: https://censor.net.ua/n3086376
 
   
 Топ комментарии
 
Чомусь кожного разу його фото нагадує мені дамбасюру Бойка.
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раска фєдєраска з часів боголюбова працює по одній і тій самій схемі. Заходить до сусідів з подарунками і медами, знаходить якусь незадоволену курву в місцевій "ілітє". Обіцяє допомогти "абіженому" на трон сісти, формує заколот, потім "гражданская вайна", а як ослабіли обі сторони, то заводить війска і вирізає все під корінь. Потім заселяє землю мокшами, і вуаля - тяпічна ісконая рюцкая зімля! І закінчити це коло з граблями Історія може тільки одним - к хєрам собачим розвіяти раску фєдєраску, замордував і козломордих. путінХУЙЛО майстерно то зараз виконує, як на мене.
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...як в отруєному місті окупанти запроваджують надзвичайний стан, щоб заборонити мітинг протесту... на день того міста

RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 22 часа назад

Армянск город-катастрофа
ЧС в Армянске
ЭТО ЗНАЧИТ - НИКАКИХ МЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНИМАТЬ НЕ БУДУТ, НО МИТИНГИ!!!!!! запретят!

Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ - Цензор.НЕТ 4704
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Самый длинный шпиль, або Шел туман и снег Горький Лук

- … В соборе был длинный шпиль…

- Стоп! Блядь! - инструктор с досадой раздавил окурок в пепельнице. - Не «в соборе», а «на соборе». Потому что «на соборе» шпиль - это архитектурный элемент, а длинный шпиль в соборе - это затянувшаяся ролевая игра перед шпили-вили. И не длинный, а высокий.
- Почему?
- Потому что Spill сверху, а Spiel внутри. Давай все заново. И потом, нахуя ты все время говоришь, что там шел снег?
- А что там еще могло идти? Дождь?
- В Англии все время идет туман. Говори, что шел такой туман, что вы не смогли пройти к собору в Солсбери.
- Так нам маскхалаты белые выдали…
- От блять. Хорошо, говори что шел снег, а если скажут, что снега не было - отвечай, что были в таком потрясении от архитектуры, и так оторвались на горячем кофе, что уже сами не понимали - что это идет, снег или туман.
- Товарищ майор…
- Ну что опять, Руслан?
- Ну… Как-то взападло пидоров изображать. Я же, все-таки, сотрудник разведки. Пацаны не поймут.
- У тебя есть два варианта, - вкрадчиво сказал инструктор. - Или изображать пидора, или им стать. Что больше нравится? Понимал, куда работать идешь?
- Ну есть же какие-то другие легенды? - с надеждой сказал диверсант.
- Были, - мрачно ответил инструктор, - Да сплыли. Столько работы было в последнее время, что все остальные легенды отработаны. Вот, две папки осталось. В одной ваши пидоры, в другой - сбежавшая из зоопарка панда с детенышем. Что больше нравится?
- А панда, она что делает?
- Бамбук жрет! - гавкнул инструктор, - Будешь бамбук жрать? Удочку бамбуковую видел, или лыжные палки?
- А детеныш?
- А детеныш, твой напарник, вообще ничего не жрет четыре дня. Сидит у мамки на спине в имитирующем мохнатом рюкзаке. Объем рюкзака - тридцать пять литров. Саша туда точно не влезет. Можем попробовать тебя затолкать, ты поменьше габаритами. Берешь панду?
- Нет, - подумав, отозвался диверсант. - Тогда уж лучше пидором.
- Ну вот и я так думаю, - улыбнулся инструктор. - Ты что, решил что мы о вас не подумали? Ну давай, еще раз, Руслан. Соберись.
- Длинный ролевой шпиль в соборе… От блять! Да чтож такое! - Диверсант закурил. Руки его тряслись. - Длинное шпили-вили затянулось… Су-у-ука!
Некоторое время диверсант и инструктор сидели молча, глядя в пол. Затем диверсант поднял голову.
- Товарищ майор. А что, если указать длину шпили-вили… ну, то есть шпиля в метрах? Ну, тогда станет понятно - о каком шпиле идет речь. То же шпиль, который перед сексом, он же во временных единицах измеряется, верно?
Инструктор с удивлением посмотрел на диверсанта.
- Ты смотри, соображаешь. Правильно, разведка - это прежде всего иннтеллект. А как мы узнаем длину шпиля? В Солсбери что ли ехать его измерять?
- Так гугль же есть! - оживший диверсант завозил пальцем по смартфону.
- Вот! « Готический собор Девы Марии в английском городе Солсбери, который, будучи возведён в своей основной части всего за 38 лет, считается чистейшим образцом английской готики. Знаменит своим 123 метровым шпилем являясь самым высоким средневековым зданием в Великобритании.» О, тут тоже высокий. Тут даже со ссылками!
- Ну ты даешь, Руслан! - восхитился майор, и тут же засомневался. - А ты наизусть это выучить сумеешь? Если у тебя с одним шпилем плохо получается, как ты все это шпили-вили вызубришь?
- А я со смартфона подсматривать буду.
- А если связь пропадет?
- Сохраню файл как текстовый.
- А сможешь?
- В техотделе попрошу, там пацаны умеют такие штуки делать.
- Блять! - инструктор грохнул по столу кулаком. - Гений! Только вот что… уберите это «который будучи» и прочее «являясь» с кучеряшками. Не поверят, или не поймут. А остальном…
Инструктор встал из за стола. Диверсант тоже вскочил и вытянулся.
- Бля, вот до слез сейчас было, что у нас такая молодежь растет. Нет не победить нас. Просто обнять хочется, или руку пожать.
Диверсант с готовностью сделал шаг вперед и протянул руку.
Инструктор тут же сделал шаг назад, и опасливо спрятал руки за спину.
- Хочется, Руслан, но не могу. Легенда теперь у тебя такая, пидорская. Ты уж пойми. Я же, все-таки, сотрудник разведки. Пацаны не поймут.
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Чомусь кожного разу його фото нагадує мені дамбасюру Бойка.
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Это его спецом гримируют перед визитами в Украину для подлой дискредитации лидера нашего Оппоблока.
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раска фєдєраска з часів боголюбова працює по одній і тій самій схемі. Заходить до сусідів з подарунками і медами, знаходить якусь незадоволену курву в місцевій "ілітє". Обіцяє допомогти "абіженому" на трон сісти, формує заколот, потім "гражданская вайна", а як ослабіли обі сторони, то заводить війска і вирізає все під корінь. Потім заселяє землю мокшами, і вуаля - тяпічна ісконая рюцкая зімля! І закінчити це коло з граблями Історія може тільки одним - к хєрам собачим розвіяти раску фєдєраску, замордував і козломордих. путінХУЙЛО майстерно то зараз виконує, як на мене.
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...точнее и не скажешь!! Отдать ему должное-МОЛОДЕЦ!!
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Прозвучавший на таком уровне его вывод означает новый уровень понимания сути паРаши.
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Крути , не крути , рассиянцы - мазохисты . Любят они пострадать и вассалы должны это любить .. Пусть себе страдают , на здоровье .))) Им надо устроить обмен опытом с коллегами из Крыма . Ето более скрепно за рассею страдает .)))
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...як в отруєному місті окупанти запроваджують надзвичайний стан, щоб заборонити мітинг протесту... на день того міста

RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 22 часа назад

Армянск город-катастрофа
ЧС в Армянске
ЭТО ЗНАЧИТ - НИКАКИХ МЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНИМАТЬ НЕ БУДУТ, НО МИТИНГИ!!!!!! запретят!

Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ - Цензор.НЕТ 4704
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Недавно забрел на кацапский форум, где они обсуждают опубликованную росстатом среднюю зарплату в кацапии. Там в частности росстат пишет, что средняя зарплата у них около 40 тыШШ деревяных срублей. Кацапня возмуШШается, что где они такое выкопали?! Сейчас, пишут, если и удается найти работу в средней полосе на 10 - 15 кусков то это считается удачно. Я естественно и свои "5 копеек" всунул . Говорю, как же это вы не верите путЄнским СМИ и путЄнскому тЄлЄвизору?! Раз они так сказали так оно и есть Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ - Цензор.НЕТ 1374 на что получил массу прокленов, "лестных" слов в свой адрес... Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ - Цензор.НЕТ 1374
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Ну , дык , это же ты лично виноват , что у них хреново стало с баблом . А всё почему , а патамушта ты Злий Грицько )))))))))))
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кацапы - фашисты 21 века.их логово будет уничтожено
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Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - это территория Донбасса :Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ - Цензор.НЕТ 2098
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Наконец-то, до кое-кого, стало "доходить"... Россия не хочет "улучшить жизнь русскоязычнго населения"... Она хочет улучшить жизнь себе. Но только путём притеснения, ограбления и эксплуатации окружающих её народов... По-другому она не умеет...
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Нет , нет и ещё раз нет . Засрашке абсолютно нечего предложить своим гражданам . Вся их деятельность направлена исключительно на то , чтобы насрать окружающим цивилизованным странам . И руководству Мацквабада нас рать на граждан раисси . Их интересует исключительно личное обогащение .
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потруїти теж уміє

RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 19 часов назад

Армянск хроники катастрофы
На сегодня ПДК по серной кислоте - в 3 раза превышен
ПДК по хлорводороду 9 -11 ПДК
ЧС ПЛАНИРУЮТ!(не ввели),чтобы тратить больше денег и запретить митинги
Детей не привезут пока - будут в лагерях и санаториях
ЭВАКУАЦИИ взрослых не будет
угрозы здоровью нет
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можу тільки уявити що б йому про "рузьге"-мовне населення України Фаріон розповіла...
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А щоб ти йому про "бандер" кровожерних розповів, що "розікрали" Україну і продають її Росії?!... Щось дивне сказав? А ти відслідкуй свої коментарі, співстав, і буде саме те, що я перерахував...
Я Фаріон і її "вихватки" не схвалюю, однак вона хоч "суцільна", в її твердженнях є система, а у тебе, як у Лєрмонтова, в "Бородіно":
"Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой...".
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Путін - чахлик невмирущий?.Може хтось перевірить?А то цікавість мучить.
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Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - это территория Донбасса, куда Россия ввела свои войска.

Та подожди, дорогой, ОБСЕ ещё не понимает и не разобралось на месте, чьи там танки и пушки стреляют, а он уже ярлыки развешивает.
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Он частное лицо может любое мнение выссказывать.
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окупанти Ру як не потруять, то розженуть

RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 21 час назад

Про сокращение обращений в больницу Армянска клоуны на прессухе не врут - из города ОФИЦИАЛЬНО вывезли 4011 человек. В основном дети, мамы. Своим ходом ОЧЕНЬ много уехало - на материк и по Крыму
Ихтамнеток с ихтамдетьми вывезли.
Конечно сократилось - половина города отсутствует
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Спасибо украинским спецслужбам-всех этих "добровольцев" мы примем с большой радостью. Низкий вам поклон. Спасибо братья. По эшолону в сутки давайте этих "атошников" а мы их за поребрик на Колыму срок тянуть и тюльку хавать. Луценко молодец !
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Но... как же...
отрезание по пальцу за руское слово...
биндеры... мальчик в трусиках...
снегири...

Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ - Цензор.НЕТ 1949
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Порошенко на второй срок ! Хороший он человек. Деловой. Конфетки его нам нравятся.
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Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - это территория Донбасса, куда Россия ввела свои войска.Источник: https://censor.net.ua/n3086376

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А от чего страдают?Что то он не договаривает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ
 
 
 
 
 
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