 Волкер: Единственное место, где страдает русскоязычное население Украины, - там, где вмешалась РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил на брифинге в кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии в субботу в Киеве.

"Там (на Донбассе. - Ред.) есть русскоязычное население, которое также живет по всей Украине: и в Харькове, Славянске, Одессе, в Киеве, повсюду. Единственное место, где русскоязычное население Украины страдает, - это там, где вмешалась Россия, там, где Россия осуществила оккупацию", - сказал он.

По мнению Волкера, если РФ хочет улучшить жизнь русскоязычного населения на Донбассе, она должна вывести свои войска.

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Кроме того, он отметил, что Украине, возможно, необходимо подумать над тем, чтобы добавить сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для доступа к пенсиям для наиболее уязвимого населения.

"Люди на Донбассе должны знать, что правительство Украины считает, что они (жители оккупированных территорий. - Ред.) являются гражданами страны", - добавил спецпредставитель Госдепа.