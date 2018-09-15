 Как только достигнем договоренности с МВФ, будем выходить на получение первого транша макрофинпомощи ЕС, - Маркарова

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах XV форума YES, информирует Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний день большинство условий по первому траншу уже выполнены. Некоторые - в процессе выполнения на финальной стадии. Поэтому, думаю, получение первого транша является достаточно реалистичным", - сказала она.

"Вопрос - в достижении договоренностей с МВФ, которые также являются важными для макрофина. Мы над этим тоже работаем. Как только там будет, я надеюсь, позитивное решение, мы тогда сможем уже выходить (на получение MFA)", - добавила Маркарова.

Комментируя конкретные условия для получения первого транша MFA, она сообщила, что Минфин с июля уже утвердил семь обобщающих налоговых консультаций.

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"После того, как утвердили изменения в Налоговый кодекс, которые дают возможности Минфину давать такие консультации, мы не достаточно активно использовали этот инструмент. Это мой персональный приоритет", - отметила Маркарова.

Руководитель Минфина пояснила, что некоторые законодательные нормы по-разному трактуются налоговой в регионах и судами, а роль этих обобщающих консультаций - обеспечить равную и одинаковую трактовку, поэтому ведомство будет использовать этот инструмент.

Отвечая на вопрос о выполнении требования об обеспечении эффективной проверки информации о бенефициарах в госреестре, Маркарова сообщила, что эта норма уже также практически выполнена, как она прописана.

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"Это вопрос изменения нормативных актов. Уже есть четкое понимание, что надо изменить в нормативной базе, чтобы сделать это возможным. Думаю, это условие мы тоже выполним", - сказала и.о.министра, уточнив, что необходимость в законодательных изменениях отсутствует.

В то же время она отметила, что, в целом, проверка бенефициаров - это очень сложная тема. Маркарова подчеркнула, что нет ни одной страны, которая может показать, как это работает, в частности, это новый опыт и для европейских партнеров Украины.

И.о. министра также сказала, что в проект госбюджета-2019 заложены все необходимые средства для работы Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, Украина и ЕС 14 сентября подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение о предоставления MFA IV на EUR1 млрд, которое предполагает выделение двух траншей по EUR500 млн. Предоставление этих средств сопряжено с выполнением ряда условий.

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Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евромакрофинансовой помощи: 1,360 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий. Украина не выполнила четыре требования, в частности: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.