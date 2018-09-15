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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2574) транш (193) Евросоюз (12063) Маркарова (10)

 Как только достигнем договоренности с МВФ, будем выходить на получение первого транша макрофинпомощи ЕС, - Маркарова

Украина выполнила большинство условий для получения первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза (MFA) на EUR 500 млн.

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах XV форума YES, информирует Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний день большинство условий по первому траншу уже выполнены. Некоторые - в процессе выполнения на финальной стадии. Поэтому, думаю, получение первого транша является достаточно реалистичным", - сказала она.

"Вопрос - в достижении договоренностей с МВФ, которые также являются важными для макрофина. Мы над этим тоже работаем. Как только там будет, я надеюсь, позитивное решение, мы тогда сможем уже выходить (на получение MFA)", - добавила Маркарова.

Комментируя конкретные условия для получения первого транша MFA, она сообщила, что Минфин с июля уже утвердил семь обобщающих налоговых консультаций.

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"После того, как утвердили изменения в Налоговый кодекс, которые дают возможности Минфину давать такие консультации, мы не достаточно активно использовали этот инструмент. Это мой персональный приоритет", - отметила Маркарова.

Руководитель Минфина пояснила, что некоторые законодательные нормы по-разному трактуются налоговой в регионах и судами, а роль этих обобщающих консультаций - обеспечить равную и одинаковую трактовку, поэтому ведомство будет использовать этот инструмент.

Отвечая на вопрос о выполнении требования об обеспечении эффективной проверки информации о бенефициарах в госреестре, Маркарова сообщила, что эта норма уже также практически выполнена, как она прописана.

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"Это вопрос изменения нормативных актов. Уже есть четкое понимание, что надо изменить в нормативной базе, чтобы сделать это возможным. Думаю, это условие мы тоже выполним", - сказала и.о.министра, уточнив, что необходимость в законодательных изменениях отсутствует.

В то же время она отметила, что, в целом, проверка бенефициаров - это очень сложная тема. Маркарова подчеркнула, что нет ни одной страны, которая может показать, как это работает, в частности, это новый опыт и для европейских партнеров Украины.

И.о. министра также сказала, что в проект госбюджета-2019 заложены все необходимые средства для работы Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, Украина и ЕС 14 сентября подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение о предоставления MFA IV на EUR1 млрд, которое предполагает выделение двух траншей по EUR500 млн. Предоставление этих средств сопряжено с выполнением ряда условий.

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Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евромакрофинансовой помощи: 1,360 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения Украиной согласованных условий. Украина не выполнила четыре требования, в частности: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Источник: https://censor.net.ua/n3086375
 
   
 Топ комментарии
 
Стоять, диабетик вчера отчитался уже об этой пэрэмоге, как о свершившемся факте.
Опять сбрехал
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Микрофон смотритца харррашо, она не...
🤑
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А в чём заключается помощь ? В обворовывании и уничтожении населения Украины через поднятие тарифов ?
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Стоять, диабетик вчера отчитался уже об этой пэрэмоге, как о свершившемся факте.
Опять сбрехал
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Ну, дык Макаровне тоже нужно попиариться...)))
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Микрофон смотритца харррашо, она не...
🤑
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А хитрый бацька от всякой помощи отказался. И живут белорусы, почему-то, на порядок нас получше. Это, наверное, потому что ми, украiнцi - му-у-удрi.
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Спасибо, буду знать, что я живу при коммунизме.
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Переезжай к нам, поживешь при капитализме Как только достигнем договоренности с МВФ, будем выходить на получение первого транша макрофинпомощи ЕС, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3939

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Спасибо, я как нибудь здесь за бесплатно буду отражать агрессию паРаши и за бесплатно проводить реформы и за заробитчан буду платить в пенсионный фонд и налоги в бюджет...
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Ты подумай над переездом к нам. Хоть поживешь по-человечески
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Зачем? Лучше в Польшу и в ВСУ не призовут.... не так сказал, а надо так - здесь барыги потому я в Польше содаю материальные ценности... про ВСУ я не подумавши брякнул, так, что забудь...
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Коммунизм не коммунизм, а дороги европейские, промышленность работает, колхозы тоже. А у нас промышленность почти положили, села вымирают, лес пилят, янтарь роют, рыбу изводят, дороги в хлам, коммуналка душит и т.д. Я считаю, что для страны лучше, чтобы был руководитель - хозяин, а не просто барыга, ибо самое страшное для страны - анархия и внешнее управление.
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Да ты поклонник Лукашенко, а следовательно ЮВТ...

Расскажи мне - сколько в Беларуси убыточных предприятий и убыточных колхозов?

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Они убыточные, но они работают. И неужели их убытки - больше их выручки? Давайте, закройте их, и то что они производили с убытками - придётся вообще покупать за бугром. Много денег сэкономите???
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"Они убыточные, но они работают."
В курсе про 2011 год, в курсе, что доллар год на одном уровне, а цены выросли в 1.5 раза?

Извините, о коммунизме на другой ветке поговорим, а здесь - лучше не открывайте рот...
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Ты мне не указывай, что делать. Я в своей стране и буду говорить и писать, что захочу. Не хватало еще, чтобы иностранцы мне указывали, что делать.
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Ты уже не хочешь рассказывать под статьёй про Украину и МВФ про коммунизм в Беларуси?
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Поверьте: не было бы собственного производства - доллар бы на одном уровне не стоял бы. Чтоб покупать импорт - нужна валюта. А Белоруссия не так чтоб очень много экспортирует. Пока валюты не надо слишком много - и курс стабилен. Но если её потребление увеличится...
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Я не поклонник Лукашенко. Просто он, на фоне наших ничтожеств, способных только просить кредиты и воровать, смотрится получше. Здесь я говорю только об экономике.
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Так он тебя сексуально привлекает?
Потому тебя МВФ уже не интересует?
В курсе, что в статье говорится:
"Руководитель Минфина пояснила, что некоторые законодательные нормы по-разному трактуются налоговой в регионах и судами, а роль этих обобщающих консультаций - обеспечить равную и одинаковую трактовку, поэтому ведомство будет использовать этот инструмент. Источник: https://censor.net.ua/n3086375"

Может это прокомментируешь?
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Грош тебе цена, если ты, как кацап, когда нет аргументов, начинаешь говорить на тему гомосексуальности. Иди в пень, чувырло.
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По-моему это ты сказал - "смотрится"... Может ты не понимаешь смысла этого слова?
Может ты, всё-таки, начнёшь рассказывать - сколько в Беларуси убыточных предприятий и колхозов?
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И про европейские дороги: мне надо, чтобы дойти 100 метров в городе до европейской дороги европейские сапоги одеть или простые?
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Да мне вообще некуда дойти! У меня в полкилометре трасса Киев - Харьков и ее состояние, как после бомбежки, и это в черте города. Это дорога на Донбасс и все по барабану, что она убита.
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Зря, наверно, убийца-Янукович из страны сбежал, тогда бы никто не говорил про плохие дороги...
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А в чём заключается помощь ? В обворовывании и уничтожении населения Украины через поднятие тарифов ?
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Больше всего бесит, что эти рожи говорят о кредите, как о выдающейся победе. "Да, мы смогли, выпросили, вымолили, мы красавцы!" А то, что теперь цена на газ будет от 10 - до 12 000 - молчок.
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Сальдо торгового баланса на 14.09.2018 -$4,1млрд.
О валютных резервах уже писал.
ВВП - 2,5% это УТОПИЯ. Хоть бы в ноль выйти.
Кредиты нужны? Да. Но условия этих кредитов непремлимы для большинства украинцев!
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"Чистая прибыль "Метинвеста" Ахметова выросла в 9 раз" "Как только достигнем договоренности с МВФ, будем выходить на получение первого транша макрофинпомощи ЕС, - Маркарова" Ось в цих двох заголовках тут на "Цензорі" і відповідь куди ці транші МВФ прямують а "хохлам" по тих же "договоренностях" ціну на газ в черговий раз підняли і "хохли" готові мерзнути але з диванів не піднімуться і я особисто нічого дивного в цьому не бачу вистачить згадати голодомор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак только достигнем договоренности с МВФ, будем выходить на получение первого транша макрофинпомощи ЕС, - Маркарова
 
 
 
 
 
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