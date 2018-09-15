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 Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом

Российские пропагандисты утверждают, что им удалось найти украинский след в покушении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандисты Russia today.

В частности в статье говорится, что один из задержанных Александр Петров якобы вёл бизнес в Одессе и задолжал своим партнёрам крупные суммы.

Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом 01
Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом 02
Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом 03
Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом 04
Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом 05
Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом 06
Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ложь и фабрикация, которые оскорбляют мыслящую публику, - западные СМИ об интервью россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля

13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3086372
 
 
 Топ комментарии
 
бля... это уже так тупо и ожидаемо, что даже смеяться лень Россия как всегда обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом - Цензор.НЕТ 1778
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Ну, служил Петров в Чечне в одном подразделении с Яценюком......подумаешь новость... Россия как всегда обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом - Цензор.НЕТ 858
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Какой там смех , я рыдаю от новостей из мошкандии 😂😂😂
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хорошо хоть не африканским - или корейским Россия как всегда обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом - Цензор.НЕТ 9343
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мокшанцы снова лоханулись: пишут что "узнать его по фото никто не смог", при этом паспорт выдан под грифом СС в мин.обороны рашке(читаем - гру)... ну, бОраны))
взять банальную фамилию "петров", попытаться свалить все на неё и тут же самим обосраться, завив что на фото совсем другой человек))
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Сами себе противоречат ))) Сфальсифицированного Петрова КОНЕЧНО никто не узнает Так как его документы - ЛИПА....
И это другой человек... Может даже с изменненной внешностью,чтобы не узнали...
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у вовки фуйла сработало очередная МНОГО-ХОДОВ-ОЧКА )))
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Лестно про наши спецслужбы такое слышать. А то я думал они только с бабками на базарах борются.
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бля... это уже так тупо и ожидаемо, что даже смеяться лень
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Какой там смех , я рыдаю от новостей из мошкандии 😂😂😂
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дааа)на этой неделе мокши даже продохнуть не дают Россия как всегда обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом - Цензор.НЕТ 9222
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Я смотрю, уже суббота - а что-то нет нового шедевра от Васи Рыбникова.
Тут новости такие, что опус может стать беспрецедентно кишкорвачным
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А вам бы легко было написать что-то более смешное, чем это интервью грушников? Симоньян высоко подняла планку
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Да уж, интервью - редкостное трубилово само по себе
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Зорян и Шкиряк... рашка фсб зуб дают - это они на фото!
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Ну и сам Скрипаль-то по-российскому "скрипач", короче мы пуп Земли и все вокруг нас вертится.
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та ладно, и так уже наржались с этих грушных педиков
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Всё может быть, если отсчитывать родословную от Адама и Евы...
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Мокші походять від неандертальців і сибірських єті
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Генетические мутации не отрицают происхождние от Адама и Евы...
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По вашому Адам "втіхаря" практикував зоофілію з сибірськими єті і таким чином появились мокші?
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Вряд ли бы йети согласилась быть предком козломордых...
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Лишня хромосома тільки від зоофілії. Питання об'єкта цього неподобства залишається відкритим
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Мля...низость какая от ГРУшников и ФСБэшников... сами же из своего личного состава убийц, сделала педиков голимых и показали на всю планету какие они конченные..фу,пистец....
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Ну, служил Петров в Чечне в одном подразделении с Яценюком......подумаешь новость... Россия как всегда обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом - Цензор.НЕТ 858
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теперь луценко должен выдать яценюка по запросу фсб
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Ждем когда Луценко выдаст Луценка по запросу фсб.
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Таки кацаПсячей ебонутости(не могу без мата) предела нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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кацапские журнашлюхи состряпали новостной венигрет из бадылей
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Кацапы вообще жить без упоминания Украины могут?
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Есть ли во Вселенной предел кацапскому идиотизму? Вопрос риторический.
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перевод стрелок - типичная кацапская манера.
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Российские пропагандисты утверждают, что им удалось найти украинский след. И вот что ещё удалось выяснить пропагандонам из фсб и гру:

Гамбургер еще недавно стоил в Нью-Йорке 45 рублей, теперь уже 100 рублей. Ну и кого наказали своими санкциями эти тупые пиндосы?

Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.©
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ЦРУ и КГБ/ американцы создали генераторы излучения, управляющие человеком командами посылаемыми в мозг. Велись разработки нелетального оружия превращающего противника в ярого гомосексуала . По-видимому, эти разработки не такие уж и бесполезные, как об этом принято думать/ Журналист приводит свидетельство Калугина о том, что о гомосексуализме Путина знали еще в КГБ СССР, а Литвиненко ликвидировали, чтобы скрыть пристрастия властителей Кремля.-Сенсационное заявление Эндрю Александра: «Путин гомосексуалист!»/ Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков.
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«Головна задача моя буде привернути увагу всього світу до імперської, шовіністичної політики Кремля… Можливо я забагато на себе беру, але відчуваю, що так треба, мабуть, недарма Господь кинув мене сюди»…
Це слова з листа, який Сашко Шумков - політв'язень кремля, зміг передати рідним.
Шумков - активний учасник Майдану, воїн-доброволець з Херсонщини, якого влітку 2017 року було викрадено та передано в руки ФСБ.
Коли я почула про видачу Тимура Тумгоєва ФСБшникам - одразу згадала саме цю ситуацію. Як відверто та цинічно це було зроблено - на День Незалежності України у 2017 році.
Сашка вдарили шокером, зв'язали, кинули в автівку, вивезли на кордон з ереф та передали окупантам. Без підпису прокурора. Але хіба це щось міняє?
Адже причетні до його викрадення не лише досі на свободі, а чинять нові злочини, піаряться, перефарбовуються, готуються до виборів, створюють партійки з ніжними «сімейними» назвами та вдають із себе патріотів.
Знаєте. Зараз читаю депутатські блоги з приводу Тумгоєва - там суцільний самопіар та істерика.
Читаю комменти генпрокурора - взагалі треш, передайте хтось пану Юрію, що іноді краще зайняти руки, ніж писати те, що він пише.
Всі інші шукають винних. Зі сльозами на очах та ліхтариками.
І в принципі правильно.
Але… давайте чесно. Ми ж розуміємо, що винний в цьому не прокурор, тобто не він один. Винні ми всі.
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ну наконец то в рашке вспомнили, что можно ж легко и оперативненько направить всю енту фуету в Украину...
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Диалог в спальне Путина
Вова, это ты?

Нет ! Это Украина !
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раска фєдєраска собі не зраджує. Видно кокс таки ще остався. Пєшийесчьйо!
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- Товарищ майор…

- Ну что опять, Руслан?

- Ну… Как-то взападло пидоров изображать. Я же, все-таки, сотрудник разведки. Пацаны не поймут.

- У тебя есть два варианта, - вкрадчиво сказал инструктор. - Или изображать пидора, или им стать. Что больше нравится? Понимал, куда работать идешь?

- Ну есть же какие-то другие легенды? - с надеждой сказал диверсант.

- Были, - мрачно ответил инструктор, - Да сплыли. Столько работы было в последнее время, что все остальные легенды отработаны. Вот, две папки осталось. В одной ваши пидоры, в другой - сбежавшая из зоопарка панда с детенышем. Что больше нравится?

- А панда, она что делает?

- Бамбук жрет! - гавкнул инструктор, - Будешь бамбук жрать? Удочку бамбуковую видел, или лыжные палки?

- А детеныш?

- А детеныш, твой напарник, вообще ничего не жрет четыре дня. Сидит у мамки на спине в имитирующем мохнатом рюкзаке. Объем рюкзака - тридцать пять литров. Саша туда точно не влезет. Можем попробовать тебя затолкать, ты поменьше габаритами. Берешь панду?

- Нет, - подумав, отозвался диверсант. - Тогда уж лучше пидором.
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Ну наконец то. Я уже было подумал, что Украину тут уже не приплетут.
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что бы эти кацапы делали если бы нас не было ? передохли бы все от безысходности ...
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Скоро назовут и их координаторов. Дмитрий Ярош и "кролик Сеня".
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Спасибо украинским спецслужбам-всех этих "добровольцев" мы примем с большой радостью. Низкий вам поклон. Спасибо братья. По эшолону в сутки давайте этих "атошников" а мы их за поребрик на Колыму срок тянуть и тюльку хавать. Луценко молодец !
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Смотрю на рожи этих мудаков. И в правду 3,14доры. Если не физиологически, то по жизни точно.
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Какой-то хрени нечитабельной намешано... Росія, як завжди, виявила український слід в отруєнні Скрипалів і вважає співробітника ГРУ Петрова українським бізнесменом - Цензор.НЕТ 2388
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"Цензор"! Ну на хрена вы подаете лайно русской пропаганды как типа новости? У них в плане пиар-сопровождения этого дела еще 50 "новостей" запланировано! И все будете в ленте постить???? Не ешь лайно русопропаганды!
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Спасибо украинским спецслужбам-всех этих "добровольцев" мы примем с большой радостью. Низкий вам поклон. Спасибо братья. По эшолону в сутки давайте этих "атошников" а мы их за поребрик на Колыму срок тянуть и тюльку хавать. Луценко молодец !
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Наверняка. Но факт остается фактом - отдали русским на пытки и убийства. И кто? Луценко лично, так как он отвечает за законность действий.
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Согласен.Но фашистской тряпке тут не место.
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лаптеголовые бараны точно так же рассказывали про украинский военный самолет на донбассе, якобы "сбивший" боинг. Типичное поведение гебни кремлевской - напаскудить, а затем обвинить во всем соседа.
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