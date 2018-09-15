 Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандисты Russia today.
В частности в статье говорится, что один из задержанных Александр Петров якобы вёл бизнес в Одессе и задолжал своим партнёрам крупные суммы.
13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
взять банальную фамилию "петров", попытаться свалить все на неё и тут же самим обосраться, завив что на фото совсем другой человек))
И это другой человек... Может даже с изменненной внешностью,чтобы не узнали...
Как молодая пара на шпиль смотрела...
ВАТА-ТВ
Тут новости такие, что опус может стать беспрецедентно кишкорвачным
Гамбургер еще недавно стоил в Нью-Йорке 45 рублей, теперь уже 100 рублей. Ну и кого наказали своими санкциями эти тупые пиндосы?
Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.©
Це слова з листа, який Сашко Шумков - політв'язень кремля, зміг передати рідним.
Шумков - активний учасник Майдану, воїн-доброволець з Херсонщини, якого влітку 2017 року було викрадено та передано в руки ФСБ.
Коли я почула про видачу Тимура Тумгоєва ФСБшникам - одразу згадала саме цю ситуацію. Як відверто та цинічно це було зроблено - на День Незалежності України у 2017 році.
Сашка вдарили шокером, зв'язали, кинули в автівку, вивезли на кордон з ереф та передали окупантам. Без підпису прокурора. Але хіба це щось міняє?
Адже причетні до його викрадення не лише досі на свободі, а чинять нові злочини, піаряться, перефарбовуються, готуються до виборів, створюють партійки з ніжними «сімейними» назвами та вдають із себе патріотів.
Знаєте. Зараз читаю депутатські блоги з приводу Тумгоєва - там суцільний самопіар та істерика.
Читаю комменти генпрокурора - взагалі треш, передайте хтось пану Юрію, що іноді краще зайняти руки, ніж писати те, що він пише.
Всі інші шукають винних. Зі сльозами на очах та ліхтариками.
І в принципі правильно.
Але… давайте чесно. Ми ж розуміємо, що винний в цьому не прокурор, тобто не він один. Винні ми всі.
Вова, это ты?
Нет ! Это Украина !
- Ну что опять, Руслан?
- Ну… Как-то взападло пидоров изображать. Я же, все-таки, сотрудник разведки. Пацаны не поймут.
- У тебя есть два варианта, - вкрадчиво сказал инструктор. - Или изображать пидора, или им стать. Что больше нравится? Понимал, куда работать идешь?
- Ну есть же какие-то другие легенды? - с надеждой сказал диверсант.
- Были, - мрачно ответил инструктор, - Да сплыли. Столько работы было в последнее время, что все остальные легенды отработаны. Вот, две папки осталось. В одной ваши пидоры, в другой - сбежавшая из зоопарка панда с детенышем. Что больше нравится?
- А панда, она что делает?
- Бамбук жрет! - гавкнул инструктор, - Будешь бамбук жрать? Удочку бамбуковую видел, или лыжные палки?
- А детеныш?
- А детеныш, твой напарник, вообще ничего не жрет четыре дня. Сидит у мамки на спине в имитирующем мохнатом рюкзаке. Объем рюкзака - тридцать пять литров. Саша туда точно не влезет. Можем попробовать тебя затолкать, ты поменьше габаритами. Берешь панду?
- Нет, - подумав, отозвался диверсант. - Тогда уж лучше пидором.