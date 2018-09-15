 Страны мира не должны игнорировать ситуацию на Донбассе, - Волкер

Такое заявление сделал спецпредставитель госдепартамента США по вопросам ситуации в Украине Курт Волкер во время дискуссии "Будущее Украины и Восточной Европы без сфер влияния и конфликтных зон", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий обсудил с Волкером информационные и киберугрозы выборам со стороны России

"Во-первых, я хочу подчеркнуть, что на востоке Украины происходит горячая стадия войны, которая влияет на население. Огромные гуманитарные проблемы. Более 10 тысяч человек были убиты, более полмиллиона стали вынужденными переселенцами. Это самое большое переселение европейского населения после Второй мировой войны", - сообщил Волкер.

Спецпредставитель США отметил, что конфликт на Донбассе не является замороженным и продолжается каждую ночь.

"Раз в три дня убивают украинского солдата. Если бы это было в любой другой стране в Европе, если бы солдат защищал свою территорию, а его убивали раз в три дня, как бы на это реагировал наш политический истеблишмент? Это огромная проблема. Я хочу сказать, что все-таки существует императив, и необходимость для украинской власти работать со всеми международными организациями: ООН, Международный Красный Крест", - добавил он.

Также читайте: Порошенко обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и Северный поток-2