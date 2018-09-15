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 Страны мира не должны игнорировать ситуацию на Донбассе, - Волкер

На востоке Украины - гуманитарная катастрофа. Госорганам стран мира стоит обратить внимание и прореагировать на ситуацию.

Такое заявление сделал спецпредставитель госдепартамента США по вопросам ситуации в Украине Курт Волкер во время дискуссии "Будущее Украины и Восточной Европы без сфер влияния и конфликтных зон", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Во-первых, я хочу подчеркнуть, что на востоке Украины происходит горячая стадия войны, которая влияет на население. Огромные гуманитарные проблемы. Более 10 тысяч человек были убиты, более полмиллиона стали вынужденными переселенцами. Это самое большое переселение европейского населения после Второй мировой войны", - сообщил Волкер.

Спецпредставитель США отметил, что конфликт на Донбассе не является замороженным и продолжается каждую ночь.

"Раз в три дня убивают украинского солдата. Если бы это было в любой другой стране в Европе, если бы солдат защищал свою территорию, а его убивали раз в три дня, как бы на это реагировал наш политический истеблишмент? Это огромная проблема. Я хочу сказать, что все-таки существует императив, и необходимость для украинской власти работать со всеми международными организациями: ООН, Международный Красный Крест", - добавил он.

Также читайте: Порошенко обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и Северный поток-2

Источник: https://censor.net.ua/n3086371
 
 
 Топ комментарии
 
Такое впечатление, что Волкер больший украинец, чем 2/3 украинских граждан.
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"Игиловца" отдали раше к его приезду.
Это его почерк.
Украина по его мнению все время должна доказывать россии и партнерам( чьим это вопрос,потому что если ваши друзья склоняют вас к переговорам с вашим врагом значит предатели обо всем договорились) свою договороспособность.
При этом то что россия не выполняет ни одно свое обязательство по договору не имеет значения.
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Вообще кто знает, есть ли толк от Волкера? Кроме сотрясания воздуха ничего он не делает.
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Такое впечатление, что Волкер больший украинец, чем 2/3 украинских граждан.
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Я только знаю, что у Волкера нет "начальства". И он как бы сам по себе. Его работа не кому не надо в США.
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Кто хочет опровергнуть мои суждения назвите орган в США кому он делает отчеты. Страны мира не должны игнорировать ситуацию на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 5788
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Волкер - из системы ЦРУ. Назначил его Трамп, как глава Державы. Поэтому отчеты свои Волкер если и кому или куда и сдает - то непосредственному своему начальнику - Трампу.
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Давай источники (хоть на английском). Где и как это понять. ИЛИ ОБРАТНО ЛА-ЛА-ЛА?
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А он не пользуется своим правом отдавать приказы главам государств? Вот же какая он сволочь...
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Еще скажи что твое ЦРУ со своим высером "кто бы мог подумать что РФ нападет на Крысм", понесло ответственность?
Кому ты лепишь усатого? Даже я уже понял что ..... ну, веруны знают(ни один волос не упадет с мудей раба моегО) Страны мира не должны игнорировать ситуацию на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3525
Пошел ты, такой умный нах.
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"Игиловца" отдали раше к его приезду.
Это его почерк.
Украина по его мнению все время должна доказывать россии и партнерам( чьим это вопрос,потому что если ваши друзья склоняют вас к переговорам с вашим врагом значит предатели обо всем договорились) свою договороспособность.
При этом то что россия не выполняет ни одно свое обязательство по договору не имеет значения.
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я просто читаю версию об 9.11 сейчас, так что єто накладівается с презрением к попам.
и уверен, что никогда лев не будет мурлыкать(иногда грозно.вато), когда шакал срет ему на хвост\лапы\голову
мне уже понятно что к чему(борется с "людьми в черном, еле ударяет по кнопке "отправить"")
помогплыхлфпзлыпзлывпзхлпкзле
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Це Сашко Шумков - Його Теж Було Передано В Руки ФСБешникам… Сашко Воїн-Доброволець З Херсонщини…Страны мира не должны игнорировать ситуацию на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3053
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«Головна задача моя буде привернути увагу всього світу до імперської, шовіністичної політики Кремля… Можливо я забагато на себе беру, але відчуваю, що так треба, мабуть, недарма Господь кинув мене сюди»…
Це слова з листа, який Сашко Шумков - політв'язень кремля, зміг передати рідним.
Шумков - активний учасник Майдану, воїн-доброволець з Херсонщини, якого влітку 2017 року було викрадено та передано в руки ФСБ.
Коли я почула про видачу Тимура Тумгоєва ФСБшникам - одразу згадала саме цю ситуацію. Як відверто та цинічно це було зроблено - на День Незалежності України у 2017 році.
Сашка вдарили шокером, зв'язали, кинули в автівку, вивезли на кордон з ереф та передали окупантам. Без підпису прокурора. Але хіба це щось міняє?
Адже причетні до його викрадення не лише досі на свободі, а чинять нові злочини, піаряться, перефарбовуються, готуються до виборів, створюють партійки з ніжними «сімейними» назвами та вдають із себе патріотів.
Знаєте. Зараз читаю депутатські блоги з приводу Тумгоєва - там суцільний самопіар та істерика.
Читаю комменти генпрокурора - взагалі треш, передайте хтось пану Юрію, що іноді краще зайняти руки, ніж писати те, що він пише.
Всі інші шукають винних. Зі сльозами на очах та ліхтариками.
І в принципі правильно.
Але… давайте чесно. Ми ж розуміємо, що винний в цьому не прокурор, тобто не він один. Винні ми всі.
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не знав, але поважаю
ще щось?
ну заслужили видно. в Бразилії шось там підвищували ціни на проїзд - вийшло пару сот тис.
а за Сашу в Бразилії би повішали деяких причетних, за умови що ти не збрехав. а якщо так, то й тебе, там базар короткий, всього 200 метрів на два кола)
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Ну-ка расскажи, посылатель, сколько в Украине добровольцев на отражение агрессии паРаши?
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А хотя бы и я. Смело оглядывался идя за пивком.
Че ты лепишь непонятно что?
Еще скажи что ты из Белороссии и в любой мо.мент тя может зах.ватить Параша(проверяет действительность билета на самолет и памперс для мужиков) Страны мира не должны игнорировать ситуацию на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 6228
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Ещё что-нибудь пукни на ЦРУ, если думаешь, что они не предпологали - сколько предателей в Крыму в армии и спецслужбах..

Кстати, в контексте статьи, - тема про бульбу плохо раскрыта...
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ёёёёёёЁЁЁЁ, цру-кака(мне 9 лет)
знаешь.... в пиплии пишет украденная фишка(реплика) - не сотвори се кумира.... так что.... сперва пойми что комми и другие, противоположные отличаются прибл. так как наш киевский пархат и московский
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Ты утверждаешь, что я лижу задницу "пиндосам"?
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о б*же.... да лижи хоть чупа-чупс, но думай логично.

я те даже формулу дам: никогда полностью не доверяй любой версии, особенно если она официальна. и всегда смейся с "версий" которые высрал совок/рашка
Все. А "пиндосы" кстати, не поверю чтобы тупо "под прицелом" жили когда совочек разваливался и после, тоже.
развод быдла, поверь. то же самое как и с христоедством.
Ладно, ко мне пришли люди с наганами, помогит эдеэуклнруьцпьщзкпщиьвждбвфы
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А рожки у людей с наганами есть? Если - нет, то может это не люди и что-то не экстраординарное, а твои обычные посетители?
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(валяется среди бутылок "боярки") да, да, все рогатые, как, между прочим и Моисей(джаст рид ит)
еще че(р)т?
Если ты мне чет с книги баек собрался доказывать, то.....
беларус сейчас бульбу бульбашит а не обсирает на Цензоре норм. пиплов)) Країни світу не мають ігнорувати ситуацію на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 5491
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О, у тебя проснулось видение - что я делаю и что думаю?
Оно приходет до людей с наганами или после?
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Очередной раз глубоко озаботиться?)))
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Спасибо украинским спецслужбам-всех этих "добровольцев" мы примем с большой радостью. Низкий вам поклон. Спасибо братья. По эшолону в сутки давайте этих "атошников" а мы их за поребрик на Колыму срок тянуть и тюльку хавать. Луценко молодец !
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На востоке Украины - гуманитарная катастрофа. Госорганам стран мира стоит обратить внимание и прореагировать на ситуацию. Источник: https://censor.net.ua/n3086371

Зато наша власть по курортам развлекается,и за население Донбасса не очень-то и беспокоится...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтраны мира не должны игнорировать ситуацию на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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