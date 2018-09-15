 Страны мира не должны игнорировать ситуацию на Донбассе, - Волкер

Такое заявление сделал спецпредставитель госдепартамента США по вопросам ситуации в Украине Курт Волкер во время дискуссии "Будущее Украины и Восточной Европы без сфер влияния и конфликтных зон", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Во-первых, я хочу подчеркнуть, что на востоке Украины происходит горячая стадия войны, которая влияет на население. Огромные гуманитарные проблемы. Более 10 тысяч человек были убиты, более полмиллиона стали вынужденными переселенцами. Это самое большое переселение европейского населения после Второй мировой войны", - сообщил Волкер.
Спецпредставитель США отметил, что конфликт на Донбассе не является замороженным и продолжается каждую ночь.
"Раз в три дня убивают украинского солдата. Если бы это было в любой другой стране в Европе, если бы солдат защищал свою территорию, а его убивали раз в три дня, как бы на это реагировал наш политический истеблишмент? Это огромная проблема. Я хочу сказать, что все-таки существует императив, и необходимость для украинской власти работать со всеми международными организациями: ООН, Международный Красный Крест", - добавил он.
Кому ты лепишь усатого? Даже я уже понял что ..... ну, веруны знают(ни один волос не упадет с мудей раба моегО)
Пошел ты, такой умный нах.
Это его почерк.
Украина по его мнению все время должна доказывать россии и партнерам( чьим это вопрос,потому что если ваши друзья склоняют вас к переговорам с вашим врагом значит предатели обо всем договорились) свою договороспособность.
При этом то что россия не выполняет ни одно свое обязательство по договору не имеет значения.
и уверен, что никогда лев не будет мурлыкать(иногда грозно.вато), когда шакал срет ему на хвост\лапы\голову
мне уже понятно что к чему(борется с "людьми в черном, еле ударяет по кнопке "отправить"")
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Це слова з листа, який Сашко Шумков - політв'язень кремля, зміг передати рідним.
Шумков - активний учасник Майдану, воїн-доброволець з Херсонщини, якого влітку 2017 року було викрадено та передано в руки ФСБ.
Коли я почула про видачу Тимура Тумгоєва ФСБшникам - одразу згадала саме цю ситуацію. Як відверто та цинічно це було зроблено - на День Незалежності України у 2017 році.
Сашка вдарили шокером, зв'язали, кинули в автівку, вивезли на кордон з ереф та передали окупантам. Без підпису прокурора. Але хіба це щось міняє?
Адже причетні до його викрадення не лише досі на свободі, а чинять нові злочини, піаряться, перефарбовуються, готуються до виборів, створюють партійки з ніжними «сімейними» назвами та вдають із себе патріотів.
Знаєте. Зараз читаю депутатські блоги з приводу Тумгоєва - там суцільний самопіар та істерика.
Читаю комменти генпрокурора - взагалі треш, передайте хтось пану Юрію, що іноді краще зайняти руки, ніж писати те, що він пише.
Всі інші шукають винних. Зі сльозами на очах та ліхтариками.
І в принципі правильно.
Але… давайте чесно. Ми ж розуміємо, що винний в цьому не прокурор, тобто не він один. Винні ми всі.
ще щось?
ну заслужили видно. в Бразилії шось там підвищували ціни на проїзд - вийшло пару сот тис.
а за Сашу в Бразилії би повішали деяких причетних, за умови що ти не збрехав. а якщо так, то й тебе, там базар короткий, всього 200 метрів на два кола)
Че ты лепишь непонятно что?
Еще скажи что ты из Белороссии и в любой мо.мент тя может зах.ватить Параша(проверяет действительность билета на самолет и памперс для мужиков)
Кстати, в контексте статьи, - тема про бульбу плохо раскрыта...
знаешь.... в пиплии пишет украденная фишка(реплика) - не сотвори се кумира.... так что.... сперва пойми что комми и другие, противоположные отличаются прибл. так как наш киевский пархат и московский
я те даже формулу дам: никогда полностью не доверяй любой версии, особенно если она официальна. и всегда смейся с "версий" которые высрал совок/рашка
Все. А "пиндосы" кстати, не поверю чтобы тупо "под прицелом" жили когда совочек разваливался и после, тоже.
развод быдла, поверь. то же самое как и с христоедством.
Ладно, ко мне пришли люди с наганами, помогит эдеэуклнруьцпьщзкпщиьвждбвфы
еще че(р)т?
Если ты мне чет с книги баек собрался доказывать, то.....
беларус сейчас бульбу бульбашит а не обсирает на Цензоре норм. пиплов))
Оно приходет до людей с наганами или после?
Зато наша власть по курортам развлекается,и за население Донбасса не очень-то и беспокоится...