 Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал новый главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин.

"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", - написал он.

По словам Пушилина, разработкой и реализацией преступления занимался пятый департамент ДКР СБУ.

Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".