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 Политика Украины
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Все про:Захарченко Александр (314) Пушилин (25)

 Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ

Убийство главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко было осуществлено Службой безопасности Украины при содействии западных спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал новый главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин.

"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", - написал он.

По словам Пушилина, разработкой и реализацией преступления занимался пятый департамент ДКР СБУ.

Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ 01

Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3086370
 
 
 Топ комментарии
 
Вчера прочитала, как его народ в инете называет - Пенис Душилин
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Пиарят петю и сбу.
Сами и замочили этого народноизбранного.
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Пиарят петю и сбу.
Сами и замочили этого народноизбранного.
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Бессовестные, ну разве так можно относиться к человеку?
Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ - Цензор.НЕТ 4498
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СБУ не в состоянии организовать наблюдение с видеофиксацией захода орковских войск в Украину. А они ему ликвидацию "шьют". Не смешите тапки.
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Наблюдение с видеофиксацией и ликвидация - две абсолютно разные задачи.

Это всё равно что сказать про снайпера "и у него всё в десятку? не смешите тапки, он вертолётом управлять не умеет".
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добыть видеофакты по перемещнию военной силы намного легче чем физически устранить объект. 1. Потому что не требуется близко подходить к объекту.

2. Это может сделать и житель Лугандонии за плату.
3. Это не ограничено конкретным местом/местами - вся граница к твоим услугам.
4. на это было время начиная с 2014 года.
5 это две разные задачи, но ликвидация намного сложнее. Не смешите тапки.

6. Никто не требует ВСЕ факты захода сил РФ предоставить. Хотя бы несколько, хотя бы один однозначный факт пересечения границы Украины рашистской бронетехники. Нет ни одного. Что и дает право оркам верещать "А вы докажите! Где факты!?" а себя выставлять непрофессионалами.
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Мы с тобой прекрасно понимаем кто едет и куда. Но что ты будешь показывать в ООН? Как колона катается по ростовской области? Это что-то доказывает? Факт пересечения колоной именно границы есть? Сколько этих колон было и ни одного отфиксированного факта. И даже эти, что по ссылке сняты не спецурой.
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Пиарят петю и сбу.
Сами и замочили этого народноизбранного.

Так скоро СБУ Моссад обгонит... Следующий Гиркин или Чепушилин?
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Ну поругайте их....
И сошлите их в Ялту,Симферополь,Севастополь,там много еще есть таких "сашек"...
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Бля горжусь!! Хоть шо-то сбу-шники хорошо умеют делать. Им бы теперь до хуйла добраться. Но оно по сепарам не ходит.
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если сбу прибило того курятину - красавчики!!! Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ - Цензор.НЕТ 6009
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чепушило не сказав,що в знищенні курощупа також замішані рептилоїди з планети Нібіру. Бо це страшна таємниця! Йому гіркін по секрету на вухо прошепотів...
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Смерть захерченки - это симметричный ответ дыныры на смерть кобздона. А сбу нипричом.
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А вообще-то я не понимаю, зачем ретранлировать высеры козла на привязи? Мало ли, шо ему мацковские начальники 3,14здеть прикажут.
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Когда Ваш сосед или соседка начнёт уверенно говорить что ликвидировало 5 управление...

Полезно самому читать и слушать, вдумчиво читать и вдумчиво лушать, лишнеромосомные новости, то легко вычислять лишнехромосомных и их пособников на форуме...

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что читать вдумчиво? Колорадскую пропаганду? Не скажут же они, что ребята Курченко за бизнес потоки замочили.
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Фото зачет, жаль Санек убил в себе актера, так похож на Шарикова..
Qualis artifex pereo- «Какой артист погибает»
В данном случае подох...
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Да и пенис (душилин) бы с ним.
Лучше Толоконникова и Царёва с ролью Шарикова не справится никто.

Окупанти звинувачують у ліквідації Захарченка п'яте управління контррозвідки СБУ - Цензор.НЕТ 3669
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Пипец дауны..
%-й департамент ДКР СБУ. ДКР - само по себе департамент контррозведки. Департамент в департаменте, это то же самое что куро..б куро..бистый (кстати второе более реально).
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ну хоть у нас будет какое-то таинственное и могущественное управление СБУ, а только кріша борделей и казино...
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Та ви песиміст-пуцькіну виповнитья 72.
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Сплюньте! 72 года...
66 с головой достаточно.
А дальше уже без таковой...

Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ - Цензор.НЕТ 2509
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А вот Украине (в частности представителям СБУ) надо бы не отнекиваться "это не мы...", а наоборот - всячески способствовать расползанию такой инфы, даже если это не СБУ.
Если и отрицать, то в тролльской манере, хитро прищурившись -"нас тама нетути, вы о чём?"
Вата должна дрожать.
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Не можна визнавати, бо накажуть видати виконавця - і доведеться когось призначати, і комусь псувати подальше життя.
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Пушиліну.Витратний матеріал путіна захєр також думав,що він безсмертний, і п'здів,п'здів...Доп'здився.
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Будни укро-ДРГ:

душили сепаров душили
ай шина-опа шина-на
подходит очередь пушили
на
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Ригошоколады уже испугались. Думают , что это он пишет? Мы были ИХТАМНЕТ.
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Вчера прочитала, как его народ в инете называет - Пенис Душилин
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Когда бабушка была жива, то она по старой привычке всегда слушала на кухне радио из обычной радиоточки (да, то самое "Київ, Хрещатик-26, Українське радіо") - помню, там был диктор Борис Ракоїд. Блть, каким местом думали родители (похоже, этой самой филейной частью), когда при фамилии Ракоїд давали ребёнку имя, оканчивающееся на "с"?!
Мало того, ещё был второй ведущий - Сергій Фесюн. А вот эту фамилию надо было вообще менять нахрен.
Бабуля их так и называла - Сракоїд и Писюн Окупанти звинувачують у ліквідації Захарченка п'яте управління контррозвідки СБУ - Цензор.НЕТ 6331
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Когда впервые увидел - тоже лоллировал во весь голос.
И даже немного стало досадно, что сам не догадался до такой перестановки букв. Казалось бы, на поверхности ведь лежит...
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Наша песня хороша, начинай сначала. У сепарах во всех их косяках и бедах виновата Украина. У нас виновник РФ. У раиси - клятые пиндосы. Ну а штатам как-то всё это пох.
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У сепарах во всех их косяках и бедах виновата Украина. У нас виновник РФ. У раиси - клятые пиндосы. Ну а штатам как-то всё это пох.

Золотые слова!
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Они там где то там в ОРДЛО придумали эпической мощи СБУ и сами в нее верят. Мы то знаем что эта организация ничем кроме тупого крышевания и "Бабченкоспасов" не занимается. Их и так не плохо кормят.
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Это наглая ложь ! У нас нет никакой контразведки и никакого СБУ !
Захарченко убили случайные прохожие, возмущенные неправильной парковкой его машины !
Вот !
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От сцуко, пушко, завтра там трансформери з'являться та відберуть останню шмаль з Аргентіноса... яка колись з раши була завезена!))
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А за что тогда мы, налогоплатильщики, кормим с 1-ого по 4-ое управление СБУ? Сократить, оставить только пятое))
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Дак это же здорово! Наградите чуваков официально, на весь мир!
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Они официально подтверждают, что МГБ ДНР и ФСБ России курят писю у СБУ..???...простите за мой французский... Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ - Цензор.НЕТ 6259 ..
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У нас СБУ умеет только тайники с оружием находить в лесу, которые само же предварительно и делает и убивать журналистов с волонтерами и садить бойцов из добробатов и создавать внешнюю угрозу , и конечно же кошмарить бизнес по наводке, на большее они не способны.
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А з "Нашої Ряби" нікого не підозрюють? Не прослідковуються протиріччя у бізнес-зв'язках?
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А самого чепушилина кто уберёт? Пятьдесят пятое управление СБУ?
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по мнению шестого управления фсб , да ..
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Вот так Пенис...не каждому дано бросить тень таким заявлением на мгб и тем более фсб...там сбу само, наверное, ходит в ох.е и уже сверлят дирочки (как сказала б танька-минометчица) под зирочки...
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Афтар жжот! Пеши йесчьйо! раску фєдєраску відмазуй - може хвилин 20 зайвих дадуть за то тобі, пєніс чєпушилін, повітря поковтати.
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Тут хорошо об этом -

https://youtu.be/zLHk0wxJ-wA
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"Денис Пушилин"-что имя,что фамилия "Денис", "Пушилин"- более педерастического имени придумать просто нельзя,а когда добавить к нему шлепогуба с бородкой-это просто олицетворение слова "чмо".
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