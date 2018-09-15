 Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал новый главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин.
"Собранные в ходе расследования убийства Александра Захарченко данные и показания задержанного следователями сотрудника СБУ говорят о причастности Украины и западных спецслужб", - написал он.
По словам Пушилина, разработкой и реализацией преступления занимался пятый департамент ДКР СБУ.
Напомним, в пятницу, 31 августа, в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
Сами и замочили этого народноизбранного.
Это всё равно что сказать про снайпера "и у него всё в десятку? не смешите тапки, он вертолётом управлять не умеет".
2. Это может сделать и житель Лугандонии за плату.
3. Это не ограничено конкретным местом/местами - вся граница к твоим услугам.
4. на это было время начиная с 2014 года.
5 это две разные задачи, но ликвидация намного сложнее. Не смешите тапки.
6. Никто не требует ВСЕ факты захода сил РФ предоставить. Хотя бы несколько, хотя бы один однозначный факт пересечения границы Украины рашистской бронетехники. Нет ни одного. Что и дает право оркам верещать "А вы докажите! Где факты!?" а себя выставлять непрофессионалами.
Сами и замочили этого народноизбранного.
Так скоро СБУ Моссад обгонит... Следующий Гиркин или Чепушилин?
И сошлите их в Ялту,Симферополь,Севастополь,там много еще есть таких "сашек"...
Полезно самому читать и слушать, вдумчиво читать и вдумчиво лушать, лишнеромосомные новости, то легко вычислять лишнехромосомных и их пособников на форуме...
Qualis artifex pereo- «Какой артист погибает»
В данном случае подох...
Лучше Толоконникова
и Царёвас ролью Шарикова не справится никто.
%-й департамент ДКР СБУ. ДКР - само по себе департамент контррозведки. Департамент в департаменте, это то же самое что куро..б куро..бистый (кстати второе более реально).
66 с головой достаточно.
А дальше уже без таковой...
Если и отрицать, то в тролльской манере, хитро прищурившись -"нас тама нетути, вы о чём?"
Вата должна дрожать.
душили сепаров душили
ай шина-опа шина-на
подходит очередь пушили
на
Мало того, ещё был второй ведущий - Сергій Фесюн. А вот эту фамилию надо было вообще менять нахрен.
Бабуля их так и называла - Сракоїд и Писюн
И даже немного стало досадно, что сам не догадался до такой перестановки букв. Казалось бы, на поверхности ведь лежит...
Золотые слова!
Захарченко убили случайные прохожие, возмущенные неправильной парковкой его машины !
Вот !
https://youtu.be/zLHk0wxJ-wA