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 Подозреваемый в организации убийства Олешко (Сармата) задержан в Запорожской области, - Аброськин

В Запорожской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в организации умышленного убийства участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата) 31 августа 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал на странице в Facebook.

"Вчера в Запорожской области работниками криминальной полиции Украина вместе со следствием в ходе проведения специальных мероприятий при поддержке прокуратуры Запорожской области был задержан 38-летний мужчина – один из подозреваемых в заказе и организации умышленного убийства 31 августа 2018 Виталия Олешко", - сообщил он.

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По его словам, мужчина почти сразу после совершения убийства выехал вместе со своей семьей в оккупированный Крым, но затем решил вернуться назад.

"Я обещал жене убитого Виталия Олешко, который прошел ад войны на Востоке нашего государства, установить заказчиков и организаторов убийства. Сегодня первый из них пошел. Кстати, уже арестованы и содержатся в следственном изоляторе четыре исполнителя", - напомнил первый замглавы Нацполиции.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что Олешко имел конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Источник: https://censor.net.ua/n3086364
 
   
 Топ комментарии
 
Только открытость следствия и суда иначе кто вам - лживой и продажной власти поверит, что это не стрелочник чи шатун, чи бадун?
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Таке враження,що на парашу тудей потрапив,чи на лєнту сру...
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Опять БПП.....лихо работают пецины мальчики..
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Только открытость следствия и суда иначе кто вам - лживой и продажной власти поверит, что это не стрелочник чи шатун, чи бадун?
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Очередное враньё от барыг.
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за устранения таких, как олешко, награждать надо!!!
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Скоро и этого дойдет ватан..Маски уже почти сброшены..
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нагороджувати не треба,але те,що Сармат виявився поганим батьком,і його сночок з Мирослава перетворився на Мимocpaла--факт незаперечний
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Леня, ты не спутал с теми кто завалил курятину в кафе?
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Опять БПП.....лихо работают пецины мальчики..
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это существо - олешко, обычный бандит и аферист, только одевший вышиванку для тренда Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) затримано в Запорізькій області, - Аброськін - Цензор.НЕТ 9710
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Для дебилов с одной прямой извиоиной это так!
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Таке враження,що на парашу тудей потрапив,чи на лєнту сру...
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Олешко имел конфликт с Пономаревым и Валентировым, а винова почему-то боец Торнадо. Одних патриотов убивают, на других вешают эти убийства. Удобно, не? Как говорится, одним выстрелом... Ну, если вспомнить кто такой Аброськин, то как-то и не удивляет.
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А на заказчиков не выйдет, бо его фамилия слишком известная, чтоб его называть...
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"Неизвестный убил бойца батальона "Донбасс", участника самообороны Бердянска, кавалера ордена "За мужество" 3-й степени, участника боев за Иловайск, который прошел российский плен Виталия Олешко (Сармат). Источник: https://censor.net.ua/n3079083"

И о чём (о ком) комментарии выше говорят?
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та хто б сумневался...шо антоше, шо тебе, лишь бы атошников обсерить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в организации убийства Олешко (Сармата) задержан в Запорожской области, - Аброськин
 
 
 
 
 
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