 Подозреваемый в организации убийства Олешко (Сармата) задержан в Запорожской области, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин написал на странице в Facebook.

"Вчера в Запорожской области работниками криминальной полиции Украина вместе со следствием в ходе проведения специальных мероприятий при поддержке прокуратуры Запорожской области был задержан 38-летний мужчина – один из подозреваемых в заказе и организации умышленного убийства 31 августа 2018 Виталия Олешко", - сообщил он.

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По его словам, мужчина почти сразу после совершения убийства выехал вместе со своей семьей в оккупированный Крым, но затем решил вернуться назад.

"Я обещал жене убитого Виталия Олешко, который прошел ад войны на Востоке нашего государства, установить заказчиков и организаторов убийства. Сегодня первый из них пошел. Кстати, уже арестованы и содержатся в следственном изоляторе четыре исполнителя", - напомнил первый замглавы Нацполиции.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что Олешко имел конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.