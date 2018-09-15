 После сообщения об избиении к Балуху в СИЗО не пускают адвоката, - архиепископ Климент

Как сообщил Громадському архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, вместе с адвокатом они приехали в СИЗО, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, сначала им отказали в свидании с Балухом сотрудники. Они предложили подождать начальника, который должен дать разрешение на встречу. Впрочем, начальник СИЗО также отказал Клименту и адвокату.

"Начальник СИЗО сказал, что все вопросы - в рабочий день. Но создается странное впечатление, что только нас не пускают. Потому что до нас два адвоката заходили на встречу со своими подзащитными. Еще один адвокат зашел и уже минут 30 его нет", - отметил Климент.

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Он сообщил, что оба ждут встречу под стенами СИЗО.

В СИЗО отвергают информацию об избиении Балуха сотрудниками колонии, сообщила "Громадському" адвокат Балуха Ольга Динзе.

"Администрация СИЗО заявляет, что никаких прецедентов не было. Поэтому только личная встреча даст возможность понять", - отметила она.

Начальник СИЗО сообщил Клименту и Омельченко, что вчера видел Балуха и с ним якобы все в порядке.

Климент сообщил, что вместе с адвокатом Омельченко они остаются у СИЗО и надеются, что доступ к Балуху им все же предоставят.

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Напомним, называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

14 сентября заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что политзаключенного избили представители администрации СИЗО Симферополя.