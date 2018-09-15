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 Экономика
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Все про:субсидия (401) Рева Андрей (392)

 Потребность в субсидиях в 2019 году будет меньше, чем в 2018-м, - Рева (уточнено)

Потребность в субсидиях в 2019 году будет меньше, чем в 2018 году.

Об этом Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

При этом он подчеркнул, что речь о сокращении субсидий не идет. 

"Речь идет о сумме денег на субсидии в бюджете 2019 года по сравнению с сумой денег на субсидии в 2018 году. На субсидии в 2018 году предусмотрено 71 млрд грн., а в бюджете 2019 года - 61 млрд грн. Почему? В бюджете на 2018 год учтена задолженность по субсидиям предыдущих лет в суме 18 млрд грн. В 2019 год мы должны выйти без задолженности. Плюс вырастут доходы граждан и минус вырастут тарифы. Баланс: 71-18=53 млрд, это реальная сумма на субсидии 2018 года, а на 2019 год - 61 млрд. То есть, по факту увеличение на 8 млрд грн", - пояснил министр.

Он отметил, что точной окончательной суммы средств, которая будет необходима на субсидии в 2019 году, пока нет, так как это будет зависеть от цены на газ для населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала отопительного сезона мы сделаем все, чтобы через механизм субсидий защитить каждого украинца, нуждающегося в помощи, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3086362
 
 
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"Цін на газ ми ще не знаємо, але точно впевнені, що субсідій буде менше". Молодець.
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Посипаки олиграхов - это всегда философствующие и умные люди, с атрофированным чувством собственной ответственности за то, что превращали и превращают страну в восточноевропейское Сомали.

🤑
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А что за новый закон если я уехал заграницу на заработки меня моя мать не может выписать из квартиры???Вышел пол года назад.Они че там совсем уху ели?
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Чё то тревожно на душе после слов этого "диетолога"....вымрем ?
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Ну как при ЯНУКОВИЧЕ, субсидии НЕСУБСИДИИ. Ничего не меняется но так говорить Оружие кремля, блин и говорить нельзя и субсидии херня.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПотребность в субсидиях в 2019 году будет меньше, чем в 2018-м, - Рева (уточнено)
 
 
 
 
 
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