 Потребность в субсидиях в 2019 году будет меньше, чем в 2018-м, - Рева (уточнено)

Об этом Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

При этом он подчеркнул, что речь о сокращении субсидий не идет.

"Речь идет о сумме денег на субсидии в бюджете 2019 года по сравнению с сумой денег на субсидии в 2018 году. На субсидии в 2018 году предусмотрено 71 млрд грн., а в бюджете 2019 года - 61 млрд грн. Почему? В бюджете на 2018 год учтена задолженность по субсидиям предыдущих лет в суме 18 млрд грн. В 2019 год мы должны выйти без задолженности. Плюс вырастут доходы граждан и минус вырастут тарифы. Баланс: 71-18=53 млрд, это реальная сумма на субсидии 2018 года, а на 2019 год - 61 млрд. То есть, по факту увеличение на 8 млрд грн", - пояснил министр.

Он отметил, что точной окончательной суммы средств, которая будет необходима на субсидии в 2019 году, пока нет, так как это будет зависеть от цены на газ для населения.

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