 Украина должна реформировать структуры национальной безопасности, - помощник генсека НАТО Альваргонсалес

Об этом во время форума YES в Киеве сказал помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес в комментарии Громадському, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, именно этого НАТО ожидает от Украины. При этом он подчеркнул, что структуры безопасности в Украине должны работать прозрачно и быть направлены на демократичность.
"Успех любой службы безопасности измеряется ее связью с демократической политической системой, в которой вы хотите жить. Реформы должны быть в руках тех, кто должен наблюдать за тем, как они работают, и одновременно обеспечивать прозрачность и функционирования демократических законов. Простите, что говорю так в общих чертах, но не буду углубляться в детали", - отметил Альваргонсалес, отвечая на вопрос журналиста "Громадського" о работе СБУ.
"Сейчас такое время, когда нам одновременно нужно смотреть и назад, и вперед. Учитывая то, что было раньше, я могу сказать, что Украина сделала много попыток ввести реформы, которые изменили бы сущность самого государства. За последние четыре года было сделано больше, чем за предыдущие 20 лет. Сейчас мне очень трудно расставить приоритеты. Правительство осознает, что существует много проблем и необходимо вводить реформы. Но если надо выделить какой-то один шаг, я бы сказал, что Украине нужно использовать закон о Национальной безопасности, который здесь недавно приняли, разрабатывать его и утвердить другие вторичные законы, необходимые для полной и лучшей реформы структур национальной безопасности", - подытожил помощник генерального секретаря НАТО.
Напомним, в конце предыдущей сессии депутаты приняли Закон "О национальной безопасности". Документ фиксирует НАТО в качестве стратегического партнера Украины, вводит гражданский контроль за Министерством обороны, разделение полномочия командующего Генерального штаба и Вооруженных сил и тому подобное. Впрочем, как президент, который инициировал новый закон, так и спикер парламента подчеркивают - документ носит "рамочный характер" и нуждается в дальнейшей корректировки законодательства. По словам Парубия, прежде всего речь идет об изменениях в закон о СБУ. Собственно, полномочия Службы безопасности в части расследования экономических преступлений вызвали горячие дебаты парламентариев еще во время рассмотрения закона о нацбезопасности. Поэтому при рассмотрении изменений в закон о СБУ споры продолжатся.
- ограничение в праве выезда за границу,
- ограничение в праве управления транспортными средствами,
- запрет на пользование зарегистрированным оружием,
- запрет на охоту.
Семимильными шагами команда реформаторов Луценко, Петренко, Гонтарева, Луценчиха и прочая срань под управлением главного реформатора Парашенко.
Как и следовало ожидать, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа пошел на сделку со следствием и признал вину по нескольким обвинениям, в частности - препятствии правосудию. Это - серьезный шаг, который навсегда закрывает для него любую политическую карьеру и уничтожает его деловую репутацию. Таким признанием он подтвердил, что все свои предыдущие действия он даже не думал связывать условностями, связанными с действующими законами в США, а уж тем более - за их пределами. В этом же пакете соглашений имеется согласие Манафорта сотрудничать с расследованием спецпрокурора Мюллера, который ведет расследование вмешательства РФ в ход выборов президента США.
В общем, на этом ставится точка в той длительной эпопее, когда Манафорт пытался убедить всех в том, что он не просто белый и пушистый, а имеет эталонные показатели, по этим позициям. Кстати, Белый дом тоже убеждал в том, что друг Пол имеет именно такие высокие кондиции, а ФБР, другие спецслужбы и в конце концов - комиссия Мюллера - травят хорошего парня из спортивного интереса. Надо помнить о том, что высокопоставленные руководители федеральных ведомств, были изгнаны Трампом именно за то, что указывали на Манафорта, как на человека, работающего на Москву.
А теперь он сам сознался в том, что какие-то неприятные связи с Москвой он таки имел и прилагал усилия для того, чтобы скрыть их от тех самых спецслужб, главы которых были изгнаны со своих должностей именно за это. Трудно сказать, какие последствия будет иметь признание вины этим персонажем, для тех, кого уволили с позором. Скорее всего - никаких громких последствий не будет, просто пройдет репутационная рокировка, в которой Трамп получит огромный минус в карму, а те, кого он уволил - такие же огромные плюсы.
Ожидаемо было и то место, на котором Манафорт сломается - на отмывании грязных денег. Именно на этом поймали знаменитого и неуловимого гангстера Аль Капоне, после чего закончилась его неприкасаемость, руководство мафиозной группировкой и в итоге - жизнь в цугундере. Этот грех в Штатах считается чуть ли не смертным и от него не то, что трудно отмыться невозможно, а даже очень повезет, если удастся выйти из тюрьмы в возрасте, еще подходящем к чему-то, кроме похода на кладбище.
Чем это обернется для Трампа, как президента - трудно сказать, но уже сейчас из Белого дома слышны тревожные сигналы. Там уже сейчас говорят о том, что о проделках Манафорта им ничего не известно и он ввел в заблуждение и их. В общем, такое мы почти постоянно слышим из Москвы. Там тоже - ничего не слышали, вчера уволили или кто-то был в отпуску и натворил что-то по собственной инициативе. С таким успехом завтра, на вопрос о новых признаниях Манафорта (а они безусловно будут) в Белом Доме могут ответить еще проще: «А кто этот мужчина? Мы его не знаем». Но это - дело американцев. Даже в этой ситуации США делает для Украины больше, чем кто либо и потому, наша критика будет просто неуместной.
С другой стороны, процесс над Манафортом является демонстрацией того, что может быть и скорее всего - будет с теми, кто все эти годы с чавканьем кормился с путинских рук. Ведь еще год назад, товарищ Пол излучал такую же уверенность, как и множество европейских чиновников высшего калибра. Он бравировал своей недосягаемостью и даже насмехался над теми, кто вел расследование его приключений. Теперь он не смеется по простой причине, «в тюрьме ужин - макароны». И все идет к тому, что ему придется очень долго дегустировать это блюдо в исполнении тюремного шеф-повара.
Жаль, что нет фото Манафорта за тюремным ужином. Это была бы эпическая картинка, напоминающая всем о том, что путинские деньги неизбежно ведут вот к таким макаронам.
Между прочим, переход Манафорта от глухой обороны к сотрудничеству со следствием, является не менее весомым аргументом для изоляции Путина и РФ в целом. Ведь этот пример является прямым и четким проявлением токсичности кремлевского режима. От него жестко страдают люди из высшей лиги США, а других странах это может произойти еще проще и быстрее.
Достаточно просто представить, кем был бы Манафорт в администрации Трампа, не вляпайся он российские комбинации, как прямые, так и опосредованные через Кремль, в отношении Януковича. Между прочим, это показывает и то, чем заканчивается подыгрывание Путину в его игре против Украины. А ведь многие деятели не просто провернули одну-две комбинации в интересах Москвы и за определенную мзду, а просто сидят на окладе Кремля. Этим деятелям, прямо сейчас Манафорт посылает воздушный поцелуй из своей камеры и как бы успокаивает: «ничего, не так уж тут и страшно - привыкнете».
ЛО
Что за нытики такие упоротые не пойму... Ладно ольгинцы, эти по служебным обязанностям зраду сеют, но наши-то бараны и ноют, и ноют, и ноют и ноют, года четыре уже ноют и как Петю на второй срок выберут еще лет пять-шесть будут ныть. Десять лет ныть - это надо уметь )) Каждому зрадо...бу предлагаю памятник Ноющий Мальчик ))
Украина все время что-то должна.
А что взамен?
Выдавать врагу своих бойцов на убийство?
Ну так выдай Парашенко вместе с Луциком...
Всё очень просто и не надо здесь ...
Не считай СБУ дураками; они из него всю пыль вытрясли, чтобы разобраться кто это пожаловал.