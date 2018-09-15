 Украина должна реформировать структуры национальной безопасности, - помощник генсека НАТО Альваргонсалес

Об этом во время форума YES в Киеве сказал помощник генерального секретаря НАТО Алехандро Альваргонсалес в комментарии Громадському, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, именно этого НАТО ожидает от Украины. При этом он подчеркнул, что структуры безопасности в Украине должны работать прозрачно и быть направлены на демократичность.

"Успех любой службы безопасности измеряется ее связью с демократической политической системой, в которой вы хотите жить. Реформы должны быть в руках тех, кто должен наблюдать за тем, как они работают, и одновременно обеспечивать прозрачность и функционирования демократических законов. Простите, что говорю так в общих чертах, но не буду углубляться в детали", - отметил Альваргонсалес, отвечая на вопрос журналиста "Громадського" о работе СБУ.

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"Сейчас такое время, когда нам одновременно нужно смотреть и назад, и вперед. Учитывая то, что было раньше, я могу сказать, что Украина сделала много попыток ввести реформы, которые изменили бы сущность самого государства. За последние четыре года было сделано больше, чем за предыдущие 20 лет. Сейчас мне очень трудно расставить приоритеты. Правительство осознает, что существует много проблем и необходимо вводить реформы. Но если надо выделить какой-то один шаг, я бы сказал, что Украине нужно использовать закон о Национальной безопасности, который здесь недавно приняли, разрабатывать его и утвердить другие вторичные законы, необходимые для полной и лучшей реформы структур национальной безопасности", - подытожил помощник генерального секретаря НАТО.

Напомним, в конце предыдущей сессии депутаты приняли Закон "О национальной безопасности". Документ фиксирует НАТО в качестве стратегического партнера Украины, вводит гражданский контроль за Министерством обороны, разделение полномочия командующего Генерального штаба и Вооруженных сил и тому подобное. Впрочем, как президент, который инициировал новый закон, так и спикер парламента подчеркивают - документ носит "рамочный характер" и нуждается в дальнейшей корректировки законодательства. По словам Парубия, прежде всего речь идет об изменениях в закон о СБУ. Собственно, полномочия Службы безопасности в части расследования экономических преступлений вызвали горячие дебаты парламентариев еще во время рассмотрения закона о нацбезопасности. Поэтому при рассмотрении изменений в закон о СБУ споры продолжатся.