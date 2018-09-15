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Все про:учебники (188) Минобразования (1008)

 Выпуск учебников по базовым предметам для первого класса завершен, - Минобразования

Учебники для учеников первых классов по базовым предметам уже напечатаны и переданы для распространения по областям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

"Для нас важно, чтобы учебники по базовым предметам - буквари, учебники по математике и курса "Я исследую мир" - пришли в школу быстрее, чтобы учителя могли с ними ознакомиться и начать работу с детьми. Всего 2 недели на доставку - нормальный срок, учитывая опыт предыдущих лет, то есть учебники должны быть в школах до 1 октября", - заявила глава министерства Лилия Гриневич.

Также отмечается, что до 1 октября у первоклассников продолжается предусмотренный программой адаптационный период, все необходимые материалы для которого имеются у преподавателей, а в учебниках не возникает необходимости. Подробная программа, в которой указано, чем должны заниматься дети в течение адаптационного периода в первом классе, обнародована на сайте МОН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине изменят систему экспертизы и печатания учебников, - Гриневич

Источник: https://censor.net.ua/n3086360
 
   
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"Ви вже вибачайте за пафос, але нема в нас більшого лиха ніж Проста Людина.
Проста Людина як біологічний вид страшніше за п'ятьох сепарів на одному квадратному метрі.
Проста людина не хоче ніколи ні за що відповідати і вирішувати. За Просту людину все має вирішити Президент, Верховна рада, мер, депутати. На крайняк, батьки, "в яких не було грошей, і тому я не пішов вчитись в університет".
Проста людина понад усе любить халяву. Проста людина хоче гречки під час виборів і найчеснішого Президента в світі.
Проста людина охоче вкраде якусь дрібницю з роботи чи без жодного докору сумління братиме хабарі за довідку, бо "депутати он крадуть мільйони і нічо".
Проста людина порушуватиме ПДР, "бо всі порушують", і даватиме на лапу замість сплатити штраф по протоколу. Але, неодмінно, того ж вечора на кухні бідкатиметься про корупцію в поліції.
Простою людиною бути дуже легко і вигідно. Ніякої тобі персональної відповідальності ані за своє життя, ані за країну, бо "ти ж нічого не вирішуєш" і "нічого сам не зміниш". Натворив якусь хєрню і кажи, що "жизь заставила".
Проста людина може махати трикольоровою ганчіркою і бігти на референдум, а потім хаяти українську владу, що по ним п'ятий рік стріляють, а "політики ніяк не домовляться".
Проста людина хоче розкладати пасьянс "косинка" на роботі, але заробляти, як Рокфеллер.
Проста людина молиться на набите пузо, пенсії по сто тисяч, путьовкі каждой уборщіці і ковбасу по 2.20.
Проста людина люто ненавидить всіх "непростих" - тих, хто досяг чогось, крім стандартного життєвого циклу річкового планктону.
Проста людина ніколи не визнає, що чийсь успіх - це результат зусиль і пахання рівня колгоспної коняки. Вона переконана "просто йому пощастило".
Насправді, стрьомно жити в суспільстві, де так багато Простих людей. Вони, крім Нового року, 8 березня, ну, і інших "приводів", перманентно нещасні і злі."
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Офігіти... Раніше я думав, що тільки для комунальників зима зі снігом РАПТОВО починається в грудні, а тепер ще одні ДЕБІЛИ виявились - міносвіти, вони забули що навчальний рік починається 1 вересня, а не жовтня...
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Це мало бути зроблено ще до 1-го вересня! За що ви гельмінти такі захмарні зарплати отримуєте?
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очуметь! а зарплату и премии в Минобразования вовремя получили?
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А косяки с рашкиными гербами, или ошибками?
Там им за учебники с СССР не за что премии давать. Что не выпуск, то цирк для родителей.
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даже такую тему на Цензоре засрать у.муд.ряются((
Тут же, в новости не пишет что сделана еще одна дисциплина для детей - основы религии, или какая-то подобная чушь. Но нет - обгадить то, на что возможно и не было денег, - "святое".
Далеко заедем., ув. тварищи.
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"Ви вже вибачайте за пафос, але нема в нас більшого лиха ніж Проста Людина.
Проста Людина як біологічний вид страшніше за п'ятьох сепарів на одному квадратному метрі.
Проста людина не хоче ніколи ні за що відповідати і вирішувати. За Просту людину все має вирішити Президент, Верховна рада, мер, депутати. На крайняк, батьки, "в яких не було грошей, і тому я не пішов вчитись в університет".
Проста людина понад усе любить халяву. Проста людина хоче гречки під час виборів і найчеснішого Президента в світі.
Проста людина охоче вкраде якусь дрібницю з роботи чи без жодного докору сумління братиме хабарі за довідку, бо "депутати он крадуть мільйони і нічо".
Проста людина порушуватиме ПДР, "бо всі порушують", і даватиме на лапу замість сплатити штраф по протоколу. Але, неодмінно, того ж вечора на кухні бідкатиметься про корупцію в поліції.
Простою людиною бути дуже легко і вигідно. Ніякої тобі персональної відповідальності ані за своє життя, ані за країну, бо "ти ж нічого не вирішуєш" і "нічого сам не зміниш". Натворив якусь хєрню і кажи, що "жизь заставила".
Проста людина може махати трикольоровою ганчіркою і бігти на референдум, а потім хаяти українську владу, що по ним п'ятий рік стріляють, а "політики ніяк не домовляться".
Проста людина хоче розкладати пасьянс "косинка" на роботі, але заробляти, як Рокфеллер.
Проста людина молиться на набите пузо, пенсії по сто тисяч, путьовкі каждой уборщіці і ковбасу по 2.20.
Проста людина люто ненавидить всіх "непростих" - тих, хто досяг чогось, крім стандартного життєвого циклу річкового планктону.
Проста людина ніколи не визнає, що чийсь успіх - це результат зусиль і пахання рівня колгоспної коняки. Вона переконана "просто йому пощастило".
Насправді, стрьомно жити в суспільстві, де так багато Простих людей. Вони, крім Нового року, 8 березня, ну, і інших "приводів", перманентно нещасні і злі."
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а зате у нас 2/3 світових чорноземів!!!11
і народні пісні
і кабанчики жирні
і .... завжди боролись проти рабовласників!!111
взагалі не розумію, чому у нас ще не Хранція або Канада... кхи-кхи
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Антон Санченко

12 ч. ·
Дивлюсь на деградацію Росії в стількох галузях і на стількох випадках одночасно, від просвердленого і заклеєного ПВА космічного корабля і ГРУшних "невидимих" ніндзя в соборі зі шпилем до самозабаненої церкви - кожен день приносить чергового півня з гівна, і так дико після цього читати філіппіки на адресу українців від земляків які досі вважають все московське незмірно вищим київського і беззаперечним прикладом для наслідування, і мені здається, що меншовартість їм викладали одразу в першому семестрі в МГУ. Так їх і записую в блокнотик - "покусані МГУ".
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Довгі роки ти жив поруч з ПР, і раптово прокинувся... Чи то «дєкабрісти разбуділі Гєрцена»?
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Пусть премии себе меньшие выписывают, тогда и на учебники деньги останутся. А историю для 10 класса в этом году напечатают ?
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Офігіти... Раніше я думав, що тільки для комунальників зима зі снігом РАПТОВО починається в грудні, а тепер ще одні ДЕБІЛИ виявились - міносвіти, вони забули що навчальний рік починається 1 вересня, а не жовтня...
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Сын прошел обучение 3 месяца в военном центре в "ДЕСНЕ".До этого ОТСЛУЖИЛ СЛУЖБУ В ВСУ(пограничник),принимал участие в АТО.После контузии работает в военкомате.ПРАПОРЩИК-СОВОК 60 лет по возросту из школы привел детей в военкомат на сборку и разборку автомата.Сын начал обучать детей-школьников по прогграмме "Десны"НО,прапорщик достал УЧЕБНИК"НВП ЗА 1986год" ГДЕ НЕ ТАКОЙ ПОРЯДОК РАЗБОРКИ.УСТРОИЛ истерику-скандал.ВОЕНКОМАТ ЕМУ НИ ЧЕМ НЕ ОТВЕТИЛ ПОТОМУ ЧТО,НЕТ ПЕЧАТНЫХ МЕТОДИЧЕК ОТ МО УКРАИНЫ,
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У Вас не адекватное сравнение.... Школьная программа для 1 класса не меняется каждый год и соответственно не меняются новые книги по новой программе обучения (для полного обновления и замены книг старого образца) Создание новой программы обучения, составление новых текстов книг и их печатание заняло время. Готовность всего этого совпало к октябрю месяцу. Поэтому, стоял вопрос внедрять новую программу с октября 2018 года (с опозданием всего лишь на один месяц учебного года) или с 1 сентября 2019 года но в срок начала учебного года.
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А де поділися підручники за минулий навчальний рік?
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Книги старого образца не куда не делись. Книги печатались не по причине их нехватки а печатались книги по причине полного обновления программы обучения с соответственным изменением книг и полной заменой старых книг по старой программе на новые книги по новой программе.
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Норвежская революция: страна переходит на электрические самолеты

https://charter97.org/ru/news/2018/9/15/305360/
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Це мало бути зроблено ще до 1-го вересня! За що ви гельмінти такі захмарні зарплати отримуєте?
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По вашему лучше было бы начать обучение по новой программе с новыми книгами с 1 -го сентября 2019 года но в срок с началом учебного года. Нежели с октября 2018 года с опозданием всего лишь на 1 месяц при том, что по новой программе до 1 октября у первоклассников продолжается предусмотренный программой адаптационный период, все необходимые материалы для которого имеются у преподавателей, а в учебниках не возникает необходимости.
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Було б краще якби ти, москалощелепове, опанувало українську. Я не розумію твого московитського бекання
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Издание "учебников" - самая благодатная почва для коррупции. Победившим конкурс авторам учебников нужно ЕДИНОРАЗОВО заплатить оговорённую конкурсом сумму (из бюджета минобразования) и выложить в инет электронный вариант для СВОБОДНОГО скачивания. Останется лишь обеспечить школьников электронными книгами (система куда дешевле и эффективнее) и экологически оправдана. Не нужно таскать детям тяжелые сумки и рюкзаки.
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Молодці, до 15 вересня впорались із друком. Поки роздадуть по школах, буде вже початок жовтня. А це тільки для першачків. Гадаю, до кінця травня 2019 р. дійде черга і до одинадцятого класу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВыпуск учебников по базовым предметам для первого класса завершен, - Минобразования
 
 
 
 
 
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