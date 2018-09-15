 Выпуск учебников по базовым предметам для первого класса завершен, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.
"Для нас важно, чтобы учебники по базовым предметам - буквари, учебники по математике и курса "Я исследую мир" - пришли в школу быстрее, чтобы учителя могли с ними ознакомиться и начать работу с детьми. Всего 2 недели на доставку - нормальный срок, учитывая опыт предыдущих лет, то есть учебники должны быть в школах до 1 октября", - заявила глава министерства Лилия Гриневич.
Также отмечается, что до 1 октября у первоклассников продолжается предусмотренный программой адаптационный период, все необходимые материалы для которого имеются у преподавателей, а в учебниках не возникает необходимости. Подробная программа, в которой указано, чем должны заниматься дети в течение адаптационного периода в первом классе, обнародована на сайте МОН.
Там им за учебники с СССР не за что премии давать. Что не выпуск, то цирк для родителей.
Тут же, в новости не пишет что сделана еще одна дисциплина для детей - основы религии, или какая-то подобная чушь. Но нет - обгадить то, на что возможно и не было денег, - "святое".
Далеко заедем., ув. тварищи.
Проста Людина як біологічний вид страшніше за п'ятьох сепарів на одному квадратному метрі.
Проста людина не хоче ніколи ні за що відповідати і вирішувати. За Просту людину все має вирішити Президент, Верховна рада, мер, депутати. На крайняк, батьки, "в яких не було грошей, і тому я не пішов вчитись в університет".
Проста людина понад усе любить халяву. Проста людина хоче гречки під час виборів і найчеснішого Президента в світі.
Проста людина охоче вкраде якусь дрібницю з роботи чи без жодного докору сумління братиме хабарі за довідку, бо "депутати он крадуть мільйони і нічо".
Проста людина порушуватиме ПДР, "бо всі порушують", і даватиме на лапу замість сплатити штраф по протоколу. Але, неодмінно, того ж вечора на кухні бідкатиметься про корупцію в поліції.
Простою людиною бути дуже легко і вигідно. Ніякої тобі персональної відповідальності ані за своє життя, ані за країну, бо "ти ж нічого не вирішуєш" і "нічого сам не зміниш". Натворив якусь хєрню і кажи, що "жизь заставила".
Проста людина може махати трикольоровою ганчіркою і бігти на референдум, а потім хаяти українську владу, що по ним п'ятий рік стріляють, а "політики ніяк не домовляться".
Проста людина хоче розкладати пасьянс "косинка" на роботі, але заробляти, як Рокфеллер.
Проста людина молиться на набите пузо, пенсії по сто тисяч, путьовкі каждой уборщіці і ковбасу по 2.20.
Проста людина люто ненавидить всіх "непростих" - тих, хто досяг чогось, крім стандартного життєвого циклу річкового планктону.
Проста людина ніколи не визнає, що чийсь успіх - це результат зусиль і пахання рівня колгоспної коняки. Вона переконана "просто йому пощастило".
Насправді, стрьомно жити в суспільстві, де так багато Простих людей. Вони, крім Нового року, 8 березня, ну, і інших "приводів", перманентно нещасні і злі."
а зате у нас 2/3 світових чорноземів!!!11
і народні пісні
і кабанчики жирні
і .... завжди боролись проти рабовласників!!111
взагалі не розумію, чому у нас ще не Хранція або Канада... кхи-кхи
12 ч. ·
Дивлюсь на деградацію Росії в стількох галузях і на стількох випадках одночасно, від просвердленого і заклеєного ПВА космічного корабля і ГРУшних "невидимих" ніндзя в соборі зі шпилем до самозабаненої церкви - кожен день приносить чергового півня з гівна, і так дико після цього читати філіппіки на адресу українців від земляків які досі вважають все московське незмірно вищим київського і беззаперечним прикладом для наслідування, і мені здається, що меншовартість їм викладали одразу в першому семестрі в МГУ. Так їх і записую в блокнотик - "покусані МГУ".
https://charter97.org/ru/news/2018/9/15/305360/