 Выпуск учебников по базовым предметам для первого класса завершен, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

"Для нас важно, чтобы учебники по базовым предметам - буквари, учебники по математике и курса "Я исследую мир" - пришли в школу быстрее, чтобы учителя могли с ними ознакомиться и начать работу с детьми. Всего 2 недели на доставку - нормальный срок, учитывая опыт предыдущих лет, то есть учебники должны быть в школах до 1 октября", - заявила глава министерства Лилия Гриневич.

Также отмечается, что до 1 октября у первоклассников продолжается предусмотренный программой адаптационный период, все необходимые материалы для которого имеются у преподавателей, а в учебниках не возникает необходимости. Подробная программа, в которой указано, чем должны заниматься дети в течение адаптационного периода в первом классе, обнародована на сайте МОН.

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