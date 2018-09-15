 НАТО не отступит перед Россией, Грузия станет членом Альянса, - Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки", об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности.
"Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога", – заявил Столтенберг во время выступления в исследовательском центре Фонд "Наследие".
Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва "готова использовать военную силу против соседей".
"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону – впервые после окончания "холодной войны"", - сказал генсек.
Столтенберг подчеркнул, что видит немного признаков того, что Россия снижает активность в этом направлении.
"Мы видели, как они использовали медиа и социальные медиа, дезинформацию, пытаясь оказать влияние на политические процессы в различных европейских государствах", - отметил он.
Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: "Грузия станет членом НАТО".
Выдача добровольца ВСУ Тумгоева России является оправданной и соответствует всем международным практикам взаимоотношений между дружескими странами. - Прессслужба ГПУ.
Украина по запросу ФСБ выдала России ингуша, который ... - ТСН
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04.12.17 Доброволець із Росії Юлія
Толопа, яка воювала на Донбасі з 2014 року, повинна виїхати в РФ на вимогу
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https://tsn.ua/.../pastka-dlya-rosiyan-dobrovolciv-ato-zahisniki-ukrayini-ne- mozhut-otrimati-gromadyanstvo-cherez-odin-papirec-...
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- як закуповується озброєння, для утилізації ваших ватників
- як рабська путінська церковь мацьковського пархата йде на йух
- як 3 лярда виданих Овочу, в міжнародному суді перетворюється на хабар куйла овочу, не більше.
І ще, я голосую за громадській бюджет міста де поруч зі мною будуть проводитись ремонтні роботи. Богато робот вже відбуваються: стеляться тротуари цеглею, замінюються ліхтарі, ремонтуються шляхопроводи і все це, не на центральних вулицях. На центральних це відбувається, але це вже не цікаво.
Я живу громадським життям і маю можливість впливати на владу. Заробляю гроші і планую восени поїхати з сім'єю на екскурсію до Европи.
Во-первых, это ситуация внутри самой
страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть - нет.
Но есть вопросы и более высокого уровня.
Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве
Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО.
(Юлія
Тимошенко, виступ на 45-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки, 7 лютого
2009 року)
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
23.08.2018 / 16:19 4480
Фото: golos.ua
Тайная встреча
состоялась в ночь с 21-го на 22-ое августа. Она свидетельствует о
сотрудничестве Гриценко и Порошенко, что может означать то, что Гриценко
будет техническим кандидатом для действующего Президента и поможет ему
сберечь власть.
Кадры появились на страницах ресурса
golos.ua с комментариями «В действительности Гриценко - не более, чем
технический кандидат Порошенко, который должен выйти с ним во второй
тур, после чего снять свою кандидатуру в поддержку действующего
Гаранта».
Возможно, обвинения в коррупции, которые в
последнее время звучат по адресу Гриценко, сделали возможными уголовные
дела против него и подтолкнули его к сотрудничеству с Порошенко.
Порошенко, в свою очередь, мог пообещать Гриценко закрыть глаза на его
махинации с землей на посту министра и вернуть его в кресло министра
обороны посля победы на выборах.
В свою очередь, в социальных сетях также
очень бурно восприняли появление этих фото. Так, в скандально известной
группе «Реальний Грыщ», которая была создана для сбора доказательств
коррупционных действий Гриценко, появился пост о том, что за союзом
Порошенко и Гриценко может стоять бывший Президент Украины Виктор
Ющенко: "Виявилось,
що Гриценко технічний кандидат Порошенка, головне завдання якого
зберегти Петра на посаді! І це не дивно, бо Порошенко кум Юща, а Ющ у
свою чергу кум Грища... Саме Ющенко у свій час дав посаду міністра
Гриценку... Одним словом "КУМОВСТВО"! Куми домовилися про збереження
Порошенка у владі - і це має знати кожен!"
Гриценко в Фейсбуке попытался
прокомментировать появившиеся фото, написав, что он в ту ночь находился в
Запорожье: «Я цю ніч провів у готелі в Запоріжжі». Но внимательные
пользователи сети в своих комментариях сразу обратили внимание, что
Запорожье находится в часе полета до Киева и никто не может поручиться,
когда в действительности были сделаны фото в Запорожье, которыми
Гриценко хочет отделаться от обвинений в тайной встрече с Президентом
Эксперты считают, что, прежде всего, Гриценко нужен Порошенко, чтобы оттянуть на себя голоса Юлии Тимошенко.
«Якщо закрити очі на технічних кандидатів, реальний вибір доведеться все-таки робити між Тимошенко і Порошенком - Алексей Рожнов.
Напомним, что ранее на сайте УНИАН
были опубликованы документы с подписью Гриценко, которые могут бать
приобщены к материалам уголовного дела против него, а позже журналисты
нашли в семье Гриценко дом в Конча-Заспе и четыре квартиры в центре Киева на десятки миллилонов, которые могли быть приобретены на деньги от коррупионных схем.
Гриценко: Порошенко
піде під суд, в разі обрання мене ...
https://www.youtube.com/watch?v=FKeRrWYOVeU
Гриценко запевняє,
що олігархів в Україні більше не буде ...
https://www.youtube.com/watch?v=b5Yy7vYsDd0
Гриценко: МВФ не
вимагає підвищення ціни на газ - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Cc7AGNQzDTc
потому что они реально делают, а не балаболят
Законопроект Петра Порошенка про закріплення в Конституції України стратегічного курсу на членство у ЄС і НАТО в Брюсселі не викликав значного ентузіазму навіть серед прихильників євроінтеграції України.
Порошенко неодноразово заявляв, що хотів би провести референдум щодо членства у НАТО. Міхаель Ґалер застерігає: у Європі вже не раз траплялися ситуації, коли референдуми ставали майданчиком для висловлення незадоволення владою. "Якщо люди недостатньо задоволені урядом, то яке би запитання цей уряд не поставив, люди спершу кажуть "Ні!", - пояснює депутат.
Але є ризики навіть і без проведення референдуму. Ґалер висловлює надію, що у Верховній Раді під час голосування у другому читанні знайдуться 300 голосів "за". "Якщо ж не знайдуться, то це виставить у негативному світлі справжнє позиціонування (щодо підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні. - Ред.)", - попереджає німецький політик.
просто Порошенко боится х#йла
боится не только он один и им есть что терять
шаг влево-вправо и он пошлет своих диверсантов с "Новичком" и с "ледорубом Троцкого" не в Великобританию, а по Петину и его ближайших родственников душу
Рошен будет болтать языком про НАТО и ЕС все что угодно, но все это блеф
Это голимое чмо и сцикун
В то же время коррупция, кумовство, желание действующей власти сохранить старые схемы своего обогащения, неподсудности, старые схемы манипуляций для сохранения этой самой власти.
Что перевесит? Вот по этому про Украину и говорят так осторожно.
Хто має вуха, нехай чує!
тесное сотрудничество с Хуйлом в расчёте
получить от кремляди ярлык на царство
в Украине
В рамках первого процесса Нафтогаз сношает Газпром. Газпром визжит, как сучка.
В рамках второго процесса Вселенский патриархат с украинской подачи смиряет РПЦ. РПЦ стенает, как самочинное сборище.
Оба процесса любы мне и лепы оку моему. В обоих процессах утырки из рязанских долбеней, которые еще вчера ходили гоголем, гордо оттопыривая нижнюю губу, сейчас визжат «Как на…?!», совершая многочисленные судорожные телодвижения и усугубляя свою ситуацию.
Первый процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1970-х и остро встала в начале нулевых. Он делает мою страну экономически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Второй процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1680-х и остро встала сразу же. Он делает мою страну идеологически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Это все происходит одновременно, вот здесь и вот сейчас. Я дышать боюсь в некоторые моменты.
Тем не менее, некоторые мои сограждане ходят в позе «А чо такое? А шо? Отчего Нафтогаз себе премии понавыписывал? И шо за Томос такой, ну, подумаешь…»
Мне кажется, если бы в следующую среду киевское Динамо обыграло московский Спартак в каком-нибудь матче, они бы прыгали, радовались и напились. Хотя это никак не скажется на их жизни и жизни страны. То, что происходит сейчас, - это как если бы Динамо тысячу, десять тысяч раз побеждало Спартак. На его поле. На глазах у Путина. Под многогласное ла-ла-ла-ла. С той лишь разницей, что то, что происходит сейчас, будет иметь для нас далеко не только имиджевые, но и самые что ни на есть практические выгоды.
Люди. Вы иррациональны."
У вас конгітивного дисонансу не винкає?
Бо реформи не означають ОДНОМОМЕНТНОГО припинення корупції, яка існувала у армії завжди (почитайте, хоча б про Хорнблауера чи Дрінкуотера). РЕформи це можливість з часом зменшити корупцію до прийнятного рівня.
Якщо виколупувати бруд з-під нігтів і надувати муху до розмірів слона, то здасться, що "нічєвонідєлаєцца"!, а на справді робиться багато.
А щодо "карупциі", то як ви відноситеся до "Сонечок"?
Хто це такі?
Це бійці, що люблять випити і збирають гільзи, щоб поміняти на горілку, яку возять типуволонтери. А щоб не паритися з збиранням 5,45, витягають кулі з 12,5 ра 14,2, і здають гільзи від цих дефіцитних набоїв. А у соцмережах піднімають гвалт, що "Порох", заборонив відповідати крупним калібром!
Командири, що ж тут поробиш, списують недостачі крупнокаліберних патронів, бо не саджати ж цього вуйка з полонини на 10 років за його "художества".
Це я про що. Про те, що риба гниє не з голови, а з нутрощів, це лиш тхне вона з голови, бо там єдиний отвір у водонепроникній шкірі. В голові може бути все нормально, а от з нутром що робити?
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml
А США своих забегают и с почестями хоронясь даже много лет , вам пример с КНДР .
Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: "Грузия станет членом НАТО".
Судя по тому, что в НАТО возьмут только Грузию, что Украина вечный кандидат на вступление в НАТО, можно сказать, что Альянс отступает перед напором россии.
Если не начудим с выборами, через 2 года уже будут и про членство Украины говорить предметнее.
Жарят русских на медленном огне, до готовности.