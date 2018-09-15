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Все про:НАТО (6004) Столтенберг (588)

 НАТО не отступит перед Россией, Грузия станет членом Альянса, - Столтенберг

Североатлантический Альянс не намерен отступать перед напором Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки", об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности.

"Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога", – заявил Столтенберг во время выступления в исследовательском центре Фонд "Наследие".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва "готова использовать военную силу против соседей".

"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону – впервые после окончания "холодной войны"", - сказал генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-постпред США в ООН Пауэр: То, что Порошенко стоял рядом со Столтенбергом на прощании с Маккейном - не случайно. Это было послание покойного сенатора Путину и Трампу

Столтенберг подчеркнул, что видит немного признаков того, что Россия снижает активность в этом направлении.

"Мы видели, как они использовали медиа и социальные медиа, дезинформацию, пытаясь оказать влияние на политические процессы в различных европейских государствах", - отметил он.

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: "Грузия станет членом НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные силы Грузии отвечают стандартам НАТО и могут участвовать в миссиях альянса, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3086359
 
   
 Топ комментарии
 
"Вот я сижу и смотрю на два процесса.
В рамках первого процесса Нафтогаз сношает Газпром. Газпром визжит, как сучка.
В рамках второго процесса Вселенский патриархат с украинской подачи смиряет РПЦ. РПЦ стенает, как самочинное сборище.
Оба процесса любы мне и лепы оку моему. В обоих процессах утырки из рязанских долбеней, которые еще вчера ходили гоголем, гордо оттопыривая нижнюю губу, сейчас визжат «Как на…?!», совершая многочисленные судорожные телодвижения и усугубляя свою ситуацию.
Первый процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1970-х и остро встала в начале нулевых. Он делает мою страну экономически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Второй процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1680-х и остро встала сразу же. Он делает мою страну идеологически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Это все происходит одновременно, вот здесь и вот сейчас. Я дышать боюсь в некоторые моменты.
Тем не менее, некоторые мои сограждане ходят в позе «А чо такое? А шо? Отчего Нафтогаз себе премии понавыписывал? И шо за Томос такой, ну, подумаешь…»
Мне кажется, если бы в следующую среду киевское Динамо обыграло московский Спартак в каком-нибудь матче, они бы прыгали, радовались и напились. Хотя это никак не скажется на их жизни и жизни страны. То, что происходит сейчас, - это как если бы Динамо тысячу, десять тысяч раз побеждало Спартак. На его поле. На глазах у Путина. Под многогласное ла-ла-ла-ла. С той лишь разницей, что то, что происходит сейчас, будет иметь для нас далеко не только имиджевые, но и самые что ни на есть практические выгоды.
Люди. Вы иррациональны."
У вас конгітивного дисонансу не винкає? НАТО не отступит перед Россией, Грузия станет членом Альянса, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9322
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Додаткові пукти довіри до влади.

Выдача добровольца ВСУ Тумгоева России является оправданной и соответствует всем международным практикам взаимоотношений между дружескими странами. - Прессслужба ГПУ.
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Додаткові пукти довіри до влади.

Выдача добровольца ВСУ Тумгоева России является оправданной и соответствует всем международным практикам взаимоотношений между дружескими странами. - Прессслужба ГПУ.
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І це вже система:

Украина по запросу ФСБ выдала России ингуша, который ... - ТСН
https://ru.tsn.ua/.../ukraina-po-zaprosu-fsb-vydala-rossii-ingusha-kotoryy- voeval-na-donbasse-protiv-terroristov-smi-1216443.ht...‎
04.12.17 Доброволець із Росії Юлія
Толопа, яка воювала на Донбасі з 2014 року, повинна виїхати в РФ на вимогу
Держміграці

https://ua.censor.net.ua/news/3037401/dobrovolets_iz_rosiyi_yuliya_tolopa_yaka_voyuvala_na_donbasi_z_2014_roku_povynna_vyyihaty_v_rf_na_vymogu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65644128Пастка для росіян-добровольців АТО: захисники України не ...
https://tsn.ua/.../pastka-dlya-rosiyan-dobrovolciv-ato-zahisniki-ukrayini-ne- mozhut-otrimati-gromadyanstvo-cherez-odin-papirec-...‎
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Це було б дуже ціковою новиною, якби її не постили цапські тролі на кшталт тебе. НАТО не відступить перед Росією, Грузія стане членом Альянсу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7462
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педротроль поцікався як дають громадянство України тим хто воював за неї на сході України і новінським і решті гнилі яка без проблем отримує через канали договорняка.
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Я дуже цікавлюсь тим:
- як Нафтогаз нахиляє грязьпром
- як закуповується озброєння, для утилізації ваших ватників
- як рабська путінська церковь мацьковського пархата йде на йух
- як 3 лярда виданих Овочу, в міжнародному суді перетворюється на хабар куйла овочу, не більше.
І ще, я голосую за громадській бюджет міста де поруч зі мною будуть проводитись ремонтні роботи. Богато робот вже відбуваються: стеляться тротуари цеглею, замінюються ліхтарі, ремонтуються шляхопроводи і все це, не на центральних вулицях. На центральних це відбувається, але це вже не цікаво.
Я живу громадським життям і маю можливість впливати на владу. Заробляю гроші і планую восени поїхати з сім'єю на екскурсію до Европи. НАТО не відступить перед Росією, Грузія стане членом Альянсу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6458
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Заший свобі мордяку по саму сраку, рошеномізка дресирована мавпо. Більшого агента кремля ніж твій през-колаборант парашенко, що тогує з окупантом, кришує бінес окупантів і ригів в Україні і знищує добровольчий рух на пару з хуйлом, годі й шукати 🖕
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Цей "агент кремля" наробив вам вже стільки проблем, що ікати ви, кремлебЛяді" будете років з 50-т. НАТО не відступить перед Росією, Грузія стане членом Альянсу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1450
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Не факт- без справжніх реформ нічого не буде, але поки пейсатий кагал при владі, годі на на них чекати. І якщо з Потрохом все вже зрозуміло (воно вже політичний труп), то йому на зміну йде косата відьма Капітельман-Тимошенко, яка рветься до влади за будь-яку ціну, а українцям геть затьмарило розум, що готові за неї голосувати, забувши, як вона у 2008 поховала всі надії на вступ України до НАТО:

Во-первых, это ситуация внутри самой
страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть - нет.

Но есть вопросы и более высокого уровня.
Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве
Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО.

(Юлія
Тимошенко, виступ на 45-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки, 7 лютого
2009 року)

https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
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Гриценко ночью встречался с Порошенко, - фото

23.08.2018 / 16:19 4480

НАТО не отступит перед Россией, Грузия станет членом Альянса, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7930

Фото: golos.ua

Тайная встреча
состоялась в ночь с 21-го на 22-ое августа. Она свидетельствует о
сотрудничестве Гриценко и Порошенко, что может означать то, что Гриценко
будет техническим кандидатом для действующего Президента и поможет ему
сберечь власть.
НАТО не отступит перед Россией, Грузия станет членом Альянса, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7597
Кадры появились на страницах ресурса
golos.ua с комментариями «В действительности Гриценко - не более, чем
технический кандидат Порошенко, который должен выйти с ним во второй
тур, после чего снять свою кандидатуру в поддержку действующего
Гаранта».
Возможно, обвинения в коррупции, которые в
последнее время звучат по адресу Гриценко, сделали возможными уголовные
дела против него и подтолкнули его к сотрудничеству с Порошенко.
Порошенко, в свою очередь, мог пообещать Гриценко закрыть глаза на его
махинации с землей на посту министра и вернуть его в кресло министра
обороны посля победы на выборах.
В свою очередь, в социальных сетях также
очень бурно восприняли появление этих фото. Так, в скандально известной
группе «Реальний Грыщ», которая была создана для сбора доказательств
коррупционных действий Гриценко, появился пост о том, что за союзом
Порошенко и Гриценко может стоять бывший Президент Украины Виктор
Ющенко: "Виявилось,
що Гриценко технічний кандидат Порошенка, головне завдання якого
зберегти Петра на посаді! І це не дивно, бо Порошенко кум Юща, а Ющ у
свою чергу кум Грища... Саме Ющенко у свій час дав посаду міністра
Гриценку... Одним словом "КУМОВСТВО"! Куми домовилися про збереження
Порошенка у владі - і це має знати кожен!"
Гриценко в Фейсбуке попытался
прокомментировать появившиеся фото, написав, что он в ту ночь находился в
Запорожье: «Я цю ніч провів у готелі в Запоріжжі». Но внимательные
пользователи сети в своих комментариях сразу обратили внимание, что
Запорожье находится в часе полета до Киева и никто не может поручиться,
когда в действительности были сделаны фото в Запорожье, которыми
Гриценко хочет отделаться от обвинений в тайной встрече с Президентом
Эксперты считают, что, прежде всего, Гриценко нужен Порошенко, чтобы оттянуть на себя голоса Юлии Тимошенко.
«Якщо закрити очі на технічних кандидатів, реальний вибір доведеться все-таки робити між Тимошенко і Порошенком - Алексей Рожнов.
Напомним, что ранее на сайте УНИАН
были опубликованы документы с подписью Гриценко, которые могут бать
приобщены к материалам уголовного дела против него, а позже журналисты
нашли в семье Гриценко дом в Конча-Заспе и четыре квартиры в центре Киева на десятки миллилонов, которые могли быть приобретены на деньги от коррупионных схем.
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Черговий фейк від адептів косатої відми. Я тобі таких фоток наліплю скільки завгодно, а потім скажу що зустрічався з папою Римським. Гриценко- єдиний більш-меньш гідний кандидат:

Гриценко: Порошенко
піде під суд, в разі обрання мене ...

https://www.youtube.com/watch?v=FKeRrWYOVeU

Гриценко запевняє,
що олігархів в Україні більше не буде ...

https://www.youtube.com/watch?v=b5Yy7vYsDd0

Гриценко: МВФ не
вимагає підвищення ціни на газ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Cc7AGNQzDTc
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ТА ОН ЕЩЕ И НЕ ТО СКАЖЕТ ТОЛЬКО ЧТОБЫ ВЫБРАЛИ -ТАМ УЖЕ ДОГОВОРИЛИСЬ С БАРЫГОЙ ЛИШЬ БЫ ТОЛЬКО НЕ ЮЛЬКА НАТО не відступить перед Росією, Грузія стане членом Альянсу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2440
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Це ти міряєш по брехливій косатій відьмі, що грабувала українців на пару з лазаренком, весь час бреше, продала Україну хуйлу, злигається з кремлівськими бандюками-олігархами і ригами (ширку ПРИіБЮТ 2008 пам'ятаєш?), зараз по 600 тис доларів / міс витрачає на свої білборди під час війни (хоча закликала геть відмовитися від реклами), обіймається зі своєю сестрою анькою герман, має мережу ламбрадів, а всі доходи виводить в оффшори, що поховала надії України на НАТО? Коли вона казала що росія окупант? Коли вона казала що треба руйнувати олігархічну систему? Хоч раз кремль щось проти неї висував ? ТИМОШЕНКО/БОЙКО/ПОРОШЕНКО - головні кандидати кремля!
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для меня достаточно того, что в полит рекламе второго тура на Рождество 2010-го Гриценко и Забужко тянули во всю за Евнуховича. Тогда для меня Гриценко перестал существовать как политик.
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О -о-о-о дійшло , талянгриценко теж солодкий до приторності.
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настолько коррумпированая страна их вряд ли сильно интересует. Тем более с такой непредсказуемой политикой, когда выдаёт своих кацапам...
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потому что Порошенко не президент Грузии
потому что они реально делают, а не балаболят
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не знаю сколько в Грузии, но то что, как минимум, 80% русскоязычных воюет на Донбасе против х#йла - єто факт
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"Курс на ЄС і НАТО в Конституції: в Брюсселі радять зайнятися важливішими справами" -- DW

Законопроект Петра Порошенка про закріплення в Конституції України стратегічного курсу на членство у ЄС і НАТО в Брюсселі не викликав значного ентузіазму навіть серед прихильників євроінтеграції України.

Порошенко неодноразово заявляв, що хотів би провести референдум щодо членства у НАТО. Міхаель Ґалер застерігає: у Європі вже не раз траплялися ситуації, коли референдуми ставали майданчиком для висловлення незадоволення владою. "Якщо люди недостатньо задоволені урядом, то яке би запитання цей уряд не поставив, люди спершу кажуть "Ні!", - пояснює депутат.
Але є ризики навіть і без проведення референдуму. Ґалер висловлює надію, що у Верховній Раді під час голосування у другому читанні знайдуться 300 голосів "за". "Якщо ж не знайдуться, то це виставить у негативному світлі справжнє позиціонування (щодо підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні. - Ред.)", - попереджає німецький політик.
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кто хочет - делате, кто не хочет - ищет причины
просто Порошенко боится х#йла
боится не только он один и им есть что терять
шаг влево-вправо и он пошлет своих диверсантов с "Новичком" и с "ледорубом Троцкого" не в Великобританию, а по Петину и его ближайших родственников душу
Рошен будет болтать языком про НАТО и ЕС все что угодно, но все это блеф
Это голимое чмо и сцикун
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В Украине есть запрос общества на реформы,главенство права, членство ЕС и НАТО
В то же время коррупция, кумовство, желание действующей власти сохранить старые схемы своего обогащения, неподсудности, старые схемы манипуляций для сохранения этой самой власти.
Что перевесит? Вот по этому про Украину и говорят так осторожно.
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Саакашвилли дал Грузии реальный толчёк в развитии и для них открыты двери и НАТО и ЕС, а наш по сути сливает Украину в толчёк, все достижения майдана все обещания все надежды в ТОЛЧЁК, да ещё и торгует с рашкой и разрешает работать рашинским банкам.
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Да нормалёк будет если Грузию возьмут в НАТО то Украина следующая автоматически, т.е. НАТО берёт Грузию несмотря на окупированные Осетию и Абхазию. Т.о. возьмут тогда и Украину несмотря на окупированные Крым и часть Донбасса.
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Скорее всего, обе страны станут членами НАТО одновременно. Ну, чтобы не вставать 2 раза... НАТО не відступить перед Росією, Грузія стане членом Альянсу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6418 И одним махом отгавкаться от раши. Она же в конвульсиях будет биться по-любому, так пусть инфаркт получит один и обширный! НАТО не відступить перед Росією, Грузія стане членом Альянсу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7372
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У вуличній бійці перемагає не той, хто сильніший фізично а той, хто готовий убити.
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Це "уйло такий. І не факт, що слабший гопник не переможе толерантного, та інтелігентного амбала.
Хто має вуха, нехай чує!
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тем временем барыга порошенко наладил
тесное сотрудничество с Хуйлом в расчёте
получить от кремляди ярлык на царство
в Украине
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"Вот я сижу и смотрю на два процесса.
В рамках первого процесса Нафтогаз сношает Газпром. Газпром визжит, как сучка.
В рамках второго процесса Вселенский патриархат с украинской подачи смиряет РПЦ. РПЦ стенает, как самочинное сборище.
Оба процесса любы мне и лепы оку моему. В обоих процессах утырки из рязанских долбеней, которые еще вчера ходили гоголем, гордо оттопыривая нижнюю губу, сейчас визжат «Как на…?!», совершая многочисленные судорожные телодвижения и усугубляя свою ситуацию.
Первый процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1970-х и остро встала в начале нулевых. Он делает мою страну экономически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Второй процесс решает стратегическую проблему моей страны, которая началась в 1680-х и остро встала сразу же. Он делает мою страну идеологически независимой и обрубает цепь, которой она прикована к бывшему оккупанту.
Это все происходит одновременно, вот здесь и вот сейчас. Я дышать боюсь в некоторые моменты.
Тем не менее, некоторые мои сограждане ходят в позе «А чо такое? А шо? Отчего Нафтогаз себе премии понавыписывал? И шо за Томос такой, ну, подумаешь…»
Мне кажется, если бы в следующую среду киевское Динамо обыграло московский Спартак в каком-нибудь матче, они бы прыгали, радовались и напились. Хотя это никак не скажется на их жизни и жизни страны. То, что происходит сейчас, - это как если бы Динамо тысячу, десять тысяч раз побеждало Спартак. На его поле. На глазах у Путина. Под многогласное ла-ла-ла-ла. С той лишь разницей, что то, что происходит сейчас, будет иметь для нас далеко не только имиджевые, но и самые что ни на есть практические выгоды.
Люди. Вы иррациональны."
У вас конгітивного дисонансу не винкає? НАТО не отступит перед Россией, Грузия станет членом Альянса, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9322
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И главное шо Путинг не нападает (ибо уже давно напал)....а как только речь о реформах и коррупции в том числе в армии, то сразу блть веская причина "бо Путен нападеть"... У вас не возникает чувства что мозг у вас тупо спёрли?
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Ні.
Бо реформи не означають ОДНОМОМЕНТНОГО припинення корупції, яка існувала у армії завжди (почитайте, хоча б про Хорнблауера чи Дрінкуотера). РЕформи це можливість з часом зменшити корупцію до прийнятного рівня.
Якщо виколупувати бруд з-під нігтів і надувати муху до розмірів слона, то здасться, що "нічєвонідєлаєцца"!, а на справді робиться багато.
А щодо "карупциі", то як ви відноситеся до "Сонечок"?
Хто це такі?
Це бійці, що люблять випити і збирають гільзи, щоб поміняти на горілку, яку возять типуволонтери. А щоб не паритися з збиранням 5,45, витягають кулі з 12,5 ра 14,2, і здають гільзи від цих дефіцитних набоїв. А у соцмережах піднімають гвалт, що "Порох", заборонив відповідати крупним калібром!
Командири, що ж тут поробиш, списують недостачі крупнокаліберних патронів, бо не саджати ж цього вуйка з полонини на 10 років за його "художества".
Це я про що. Про те, що риба гниє не з голови, а з нутрощів, це лиш тхне вона з голови, бо там єдиний отвір у водонепроникній шкірі. В голові може бути все нормально, а от з нутром що робити?
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А теперь прикинь, все то о чем ты написал + реальная борьба с коррупцией и олигархатом.Картинку в стране представляешь? В том числе и комменты на Цензоре.А пока что извините,трубить в фанфары как то не хочеться,зная нутро тех кто у руля.
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Это очень важное заявление. Возможно, НАТО адаптирует под страны с оккупированными территориями свой устав.
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Уже адаптировало. Вопрос в готовности кандидатов.
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Что такое НАТО и что такое Россия ? Думающие люди, это для Вас . ГОСТАЙНА РОССИИ. Под Петербургом нашли кладбище наспех похороненной русской солдатни

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/14/117280/gostajna-rossii--pod-peterburgom-nashli-kladbische-naspekh-pokhoronennoj-russkoj-soldatni.shtml

А США своих забегают и с почестями хоронясь даже много лет , вам пример с КНДР .
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А США своих забегают и с почестями хоронясь даже через много лет , вам пример с КНДР .
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В НАТО поняли с помощью Украины, что хуйло понимает только силу. Все его угрзы обычные бояцкие понты, расчитанные на расейских лохов.
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24.02.06 15:33 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./28.02.07 10:13 Ющенко: Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/11/07/2017 16:40 Только 46% украинцев хотят в НАТО, - опрос./Повышение процента желающих вступить в НАТО-задача читателей цензора.
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Североатлантический Альянс не намерен отступать перед напором Российской Федерации.

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: "Грузия станет членом НАТО".

Судя по тому, что в НАТО возьмут только Грузию, что Украина вечный кандидат на вступление в НАТО, можно сказать, что Альянс отступает перед напором россии.


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Да Столтенберг ничего не решает. Меркель сказала, будучи недавно в Грузии, что Грузии в НАТО не будет и на этом точка.
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Меркель же определяет всю теневую политику в Европе. Зачем Германии напрягаться, вкладывать деньги в военную инфраструктуру Грузии? Это нужно Столтенбергу, так как он пилит деньги НАТО.
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Рашка вместе с СССР борется с НАТО с 1948 года, много мяса погибло? А сколько украинцев россияне убили за 4 года? Вот и вся разница.
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НАТО еще не боролось с русскими. Для этого нужно набрать достаточное количество ненужного мяса.
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Ну вот видишь, НАТО еще не боролось, а вата уже 70 дет кричит про НАТО, уже 4-е поколение на словах воюет с НАТО, мне еще в 70-е говорили что НАТО нужно мясо для войны, кроме ножек Буша никакого мяса для московитов не помню.
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Хорошего вам здоровья дедушка.
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Таки да, хоть мне будет 50 в декабре, но уже 8 лет как дедушка.
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Как то меня не очень волнует ваш свиной помет.
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Та понятно, ты ж ленточный червь высраться приполз.
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Почему казламордая блевотина стеснятся своей тряпки?😂🌷🌷
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Когда так и про китайцев пели, а где сейчас Китай и где нефтекачка московская? НАТО не відступить перед Росією, Грузія стане членом Альянсу, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4069
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Мудро. НАТО нужно мясо для борьбы с Россией.
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НАТО нужно мясо для борьбы с Россией.-То же утверждает РФ .Потому что: В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз".
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Сказал про членство Грузии (не Украины) - раньше было "когда-нибудь в будущем", "ПДЧ" - сейчас уже конкретика. Приучают потихоньку русских к этой мысли.
Если не начудим с выборами, через 2 года уже будут и про членство Украины говорить предметнее.
Жарят русских на медленном огне, до готовности.
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какое членство с такой коррупцией и выдачей оккупантам своих защитников?
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Поздравления Грузии, хоть как то обезопасились от вонючей мордвы.
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Класно грузинам. В них Міхо був. А наші однотурові "цинічного бандеру" всім на голову посадили.
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сколько своих защитников Грузия отдала кацапам? И вы серьёзно говорите о записаном в Конституции курсе на НАТО?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО не отступит перед Россией, Грузия станет членом Альянса, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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