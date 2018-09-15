 НАТО не отступит перед Россией, Грузия станет членом Альянса, - Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки", об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности.

"Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога", – заявил Столтенберг во время выступления в исследовательском центре Фонд "Наследие".



Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва "готова использовать военную силу против соседей".

"Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону – впервые после окончания "холодной войны"", - сказал генсек.





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Столтенберг подчеркнул, что видит немного признаков того, что Россия снижает активность в этом направлении.

"Мы видели, как они использовали медиа и социальные медиа, дезинформацию, пытаясь оказать влияние на политические процессы в различных европейских государствах", - отметил он.

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: "Грузия станет членом НАТО".

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