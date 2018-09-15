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 Происшествия, Киевские новости
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 Судью Дячука избил охранник автостоянки из-за замечания. Сейчас он задержан, - Нацполиция

Сотрудники полиции задержали мужчину, причинившего телесные повреждения судье Святошинского районного суда Киева Сергея Дьячука накануне вечером. Нападавшим оказался охранник автостоянки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева в субботу, 15 сентября.

Отмечается, что накануне около 22:00 в столичную полицию поступило сообщение судьи Святошинского райсуда, которого избил наглядно знакомый мужчина. После инцидента правонарушитель скрылся.

Прибывшим правоохранителям пострадавший рассказал, что заметил, как у автостоянки на ул.Симиренко разложили костер. Когда он вышел на улицу, то увидел, что охранник парковки жег мусор. Судья сделал мужчине замечание, а тот схватил металлическую палку и начал наносить ему удары по рукам и голове. Свидетели конфликта вызвали пострадавшему "скорую", в то время как злоумышленник скрылся.

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Сотрудники столичной полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался киевлянин, 1964 года рождения. В настоящее время он дает объяснения следователям Святошинского управления полиции.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее пресс-служба Совета судей Украины сообщила о нападении на судью Святошинского районного суда Киева С.Дячука возле собственного дома.

Предполагалось, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью судьи., поскольку он ведет слушания дела об убийствах людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. "Дело, в котором уже фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых – пятеро экс-сотрудников киевского полка "Беркут". Их обвиняют в массовом убийстве протестующих, а также в совершении террористического акта.

Источник: https://censor.net.ua/n3086358
 
 
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и правильно сделают, быдлан отмороженный какойто
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Та да.
Это же не какое то там убийство человека,а судью побили.
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