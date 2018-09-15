 Судью Дячука избил охранник автостоянки из-за замечания. Сейчас он задержан, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева в субботу, 15 сентября.

Отмечается, что накануне около 22:00 в столичную полицию поступило сообщение судьи Святошинского райсуда, которого избил наглядно знакомый мужчина. После инцидента правонарушитель скрылся.

Прибывшим правоохранителям пострадавший рассказал, что заметил, как у автостоянки на ул.Симиренко разложили костер. Когда он вышел на улицу, то увидел, что охранник парковки жег мусор. Судья сделал мужчине замечание, а тот схватил металлическую палку и начал наносить ему удары по рукам и голове. Свидетели конфликта вызвали пострадавшему "скорую", в то время как злоумышленник скрылся.

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Сотрудники столичной полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался киевлянин, 1964 года рождения. В настоящее время он дает объяснения следователям Святошинского управления полиции.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее пресс-служба Совета судей Украины сообщила о нападении на судью Святошинского районного суда Киева С.Дячука возле собственного дома.

Предполагалось, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью судьи., поскольку он ведет слушания дела об убийствах людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года. "Дело, в котором уже фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых – пятеро экс-сотрудников киевского полка "Беркут". Их обвиняют в массовом убийстве протестующих, а также в совершении террористического акта.