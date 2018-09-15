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 Политика Украины
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Все про:выплаты (219) Наев (48)

 С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев

Сейчас сохраняется привычный порядок дополнительных выплат военнослужащим.

Об этом в комментарии"Цензор.НЕТ" рассказал командующий Операцией Объединенных Сил Сергей Наев. 

"За участие в боевых действиях в первой линии - 10 000 гривен, вторая линия - 4,5 тысячи.

Новые надбавки принятые для гражданских лиц, работающих по контракту - 50%.

Также продолжаются выплаты по трем статьям.

Доплата за успешное выполнение боевых задач - например, таких как операция в Гладосово. За один день участия в боевых действиях дополнительные выплаты в подразделение составляют от 60 800 гривен до 121 800 гривен.

Доплата за непосредственное участие в боевых действиях - 1000 гривен в сутки.

Доплата за уничтожение вооружения и боевой техники противника - согласно расчетам, принятыми в феврале 2015 года.

Например, сейчас за уничтожение вражеского БПЛА выплата составляет 35 000 гривен.

По этим трем видам доплат с начала операции Объединенных сил фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен", - сообщил Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первой половине июля депутаты и работники аппарата ВР получили 16 млн грн. отпускных, - "Точно"

Источник: https://censor.net.ua/n3086356
 
 
 Топ комментарии
 
Вы млять не за сбитый БПЛА доплачивайте а за уничтоженный кацапов. Притом за голову дохлого кацапа премия должна быть в 10 раз больше чем за живого пленного.
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Вроде как в самом начале выплачивал. А потом Вальцман его выгнал из Украины. Да и говорят что всех пленных кацапов которых поймали в 2014 году Вальцман уже давно отпустил потому что ето его партньоры. Смысл за них тогда давать 10000у.е.
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Почему-то не по одному медиа не прошло такое замечательное событие, что Ахметов посещал на днях лично лугандон.
С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев - Цензор.НЕТ 2542
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Совет форумчанПравила форума
 
По новой политике партии требования запустить наконец-то Антикоррупционный суд классифицируются, как "зрада", работа на Москву и полезный идиотизм..

Саботаж создания Антикоррупционного суда, это напротив - патриотизм, евроинтеграция и реформы..

Я правильно понял?
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"По новой политике партии"

Щось совком засмерділо. Нагадує партія наш рулєвой.
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Вимога МВФ. Бачиш, коли МВФ вимагає антикорупційний суд, так ти за. А коли МВФ вимагає підвищити пенсійний вік і ціну на газ- так ти проти.
Тобі треба зробити щось одне- хоч хрестика зняти, хоч труси вдягти.
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Вы млять не за сбитый БПЛА доплачивайте а за уничтоженный кацапов. Притом за голову дохлого кацапа премия должна быть в 10 раз больше чем за живого пленного.
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До речі, шо там Бєня думає? Обіцяв виплачувати за кожного полоненого каца по 10 тисяч долярів.
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Беня сейчас деньги вкладывает в Вону.....а не дурные обещания выполняет... С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев - Цензор.НЕТ 4331
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А тут всі запитують звідки у неї бабло на різні бігморди і т.п. В тумбочкє.(С) Зек єнакуєвський.
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Вроде как в самом начале выплачивал. А потом Вальцман его выгнал из Украины. Да и говорят что всех пленных кацапов которых поймали в 2014 году Вальцман уже давно отпустил потому что ето его партньоры. Смысл за них тогда давать 10000у.е.
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А теперь сравним их с фактическими выплатами зарплат в Нафтогазе и посмотрим кто приносит больше пользы для страны.
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6 лямов за полгода на несколько тысяч человек, так это копейки каждому выходит.
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Израильтяне обнаружили в российской сети "ВКонтакте" конкурс красоты "Мисс
Гитлер"


С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев - Цензор.НЕТ 6205

С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев - Цензор.НЕТ 6205

С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев - Цензор.НЕТ 6205
С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев - Цензор.НЕТ 6205
В пятницу, 14 сентября, издание Times of Israelсообщило о международном конкурсе красоты "Мисс Гитлер", проводимом одним из сообществ российской соцсети "ВКонтакте".
Среди участниц этого конкурса оказались девушки из Германии, Италии, России и США. Согласно условиям конкурса, девушки должны были разместить в сообществе свое фото с рассказом о том, почему они "любят и чтят Третий рейх Адольфа Гитлера".
На фотографиях участницы поднимали руку в нацистском приветствии и украшали себя нацистской символикой. При этом девушки использовали свои настоящие имена и сообщали о том, что принадлежат к тем или иным неонацистским организациям, подтверждая это снимками, сделанными на митингах.
Сотни пользователей "ВКонтакте" приняли участие в онлайн-голосовании, тысячи посетили сообщество.
Первой на конкурс красоты "Мисс Гитлер" обратила внимание израильским отделением американской компании Vocativ, занимающейся исследованием контента на 15 языках. Затем израильская телекомпания "Хадашот" связалась с администрацией "ВКонтакте", призвав заблокировав сообщество. После этого страницу внесли в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.
В настоящее время паблик заблокирован.
В 2014 году "ВКонтакте" проходил аналогичный конкурс красоты под названием " Miss Ostland 2014", посвященный вождю Третьего рейха, в котором 24 участницы боролись за звание "Мисс Гитлер".
Победительницей этого "соревнования" стала гражданка Украины Елена Бернацкая, набравшая 76 лайков, которая написала под своей фотографией: "Не забывайте имя Гитлера, он наш вечно живой кумир на века".
Страница конкурса была также заблокирована после того, как ее обнаружила компания Vocativ.
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С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев - Цензор.НЕТ 6650

Такого как Гитлер что бы не пил
Такого как Гитлер что бы не бил
Такого как Гитлер что бы не обижал
Такого как Гитлер что б руку мне пожал...

АХС & МСЗ
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Почему-то не по одному медиа не прошло такое замечательное событие, что Ахметов посещал на днях лично лугандон.
С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев - Цензор.НЕТ 2542
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6 миллионов гривень ето чуть больше 200тыс. долларов. Ето ниочем в масштабах армии и войны. Не пойму чем Наев хвастается?
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Так що? За участь в бойових діях в першій лінії - 10000 гривень, в другій лінії - 4500 гривень?
А що в першій лінії під час бойових дій ризикують чимось більшим, наприклад головою, а в другій чимось меншим, наприклад, дупою?
Але дупа, навіть у шахістів, як правило, більша голови.
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«Генеральная прокуратура Украины экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию по запросу Федеральной службы безопасности РФ… На момент экстрадиции решение Комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева оставалось в силе.»
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев
 
 
 
 
 
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