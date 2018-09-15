 С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев

Об этом в комментарии"Цензор.НЕТ" рассказал командующий Операцией Объединенных Сил Сергей Наев.
"За участие в боевых действиях в первой линии - 10 000 гривен, вторая линия - 4,5 тысячи.
Новые надбавки принятые для гражданских лиц, работающих по контракту - 50%.
Также продолжаются выплаты по трем статьям.
Доплата за успешное выполнение боевых задач - например, таких как операция в Гладосово. За один день участия в боевых действиях дополнительные выплаты в подразделение составляют от 60 800 гривен до 121 800 гривен.
Доплата за непосредственное участие в боевых действиях - 1000 гривен в сутки.
Доплата за уничтожение вооружения и боевой техники противника - согласно расчетам, принятыми в феврале 2015 года.
Например, сейчас за уничтожение вражеского БПЛА выплата составляет 35 000 гривен.
По этим трем видам доплат с начала операции Объединенных сил фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен", - сообщил Наев.
Саботаж создания Антикоррупционного суда, это напротив - патриотизм, евроинтеграция и реформы..
Я правильно понял?
Щось совком засмерділо. Нагадує партія наш рулєвой.
Тобі треба зробити щось одне- хоч хрестика зняти, хоч труси вдягти.
Гитлер"
В пятницу, 14 сентября, издание Times of Israelсообщило о международном конкурсе красоты "Мисс Гитлер", проводимом одним из сообществ российской соцсети "ВКонтакте".
Среди участниц этого конкурса оказались девушки из Германии, Италии, России и США. Согласно условиям конкурса, девушки должны были разместить в сообществе свое фото с рассказом о том, почему они "любят и чтят Третий рейх Адольфа Гитлера".
На фотографиях участницы поднимали руку в нацистском приветствии и украшали себя нацистской символикой. При этом девушки использовали свои настоящие имена и сообщали о том, что принадлежат к тем или иным неонацистским организациям, подтверждая это снимками, сделанными на митингах.
Сотни пользователей "ВКонтакте" приняли участие в онлайн-голосовании, тысячи посетили сообщество.
Первой на конкурс красоты "Мисс Гитлер" обратила внимание израильским отделением американской компании Vocativ, занимающейся исследованием контента на 15 языках. Затем израильская телекомпания "Хадашот" связалась с администрацией "ВКонтакте", призвав заблокировав сообщество. После этого страницу внесли в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.
В настоящее время паблик заблокирован.
В 2014 году "ВКонтакте" проходил аналогичный конкурс красоты под названием " Miss Ostland 2014", посвященный вождю Третьего рейха, в котором 24 участницы боролись за звание "Мисс Гитлер".
Победительницей этого "соревнования" стала гражданка Украины Елена Бернацкая, набравшая 76 лайков, которая написала под своей фотографией: "Не забывайте имя Гитлера, он наш вечно живой кумир на века".
Страница конкурса была также заблокирована после того, как ее обнаружила компания Vocativ.
Такого как Гитлер что бы не пил
Такого как Гитлер что бы не бил
Такого как Гитлер что бы не обижал
Такого как Гитлер что б руку мне пожал...
АХС & МСЗ
А що в першій лінії під час бойових дій ризикують чимось більшим, наприклад головою, а в другій чимось меншим, наприклад, дупою?
Але дупа, навіть у шахістів, як правило, більша голови.