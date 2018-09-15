 С начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен, - Наев

Об этом в комментарии"Цензор.НЕТ" рассказал командующий Операцией Объединенных Сил Сергей Наев.

"За участие в боевых действиях в первой линии - 10 000 гривен, вторая линия - 4,5 тысячи.

Новые надбавки принятые для гражданских лиц, работающих по контракту - 50%.

Также продолжаются выплаты по трем статьям.

Доплата за успешное выполнение боевых задач - например, таких как операция в Гладосово. За один день участия в боевых действиях дополнительные выплаты в подразделение составляют от 60 800 гривен до 121 800 гривен.

Доплата за непосредственное участие в боевых действиях - 1000 гривен в сутки.

Доплата за уничтожение вооружения и боевой техники противника - согласно расчетам, принятыми в феврале 2015 года.

Например, сейчас за уничтожение вражеского БПЛА выплата составляет 35 000 гривен.

По этим трем видам доплат с начала операции Объединенных сил фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен", - сообщил Наев.

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