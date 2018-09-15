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 "Европа будет процветать и Британия отменит свое решение о Brexit", - экс-премьер Тони Блэр

Великобритания может пересмотреть свое решение о выходе из Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такой прогноз сделал экс-премьер Соединенного Королевства Тони Блэр, выступая на 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Не хочу дискутировать об огромных вызовах, стоящих перед Европой. Есть вызов миграции, с которым не очень удается справиться. Да, есть структурные и политические проблемы Еврозоны. Но я сделаю один прогноз, а через пять лет увидим, ошибся ли я: Европа выживет, Европа будет процветать и Британия отменит свое решение о Brexit", - сказал он.

Тони Блэр напомнил, что после Второй мировой войны Европа объединялась ради поддержания мира, однако пребывание в ЕС дает также другие значительные преимущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания после Brexit не ослабит санкции против России, - посол Галибаренко

"Основным поводом для объединения Европы после Второй мировой войны был мир. У нас было 60 лет мира – это очень серьезное достижение ... Но главная цель существования Европы сегодня – быть мощными. В середине этого века получим трех гигантов – Америку, Китай и, вероятно, Индию. Они будут настолько больше других стран, что странам среднего размера как Германия или Франция придется стоять вместе, чтобы им ничего не навязывали. Сейчас цель – не просто мир, а еще и сила, власть", - добавил экс-премьер.

Блэр согласился, что ЕС нуждается в реформировании, однако, по его мнению, это не достаточная причина для выхода из объединения.

"Страны, у которых одинаковые демократические ценности, должны стоять вместе. Конечно, Brexit – это большой негатив для Европы, выходит большой политический и экономический игрок. Конечно будут вызовы. Но у меня нет ни малейших сомнений, что Европа будет лучше, если Британия останется с ней, а Британия станет лучше, когда при повторном голосовании мы все решим вернуться в Европу", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Brexit позволит Лондону построить с Евросоюзом новые экономические отношения, - Мэй предостерегает от провала переговоров по выходу страны из ЕС

Источник: https://censor.net.ua/n3086353
 
   
 Топ комментарии
 
Брексіт був спровокований федераскою.
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Брексіт був спровокований федераскою.
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Британцы сами себя перехитрили, имели не малые преференции в ЕС, теперь если вернуться их не будет.
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Таким образом наглы цену себе набивают?🙂
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Блэр абсолютно прав.
Британцы, бравируя своим коесерватизмом, выстрелили себе в ногу.
Ничего, помучаются, но заживёт. А когда заживёт - побегут в ЕС обратно, вприпрыжку.
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не побегут, пока там лбгт свои права качают. Это мерзость во всех отношениях
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Европа в жопе, кроме неё -это всем видно.
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Хуйлопитек, вот тебе свежие новости прямо из загнивающих парижей и брюсселей.

1)Закрылся ВТЗ - Владимирский тракторный завод, флагман промышленности Владимирской области, выпускавший тракоры "Владимирец". 20 июля 2018 года были уволены последние 300 сотрудников Владимирского моторо-тракторного завода, в свое время одного из известнейших предприятий отрасли не только в нашей стране, но и за рубежом. Бывших работников отправили на биржу труда. Многие из сотрудников всю свою жизнь проработали на предприятии и не имеют другого трудового опыта.

2)(из комментария с РФ) город Смоленск ,с 90 годов до 2018 года, закрыты заводы Диффузион, Искра, Техноприбор, з-д Протон, Смоленский льнокомбинат, швейная фабрика Восход, Смоленский мясокомбинат, Смоленский Молочный комбинат Роса, хлебокомбинат Сахко, завод Торгового оборудования, автоагрегатный завод ,филиал ЗИЛ, Смоленский завод холодильников ОАО «Айсберг» и это ещё далеко не всё(
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скотлендярду потрібно ретельно переглянути тих хто лобіює брексіт, брексіт це проект крембля, розділяй та володій
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" В середине этого века получим трех гигантов - Америку, Китай и, вероятно, Индию" Источник: https://censor.net.ua/n3086353

Что, не рожают европейцы?
А как же братья-мусульмане из северной Африки, ну те, которые "есть вызов миграции, с которым не очень удается справиться"?
У них, вроде, с плодовитостью все в порядке "Європа процвітатиме, і Британія скасує своє рішення про Brexit", - екс-прем'єр Тоні Блер - Цензор.НЕТ 9927
Как же так получается, что "новые европейцы", даже во-втором поколении, не могут соревноваться с "Америкой, Китаем и, вероятно, Индией"?
Неужто у "новых европейцев" из Сомали какие то иные ценности?
Но этого же не может быть по-определению!
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Ляшко пообещал «порвать жопы на мальтийский крест» своим преследователям "Європа процвітатиме, і Британія скасує своє рішення про Brexit", - екс-прем'єр Тоні Блер - Цензор.НЕТ 3940

https://www.youtube.com/watch?v=PQdB4KhPbqo
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После того как старая маразматичка королева откинет копыта, тогда может и отменит решение. Но до того врядли!
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Как только сирийцы, иракцы ... подтянут свою культуру и образованность до уровня британцев - Европа станет Великой!
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"Европа будет процветать и Британия отменит свое решение о Brexit", - экс-премьер Тони Блэр

Влажные мечты еврооптимистов, Европа с ее ценностями, кроме самих европейцев, никому больше не нужна и Британия яркий тому пример.
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Тоні Блер -відомий "лібераст"...

Чи скасує Британія "Брексіт" ?

Поки що до цього далеко..

Британія просить ГНИЛУ Європу посилити санкції за отруєння Скрипалів ,А Що ,навпаки,робить Німеччина з "Північним потоком - " ?
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Европу сложно понять! Вот нафига снимать такой сериал где по просьбе ЕС Россия оккупирует Норвегию?
https://qgo.site/series/okkupirovannye/
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меньше смотри рашкино, а то совсем идиотм станешь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Европа будет процветать и Британия отменит свое решение о Brexit", - экс-премьер Тони Блэр
 
 
 
 
 
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