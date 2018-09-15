 "Европа будет процветать и Британия отменит свое решение о Brexit", - экс-премьер Тони Блэр

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такой прогноз сделал экс-премьер Соединенного Королевства Тони Блэр, выступая на 15-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
"Не хочу дискутировать об огромных вызовах, стоящих перед Европой. Есть вызов миграции, с которым не очень удается справиться. Да, есть структурные и политические проблемы Еврозоны. Но я сделаю один прогноз, а через пять лет увидим, ошибся ли я: Европа выживет, Европа будет процветать и Британия отменит свое решение о Brexit", - сказал он.
Тони Блэр напомнил, что после Второй мировой войны Европа объединялась ради поддержания мира, однако пребывание в ЕС дает также другие значительные преимущества.
"Основным поводом для объединения Европы после Второй мировой войны был мир. У нас было 60 лет мира – это очень серьезное достижение ... Но главная цель существования Европы сегодня – быть мощными. В середине этого века получим трех гигантов – Америку, Китай и, вероятно, Индию. Они будут настолько больше других стран, что странам среднего размера как Германия или Франция придется стоять вместе, чтобы им ничего не навязывали. Сейчас цель – не просто мир, а еще и сила, власть", - добавил экс-премьер.
Блэр согласился, что ЕС нуждается в реформировании, однако, по его мнению, это не достаточная причина для выхода из объединения.
"Страны, у которых одинаковые демократические ценности, должны стоять вместе. Конечно, Brexit – это большой негатив для Европы, выходит большой политический и экономический игрок. Конечно будут вызовы. Но у меня нет ни малейших сомнений, что Европа будет лучше, если Британия останется с ней, а Британия станет лучше, когда при повторном голосовании мы все решим вернуться в Европу", - подытожил он.
Британцы, бравируя своим коесерватизмом, выстрелили себе в ногу.
Ничего, помучаются, но заживёт. А когда заживёт - побегут в ЕС обратно, вприпрыжку.
1)Закрылся ВТЗ - Владимирский тракторный завод, флагман промышленности Владимирской области, выпускавший тракоры "Владимирец". 20 июля 2018 года были уволены последние 300 сотрудников Владимирского моторо-тракторного завода, в свое время одного из известнейших предприятий отрасли не только в нашей стране, но и за рубежом. Бывших работников отправили на биржу труда. Многие из сотрудников всю свою жизнь проработали на предприятии и не имеют другого трудового опыта.
2)(из комментария с РФ) город Смоленск ,с 90 годов до 2018 года, закрыты заводы Диффузион, Искра, Техноприбор, з-д Протон, Смоленский льнокомбинат, швейная фабрика Восход, Смоленский мясокомбинат, Смоленский Молочный комбинат Роса, хлебокомбинат Сахко, завод Торгового оборудования, автоагрегатный завод ,филиал ЗИЛ, Смоленский завод холодильников ОАО «Айсберг» и это ещё далеко не всё(
Что, не рожают европейцы?
А как же братья-мусульмане из северной Африки, ну те, которые "есть вызов миграции, с которым не очень удается справиться"?
У них, вроде, с плодовитостью все в порядке
Как же так получается, что "новые европейцы", даже во-втором поколении, не могут соревноваться с "Америкой, Китаем и, вероятно, Индией"?
Неужто у "новых европейцев" из Сомали какие то иные ценности?
Но этого же не может быть по-определению!
https://www.youtube.com/watch?v=PQdB4KhPbqo
Влажные мечты еврооптимистов, Европа с ее ценностями, кроме самих европейцев, никому больше не нужна и Британия яркий тому пример.
Чи скасує Британія "Брексіт" ?
Поки що до цього далеко..
Британія просить ГНИЛУ Європу посилити санкції за отруєння Скрипалів ,А Що ,навпаки,робить Німеччина з "Північним потоком - " ?
https://qgo.site/series/okkupirovannye/