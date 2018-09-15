 Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Украины по результатам досудебного расследования утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении чиновника главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области, который осуществляя несанкционированные вмешательства в работу автоматизированных систем Пенсионного фонда и незаконные операции с использованием электронно-вычислительной техники завладел средствами Государственного бюджета Украины на общую сумму более 605 тыс.грн, кроме того совершил покушение на завладение таким же способом средствами в размере более 813 тыс.грн", – сказано в сообщении.

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В частности, чиновник в электронной форме создавал пенсионные дела на несуществующих людей. В результате таким лицам безосновательно начислялись средства в качестве пенсионных выплат, которые перечислялись на предварительно оформленных злоумышленником подставных лиц и контролируемые им же банковские счета, и в дальнейшем снимались в наличной форме через банкоматы.

Действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 и ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

"В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде залога в размере трехсот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, которая составляет 528,6 тыс.грн, которая внесена виновником в ходе расследования", – отметили в ведомстве.

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