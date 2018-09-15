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Все про:ГПУ (8845) Пенсионный фонд (331) хищение (361)

 Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт относительно чиновника главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области, обвиняемого в хищении государственных средств в особо крупных размерах через подставных лиц и незаконные счета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Украины по результатам досудебного расследования утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении чиновника главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области, который осуществляя несанкционированные вмешательства в работу автоматизированных систем Пенсионного фонда и незаконные операции с использованием электронно-вычислительной техники завладел средствами Государственного бюджета Украины на общую сумму более 605 тыс.грн, кроме того совершил покушение на завладение таким же способом средствами в размере более 813 тыс.грн", – сказано в сообщении.

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В частности, чиновник в электронной форме создавал пенсионные дела на несуществующих людей. В результате таким лицам безосновательно начислялись средства в качестве пенсионных выплат, которые перечислялись на предварительно оформленных злоумышленником подставных лиц и контролируемые им же банковские счета, и в дальнейшем снимались в наличной форме через банкоматы.

Действия чиновника квалифицированы по ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 и ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

"В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде залога в размере трехсот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, которая составляет 528,6 тыс.грн, которая внесена виновником в ходе расследования", – отметили в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086347
 
 
 Топ комментарии
 
ну вот... этот попался... (а другие пока нет...)
а рева воет что денег не хватает на нищенские пенсии...
и с чего бы их там... не хватало?
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Хорошая арифметика 600 украл 528 вернул а 72 это за моральный ущерб? Далеко пошла реформаторская фемида благодаря воровскому законодательству.
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Дайте йому ПРемію . від барижних .. Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1984
.
Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2744 ...
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ну вот... этот попался... (а другие пока нет...)
а рева воет что денег не хватает на нищенские пенсии...
и с чего бы их там... не хватало?
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Когда пишу про продажную воровску, потешную "власть", многим эти слова режут слух. А как назвать сборище бездарных недоумков, у которых воруют все, кому не лень? Как можно вообще доверять этим негодяям власть? бюджет?
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Ну так каждому чиновнику по 600 тыс и не хватает...
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Повесить этого чинушу за яйца ,это не смертельно претензий ЕС не будет ,но очень действенно -куда лучше офшорного правосудия Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 914
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Таких паскуд багато, ця щось скрисятничала, тому і засвітили.
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И это украл только один клерк в одной области... Плюс то, что все гос. клерки воруют официально, устанавливая себе заоблачные пенсии...
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Хорошая арифметика 600 украл 528 вернул а 72 это за моральный ущерб? Далеко пошла реформаторская фемида благодаря воровскому законодательству.
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Йому "світить" конфіскація.
Цікаво, чим він займається зараз? Переписує майно на родичів? Готується повертати вкрадене?
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Что то пока не видно что бы кому то что то светило.Всех ворюг через суд востанавливают в должностях, а то и с повышением что бы расширить возможности.
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Дайте йому ПРемію . від барижних .. Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1984
.
Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2744 ...
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все это он дела сам, и никто об этом не знал ? смешно
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Невероятно! Какая неожиданность...
Чиновничья держслужбовная воровская коррупционная кабинетная бумаготворча мразь, оказывается, украла?!
Кто бы мог подумать?..
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В Днепропетровской облсти есть город Покров, бывший Орджоникидзе, там начальник пенсионного фонда отгрохал трехэтажный особняк за скромную зарплату чиновника. И так по всей Украине. Не нужно никих слоедстий достаточно приехть в любой город и сросить у кого самые большие дома и крутые тачки, это будут начальник таможни, начальник милиции, начальник пенсионного фонда, главврачь больницы и остальны скромые госсулажащие живущие на одну зарплату. Потом они буду получать самую большую пенсию...
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от куда ушли наши бабки - а вы платите - они все уплоченое оприходуюют Чиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6317
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Ловите Лолиту, тот крадет миллионами.....
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Ну, сабжу надо начать с себя и снять с головы ведро....)
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Как всегда: сумма залога меньше суммы украденного.
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ГПУ "заробила" 528000 гривень, а 72000 гривень залишили чинуші "за труди". ПОТУГИ реформ у дії.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник Пенсионного фонда попался на хищении 600 тыс. грн госсредств, - ГПУ
 
 
 
 
 
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