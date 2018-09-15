 "Почти все бывшие советские республики, не входящие в ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - Меркель

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед немецкими военнослужащими, которые дислоцированы в литовском городе Рукла.
"Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - сказала глава немецкого правительства.
Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане.
Подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, отметила Меркель. В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО.
а лобіюють ці всі проекти руSSкого міра шрьодери(schroeder) та інші високопоставлені злодії, бувші агенти-штазі, і праві популістські партії, які сидять на кремлівських подачках(зарплатах).
а рукій мір ільки підливає масло в вогонь: "..дивіться: вам забороняють вести бізнес з нами, а самі (жертви) мають міліардні обороти з нами...!". я не маю на увазі ліпецьку фабрику і вугілля з донбасу...
а взагалі, я знову ж, в 2295-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
Спасибо США ,Сенату и Трампу- жти первыми назвали вещи своими именами. И еще спасибо Мэй и Канаде.
а лобіюють ці всі проекти руSSкого міра шрьодери(schroeder) та інші високопоставлені злодії, бувші агенти-штазі, і праві популістські партії, які сидять на кремлівських подачках(зарплатах).
а рукій мір ільки підливає масло в вогонь: "..дивіться: вам забороняють вести бізнес з нами, а самі (жертви) мають міліардні обороти з нами...!". я не маю на увазі ліпецьку фабрику і вугілля з донбасу...
а взагалі, я знову ж, в 2294-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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А Німеччина допомагає у цьому росії, бо будує ПП2.
Мы это ЗНАЕМ уже 27 лет, а они только УВИДЕЛИ!
Пипец...
вернемся к законсперированым педерастам агентам гру....
всё секретно
В справке из ФМС на Александра Петрова, которую опубликовало издание The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat, вместе с пометкой «сведений не давать» указан городской телефон. Как отмечает газета, номер относится к АТС в районе Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. Кроме того, сам номер на одну лишь цифру отличается от телефона журнала «Зарубежное военное обозрение» Министерства обороны. Как предположил в разговоре с «Новой» бывший сотрудник спецслужб, скорее всего, указан телефон отдела кадров того подразделения, где могут служить Петров и Руслан Боширов.
Этого мало !
этот лишай по всему миру
Вывод напрашвается одни, принять эти республики в ЕС и НАТО!
Не вмешивайтесь.
Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран
1)Закрылся ВТЗ - Владимирский тракторный завод, флагман промышленности Владимирской области, выпускавший тракоры "Владимирец". 20 июля 2018 года были уволены последние 300 сотрудников Владимирского моторо-тракторного завода, в свое время одного из известнейших предприятий отрасли не только в нашей стране, но и за рубежом. Бывших работников отправили на биржу труда. Многие из сотрудников всю свою жизнь проработали на предприятии и не имеют другого трудового опыта.
2)(из комментария с РФ) город Смоленск ,с 90 годов до 2018 года, закрыты заводы Диффузион, Искра, Техноприбор, з-д Протон, Смоленский льнокомбинат, швейная фабрика Восход, Смоленский мясокомбинат, Смоленский Молочный комбинат Роса, хлебокомбинат Сахко, завод Торгового оборудования, автоагрегатный завод ,филиал ЗИЛ, Смоленский завод холодильников ОАО «Айсберг» и это ещё далеко не всё...
Как поясняется на сайте администрации правительства Чечни, госкомиссия создается «в целях создания организационно-правовых условия для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики в соответствии с законодательством РФ и разрешения спорных вопросов при ее установлении», сообщает РИА Новости.
Комиссии во главе со спикером парламента Магомедом Даудовым предстоит заняться сбором, подготовкой и анализом документов и материалов, необходимых для работы по определению границ. Комиссии обещаны «необходимое содействие и помощь» со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. рекомендовано оказывать. В комиссию вошли премьер Чечни Муслим Хучиев, муфтий Салах-Хаджи Межиев и главы министерств и ведомств. Контроль за ходом работы комиссии Кадыров оставил лично за собой.
а лобіюють ці всі проекти руSSкого міра шрьодери(schroeder) та інші високопоставлені злодії, бувші агенти-штазі, і праві популістські партії, які сидять на кремлівських подачках(зарплатах).
а рукій мір ільки підливає масло в вогонь: "..дивіться: вам забороняють вести бізнес з нами, а самі (жертви) мають міліардні обороти з нами...!". я не маю на увазі ліпецьку фабрику і вугілля з донбасу...
а взагалі, я знову ж, в 2297-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
Единственное, что её спасает это холуй порошенко, медведчуки, ахметовы, мураевы, ФСБУ, ГПУ и немного мусоров.
Да, на спусковой крючок нажала россия.
Но получилось разжечь пожары войн у нее потому, что эти республики были больны, они заражены бацилами европейских ценностей.
Там, где заражения не состоялось, царит мир и эти страны благополучны.
гегемоны, безбожники, материалисты, бездельники и пьяницы, и пока именно они определяют лицо общества, когда в большинстве
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Що ви думаєте про СССР 2.0?