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Все про:агрессия (1352) Меркель (1556) Россия (70470)

 "Почти все бывшие советские республики, не входящие в ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - Меркель

Российская Федерация дестабилизирует обстановку во многих республиках бывшего Советского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед немецкими военнослужащими, которые дислоцированы в литовском городе Рукла.

"Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - сказала глава немецкого правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока не будут реализованы Минские договоренности, мы не снимем санкций с России, - Меркель

Сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты, добавила Меркель. В качестве примера этому утверждению она назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане.

Подразделения бундесвера, расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки, отметила Меркель. В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4500 солдат и офицеров НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не ожидала серьезного ответа Запада на ее действия в Украине, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3086346
 
   
 Топ комментарии
 
Когда Меркель выступить с заявлением, что ЕС, своими миллиардами, покупая у России газ и нефть финансирует террориста Путина и захочет что то реально поменять в этой схеме, тогда я увижу что ЕС осознает суть проблемы...
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Забыла добавить: но "северный поток-2" мы всё равно построим..
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Такое впечатление ,что Меркель всё это время была в спячке.
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Ей просто газопровод в глазу мешает рассмотреть все детали реальности 😂
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Да эта старая дура поддерживает строительство СП2 , остальное просто безразличный Пистеж. До их пор в ЕС все дороги открыты для чернокожих и сирийцев , их содержат немцы на свои высокие налоги. Для них все беспоатно- медицина, мобильные телефоны и т д. А европейских украинцев считают явно низшей расой. ЭТО ПОЛИТИКА БРЮССЕЛЯ- потому и Крым заставили не защищать и войну на Донбассе пытаются втюхать в головы европейского обывателя как внутренний конфликт .
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фрау и нашим и вашим...... осуждая политику кремля с одной стороны, тянет трубу северного потока с другой стороны......
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Своя сорочка ближче до тіла. І де б була фрау у разі відмови від газу для своєї країни? Це не виправдання канцлеру, а гіркий факт.
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Рашка и так развалится. Но если газ сейчас не заберет Европа - его заберет Китай. За копейки. Усиление Китая ещё более опасно, чем бросать кусок хлеба хуйлопитекам. Китай больше в 20 раз, как по населению, так и по ВПК. И остаётся закрытым и непредсказуемым.
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Так ми теж і осуждаємо і торгуємо. Але ж винувата в цьому тільки Меркель. Так?
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меркель не підтримує будівництво сп-2! вона дуже толерантно і НЕЙТРАЛЬНО висловлюється щодо того...
а лобіюють ці всі проекти руSSкого міра шрьодери(schroeder) та інші високопоставлені злодії, бувші агенти-штазі, і праві популістські партії, які сидять на кремлівських подачках(зарплатах).
а рукій мір ільки підливає масло в вогонь: "..дивіться: вам забороняють вести бізнес з нами, а самі (жертви) мають міліардні обороти з нами...!". я не маю на увазі ліпецьку фабрику і вугілля з донбасу...
а взагалі, я знову ж, в 2295-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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А некоторые активно помогают находиться в зависимости от раши и дальше с помощью безальтернативных минских и других соглашений. Это я о вас, фрау! Приднестровье, Абхазия, Осетия и Украина вам это подтвердят. Это этим странам вы лично советовали и советуете даже не рыпаться.
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Ой, Танюша. Как вспомню этих двух клоунов ( старушонку с лягушонком) в 2014 году и их беганье к хуйлу и надувание щек - просто жах. А этот негр Обама. Е - мае!
Спасибо США ,Сенату и Трампу- жти первыми назвали вещи своими именами. И еще спасибо Мэй и Канаде.
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Когда Меркель выступить с заявлением, что ЕС, своими миллиардами, покупая у России газ и нефть финансирует террориста Путина и захочет что то реально поменять в этой схеме, тогда я увижу что ЕС осознает суть проблемы...
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Не плохо бы чтобы Украина первой показала пример и перестала " миллиардами, покупая у России газ и нефть финансирует террориста Путина и захочет что то реально поменять в этой схеме, тогда я увижу что Украина осознает суть проблемы..."
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меркель не підтримує будівництво сп-2! вона дуже толерантно і НЕЙТРАЛЬНО висловлюється щодо того...
а лобіюють ці всі проекти руSSкого міра шрьодери(schroeder) та інші високопоставлені злодії, бувші агенти-штазі, і праві популістські партії, які сидять на кремлівських подачках(зарплатах).
а рукій мір ільки підливає масло в вогонь: "..дивіться: вам забороняють вести бізнес з нами, а самі (жертви) мають міліардні обороти з нами...!". я не маю на увазі ліпецьку фабрику і вугілля з донбасу...
а взагалі, я знову ж, в 2294-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Российская Федерация дестабилизирует обстановку во многих республиках бывшего Советского Союза.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
А Німеччина допомагає у цьому росії, бо будує ПП2.
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Україна теж купує газ і нафту у кацапів, цим самим фінансуючи тероризм.
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Забыла добавить: но "северный поток-2" мы всё равно построим..
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Вони розуміють, що коли розвалиться раска федераска, то труба залишиться і газ вони будуть купувати на пряму у Китая, а не через мокшанське логово хуйла.
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розвалювати педерацію ніхто не збирається..занадто геморойні наслідки..
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Коли від педерації залишиться лише мокшанське болото, то решту території з радістю прийме в обійми Китай.
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Внутрениий конфликт, нудит меркеляка! Внутренний конфликт с расией...
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😀😀😀 это глубокое знание немецкого языка у переводчика
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Ти ба, прозрєла! "Почти все бывшие советские республики, не входящие в ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - Меркель - Цензор.НЕТ 9346Вчорашня камсамолка з подвійною мраллю.
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*мораллю. Туди ж твою мать! Коли буде фунція "редагувати"?
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А у нас не подвійна мораль? Одною рукою воюємо, а другою торгуємо. Подивись, що у себе в хаті робиться, а не по сусідам заглядай.
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А це і є так звана "гібридна війна".
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Ого, какое торможение!
Мы это ЗНАЕМ уже 27 лет, а они только УВИДЕЛИ!

Пипец...
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офф топ
вернемся к законсперированым педерастам агентам гру....
всё секретно "Почти все бывшие советские республики, не входящие в ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - Меркель - Цензор.НЕТ 6851

В справке из ФМС на Александра Петрова, которую опубликовало издание The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat, вместе с пометкой «сведений не давать» указан городской телефон. Как отмечает газета, номер относится к АТС в районе Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. Кроме того, сам номер на одну лишь цифру отличается от телефона журнала «Зарубежное военное обозрение» Министерства обороны. Как предположил в разговоре с «Новой» бывший сотрудник спецслужб, скорее всего, указан телефон отдела кадров того подразделения, где могут служить Петров и Руслан Боширов.
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Спасибо, капитан очевидность! А что дальше? Пора Украину принимать в НАТО и ставить базы НАТО по всей восточной границе.
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они встревожились озабоченостью...... в 1001 раз !
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Ну, с теми технологиями, что имеют военные НАТО, эти 4,5 тысячи солдат могут легко покрошись всю кацапскую армию
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та разве ж только бывшие республики бывшего союза?
этот лишай по всему миру
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Лишай это мягко сказано . Это рак в перемешку с сифилисом.
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кацы финансируют более 200 движений различного толка по всему миру..
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Старая маразматичка жила в ГДР и так и не поняла , КТО такие кацапы!!!
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Ну ты ещё "СП-3" у путена закажи для дальнейшей поддержки агрессии рф, и он тебе руку и сердце предложит...
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"...почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами порожденными Россией"

Вывод напрашвается одни, принять эти республики в ЕС и НАТО!
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Даже в Севасе надеются на то, что отойдет Хуйло в мир иной и все постепенно станет на свои места,говорить и действовать ПРи Украине было ПРоще....!
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Хуйло стало официально посмешищем, теперь его чморить должен каждый
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тнебе обидно за то, что чморят твоего плешивого господина хуйла
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мне обидно за то, что люди бахвалятся, надувают щеки, что бы больше казаться, а за ними одно только пустословие и сотрясание воздуха стоит.
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Старая продавщица сосисок не пояснила своим солдатам, что в случае конфликта НАТО с РФ, их, солдат Германии, будут убивать россияне вооружённые на немецкие деньги полученные за счёт покупки фрау Меркель у Москвы газа? Что нет? Лукавит, старая калоша.
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"Старая продавщица сосисок"- улыбнуло и тут же всплыло "Старая покорительница сосисок." "Майже всі колишні радянські республіки, що не входять в ЄС і НАТО, постають перед внутрішніми конфліктами, породженими Росією", - Меркель - Цензор.НЕТ 9828
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Это их внутренний конфликт с россией.
Не вмешивайтесь.
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Московия не желает отпускать от себя свои бывшие колонии,а то могут побежать от Московии и другие колонии,потому что Московии выгодно сейчас их " сглаживать" китайским населением,чтобы подчеркнуть своё величие.
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Интересно откуда Укринформ взял эту новость? Я сходил на DW , там цитируют Меркель которая говорила про санкции против России за невыполнение Минска. И ни слова про конфликты в других странах. Кто-то тут высосал «новость» из пальца
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А что это у мадам штази зрение вдруг улучшилось, нехорошо это взрослая же женщина?
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давай про минский договорняк задвинь "Майже всі колишні радянські республіки, що не входять в ЄС і НАТО, постають перед внутрішніми конфліктами, породженими Росією", - Меркель - Цензор.НЕТ 1937
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В.В.Тупин: "Распад СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века.." єто тупин сказал ещё в 2005 году, когда была оранжевая революция в Украине.
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Свежие новости прямо из загнивающих берлинов, парижей и брюсселей.

1)Закрылся ВТЗ - Владимирский тракторный завод, флагман промышленности Владимирской области, выпускавший тракоры "Владимирец". 20 июля 2018 года были уволены последние 300 сотрудников Владимирского моторо-тракторного завода, в свое время одного из известнейших предприятий отрасли не только в нашей стране, но и за рубежом. Бывших работников отправили на биржу труда. Многие из сотрудников всю свою жизнь проработали на предприятии и не имеют другого трудового опыта.

2)(из комментария с РФ) город Смоленск ,с 90 годов до 2018 года, закрыты заводы Диффузион, Искра, Техноприбор, з-д Протон, Смоленский льнокомбинат, швейная фабрика Восход, Смоленский мясокомбинат, Смоленский Молочный комбинат Роса, хлебокомбинат Сахко, завод Торгового оборудования, автоагрегатный завод ,филиал ЗИЛ, Смоленский завод холодильников ОАО «Айсберг» и это ещё далеко не всё...
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Глава Чечни Рамзанка Дыров издал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни.

"Майже всі колишні радянські республіки, що не входять в ЄС і НАТО, постають перед внутрішніми конфліктами, породженими Росією", - Меркель - Цензор.НЕТ 1137

Как поясняется на сайте администрации правительства Чечни, госкомиссия создается «в целях создания организационно-правовых условия для подготовки документов и обосновывающих материалов, необходимых для уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики в соответствии с законодательством РФ и разрешения спорных вопросов при ее установлении», сообщает РИА Новости.

Комиссии во главе со спикером парламента Магомедом Даудовым предстоит заняться сбором, подготовкой и анализом документов и материалов, необходимых для работы по определению границ. Комиссии обещаны «необходимое содействие и помощь» со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. рекомендовано оказывать. В комиссию вошли премьер Чечни Муслим Хучиев, муфтий Салах-Хаджи Межиев и главы министерств и ведомств. Контроль за ходом работы комиссии Кадыров оставил лично за собой.
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Он на двух стульях сидит.ИГИЛу его позиция не понятна короче.Що може призвести до его ликвидации.Или он покажет знак истинной веры,или остаётся пехотинцем у иноверцев.Дилемма "Майже всі колишні радянські республіки, що не входять в ЄС і НАТО, постають перед внутрішніми конфліктами, породженими Росією", - Меркель - Цензор.НЕТ 2277
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А чому б Меркель не підтримувати будівництво СП2 ? Он в Україні зростає товарообіг з кацапами, а німці що гірші?
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меркель не підтримує будівництво сп-2! вона дуже толерантно і НЕЙТРАЛЬНО висловлюється щодо того...
а лобіюють ці всі проекти руSSкого міра шрьодери(schroeder) та інші високопоставлені злодії, бувші агенти-штазі, і праві популістські партії, які сидять на кремлівських подачках(зарплатах).
а рукій мір ільки підливає масло в вогонь: "..дивіться: вам забороняють вести бізнес з нами, а самі (жертви) мають міліардні обороти з нами...!". я не маю на увазі ліпецьку фабрику і вугілля з донбасу...
а взагалі, я знову ж, в 2297-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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я знову ж, в 2294-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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У росии больше НЕТ возможности ВОЕННЫМ путем вернуть Украину назад в ГУЛАГ. Как ни крути, но армия в Украине уже не та, что была в 2014.

Единственное, что её спасает это холуй порошенко, медведчуки, ахметовы, мураевы, ФСБУ, ГПУ и немного мусоров.
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Очень плохо что в этих странах сохранились и действуют местные Трутни,мураевы,рабиновичи и ПРочие медведчуки ....!
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"россия либо отделила часть их территорий, либо..."(с) Ничего себе внутренний конфликт...
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В Украине кровопролитие и потерю части Донбасса породили и рашистские подельники в Европе фрицы.(в лице завербованной Меркель)французы(в лице купленного Оланда) и итальянцы в лице грязьпромовской секретутки(Могерини) дабы совместно с рашистским окупантом Украины ,воспреятствовать движению и присоединению к ЕС И НАТО
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"Почти все бывшие советские республики, не входящие в ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - Меркель

Да, на спусковой крючок нажала россия.

Но получилось разжечь пожары войн у нее потому, что эти республики были больны, они заражены бацилами европейских ценностей.
Там, где заражения не состоялось, царит мир и эти страны благополучны.
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Ну если то что происходит в РФ можно назвать миром и благополучием,то тогда - да.
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проблема всех бывших советских - отравление мозгов социализмом:
гегемоны, безбожники, материалисты, бездельники и пьяницы, и пока именно они определяют лицо общества, когда в большинстве
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У мене запитання до виборців Тимошенко.
Що ви думаєте про СССР 2.0?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Почти все бывшие советские республики, не входящие в ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - Меркель
 
 
 
 
 
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