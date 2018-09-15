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 Наемники РФ 25 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных Сил нет", – говорится в сводке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 13 раз открывал огонь по нашим позициям, в том числе из вооружения БМП и гранатометов, - штаб ООС

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования обстреливали Объединенные Силы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Широкино, а по Чермалыку, Водяному – открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

По данным украинской разведки, в течение суток двое наемников были уничтожены, еще троих ранили.

"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 4 раза обстрелял позиции Объединенных Сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. По защитникам наших опорных пунктов на Мариупольском направлении также противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82-мм. Потерь среди наших защитников нет", – подытожили в штабе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086345
 
   
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Добре що без втрат бережіть себе Воїни України!!! Та гарного полювання на расіянських окупантів!!! Слава Україні!!!
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Реально заебали,да не хочу я знать сводки о том сколько пидары обстрелов совершили,вы о ком новости пишите б#ядь...Мне как украинцу интересно сколько наши уложили мразей и тд...о действиях нашей армии сводки хочется знать
А то новости как будто о достижениях свинособак постоянно пишите!!!
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Щось мені підказує що це робиться навмисне. Гібрідна війна...
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Часи атак з криками ;Ура; і політруками з пістолетами на чолі давно минули. Тепер війни такі і будуть.
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Не истери, "институтка"... Сядь и спокойно прочитай статью... Там всё есть... А то возникает подозрение, что у тебя интерес "немного другой" - "разогнать "зраду"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ 25 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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