 Наемники РФ 25 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.
"Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных Сил нет", – говорится в сводке.
Как отмечается, незаконные вооруженные формирования обстреливали Объединенные Силы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Широкино, а по Чермалыку, Водяному – открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.
По данным украинской разведки, в течение суток двое наемников были уничтожены, еще троих ранили.
"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 4 раза обстрелял позиции Объединенных Сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. По защитникам наших опорных пунктов на Мариупольском направлении также противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82-мм. Потерь среди наших защитников нет", – подытожили в штабе.
А то новости как будто о достижениях свинособак постоянно пишите!!!
тримайтеся!!!