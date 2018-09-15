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 Россия использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины, - Луценко

Российская власть пользуется лозунгом о том, что в Украине ничего не меняется, что проблема с коррупцией катастрофическая, как оружие против нее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Коррупция есть, я с этим соглашаюсь. Она большая, одна из наибольших проблем. Но говорить, что она у нас беспрецедентная, катастрофическая, и ничего не меняется, является частью войны против Украины", - заявил генпрокурор.

Он также подчеркнул, что украинцы должны научиться публично защищать свой успех. Потому что иностранные партнеры также говорят: ничего не происходит. "Когда я им говорю, что мы вернули 1,5 миллиарда долларов Януковича, этого нет ни в одной стране Европы за сто лет. Мы осудили 2200 человек, мы завершили следствие по всем членам государственной мафии Януковича. И они сейчас читают материалы, а потом идут в суд. Некоторые уже в суде", - подчеркнул Юрий Луценко.

Он также подчеркнул, что бюджет Russia Today больше, чем весь бюджет Украины.

"Российская пропаганда использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины", - подытожил генпрокурор.

Также читайте: Часть информационного поля Украины оккупирована, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3086341
 
 
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По логике Луценко, значит виновата рашка, что у нас коррупция, нищенские зарплаты, народ валит на заработки за кордон, итд.
А воровская власть Порошенко совсем ни при чём, она святая.)
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чувак,ты где пропадал все 27 лет? Воровская власть порошенка-это огого...а воровская власть воны,шиломбритого,кучмИ,макарича? Я уже проффессорра в рассччетт не берру)))только не говори что мол "они воровали и нам давали" или "хватало и им и нам"...Просто, обьективности ради...
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а кто такой "шиломбритый"?? ник прикольный, толковые у вас пи.... в конторе работают
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*Паскудство, совершенное в отношении ингуша, воевавшего в том числе и за Украину, выданного русне порошенковской властью, не имеет ни извинения ни прощения.*

Бійця АТО Тимура Тумгоєва видали Росії. Реакція його командира

https://www.uaportal.com/ukr/article/muslim-cheberloevskij.htm
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Югик, есть такая вещь: Индекс Коррупции.
Украина за все эти годы так и сдвинулась с российского по сути уровня коррупции.
Саакашвили за это время сдвинул Грузию в этом индексе на 51 позицию. Это - обьективные цифры, а не шоу с парадами, красными ленточками и фото с джавелинами на плечах.

Вы, порошенковцы, не уважете свой народ, пытаясь закормить его своим пиаром вместо реальных дел и реформ.

Вы заигрались и заврались.

Ваши пропагандоны загадили своей постнёй весь форум.

Вам пора на выход.
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Во во.
А что бы доказать россии что у нас все меняется в лучшую сторону взяли и выдали раше "игиловца".
Теперь Югу Луценко похвалят в кремле.
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А в остальном
война отсталому!

Старому и бестолковому!

Я за то, чтоб все по-новому!

Оставалось все по-старому!
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Это почерк Волкера и он сегодня в Киеве.
Совпадение?.
Не думаю
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Дайте ему Джек Дениэлса пару гглотков .
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а потом всех кто на учете - в крематорий, вместо угля
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После этого получить премию имени Пуйла за самую лучшую фашистскуй страну в европе (после русни, конечно).
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Фашистами прикрываются только те кто хочет открыто клеветать на Президента и руководство Украины.
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Так и было при агрессии Русни, но ваше порохоботское стадо уже договорилось до откровенно фашистских предложений и откровенно кацапо-геббельсовский методов пропаганды Однотурового-2.
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барыгобнотский обзывалкин - я уже не первый раз наблюдаю, как вы по методичке первым постом защищаете барыгу или барыгобота, а вторым - лепите оппоненту ярлык кацапа, ольгинца и т.п.

Это и есть та самая кацапо-геббельсовская пропаганда, ориентированная на рассеивание всякого вранья и разрушение всякой осмысленной дискуссии.

Вас что - кремлеботы уже инструктируют, барыгоботы?
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Вы сегодня слишком много внимания уделяете описанию барыгобота,причем ваше описание ничем от описания зрадобота не отличается.
Не заспамливайте темы пожалуйста.
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вывод:
- все кто критикуют воровскую власть - агенты кремля
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За 25 лет было создано
государство тотальной показухи, брехни и блефа. Реформы, судя по
всему, уже проведены. Но качественную
продукцию с помощью показухи, брехни, лозунгов и блефа не создашь, также как,
впрочем, и нормальную страну. Надо продолжать и
дальше упрощать школьные программы, убивать науку, чтобы будущие
инженеры не имели лишних знаний, а в вузах
готовить еще больше, юристов, экономистов, специалистов по туризму в Крыму и парикмахеров.
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Юґик ты раз, просто ради прикола, посади ХОТЬ ОДНОГО топ-коррупционера, а потом хлебало раззевай про то что что-то меняется, а так сплошное болото.
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Треба сказати, що саме тут Луценко правий і росія дійсно використовує проти України реальну і уявну корупцію як зброю. А реальні недоліки Луценко і ГПУ, особливо останній випадок із екстрадицією будемо розглядати окремо.
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росія використовує проти України корупцію як зброю.



100%!
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А саме не тут?
Мля, на копійку(!!!!) він і правий...і не більше...
А тобі - 🍫
😀
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Дякую, але це не їм. І так, ми розмовляє о про цю "копійку".
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зато в россии столько перемен Россия использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины, - Луценко - Цензор.НЕТ 8909 пенсий нет, церкви нет, белый флаг на олимпиаде
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Кстати да.
Зачем им пенсия если церкви больше нет?
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Почему же не меняется? Тарифы, цены, курс доллара очень и очень сильно изменились. А еще новый президент умеет говорить по-английски, в отличии от старого(на этом различия заканчиваются). Россия, хватит врать!
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ага --- значит уже если "ниччо не меняется в рехформах" --- то это уже "супротив Украины"/"супротив Батькивщини"... и як дальше житы? теперь шо "за критику" власти "Жити по новому" сажать будут??? Теперь нас всех. постящих тут на Цензоре супротив власти сажать будут??? Или как??? Как прикажете это всё понимать/розуметь со слов Ген.Прокурора??? Как???
Думать надо головой, а не "головкой" и трезвым желательно быть кода высказываешься "на людях" --- это совет читательский Ген.Прокурору (без юридеческого образования").
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У нас генпгокук просто тормоз.
Все обсуждают экстрадицию "игиловца",а он показывает свое пренебрежение обществу и вместо своих пояснений рассказывает что то мало значащее.
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Да, в этом мире сейчас быстро всё меняется, и в настоящее время все эти изменения как раз не в пользу каЦАПОВ:
Россия использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины, - Луценко - Цензор.НЕТ 8394

Россия использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины, - Луценко - Цензор.НЕТ 6636
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Вроде и хорошо, но курс рубля сегодня почти на том же месте. Значит эти новости не очень серьезны для паРаши. Для сравнения: стоит Трампу сделать твит насчет Турции и там валюта падает процентов на 10%.. и это без санкций, по сути
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Когда я им говорю, что мы вернули 1,5 миллиарда долларов Януковича, этого нет ни в одной стране Европы за сто лет." - вот в этом главная проблема, тотальный пиз..ж.... Тимошенко провела репреватизацию Криворожстали, вместо 800 млн. долларов продала за 4 млрд... тебе юра еще 2х януковичей раскулачить нужно... но то что ты наглое брехло - это просто позор
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лицо победившей Революции (шучу, не было никакой победы).
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Как это не меняется? Вот, Луценко на Сейшелах побывал..
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Луцький ремонтний завод «Мотор» розширює виробництво комплектуючих для авіаційних двигунів

На ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно освоїли виробництво 5,5 тисяч деталей до авіаційних двигунів.
Цьогорічним фінансовим планом ДП "Мотор" на закупівлю нового обладнання, спеціального оснащення та технічної документації на нову продукцію передбачено близько 120 мільйонів гривень.

На "Моторі" здійснюють капітальний ремонт авіаційних двигунів до більшості літаків тактичної авіації Збройних Сил України: бомбардувальників Су-24, винищувачів Су-27 та МіГ-29, а також капітальний ремонт агрегатів паливної автоматики до двигунів Д-30 КП (КП-2) для літаків Іл-76 військово-транспортної авіації.
На сьогодні близько 70% всіх замовлень підприємства - це роботи з відновлення двигунів для української військової авіації. Крім того завод виконує гарантійне обслуговування авіадвигунів, роботи із збільшення ресурсу та строку служби двигунів, надає технічні консультації експлуатантам, а також виконує різноманітні дослідження технічного стану авіадвигунів та їх агрегатів.
Крім вітчизняного замовника, є і іноземні партнери, серед яких окремі країни-члени НАТО.
Наразі на заводі працює понад 1200 фахівців. У 2017 році середньомісячна заробітна плата на підприємстві становила 12 710 гривень, у першому півріччі поточного року вона збільшилася до 13 737 гривень. До державного та місцевого бюджетів за минулий рік підприємством сплачено 234 мільйони гривень податків. http://uprom.info/news/vpk/lutskiy-remontniy-zavod-motor-rozshiryuye-virobnitstvo-komplektuyuchih-dlya-aviatsiynih-dviguniv/
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эти идиоты живут в параллельной реальности ...
врут и сами верят в своё враньё ....
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И теперь юрик как патриот посадит авакяна, его сынка, свою бухгалтершу, и т. Д. С конфискацией.
Заведёт дело на себя и как честный прокурор сложит полномочия.
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на каминг-аут.

"Я служил на "срочке" в противовоздушной обороне. Меня старшина срочной службы больше всех гонял, потому что я разгильдяем был. Потом увидел меня по телевизору, что я в Широкино доброволец, - так он офигел. А потом он прочитал, что я гей, и написал: "Одобряю", - сказал Француз.

Из Генерального штаба Вооруженных сил Украины телеканалу прислали письменный ответ на вопросы об отношении к сексуальным меньшинствам.

"Признаки ориентации ЛГБТ-людей попадают под статью 18 - расстройства, болезни, состояния и физические недостатки. Пригодность к военной службе зависит от степени выраженности сексуальных расстройств", - сказано в ответе.

Виктора Пилипенко точка зрения Генштаба удивила, он говорит, что в цивилизованном мире гомосексуальность уже давно не считается болезнью.

Вот и оружия никакого не надо.
Интересно,а умственная отсталось не считается физическим недостатком в армии?
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Сука генплокулолська видало катам кацапським людину яка воювала за Украіну і ще вафельник розкриває свій. На черзі видача ветеранів АТО.
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А як ще 150 вдалих реформ? Брехня? Так свого кума ще ніхто не підставляв Россия использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины, - Луценко - Цензор.НЕТ 5682
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Важно:повышать,поднимать,совершенствовать,улучшать,усиливать,развивать...дальше
придумайте сами...
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А наши дебилы рвущиеся до власти помогают.
Ага, не меняется. Только 2 млрд в год на дороги где то взялось.
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И вьі єто оружие ей сами дали в руки ничего не меняя, казльі
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