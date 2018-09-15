 Россия использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Коррупция есть, я с этим соглашаюсь. Она большая, одна из наибольших проблем. Но говорить, что она у нас беспрецедентная, катастрофическая, и ничего не меняется, является частью войны против Украины", - заявил генпрокурор.
Он также подчеркнул, что украинцы должны научиться публично защищать свой успех. Потому что иностранные партнеры также говорят: ничего не происходит. "Когда я им говорю, что мы вернули 1,5 миллиарда долларов Януковича, этого нет ни в одной стране Европы за сто лет. Мы осудили 2200 человек, мы завершили следствие по всем членам государственной мафии Януковича. И они сейчас читают материалы, а потом идут в суд. Некоторые уже в суде", - подчеркнул Юрий Луценко.
Он также подчеркнул, что бюджет Russia Today больше, чем весь бюджет Украины.
"Российская пропаганда использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины", - подытожил генпрокурор.
А воровская власть Порошенко совсем ни при чём, она святая.)
Бійця АТО Тимура Тумгоєва видали Росії. Реакція його командира
https://www.uaportal.com/ukr/article/muslim-cheberloevskij.htm
Украина за все эти годы так и сдвинулась с российского по сути уровня коррупции.
Саакашвили за это время сдвинул Грузию в этом индексе на 51 позицию. Это - обьективные цифры, а не шоу с парадами, красными ленточками и фото с джавелинами на плечах.
Вы, порошенковцы, не уважете свой народ, пытаясь закормить его своим пиаром вместо реальных дел и реформ.
Вы заигрались и заврались.
Ваши пропагандоны загадили своей постнёй весь форум.
Вам пора на выход.
А что бы доказать россии что у нас все меняется в лучшую сторону взяли и выдали раше "игиловца".
Теперь Югу Луценко похвалят в кремле.
война отсталому!
Старому и бестолковому!
Я за то, чтоб все по-новому!
Оставалось все по-старому!
Совпадение?.
Не думаю
Это и есть та самая кацапо-геббельсовская пропаганда, ориентированная на рассеивание всякого вранья и разрушение всякой осмысленной дискуссии.
Вас что - кремлеботы уже инструктируют, барыгоботы?
Не заспамливайте темы пожалуйста.
- все кто критикуют воровскую власть - агенты кремля
государство тотальной показухи, брехни и блефа. Реформы, судя по
всему, уже проведены. Но качественную
продукцию с помощью показухи, брехни, лозунгов и блефа не создашь, также как,
впрочем, и нормальную страну. Надо продолжать и
дальше упрощать школьные программы, убивать науку, чтобы будущие
инженеры не имели лишних знаний, а в вузах
готовить еще больше, юристов, экономистов, специалистов по туризму в Крыму и парикмахеров.
100%!
Мля, на копійку(!!!!) він і правий...і не більше...
А тобі - 🍫
😀
Зачем им пенсия если церкви больше нет?
Думать надо головой, а не "головкой" и трезвым желательно быть кода высказываешься "на людях" --- это совет читательский Ген.Прокурору (без юридеческого образования").
Все обсуждают экстрадицию "игиловца",а он показывает свое пренебрежение обществу и вместо своих пояснений рассказывает что то мало значащее.
На ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно освоїли виробництво 5,5 тисяч деталей до авіаційних двигунів.
Цьогорічним фінансовим планом ДП "Мотор" на закупівлю нового обладнання, спеціального оснащення та технічної документації на нову продукцію передбачено близько 120 мільйонів гривень.
На "Моторі" здійснюють капітальний ремонт авіаційних двигунів до більшості літаків тактичної авіації Збройних Сил України: бомбардувальників Су-24, винищувачів Су-27 та МіГ-29, а також капітальний ремонт агрегатів паливної автоматики до двигунів Д-30 КП (КП-2) для літаків Іл-76 військово-транспортної авіації.
На сьогодні близько 70% всіх замовлень підприємства - це роботи з відновлення двигунів для української військової авіації. Крім того завод виконує гарантійне обслуговування авіадвигунів, роботи із збільшення ресурсу та строку служби двигунів, надає технічні консультації експлуатантам, а також виконує різноманітні дослідження технічного стану авіадвигунів та їх агрегатів.
Крім вітчизняного замовника, є і іноземні партнери, серед яких окремі країни-члени НАТО.
Наразі на заводі працює понад 1200 фахівців. У 2017 році середньомісячна заробітна плата на підприємстві становила 12 710 гривень, у першому півріччі поточного року вона збільшилася до 13 737 гривень. До державного та місцевого бюджетів за минулий рік підприємством сплачено 234 мільйони гривень податків. http://uprom.info/news/vpk/lutskiy-remontniy-zavod-motor-rozshiryuye-virobnitstvo-komplektuyuchih-dlya-aviatsiynih-dviguniv/
врут и сами верят в своё враньё ....
Заведёт дело на себя и как честный прокурор сложит полномочия.
"Я служил на "срочке" в противовоздушной обороне. Меня старшина срочной службы больше всех гонял, потому что я разгильдяем был. Потом увидел меня по телевизору, что я в Широкино доброволец, - так он офигел. А потом он прочитал, что я гей, и написал: "Одобряю", - сказал Француз.
Из Генерального штаба Вооруженных сил Украины телеканалу прислали письменный ответ на вопросы об отношении к сексуальным меньшинствам.
"Признаки ориентации ЛГБТ-людей попадают под статью 18 - расстройства, болезни, состояния и физические недостатки. Пригодность к военной службе зависит от степени выраженности сексуальных расстройств", - сказано в ответе.
Виктора Пилипенко точка зрения Генштаба удивила, он говорит, что в цивилизованном мире гомосексуальность уже давно не считается болезнью.
Вот и оружия никакого не надо.
Интересно,а умственная отсталось не считается физическим недостатком в армии?
https://kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/13/117266/posobnichestvo--podlost-i-pozor-vlastej-ukrainy-vydavshej-tumgoeva-na-ubijstvo-bande-fsb.shtml
придумайте сами...
Ага, не меняется. Только 2 млрд в год на дороги где то взялось.