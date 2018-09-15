 Россия использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Коррупция есть, я с этим соглашаюсь. Она большая, одна из наибольших проблем. Но говорить, что она у нас беспрецедентная, катастрофическая, и ничего не меняется, является частью войны против Украины", - заявил генпрокурор.

Он также подчеркнул, что украинцы должны научиться публично защищать свой успех. Потому что иностранные партнеры также говорят: ничего не происходит. "Когда я им говорю, что мы вернули 1,5 миллиарда долларов Януковича, этого нет ни в одной стране Европы за сто лет. Мы осудили 2200 человек, мы завершили следствие по всем членам государственной мафии Януковича. И они сейчас читают материалы, а потом идут в суд. Некоторые уже в суде", - подчеркнул Юрий Луценко.

Он также подчеркнул, что бюджет Russia Today больше, чем весь бюджет Украины.

"Российская пропаганда использует лозунг, что у нас ничего не меняется, как оружие против Украины", - подытожил генпрокурор.

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