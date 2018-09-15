 Экс-руководителя "Східного корпуса" Ширяева и еще 22 человека, подозреваемого в рейдерстве арестовали на 2 месяца

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Киевский районный суд. Харькова поддержал позицию прокуратуры и избрал для 22 участников столкновений вокруг элеватора на Змиевщине меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, сейчас в суде рассматривается вопрос об избрании аналогичного пресечения 23-м задержанному - 31-летнему харьковчанину. Мужчинам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ширяеву, подозреваемому в рейдерстве на Харьковщине, объявлено о подозрении, - Нацполиция

Глава МВД Арсен Аваков в твиттере написал: "Рейдерам на заметку: завершились судебные заседания по недавнему захвату с/х предприятия в Зм(миевском- ред) р-не Харьковской обл. Арестованы на 2 месяца без права залога 23 человека. Включая предводителя рейдеров Ширяева. Нацполиция будет предельно жесткой к незаконным силовым формированиям".

Ранее в полиции сообщили, что задержали Олега Ширяева, назвав его экс-сотрудником "Азова" по подозрению в попытке рейдерского захвата предприятия в Харьковской области.

В "Азове" отметили, что батальон никогда не сотрудничал с Ширяевым.

Напомним, 11 сентября стало известно, что на территорию элеватора в поселке Занки на Харьковщине проникли неизвестные в балаклавах. Там их встретили жители райцентра. В результате между несколькими группами лиц произошел конфликт и стрельба.