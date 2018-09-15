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Все про:рейдерство (765) Харьковщина (1185) фермер (71) Ширяев (7)

 Экс-руководитель "Східного корпуса" Ширяев и еще 22 человека, подозреваемые в рейдерстве арестованы на 2 месяца

Бывшего командира роты "Східний корпус" Олега Ширяева и еще 22 человека, подозреваемых в рейдерстве на Харьковщине, арестовали на два месяца без права на залог.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Киевский районный суд. Харькова поддержал позицию прокуратуры и избрал для 22 участников столкновений вокруг элеватора на Змиевщине меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, сейчас в суде рассматривается вопрос об избрании аналогичного пресечения 23-м задержанному - 31-летнему харьковчанину. Мужчинам объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ширяеву, подозреваемому в рейдерстве на Харьковщине, объявлено о подозрении, - Нацполиция

Глава МВД Арсен Аваков в твиттере написал: "Рейдерам на заметку: завершились судебные заседания по недавнему захвату с/х предприятия в Зм(миевском- ред) р-не Харьковской обл. Арестованы на 2 месяца без права залога 23 человека. Включая предводителя рейдеров Ширяева. Нацполиция будет предельно жесткой к незаконным силовым формированиям".

Ранее в полиции сообщили, что задержали Олега Ширяева, назвав его экс-сотрудником "Азова" по подозрению в попытке рейдерского захвата предприятия в Харьковской области.

В "Азове" отметили, что батальон никогда не сотрудничал с Ширяевым.

Напомним, 11 сентября стало известно, что на территорию элеватора в поселке Занки на Харьковщине проникли неизвестные в балаклавах. Там их встретили жители райцентра. В результате между несколькими группами лиц произошел конфликт и стрельба.

Источник: https://censor.net.ua/n3086340
 
   
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Давно бы при бандитских нападениях а это не что иное как бандитизм, сажали минимум года на 2-3, глядишь бы такого понятия как ТИТУШНЯ бы не возникло. А то цацкаются с ними а потом отпускают а они более нагло опаснее действуют потом ((( На примере главной титушки... Был ПРОСТО титушкой а теперь кажется РАЗБОЙ....
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Причем тут полиция,если арестовывает суд?Когда это недоразумение станет предельно жестким к своим коллегам синими за рулем,хочу услышать?
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Битва за колхозы между разными "корпусами" тривае. В этом отдельно взятом колхозе победил Аваков.
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Те, що Ширяєв воював не дає йому право на рейдерство.
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Східний корпус. Национальный корпус. Добровольческий корпус... Столько корпусов развелось, что призыв пришлось на месяц продлевать. Понятное дело, элеваторы отжимать и стройки рэкетить гораздо патриотичнее, чем в ВСУ служить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-руководитель "Східного корпуса" Ширяев и еще 22 человека, подозреваемые в рейдерстве арестованы на 2 месяца
 
 
 
 
 
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