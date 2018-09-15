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Все про:нападение (1576) судья (2017)

 Неизвестные, выкрикивая угрозы, напали и избили судью Дьячука, который ведет дело о расстрелах на Майдане - он госпитализирован

Вечером 14 сентября в Киеве было совершено нападение на судью Святошинского районного суда Сергея Дячука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Совета судей Украины.

На судью напали возле его дома, сейчас он находится в одной из столичных больниц. "Полиции нападающего задержать не удалось", – уточнили в Совете судей Украины. Другие подробности в сообщении не приводятся.

По информации журналиста Наталии Двали, нападение произошло примерно в 22.30. "Напали сзади, били, судя по всему, дубинкой, выкрикивали угрозы".

В заявлении Совета судей Украины сказано, что нападение Дячук связывает со свей профессиональной деятельностью. "Об этом свидетельствуют угрозы расправиться с судьей и высказывания, повторяющие риторику людей, которые недовольны теми решениями, которые судьи принимают, и призывают к расправе над судьями", – говорится в сообщении.

По данным Совета судей Украины, информация о нападении на Дячука внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия).

Под председательством Дячука проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане 18–20 февраля 2014 года. В нем фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых находятся пятеро экс-сотрудников киевского полка "Беркут", которых обвиняют в массовом убийстве протестующих, а также в совершении террористического акта.

"Совет судей Украины обращается к правоохранительным органам тщательно расследовать попытку нападения и принять неотложные меры, чтобы нападавший был задержан и привлечен к ответственности", – сообщили в совете.

Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук заявил, что случай нападения на Дячука будет предметом обсуждения на заседании совета, которое состоится 17 сентября 2018 года в Одессе.

"Совет судей Украины обеспокоен тем, что те, кто призывает к расправе над судьями, все чаще переходят к действиям. Нужно безотлагательно принимать меры, которые положат этому конец!" – сказал он. 

Неизвестные, выкрикивая угрозы, напали и избили судью Дьячука, который ведет дело о расстрелах на Майдане - он госпитализирован 01

Фото- Громадське

Источник: https://censor.net.ua/n3086339
 
   
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Люстрація. Тільки "зверху". Це як в пукіна - "прінуждєніє к міру".
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Ну якщо з'ясується, що побили петров і башаров то тільки нам на користь.
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вся влада, починаючи від президента, прем`єра, депутатів, а також судді, прокурори, мусора мають сцяти парою! коли влада боїться це і є демократія
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как-то размыто все..
напали за то что НЕ судит или за то что судит?
(наши или "немцы"??)))
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Да как то без разницы.
Раша напала на Украину.
Убила десять тысяч человек и всем по фиг.
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как страшно жить! Неизвестные, выкрикивая угрозы, напали и избили судью Дьячука, который ведет дело о расстрелах на Майдане - он госпитализирован - Цензор.НЕТ 5852 Неизвестные, выкрикивая угрозы, напали и избили судью Дьячука, который ведет дело о расстрелах на Майдане - он госпитализирован - Цензор.НЕТ 1052не слыхал про нападения? были и убийства судей и прокуроров за годы независимости.
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Якби цей суддя вів тільки одну справу, то там би шукали нападника, але невдоволених може бути значно більше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные, выкрикивая угрозы, напали и избили судью Дьячука, который ведет дело о расстрелах на Майдане - он госпитализирован
 
 
 
 
 
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