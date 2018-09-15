 Неизвестные, выкрикивая угрозы, напали и избили судью Дьячука, который ведет дело о расстрелах на Майдане - он госпитализирован

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Совета судей Украины.

На судью напали возле его дома, сейчас он находится в одной из столичных больниц. "Полиции нападающего задержать не удалось", – уточнили в Совете судей Украины. Другие подробности в сообщении не приводятся.

По информации журналиста Наталии Двали, нападение произошло примерно в 22.30. "Напали сзади, били, судя по всему, дубинкой, выкрикивали угрозы".

В заявлении Совета судей Украины сказано, что нападение Дячук связывает со свей профессиональной деятельностью. "Об этом свидетельствуют угрозы расправиться с судьей и высказывания, повторяющие риторику людей, которые недовольны теми решениями, которые судьи принимают, и призывают к расправе над судьями", – говорится в сообщении.

По данным Совета судей Украины, информация о нападении на Дячука внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия).

Под председательством Дячука проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане 18–20 февраля 2014 года. В нем фигурируют 157 пострадавших и более 500 свидетелей. На скамье подсудимых находятся пятеро экс-сотрудников киевского полка "Беркут", которых обвиняют в массовом убийстве протестующих, а также в совершении террористического акта.

"Совет судей Украины обращается к правоохранительным органам тщательно расследовать попытку нападения и принять неотложные меры, чтобы нападавший был задержан и привлечен к ответственности", – сообщили в совете.

Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук заявил, что случай нападения на Дячука будет предметом обсуждения на заседании совета, которое состоится 17 сентября 2018 года в Одессе.

"Совет судей Украины обеспокоен тем, что те, кто призывает к расправе над судьями, все чаще переходят к действиям. Нужно безотлагательно принимать меры, которые положат этому конец!" – сказал он.

Фото- Громадське