 Решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем не оправдано ни с богословской, ни с канонической, ни с исторической точек зрения, - УПЦ КП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении УПЦ КП, размещенном на сайте церкви.

В заявлении отмечается: "14 сентября 2018 на своем внеочередном заседании Синод Русской Православной Церкви принял решение прекратить молитвенное поминовение Святейшего Патриарха Варфоломея во время богослужений, прекратить сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата и прекратить участие в работе всех органов, в которых председателями или сопредседателями являются иерархи Константинопольского Патриархата. Причиной такого решения объявлено назначения Вселенским Патриархатом двух экзархов в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви в Украине.

По благословению Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета Пресс-центр Киевской Патриархии сообщает следующее.

1. Киевский Патриархат оценивает решение Синода РПЦ как безосновательное, не оправданное ни с богословской, ни с исторической, ни с канонической точки зрения.

Прекращение молитвенного поминовения одним Предстоятелем Церкви другого Предстоятеля Церкви и разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера (проповедь и распространение ереси или иного лжеучения). Вопросы церковно-административного характера (назначение представителей Вселенского Патриарха), даже при наличии возражений от другой Церкви, должен решаться на церковно-административном уровне, а не из-за разрыва соединения в Таинстве Святой Евхаристии.

Поступив так, Московский Патриархат фактически приравнял внешнюю, мирскую сторону жизни Церкви, к сущностной, таинственной стороны, приравнял вопрос руководящих прав и власти иерархов - к единству во Христе. Этим самым еще раз доказано то, о чем наша Церковь свидетельствует много лет: у нынешнего руководства Московского Патриархата "закрадывается, под видом священнодействия, надменность светской власти" (8 правило ІІІ Вселенского собора).

2. Хотя в Московском Патриархате считают Украину "своей канонической территорией", на самом деле это не так. Вселенский Патриарх никогда никому не передавал своих канонических прав по Киевской Митрополии. Присвоение в XVII в. Русской Православной Церковью власти над Церковью в Украине произошло не по предписанию канонических правил и является недействительным, на что указывает упомянутое выше правило: "... Чтобы никто из боголюбивых епископов не распространял свою власть на другую епархию, которая ранее изначально не была под рукой его или его предшественников, но если кто посягнул и насильно подчинил себе какую епархию, пусть ее вернет, чтобы не нарушались правила святых отцов: пусть не приближается, под видом священнодействия, надменность светской власти. И чтобы постепенно, незаметно, не потеряли той свободы, которую даровал нам Кровию Своею Господь наш Иисус Христос, Освободитель всех людей".

Известно и очевидно, что со времени Оскольдового (середина IX в.) и Владимирова (кон. Х в.) Крещения, Русь-Украина имела канонический и иерархический связь с Вселенским Константинопольским Патриаршим престолом, как со своей Церковью-Матерью. Известно и очевидно также, что первый канонически признан Вселенским Православием Предстоятель Московского Патриархата был поставлен Константинопольским Патриархом Иеремией ІІ конце XVI в., То есть более чем шесть столетий позже времени образования Киевской Митрополии. С этого простого факта ясно, что Киевская Митрополия никогда не была и не могла быть изначально "под рукой" Московских Патриархов.

Таким образом ссылки руководителей РПЦ на то, что назначение экзархом Вселенского Патриархата "нарушает каноническую территорию" Московского Патриархата безосновательно. Наоборот, это Московский Патриархат в течение более 300 лет грубо нарушает канонические нормы, в том числе 8 правило ІІІ Вселенского собора. А потому именно его действия, а не действия Константинопольского Патриархата, подлежат каноническом осуждению.

3. До сих пор одним из главных мотивов для епископата, духовенства, монашествующих и мирян РПЦ в Украине ( "УПЦ") сохранять свою подчиненность Московскому Патриархату было убеждение, что через эту подчиненность они сохраняют единение с полнотой Православия, с Поместными Православными Церквами. Мы не раз обоснованно отрицали такой взгляд, однако особенно теперь все упомянутые архиереи, духовенство, монахи и монахини и миряне должны осознать: оставаясь далее под властью Московского патриарха они вместе с ним разрывают молитвенное и евхаристическое единение со Вселенским Патриархом, а потому не сохраняют единство Православия, а вместе с РПЦ движутся к полной схизме.

Выражая поддержку прежней решениям и действиям Вселенского Патриарха и Константинопольской Матери-Церкви в деле предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине, в том числе назначению для этого экзархов Вселенского Патриарха в Киев, Киевский Патриархат осуждает решение Синода РПЦ от 14 сентября 2018 г. Наша Церковь молитвенно желает его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея и иерархам Константинопольского Патриархата Божией помощи в работе по восстановлению канонического порядка в Православии, поставленного под угрозу из проявлениями и поступками руководства РПЦ".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.