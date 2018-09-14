 Порошенко ввел в действие решения СНБО о предложениях к проекту госбюджета на 2019 год в части обороны и нацбезопасности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Таким образом, Кабинет министров должен предусмотреть в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее объема расходов, предусмотренных на 2018 год, в процентах от валового внутреннего продукта.

Также должно быть предусмотрено увеличение размера денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских не менее чем на 30 процентов с учетом минимального размера денежного обеспечения лиц рядового состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских - в сумме не менее 9 тыс. грн; военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы - в сумме не менее 10 тыс.грн.

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Прочие расходы предусмотреть с учетом роста номинального валового внутреннего продукта по отношению к предыдущему году (10%).

Кроме того, в 2019 году правительство также должно принять меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям.

"Среди таких выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупки новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, обустройства опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний боеприпасов", – говорится в сообщении.

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Также в приоритете усиление системы противовоздушной обороны государства, возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины и реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, а также выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации, выполнение Национальной разведывательной программы на 2016 - 2020 годы и усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.

Кроме того отмечается, что в числе первоочередных должна быть определена реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего увеличение размера денежного обеспечения.

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