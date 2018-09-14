 Есть проблема в оформлении подозрения Сытнику, поскольку не известна дата совершения возможного правонарушения, - Луценко

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы Эхо Украины на телеканале Прямий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net

Луценко рассказал, что Сытника подозревают в том, что на встрече с журналистами он вслух читал материалы прослушки, касающиеся интимной жизни одного из фигурантов дела. После этого один из журналистов разместил аудиозапись этого чтения в Интернете. Фигурант дела написала заявление.

Генпрокурор отметил, что экспертиза подтвердила, что голос на аудиозаписи принадлежит Сытнику. Проблема с оформлением подозрения заключается в том, что ни присутствовавшие при чтении журналисты, ни сам Сытник не называют дату, когда состоялась эта встреча. А без этой информации невозможно оформить подозрение и сообщить о нем.

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".