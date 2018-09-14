EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  613  29
Все про:НАБУ (2442) Луценко (7127) прослушка (228) Сытник (590)

 Есть проблема в оформлении подозрения Сытнику, поскольку не известна дата совершения возможного правонарушения, - Луценко

Генеральная прокуратура ведет расследование действий директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы Эхо Украины на телеканале Прямий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net

Луценко рассказал, что Сытника подозревают в том, что на встрече с журналистами он вслух читал материалы прослушки, касающиеся интимной жизни одного из фигурантов дела. После этого один из журналистов разместил аудиозапись этого чтения в Интернете. Фигурант дела написала заявление.

Генпрокурор отметил, что экспертиза подтвердила, что голос на аудиозаписи принадлежит Сытнику. Проблема с оформлением подозрения заключается в том, что ни присутствовавшие при чтении журналисты, ни сам Сытник не называют дату, когда состоялась эта встреча. А без этой информации невозможно оформить подозрение и сообщить о нем.

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".

Источник: https://censor.net.ua/n3086335
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЮРИЙ ЛУЦЕНКО 27 февраля, 2004,: «КУЧМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ, ЭТО ДОЛЖНО СТАТЬ УРОКОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ ВО ВЛАСТЬ ПОСЛЕ НЕГО…»

https://zn.ua/POLITICS/yuriy_lutsenko_kuchma_obyazatelno_poneset_nakazanie,_eto_dolzhno_stat_urokom_dlya_teh,_kto_pridet_vo.html
жду когда Луцык выполнит обещанное c 2004 года и посадит Кучму, а тогда и посмотрим..
 показать весь комментарий
 
 
Осталось только выяснить, что Луценко считает интимом? Например отдых на канарских островах- жто интим или нет? А мордобой в немецком аэропорту - интим или нет?
 показать весь комментарий
 
 
Ну чому, за що???!!! Нам такі імбецили при владі. Немає слів.
 показать весь комментарий
 
 
Юга ,это история деградации человека(хотя,тоже вопрос).Начинал комсомольцем,комунистом рвал дупу за срс,потом орал ,что Украина без чучмы,теперь вдруг хенеральный прокурор и языком пересадил всех.Это лицр нынешней власти.Приспособленец и иуда.Кто поверит ,что в случае войны,эти приспособленцы петины организуют оборону Украины.Они первые сядут в свои фальконы и свалят.
 показать весь комментарий
 
 
Воно просто падлюка. І овоч, як виявилось, правильно його посадило. І вийшло воно по помилуванню овоча. Гнида, одним словом.
 показать весь комментарий
 
 
Это все на что хватает минстецьковских тролей))))
 показать весь комментарий
 
 
Особливо пікантно "Сдохни, российская мразь!" звучить рюським ізиком.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы и минстеци,просто должны загоняться в игнор,это их бесит)))
 показать весь комментарий
 
Ольгино=стецьки фореве)))Братья на век Є проблема в оформленні підозри Ситнику, оскільки невідома дата здійснення можливого правопорушення, - Луценко - Цензор.НЕТ 8190
 показать весь комментарий
 
 
Есть проблема в оформлении подозрения Сытнику, поскольку не известна дата совершения возможного правонарушения, - Луценко (с) Цензор
логическая цепочка, а еще я ничтожный и тупой пистобол - Вероятноя мысль недоплокуЛоЛа
 показать весь комментарий
 
 
так були ж уже схожі моменти: писали, що Ситник і з Лещенком може поділитись тими чи іншими подробицями проваджень. але злив інформації - однозначно злочин, який має каратись, незалежно, яку високу посаду займає особа
 показать весь комментарий
 
 
Закон должен быть один для всех.Пока этого не будет,ничего не поменяется.С этим проблемы катастрофические.
 показать весь комментарий
 
Воровать вне ЗАКОНА -нет проблем,-ПОСАДИТЬ по ЗАКОНУ -ПРОБЛЕМА
 показать весь комментарий
 
Юрік, після того як ти з тріском провалив своє прокурорство, бери свою кружку і читай Конфуція. За гратами. Ти не досидів.
 показать весь комментарий
 
 
Надоели - гнать "сранной метлой" И Луценко и Авакова....
 показать весь комментарий
 
 
Юга, пога тебя отпгавить - на досидку....
 показать весь комментарий
 
 
а чувачка, который мокруху в 2009 покрывал не пора???? темой сытником зовут
 показать весь комментарий
 
не очікувала я, що нові антикорупціонери робитимуть те, що старі з МВС чи ГПУ - зливатиме інформацію журналюгам...
 показать весь комментарий
 
Да это главная проблема для вас?А то,что со всех громких югиных задержаний ,никто не сидит,вас не волнует)))Благодаря сливам этой инфы Украины еще не скотилась полностью в режим хуйла.
 показать весь комментарий
 
Именно сытник ведет нас к режиму хуйла - беззакония оправданного "высшей целью"
 показать весь комментарий
 
нас не ведет туда Луценко хотя бы потому что не потакает этому.
Все должны быть подсудны.
И Луценко и Сытник.

Но у нас получается что Сытник дартаньян.
Во так вот страны и получают Путиных и Лукошенков.
 показать весь комментарий
 
Ребята, остановитесь! Вы не тех преследуете! Вас не для того назначали! Как дети малые, позор на весь мир.
 показать весь комментарий
 
А Сытника назначали закон нарушать и Омеляна ганять?
 показать весь комментарий
 
А че седлецкая не говорит?
Коррупция?
Круговая порука?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсть проблема в оформлении подозрения Сытнику, поскольку не известна дата совершения возможного правонарушения, - Луценко
 
 
 
 
 
 вверх