 Есть проблема в оформлении подозрения Сытнику, поскольку не известна дата совершения возможного правонарушения, - Луценко

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы Эхо Украины на телеканале Прямий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net
Луценко рассказал, что Сытника подозревают в том, что на встрече с журналистами он вслух читал материалы прослушки, касающиеся интимной жизни одного из фигурантов дела. После этого один из журналистов разместил аудиозапись этого чтения в Интернете. Фигурант дела написала заявление.
Генпрокурор отметил, что экспертиза подтвердила, что голос на аудиозаписи принадлежит Сытнику. Проблема с оформлением подозрения заключается в том, что ни присутствовавшие при чтении журналисты, ни сам Сытник не называют дату, когда состоялась эта встреча. А без этой информации невозможно оформить подозрение и сообщить о нем.
Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста".
https://zn.ua/POLITICS/yuriy_lutsenko_kuchma_obyazatelno_poneset_nakazanie,_eto_dolzhno_stat_urokom_dlya_teh,_kto_pridet_vo.html
жду когда Луцык выполнит обещанное c 2004 года и посадит Кучму, а тогда и посмотрим..
логическая цепочка, а еще я ничтожный и тупой пистобол - Вероятноя мысль недоплокуЛоЛа
Все должны быть подсудны.
И Луценко и Сытник.
Но у нас получается что Сытник дартаньян.
Во так вот страны и получают Путиных и Лукошенков.
Коррупция?
Круговая порука?