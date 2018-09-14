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 Документы из миграционной службы России подтверждают связь подозреваемых в отравлении Скрипаля с ГРУ Минобороны РФ, - "Новая газета"

Российское издание The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat опубликовали справку из ФМС на Александра Петрова, которого власти Великобритании называют агентом Главного управления генерального штаба (ГУ ГШ) Минобороны России и обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает Цензор.НЕТ, российская "Новая газета" продолжила анализ опубликованных документов. 

В материале "Новой" отмечается: "В этой справке ФМС есть пометки, которые могут действительно свидетельствовать о том, что Александр Петров имеет отношение к российской разведке. Например, там стоит пометка "есть письмо с.с". Аббревиатурой "С.С" обычно помечают сведения под грифом "совершенно секретно".

Но никто не обратил внимание на другую пометку в справке, которая гораздо более явно доказывает возможную причастность Петрова к Министерству обороны России. В справке ФМС есть пометка "сведений не давать", и в ней указан телефон: 195-79-66.

Этот номер относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России. В том, что телефон из справки ФМС на Петрова относится к Министерству обороны России, легко убедиться и другим способом. Можно в любом поисковике вбить первые 5 цифр из справки на Петрова и найдется несколько номеров телефонов подразделений и подведомственных структур Минобороны.

К примеру, у журнала "Зарубежное военное обозрение" Министерства обороны телефон (499) 195-79-64 (отличается только на одну цифру от номера из справки на Петрова). Редакция журнала располагается на Хорошевском шоссе, поблизости со штаб-квартирой ГУ ГШ.

"Скорее всего, номер в справке ФМС на Петрова, — это телефон отдела кадров места, где они служат", — предположил в разговоре с "Новой газетой" бывший сотрудник спецслужб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причастность Боширова и Петров к спецслужбам подтверждается документами, - расследование "Bellingcat" и "The Insider". ДОКУМЕНТ

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3086333
 
   
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Мурза, не ображай русинів. Кацапи ще не встигли всратися, коли русини знали, що таке туалетний папір.
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И в мыслях не было. Я ж пиндос, для нас "русский" и "россиянец" обозначаются одним словом "russian".
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Well, there's an expression "ethnic russian", but it's just too damn long to wright. However, "Rusin" ain't "russian" , although not many Americans know who Rusins are.
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Sir, "it's just too damn long to wright" - is misspelled.
Things happen.
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I'm one of them. Should I be interested in what you mean to show me? Not at all. The whole story is NOT known from the books. It's the story of MY family. Rusyn is another name of ours.
What I mean is that Western Ukraine - ARE RUSINS (or, at least how our predecessors called themselves, не плутати з кацапами).
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лучше погонять их исторично - МОКШАНЦы.... ну или "стадо из раска федераска"
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Так старались, педиков изображали, шпили учили, и все насмарку.
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и только мне выглядит?, что то после интерьвью у них аритмия сердца на лицо.
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Да там у них теперь целый букет смертельных заболеваний - от аппендицита до кондрата миокарда.
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да, это всё уже и на фото выдно, даже не професионалам.
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Болезнь протекала нормально, больной перед смертью икал.
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Не пора ли делать ставки на то,сколько времени протянут эти два Штырлица?
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первому осталось полторы недели, ну посмотрим, попал или нет.
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А в Украине никого случайно не подозревают из чиновников в связи с ГРУ?
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У "сладкой парочки" паРашкинцев осталось только два пути - на удобрения или преподавать в военном училище "шпили-вили"... Документи з міграційної служби Росії підтверджують зв'язок підозрюваних в отруєнні Скрипаля з ГРУ Міноборони РФ, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 9094
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дибилы бля . так отмазывались что еще сильнее спалились . я в школе когда уроки прогуливал то более убедительные истории придумывал
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симанян еще попросила ентих 2 придурков прислать ихние фотки на фоне незабвенного собора в солсбери, каторый оные турысты приперлись
аж с масквы пасматреть.

фоток нету ужо 2-й день!!!

спалила турыстов капитально!!
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Кончились у ФСБ "спецы"... Остались "гопники"... То в Рязани, с "сахарком", "обделались" - какие-то "менты зачуханные" "взяли с поличным", то с "ихтамнетами" - сколько не кричали - "ихтамнет!!!", а они там есть, то с Армянском - так мечтали, что "Запад нажмёт, Украина прослезится, покается и даст воду...", а не вышло... Теперь со Скрипалями - даже "залегендировать" толком своих "засранцев" не смогли - "ляпсусы" со всех дыр лезут...
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Даже не сомневаюсь,что эти два гр-ушных голубка будут ликвидированы по приказу плешивой кремлёвской воши лобковой путина, чтобы обвинить в этом Лондон.... Вопрос только в одном - сколько этим ничтожествам осталось жить ? Думаю, пару дней.... Они честно заработали свой чаёк с полонием....
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Сливают дыбилов, )(уйло боится персональных санкций, теперь найдут ещё грушного начальника, который типа держал обиду на Скрыпаля и без ведома высших чинов решил отомстить ему лично направив этих двух клоунов! Осталось выбрать такого козла отпущения из начальников, который знал Скрыпаля и взять его родных в заложники!
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Правда останется ещё один вопрос, откуда они взяли новичок?
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все это фигня. Главное запущен очередной сериал санта Солсбери
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