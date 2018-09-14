 Документы из миграционной службы России подтверждают связь подозреваемых в отравлении Скрипаля с ГРУ Минобороны РФ, - "Новая газета"

Как передает Цензор.НЕТ, российская "Новая газета" продолжила анализ опубликованных документов.

В материале "Новой" отмечается: "В этой справке ФМС есть пометки, которые могут действительно свидетельствовать о том, что Александр Петров имеет отношение к российской разведке. Например, там стоит пометка "есть письмо с.с". Аббревиатурой "С.С" обычно помечают сведения под грифом "совершенно секретно".

Но никто не обратил внимание на другую пометку в справке, которая гораздо более явно доказывает возможную причастность Петрова к Министерству обороны России. В справке ФМС есть пометка "сведений не давать", и в ней указан телефон: 195-79-66.

Этот номер относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России. В том, что телефон из справки ФМС на Петрова относится к Министерству обороны России, легко убедиться и другим способом. Можно в любом поисковике вбить первые 5 цифр из справки на Петрова и найдется несколько номеров телефонов подразделений и подведомственных структур Минобороны.

К примеру, у журнала "Зарубежное военное обозрение" Министерства обороны телефон (499) 195-79-64 (отличается только на одну цифру от номера из справки на Петрова). Редакция журнала располагается на Хорошевском шоссе, поблизости со штаб-квартирой ГУ ГШ.

"Скорее всего, номер в справке ФМС на Петрова, — это телефон отдела кадров места, где они служат", — предположил в разговоре с "Новой газетой" бывший сотрудник спецслужб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причастность Боширова и Петров к спецслужбам подтверждается документами, - расследование "Bellingcat" и "The Insider". ДОКУМЕНТ

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.