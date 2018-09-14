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 Балуха избили сотрудники симферопольского СИЗО, - Чийгоз

После того, как украинского активиста Владимира Балуха избили сотрудники симферопольского СИЗО, у него сильно болит голова и печень.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"К нему в камеру пришел начальник СИЗО Бережной, очень грубо с ним разговаривали, после этого вывели из камеры, потребовали стать на колени. Он отказался, после этого его пинками уложили на бетон, сильно били по ногам, печени и голове", – рассказал Чийгоз.

По его словам, в субботу, 15 сентября, архиепископ Климент будет добиваться встречи с Владимиром Балухом.

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Адвокат Балуха также намерен добиваться встречи с подзащитным в субботу, 15 сентября, в связи с информацией о его избиении.

Напомним что так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086332
 
 
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Капец шо творится в кацапских СИЗО.
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Фашисты рашистские! Не дадут, падлы, дожить мужику до биологической старости и умереть своей смертью! А трусливая Европа бздит поддержать США и откозлить уродов по-полной! За что и пострадает...
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для тех...кому хосса плАмбира по 10 коп

Балуха побили співробітники сімферопольського СІЗО, - Чийгоз - Цензор.НЕТ 4387

Интегральная карта расположения концентрационных лагерей системы ГУЛаг, существовавших в СССР с 1923 по 1967 годы
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А знаете, наступит тот день, когда Азовское море будет внутренним морем Украины... Наступит всё равно.
Мы не сдаёмся! Слава Украине!
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и шо делать? пиздить Вышынского? бесполезно, маскалям насрать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБалуха избили сотрудники симферопольского СИЗО, - Чийгоз
 
 
 
 
 
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