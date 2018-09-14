 Балуха избили сотрудники симферопольского СИЗО, - Чийгоз

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"К нему в камеру пришел начальник СИЗО Бережной, очень грубо с ним разговаривали, после этого вывели из камеры, потребовали стать на колени. Он отказался, после этого его пинками уложили на бетон, сильно били по ногам, печени и голове", – рассказал Чийгоз.

По его словам, в субботу, 15 сентября, архиепископ Климент будет добиваться встречи с Владимиром Балухом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Балуха ухудшилось, он вынужден принимать обезболивающие препараты, - Динзе

Адвокат Балуха также намерен добиваться встречи с подзащитным в субботу, 15 сентября, в связи с информацией о его избиении.

Напомним что так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Читайте также: Россия заявила Европейскому суду, что политзаключенный Балух "не голодает"

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала голодовки Балух похудел на 35 килограмм, - правозащитники