 Сытник начинает демонстрировать наступательность НАБУ, но подозрение агентства к Ляшко не выдерживает критики, - Луценко

"Мне кажется, что господин Сытник, который уже браво заявил, что готов к арестам, начинает демонстрировать наступательность НАБУ. В принципе, это правильно, он для этого получает зарплату и немаленькую, но качество его представлений, честно говоря, вызывает вопросы", - сказал он в телеканале "Прямой", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ю.Луценко отметил, что не хотел бы подрывать доверие к "соседнему правоохранительному органу", но такие подозрения, которые сейчас подготовлены, не подписал бы ни Олегу Ляшко, хотя относится к нему критически, ни кому-то другому.
"Ляшко вызвал своего помощника и дал ему средства, чтобы сделать ставку на тотализаторе на победу одной из футбольных команд. Помощник принес ему выигрыш, Ляшко записал его в декларацию. Теперь говорят, что лотерейная организация не сдала в Минфин соответствующий отчет о ставке и выигрыше. А Ляшко здесь причем? Он что, должен контролировать эту отчетность? Мне кажется, что это поиск дешевых сенсаций", - пояснил генпрокурор.
Завтра, к примеру, Порошенко, пошлет своего зама поставить ставочку(и)...
И зам принесёт 5 лярдов баксов ему, и он их задекларирует...
И пофиг, что такой ставки (ставок) не было в природе
🤑
https://goo.gl/PsTRjJ
ЮРИЙ ЛУЦЕНКО 27 февраля, 2004,: «КУЧМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ, ЭТО ДОЛЖНО СТАТЬ УРОКОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ ВО ВЛАСТЬ ПОСЛЕ НЕГО…»
https://zn.ua/POLITICS/yuriy_lutsenko_kuchma_obyazatelno_poneset_nakazanie,_eto_dolzhno_stat_urokom_dlya_teh,_kto_pridet_vo.html
жду когда Луцык выполнит обещанное c 2004 года и посадит Кучму, а тогда и посмотрим...
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Дійсно, тут матеріал повинен бути бездоганний. Ї
https://goo.gl/t37ntc
!!!!!
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Народная примета
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https://goo.gl/TjNiJh
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Ляшко в прошлом году выиграл в лотерею трижды!
Картавый поц теорию вероятностей в вузе учил или проходил, в смысле мимо?
Юрист херов, воно еще кому-то советы раздает.
Иди на Петровку диплом купи, если даже на МАУп зажал.