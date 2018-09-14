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Все про:НАБУ (2442) Луценко (7127) Ляшко (1435) Сытник (590)

 Сытник начинает демонстрировать наступательность НАБУ, но подозрение агентства к Ляшко не выдерживает критики, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что директор НАБУ Артем Сытник может демонстрировать свое рвение бороться с коррупцией, но выдвигаемые подозрения, например, в адрес лидера Радикальной партии Олега Ляшко должны быть юридически состоятельны.

"Мне кажется, что господин Сытник, который уже браво заявил, что готов к арестам, начинает демонстрировать наступательность НАБУ. В принципе, это правильно, он для этого получает зарплату и немаленькую, но качество его представлений, честно говоря, вызывает вопросы", - сказал он в телеканале "Прямой", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Ю.Луценко отметил, что не хотел бы подрывать доверие к "соседнему правоохранительному органу", но такие подозрения, которые сейчас подготовлены, не подписал бы ни Олегу Ляшко, хотя относится к нему критически, ни кому-то другому.

"Ляшко вызвал своего помощника и дал ему средства, чтобы сделать ставку на тотализаторе на победу одной из футбольных команд. Помощник принес ему выигрыш, Ляшко записал его в декларацию. Теперь говорят, что лотерейная организация не сдала в Минфин соответствующий отчет о ставке и выигрыше. А Ляшко здесь причем? Он что, должен контролировать эту отчетность? Мне кажется, что это поиск дешевых сенсаций", - пояснил генпрокурор.

Также читайте: Все допрошенные в деле о встрече Сытника с журналистами отказались давать показания, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3086331
 
   
 Топ комментарии
 
Это рассказывает человек без юридического образования,у которого не одна крупная глыба не сидит,хотя сам сидел по законам Украины и которого овощ просто помиловал.Смешон и уныл приспособленец,который орал Украина без чучмы,а теперь с ним в десна целуется.У меня все))))
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Ну, канечно, - ворон ворону, блять- в гласс не кончит
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Ну, канечно, - ворон ворону, блять- в гласс не кончит
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Это нормально, когда Генеральный прокурор государства решительно и бесстрашно становится на защиту сексуальных меньшинств.
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Это рассказывает человек без юридического образования,у которого не одна крупная глыба не сидит,хотя сам сидел по законам Украины и которого овощ просто помиловал.Смешон и уныл приспособленец,который орал Украина без чучмы,а теперь с ним в десна целуется.У меня все))))
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Вчорашні камсамольці з подвійною мораллю прилаштуються будь де.
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Если помните, лет двенадцать назад Гепа потешался над юрыком, исрене думал шо юрыст эту гниду подопрет к ногтю, ан нет, сцука прокуроры даже не ходят на судебные заседания. На куй Юрыста
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Прячьтесь детективы НАБУ, Ляшко сказал, что будет рвать вам ж"опу на мальтийский крест!!!
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Как бля ни разу не юрист может разглогольствовать про юридическую состоятельность. Бля ну как? Вот те кто стоял на Майдане, что же Вы это терпите, а.
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І це генпрокурор України! Які статті, за якими може переслідуватись особа, по ухилянню від сплати податків? А звіти повинні контролювати державні органи, які на зарплатах від оподаткування населення сидять. Як і ти, дятел.
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Понятно всем!!!!???? Сытник начинает демонстрировать наступательность НАБУ, но подозрение агентства к Ляшко не выдерживает критики, - Луценко - Цензор.НЕТ 7593
Завтра, к примеру, Порошенко, пошлет своего зама поставить ставочку(и)...
И зам принесёт 5 лярдов баксов ему, и он их задекларирует...
И пофиг, что такой ставки (ставок) не было в природе
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Да уж, даже шапкотыр с гонорарами от написания книжек - выглядел поскромнее...
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Юрий Луценко был еще в юные годы завербован КГБ, а сейчас работает на ФСБ - мнение
https://goo.gl/PsTRjJ
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ОТ ВСЕХ ЗАЯВЛЕНИЙ П#ЗДУНА ЛУЦЕНКА МЕНЯ МУТИТ...
ЮРИЙ ЛУЦЕНКО 27 февраля, 2004,: «КУЧМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ, ЭТО ДОЛЖНО СТАТЬ УРОКОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ ВО ВЛАСТЬ ПОСЛЕ НЕГО…»

https://zn.ua/POLITICS/yuriy_lutsenko_kuchma_obyazatelno_poneset_nakazanie,_eto_dolzhno_stat_urokom_dlya_teh,_kto_pridet_vo.html
жду когда Луцык выполнит обещанное c 2004 года и посадит Кучму, а тогда и посмотрим...
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"Мне кажется, что господин Сытник, который уже браво заявил, что готов к арестам, начинает демонстрировать наступательность НАБУ. В принципе, это правильно, он для этого получает зарплату и немаленькую, но качество его представлений, честно говоря, вызывает вопросы", - сказал он в телеканале "Прямой", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net.ua/n3086331
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Дійсно, тут матеріал повинен бути бездоганний. Ї
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«Бойцы УПА окружили все польские поселения на территории Ровенской и Волынской областей и уничтожили всех» - Луценко
https://goo.gl/t37ntc
!!!!!
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Не надо там никакой "юридической состоятельности". Ляшка, как и Луцика, нужно просто пи...ь как сидорову козу, пока не отдадут все награбленное и не уйдут жить в оющежитие, где им и место.
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апач-плокулол а что там с довгим олесем? не уиноват?
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Если что-то лежит там, где обычно лежит г*, выглядит как г* и имеет запах г*, то скорее всего, это и есть г*

Народная примета
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Нам влаштували черговий цирк на дроті. Вітаю, громадяни.
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Жаль что здесь туева куча ботов которым положено ругать НАБУ, а так же которые просто без извилины в мозгу в общем потоке дерьма плавают....как оно, кисельные берега ужо видны?
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Аггга, в лотерею и в "очко" попадаєт на виграш Ситник починає демонструвати наступальність НАБУ, але підозра агентства до Ляшка не витримує критики, - Луценко - Цензор.НЕТ 9391

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Радикально продажный клоун попался на «лотерейных выигрышах»
https://goo.gl/TjNiJh
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Югик позорный, расскажи лучше по чем добровольца ФСБшникам сдал?
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Раньше ляшка в пиар целях целовал в морду буренок , а теперь в тех же целях будет целовать в жопу сытника Ситник починає демонструвати наступальність НАБУ, але підозра агентства до Ляшка не витримує критики, - Луценко - Цензор.НЕТ 11
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Луценко генеральный прокурор без профильного образования. Что он может понимать в деле к которому приставлен?
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Ляшко и Луценко....- найди три отличия.
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Защищает генплокулол мавпочку прикормленную шоколадным папой и гудком даунецким через лотореи и тотализаторы Ситник починає демонструвати наступальність НАБУ, але підозра агентства до Ляшка не витримує критики, - Луценко - Цензор.НЕТ 9482
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Вообще-то мразь картавая брешет, шо сива кобыла.
Ляшко в прошлом году выиграл в лотерею трижды!
Картавый поц теорию вероятностей в вузе учил или проходил, в смысле мимо?
Юрист херов, воно еще кому-то советы раздает.
Иди на Петровку диплом купи, если даже на МАУп зажал.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСытник начинает демонстрировать наступательность НАБУ, но подозрение агентства к Ляшко не выдерживает критики, - Луценко
 
 
 
 
 
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