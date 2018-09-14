 Сытник начинает демонстрировать наступательность НАБУ, но подозрение агентства к Ляшко не выдерживает критики, - Луценко

"Мне кажется, что господин Сытник, который уже браво заявил, что готов к арестам, начинает демонстрировать наступательность НАБУ. В принципе, это правильно, он для этого получает зарплату и немаленькую, но качество его представлений, честно говоря, вызывает вопросы", - сказал он в телеканале "Прямой", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ю.Луценко отметил, что не хотел бы подрывать доверие к "соседнему правоохранительному органу", но такие подозрения, которые сейчас подготовлены, не подписал бы ни Олегу Ляшко, хотя относится к нему критически, ни кому-то другому.

"Ляшко вызвал своего помощника и дал ему средства, чтобы сделать ставку на тотализаторе на победу одной из футбольных команд. Помощник принес ему выигрыш, Ляшко записал его в декларацию. Теперь говорят, что лотерейная организация не сдала в Минфин соответствующий отчет о ставке и выигрыше. А Ляшко здесь причем? Он что, должен контролировать эту отчетность? Мне кажется, что это поиск дешевых сенсаций", - пояснил генпрокурор.

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