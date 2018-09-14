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Все про:Вилкул Александр (294) ГПУ (8843) Колесников (1058) Луценко (7127) Дунаев (8)

 ГПУ повторно внесет в Раду представление на Вилкула, Колесникова и Дунаева, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен повторно внести в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и народных депутатов из этой фракции Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я действительно собираюсь внести представление, которое было без какого-либо юридического обоснования возвращено регламентным комитетом Верховной Рады. Речь идет о трех депутатах, которых просто не рассмотрели и бумаги вернули прокуратуре", - сказал Луценко в эфире телеканала "Прямой" в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности оппоблоковцев Вилкула и Колесникова вернули спикеру ВР

Генпрокурор заявил, что Вилкул подозревается в том, что в бытность главой Днепропетровской ОГА был причастен к разворовыванию земель; Д.Колесников во время работы в Фонде госимущества "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен, а должен был сейчас выпускать "Смерчи" и "Ураганы".

Представление на Дунаева о незаконном обогащении и неуплате налогов внесено по инициативе Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

Читайте также: Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3086330
 
   
 Топ комментарии
 
А эти всё пиарастятся...
Спортивная прокуратура: поймал/ получил мзду / договорился с судьёй / отпустил...
И пошёл дальше карасей искать ГПУ повторно внесет в Раду представление на Вилкула, Колесникова и Дунаева, - Луценко - Цензор.НЕТ 1980
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А бойко? Ви ж так, в свій час, верещали про його вишки і кримінальні справи. А... ну да, він же папутчік, як і руда гнида? І ще. Хай твоя жінка тисячоліття хавальник закриє. Бо чути з її чорного рота, який гідрант надчудовий - рейтингу вам не підніме.
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рошеновский шут брешет как и его патрон с погремухой "порох"
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Опять нажрался)))Да петя на своих однопартийцев из жопоблока только и надеется)))Ох как не хочется в мену)))
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А эти всё пиарастятся...
Спортивная прокуратура: поймал/ получил мзду / договорился с судьёй / отпустил...
И пошёл дальше карасей искать ГПУ повторно внесет в Раду представление на Вилкула, Колесникова и Дунаева, - Луценко - Цензор.НЕТ 1980
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рошеновский шут брешет как и его патрон с погремухой "порох"
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и потійно і четиврт"ійно, і ваабще я в рот не брав (С) от Ляжко
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Они сами бабло ему несут за это, что бы выиграв в "непредвзятом" суде, быть белыми и пушистыми.
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"Еще раз, еще раз, еще много-много раз!" - луценочка с выходом.
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А бойко? Ви ж так, в свій час, верещали про його вишки і кримінальні справи. А... ну да, він же папутчік, як і руда гнида? І ще. Хай твоя жінка тисячоліття хавальник закриє. Бо чути з її чорного рота, який гідрант надчудовий - рейтингу вам не підніме.
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Я свое отработал. Я смотрю на нашу политическую тусовку, которая в Украине, - сюда ужас возвращаться (в политику, - ред.). Я удивляюсь тем кандидатам, новым, которые сегодня есть, - что они могут сделать в этой ситуации? Не знаю, как можно с этим парламентом договариваться? Не вижу у нашей политической элиты единого стратегического курса развития Украины - это ужас", - заявил второй президент Украины.
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Нююю, а Я Ылиты даже в телескоп не бачу...😢
🤑
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А де другий президент угледів парламент,він вже давно трансформувався в кучку торбофатів для яких особиста кишеня над усе!!
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А что там на счёт сепаратиста и Украинофоба мураева ???
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Юра, лучше верни Яценюка из США и передай его властям РФ! В свое время Сеня-снайпер много россиян завалил в Чечне. Прояви инициативу!
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Аггга, наша песня хараша..
Ногами вперьод выносить нада.. всех..
🤑
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Ой, хватит уже трендеть! Подання-недодання, где результат, МАСТЕР РАЗГОВОРНОГО ЖАНРА? А "відшкодування" за преступную деятельность вообще шокируют,- ; с небольшим лихуем 4 тыщи гривень! Вот это работа, вот это уровень!!! И нахер нам МВФ??! Ещё один срок Пеци с Югиком, и мы- СИНГАПУР!
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Темної ночі на дивані в гаранта одержав вказівку прибирати інакомислячих!
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Юга, да у тебя ни одного закрьітого дела. Если у тебя, можно сказать, серийньіе автоубийцьі с условньім гуляют, то что тьі сможеж сделать с єтими коллаборантами?
ТЬІ ПРОСТО ЛУЗЕР!
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Коли ти пес рошенівський посадиш хоч когось з ригів, брильянтових прокурорів, розенблюма, кулика?
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Натомість патріота України, що воював за нашу свободу видали кремлю на вірні тортури та смерть!
Украина выдала ФСБ бойца "Правого сектора", соцсети кипят ...
https://m.znaj.ua/.../173167-ukrajina-vidala-fsb-biycya-pravogo-sektora- socmerezhi-kiplyat
Украина по запросу ФСБ выдала России ингуша, который ... - ТСН
https://ru.tsn.ua/.../ukraina-po-zaprosu-fsb-vydala-rossii-ingusha-kotoryy- voeval-na-donbasse-protiv-terroristov-smi-1216443.ht...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ повторно внесет в Раду представление на Вилкула, Колесникова и Дунаева, - Луценко
 
 
 
 
 
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