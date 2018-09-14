 ГПУ повторно внесет в Раду представление на Вилкула, Колесникова и Дунаева, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я действительно собираюсь внести представление, которое было без какого-либо юридического обоснования возвращено регламентным комитетом Верховной Рады. Речь идет о трех депутатах, которых просто не рассмотрели и бумаги вернули прокуратуре", - сказал Луценко в эфире телеканала "Прямой" в пятницу.

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Генпрокурор заявил, что Вилкул подозревается в том, что в бытность главой Днепропетровской ОГА был причастен к разворовыванию земель; Д.Колесников во время работы в Фонде госимущества "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен, а должен был сейчас выпускать "Смерчи" и "Ураганы".

Представление на Дунаева о незаконном обогащении и неуплате налогов внесено по инициативе Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

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