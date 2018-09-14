 Причастность Боширова и Петрова к спецслужбам подтверждается документами, - расследование "Bellingcat" и "The Insider". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в овместное расследование The Bellingcat и The Insider.
В рассследовании отмечается: "Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он "родился" в 2009 году. То есть по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов его присутствия в этом мире до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет. В обычных досье ФМС на "простых смертных" имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет. Свой паспорт в 2009 году он получил "взамен испорченного", и в досье указан номер этого "испорченного" паспорта, которого никогда не существовало в природе.
На файле с паспортными данными значится штамп "сведений не давать":
А файл с биографией — пуст и помимо штампа "сведений не давать" стоит подпись — "с.с." (совершенно секретно).
Любопытно, что по месту жительства Александра Петрова раньше проживал другой человек с фамилией Петров, паспортные данные которого отличаются.
Согласно данным о регистрации пассажиров на рейс (документ имеется в распоряжении The Bellingcat и The Insider) номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются всего лишь одной цифрой (у Боширова паспорт кончается на 1294, у Петрова на 1297). Причем в базе ФМС, где у "простых смертных" загранпаспорта указываются, у Боширова и Петрова этих загранпаспортов почему-то нет.
Кстати, из данных регистрации следует, что оба "туриста" купили билеты 1 числа, за день до вылета, что противоречит их словам о том, что поездка планировалась заранее. Откуда такая спешка — можно предположить: чуть ранее в этот день билеты в Лондон купила Юлия Скрипаль. Вряд ли это совпадение, не исключено что "туристы" посчитали, что это как-то может повлиять на их планы и решили поспешить.
Не менее интересны и российские паспорта. Во-первых, они выданы УФМС 770001 по городу Москве — "простые" смертные там паспорта не получают. Паспорта в этом УФМС получают либо привилегированные лица за взятку (для них это синоним "блатных" номеров автомобиля), либо представители силовых органов. Так, например, паспорт в этом УФМС получали бывший зампред Роснефти Эдуард Худайнатов, медиаменеджер Сергей Лисовский (член Генсовета "Единой России"), ныне арестованный замруководителя управления организации тылового обеспечения ГУ МВД по Москве полковник Александр Емец, экс-начальник Главного управления угрозыска МВД РФ Вячеслав Трубников и другие знаменательные персоны. Есть среди получателей паспортов в этом УФМС и странные лица с засекреченной биографией, не присутствующие ни в каких соцсетях, вероятно, такие же "туристы", как и Петров с Бошировым.
Также интересно, что если поменять последнюю цифру в паспорте Петрова или Боширова, то вы опять же обнаружите людей со странными анкетами, с неполными адресами (например, без квартиры) и отсутствующих в каких-либо соцсетях и базах данных.
Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
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А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg
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Это не фашизм. Это намного хуже фашизма. Гитлер был фанатиком, но не вором. Эти же - циничные воры и убийцы, не верящие ни во что. У них нет идей. У них нет целей. Они хотят дожить как можно дольше и слаще - и сдохнуть так, чтобы Земля вздрогнула и рассыпалась. Они ХОТЯТ это сделать. И у них ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ это сделать.
Этих гнид надо уничтожить до того, как они попытаются уничтожить цивилизацию.
"Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые: иначе такое бросание будет пустою забавой" - как видим, в спецслужбах GB хорошо знают русских классиков.
Провал Штирлицев как на духу))
"узнав, что ... возлюбленная родила от него дочь, Шукшин приехал в роддом и передал молодой матери... бутылку портвейна." ©
Думала, что только крысчане могут так веселить))
На фоне уже нескрываемого веселья и даже какого-то карнавала, который последовал за интервью двух солсберийских ГРУшников, как-то в тени осталось заявление помощника Госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса, Маниши Сингх, а напрасно. Собственно говоря, именно это заявление в виде легкого анонса и было основным, на фоне московского цирка.
Запад понимает суть норм и правил, которые он сам же и разработал. Если игру вести вне принятых ограничений, то рано или поздно вся система придет в состояние, очень смахивающее на хаос. Поэтому там придерживаются необходимых формальностей. Так происходит во всех важных международных вопросах, в том числе, с оформлением для РФ пропуска в камеру изгоев.
Наверное, всем нам уже до тошноты надоели метания европейцев по поводу грязных игр с Москвой, но когда вопрос об их связях, экономических или политических, ставится прямо, то в ответ слышим рассуждения об интересах, которые имеются у этих стран в РФ. Мы это отказываемся понимать, и нас это доводит до белого каления, но все же надо постараться взглянуть на ситуацию и глазами тех же немцев. Они не живут в Славянске или Краматорске и не могут судить о ситуации на основе собственных и постоянных наблюдений. Вместо этого, они формируют свои взгляды на основании трех потоков информации, идущих из Украины, РФ и от ОБСЕ.
То, что льется из РФ мы знаем лучше, чем кто-либо, и с этим все понятно. Миссия ОБСЕ на Донбассе показала свою полную и абсолютную не эффективность хотя бы потому, что в нее входят россияне.
То есть, наблюдательная миссия снабжена специалистами страны-агрессора. Как это там укладывается в головах руководства ОБСЕ, нам неведомо, но факт остается фактом, и этот поток информации - безусловно скомпрометирован просто банальным конфликтом интересов. А кроме того, в европейские парламентские институции от Украины ездили и ездят ублюдки, которые несут такое, что хоть топор вешай. Мы сами туда посылаем кремлевскую агентуру, а потом удивляемся, почему это Европа так вяло реагирует на российскую агрессию?
Это не оправдание европейцев, а попытка реально оценить ситуацию. Скорее всего, там имеет три не одинаковых, по размеру и влиянию, группы политиков. Первая - понимает, что происходит и правильно оценивает опасность ситуации для всей Европы. Вторая - искренне не может разобраться в ситуации, потому что черпает информацию именно из источников, приведенных выше. Третья группа - все четко понимает, но будет зарабатывать деньги на РФ до тех пор, пока не выйдет однозначный и жесткий запрет на это. Тем более, они понимают неизбежность подобного развития ситуации и пытаются хапнуть перед финишем.
Поэтому-то все должно быть сделано правильно и в основном - руками самой Москвы. В ситуации с химической атакой на Скрипалей, Путин просчитался фатально, потому что привык бросать вызов, который никто, кроме Украины, не принял, а тут все пошло не по плану. Вызов приняли игроки высшей лиги и стали демонстрировать игру не любителей из питерской подворотни, а профи - с многовековым опытом решения подобных проблем.
Британия сразу избрала тактику, при которой давала Путину закопаться самостоятельно, ведь по большому счету инцидент «Скрипаль» - классический казус белли. Тем не менее, Лондон дал Путину возможность выбрать самостоятельно между двумя вариантами: либо это была случайность, либо это были продуманные и злонамеренные действия. У Путина был вариант признать факт и хотя бы заявить об открытости в проведении расследования, с допуском британских специалистов, туда, куда те запросят. По большому счету, ситуацию можно было замотать и после, но там нужна была бы тонкая игра умных профессионалов. Путин же сделал проще - ушел в режим полного отрицания, а это - второй вариант, злонамеренное преступление, следы которого скрывает лично Путин.
То есть, оценка ситуации, которую вынуждены были сделать как европейцы, так и американцы, зависела от реакции Москвы. Сам факт отравления и то, чем это отравление произведено, был задокументирован четко и указывал на Москву, и Путин всем продемонстрировал, что это его личный «косяк».
Такой вывод последовал не только по отсутствию нормальной реакции, а потому, что в игру были вовлечены лица такого масштаба, которых никто, кроме Путина, не мог подключить. Речь идет о горячо любимом чехами президенте Земане, за которого они недавно снова проголосовали. Этот старый поц рассказал о том, что «Новичок» производился и у них, а потому - мог попасть в чужие руки из Чехии. Играть на гармошках с названиями Земан и Орбан умеет только Путин, и он на них сыграл, вернее, по делу о ХО - сыграл на Земане.
Но в этой ситуации есть принципиальное не понимание Путиным и его окружением разницы между Великобританией и РФ. В Англии следствие научилось добывать максимум объективных доказательств для любого дела. Это стало возможным, благодаря одному из самых передовых экспертных комплексов, а кроме того, Британия давно является одной из стран, которая практически полностью покрыта средствами видеонаблюдения, данные с которых обрабатываются с использованием элементов искусственного интеллекта.
То есть, машина автоматически выполняет тысячи трассировок людей, которые находились в нужном месте и в нужное время с тем, чтобы вычислить их причастность к совершенному преступлению. Кроме того, все виды экспертиз там производятся с использованием самых передовых методов исследований. Так вот, все данные, полученные таким путем - перевешивают любые свидетельские, субъективные показания. Это значит, что следствие уже имеет полную картину совершения преступления и лиц, причастных к нему. Причем, все фигуранты нагружены объективными доказательствами, уличающих их в совершении преступления, с тройным перекрытием.
С другой стороны, англичане были уверен в том, что продемонстрированные ими доказательства будут прокомментированы кем-то из участников и почти сразу дойдут до Путина. Так оно и случилось. Путину доложили о том, что их сказки о том, что никогда такое вещество не производилось или то, что Земан лично варил это вещество у себя на кухне - уже не актуальны и что четко идентифицированы российские граждане, которые все это сделали.
Отдельно хочется заметить, что есть намеки на способ доставки химического вещества в Англию. Если раньше обыгрывалась версия о том, что фигуранты сами привезли его с собой под видом флакона женских духов, то уже речь идет о том, что они получили вещество уже на месте, в Британии, и скорее всего, оно туда попало в российской дипломатической почте. А это значит, что следствие уже располагает данными о том, где именно фигуранты получили это вещество и установили то лицо или лиц, которые осуществили его транспортировку до места передачи его ударной команде.
Но важно то, что демонстрируя доказательства партнерам, англичане четко знали, что эта распасовка - подача Путину, и он сам, в силу своей природной тупости и апломба, отреагирует на нее в том же самом режиме самозакапывания, и он - отреагировал.
Если бы солсберийские паломники хоть самостоятельно дали о себе знать, это было бы еще не так показательно, однако первым клюнул сам Путин и выдал в эфир речь о том, что их знают и уже нашли. Этот провал оказался намного более ценным, чем последующая разгромная пресс-конференция. По сути, Путин поступил ровно так, как поступает преступник, усиленно заметающий следы преступления, и сделал он это лично. То есть, он сам себя уличает лучше, чем это мог бы сделать британский суд, например.
Заметим, следствие могло бы вообще ничего не показывать и не публиковать, а главное - не называть имен подозреваемых, но это было сделано в два этапа. На первом - это все было продемонстрировано главам ведущих стран Запада, а потом - меньшая часть - была обнародована через прессу. Важно заметить, что если уже принято решение о публикации этих данных, то оно могло быть сделано в любой момент. Думаю, что в мае текущего года, то есть - через месяц после совершения преступления, следствие уже имело весь комплекс видеоматериалов по этим двум фигурантам, но публично показало их только в сентябре. Это значит, что тому была причина и она имеется.
В конце августа Штаты объявили о применении нового пакета санкций против РФ именно за это преступление. В отличие от Сирии, Украины и даже кибератак на предвыборный штаб одного из кандидатов в президенты США, химическая атака и реакция на нее регулируются международным правовым актом, под которым стоит и подпись РФ, поставленная еще в начале девяностых. Поэтому Штаты действуют именно так, как Москва и европейские партнеры должны бы знать. Тут санкции прилипли к Москве безоговорочно и носят они уже действительно убийственный характер, который вынудит Сименс и всех остальных выходить из РФ полностью и окончательно.
Тем не менее, применение санкций тоже имеет очень техничный механизм. В августе прошел предупредительный, малый пакет санкций, чтобы Москва поняла, о чем идет речь, а основная их часть имеет отсрочку в три месяца, то есть - до ноября этого года. Формально, этот срок дан Москве для того, чтобы осмыслить грядущие последствия и сделать правильные выводы, а именно - признать совершение преступления и начать активно сотрудничать со следствием в том числе - допустить западных специалистов к соответствующим объектам инфраструктуры для того, чтобы они могли убедиться в невозможности повторения подобного инцидента.
По этому поводу в РФ уже поднялся вой, что согласие на это будет потерей суверенитета. Хотелось бы этим деятелям задать простой вопрос о том, не было ли потерей суверенитета два или три года, когда они и/или их родители выживали потому, что правительство РФ слезно просило Запад прислать что-то покушать и выживало за счет гуманитарки. Тогда ни одна дрянь не заикнулась о суверенитете. И судя по всему, россияне так и не изменят своей позиции, по крайней мере, Путину нельзя такого делать, поскольку его порвет своя же свора за слабость.
На самом же деле, шаг в три месяца заложен для европейских партнеров США, чтобы они сами для себя решили, с кем они связались в лице Путина, и за три месяца - внимательно присмотреться к его заявлениям и действиям, а также для того, чтобы потихоньку выходить из лепрозория. Именно этому и было посвящено заявление помощника госсекретаря Сингх. В нем она как раз и сделала ударение на ноябрьские санкции. А партнеры США только что посмотрели на то, как виляет хвостом Путин, и на то комик-шоу, которое устроили его псы.
Собственно говоря, Британия сейчас модерирует процесс в самом мягком варианте. Они просто подкидывают в печку дровишки, а жгут - сами россияне. Такой бездарной и позорной игры, которую демонстрирует Путин и ко - трудно найти где-то еще. Действительно, разрушить этот гадюшник могут только россияне, и только усилиями, которые они направляют на его спасение.
DL
Африкево всём ЖОПОРУКИЕ (и бездари)!