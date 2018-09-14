 Причастность Боширова и Петров к спецслужбам подтверждается документами, - расследование "Bellingcat" и "The Insider". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в овместное расследование The Bellingcat и The Insider.

В рассследовании отмечается: "Если посмотреть на данные Александра Петрова в базе ФМС, то создается впечатление, что он "родился" в 2009 году. То есть по паспорту он родился 13 июля 1979 в городе Котлас, но на деле никаких следов его присутствия в этом мире до 2009 года, когда ему был выдан этот паспорт, нет. В обычных досье ФМС на "простых смертных" имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет. Свой паспорт в 2009 году он получил "взамен испорченного", и в досье указан номер этого "испорченного" паспорта, которого никогда не существовало в природе.

На файле с паспортными данными значится штамп "сведений не давать":





А файл с биографией — пуст и помимо штампа "сведений не давать" стоит подпись — "с.с." (совершенно секретно).

Любопытно, что по месту жительства Александра Петрова раньше проживал другой человек с фамилией Петров, паспортные данные которого отличаются.

Согласно данным о регистрации пассажиров на рейс (документ имеется в распоряжении The Bellingcat и The Insider) номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются всего лишь одной цифрой (у Боширова паспорт кончается на 1294, у Петрова на 1297). Причем в базе ФМС, где у "простых смертных" загранпаспорта указываются, у Боширова и Петрова этих загранпаспортов почему-то нет.

Кстати, из данных регистрации следует, что оба "туриста" купили билеты 1 числа, за день до вылета, что противоречит их словам о том, что поездка планировалась заранее. Откуда такая спешка — можно предположить: чуть ранее в этот день билеты в Лондон купила Юлия Скрипаль. Вряд ли это совпадение, не исключено что "туристы" посчитали, что это как-то может повлиять на их планы и решили поспешить.





Не менее интересны и российские паспорта. Во-первых, они выданы УФМС 770001 по городу Москве — "простые" смертные там паспорта не получают. Паспорта в этом УФМС получают либо привилегированные лица за взятку (для них это синоним "блатных" номеров автомобиля), либо представители силовых органов. Так, например, паспорт в этом УФМС получали бывший зампред Роснефти Эдуард Худайнатов, медиаменеджер Сергей Лисовский (член Генсовета "Единой России"), ныне арестованный замруководителя управления организации тылового обеспечения ГУ МВД по Москве полковник Александр Емец, экс-начальник Главного управления угрозыска МВД РФ Вячеслав Трубников и другие знаменательные персоны. Есть среди получателей паспортов в этом УФМС и странные лица с засекреченной биографией, не присутствующие ни в каких соцсетях, вероятно, такие же "туристы", как и Петров с Бошировым.

Также интересно, что если поменять последнюю цифру в паспорте Петрова или Боширова, то вы опять же обнаружите людей со странными анкетами, с неполными адресами (например, без квартиры) и отсутствующих в каких-либо соцсетях и базах данных.

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.